Le dernier plan de paix de Donald Trump a fait un bruit retentissant, laissant l’Europe sous le choc. La version divulguée la semaine dernière suggérait la reconnaissance par les États-Unis de la Crimée ; la reconnaissance de facto des territoires occupés par la Russie ; pas d’adhésion à l’OTAN pour l’Ukraine ; un levée des sanctions ; et une coopération économique entre les États-Unis et la Russie. Les médias européens l’ont qualifié de capitulation et ont insisté pour qu’il soit résisté. Notez le temps passif. Mais la triste vérité est que nous, Européens, n’avons pas d’alternative.

Inévitablement, le plan le plus récent de Trump ne sera pas le dernier. Nous avons vu la diplomatie se dérouler dans les jours qui ont suivi, le plus visiblement dans la basilique Saint-Pierre, où Trump et Volodymyr Zelensky se sont assis pour une rencontre impromptue. Mais aussi en ligne, où Trump a menacé d’agir contre Vladimir Poutine à moins qu’il ne mette fin aux bombardements nocturnes des zones résidentielles en Ukraine. Étant donné l’imprévisibilité du Président, aucun d’entre nous ne sait à quoi ressemblera la version finale.

Mais objectivement, cet accord est injuste. Le leader de la Russie est un dictateur qui envahit des pays étrangers, qui a tué des politiciens d’opposition chez lui, et qui n’a pas hésité à déployer des armes chimiques à l’étranger pour assassiner d’anciens espions. Son annexion de la Crimée en 2014 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie violent le droit international. L’Europe a tout à fait le droit d’être outrée par un accord de paix qui semblerait justifier les actions de Moscou.

Et pourtant, cet accord devrait être accepté. Parmi tous les mauvais résultats possibles, c’est le moins mauvais.

L’Ukraine se bat contre un ennemi écrasant tout en étant soutenue par une alliance peu convaincante. L’Europe est bien meilleure pour débattre que pour réellement se battre, préférant poser pour des photos avec Zelensky plutôt que de faire des choix difficiles. L’Europe promet de soutenir l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Mais elle n’a pas ce qu’il faut. Elle veut une fin heureuse à la manière de la Seconde Guerre mondiale ; Trump n’est pas sur le point de le leur donner.

Mais si les Européens avaient pris un moment pour considérer, correctement, la situation militaire sur le terrain, ils auraient réalisé d’ici l’été 2023 que l’Ukraine ne gagnait pas. Qu’elle ne gagnerait jamais. Au lieu de cela, les médias continuaient à écrire des histoires sur l’état désolé des forces armées russes ; les tabloïds britanniques nous ont régalés de récits sur Vladimir Poutine souffrant du cancer ; des paquets de sanctions avec des trous béants étaient rapportés sans critique, tandis que la disponibilité continue des iPhones et des voitures Mercedes à Moscou était pratiquement ignorée. Rappelez-vous comment nous avons attendu avec impatience la contre-offensive ukrainienne du printemps cette année-là ? Elle a eu lieu ; elle a échoué.

Que cela plaise ou non, l’accord de Trump sauvera des vies. Il mettra fin à l’escalade d’une guerre régionale qui pourrait devenir une catastrophe paneuropéenne. L’Occident devra encore réfléchir sérieusement à l’architecture de la sécurité après la fin de la guerre. Mais ce plan, ou très probablement une version de ce plan, déclenchera cette discussion. S’il est accepté, il pourrait ouvrir la voie à l’adhésion de l’Ukraine à l’UE. Cela permettrait à l’Europe de se sevrer de sa dépendance militaire vis-à-vis des États-Unis sans avoir à mener une guerre par procuration chaude en même temps, car, n’oublions pas, l’Europe est dans cette impasse parce qu’elle a trop compté sur les États-Unis pour sa défense et a trop dépensé le dividende de la paix en conséquence. Idéalement, nous ne commencerions pas d’ici.

Mais puisque nous sommes ici, les Européens devraient réfléchir à la manière dont fonctionne la diplomatie de paix. Les négociations de paix, toujours et partout, commencent par une acceptation de la situation militaire actuelle. Cela ne préjuge pas de l’accord final. Le traité de Versailles a imposé des frontières qui ne reflétaient pas la situation militaire, elles reflétaient la réalité que l’Allemagne et l’Autriche avaient été totalement vaincues. La plupart des guerres ne se terminent pas par un vainqueur clair ; la plupart des guerres se terminent lorsque les deux parties jugent que le coût de la poursuite des combats dépasse le bénéfice de ce qu’elles peuvent raisonnablement réaliser. C’est ce qui se passe ici.

La paix est intrinsèquement impopulaire, surtout parmi ceux qui veulent la victoire, pas la paix. C’est donc le destin du faiseur de paix que d’échouer ou d’être considéré comme un traître. Pour réussir, vous ne pouvez pas prendre parti. Si les Norvégiens, qui savent un ou deux choses sur les accords de paix, avaient été chargés de la médiation, ils auraient proposé quelque chose de similaire. Tout comme n’importe quel des États non alignés dans le monde. Et en devenant faiseur de paix, Trump s’est automatiquement exclu de l’alliance qui soutient l’Ukraine.

La première chose que tous les faiseurs de paix font est de partir de la situation militaire existante. Sans une acceptation de l’état actuel des choses, il n’y aurait aucun sens à des pourparlers de paix. Le but des pourparlers de paix est de combler les lacunes. Les deux parties peuvent échanger un morceau de terre contre un autre. L’argent achètera des choses. Mais les accords de paix ne concernent jamais qui a raison et qui a tort. Ils ne concernent pas des revendications historiques. Ils ne concernent pas non plus la reconnaissance. Bien sûr, aucun traité de paix ne peut forcer l’Ukraine à reconnaître formellement la Crimée comme russe. D’autres pays décident cela par eux-mêmes. L’Allemagne de l’Ouest n’a jamais reconnu l’Allemagne de l’Est. D’autres pays occidentaux l’ont fait.

Je suis raisonnablement optimiste quant au fait que l’Ukraine et l’Europe accepteront une version de l’accord de Trump, car l’alternative est tout simplement trop sombre. Mais ce n’est pas quelque chose que nous pouvons tenir pour acquis. Les erreurs de jugement abondent. Poutine a mal évalué l’ampleur de la résistance ukrainienne ; l’Occident a mal évalué l’impact des sanctions et la résilience de l’économie russe.

Mais que se passerait-il si l’une des deux parties commettait une autre grande erreur de jugement et rejetait le processus de paix ? Si Trump devait conclure que Poutine n’est pas sérieux au sujet d’un accord, comme il l’a suggéré dans un tweet ce week-end, la diplomatie prendrait fin et la guerre se poursuivrait, bien que l’implication des États-Unis soit réduite.

En attendant, si l’Ukraine et l’Europe devaient rejeter l’accord, les États-Unis ne fourniraient plus de services critiques à l’Ukraine, comme la communication par satellite et le partage de renseignements militaires. L’Europe devrait considérablement augmenter son soutien financier et militaire à l’Ukraine, ce qui pourrait impliquer des troupes sur le terrain — pas sur le front, mais en arrière-plan. À ce stade, les États-Unis pourraient commencer à remettre en question la garantie de sécurité de l’OTAN. Si les pays européens soutiennent une guerre que l’administration américaine a jugée ingagnable, pourquoi les États-Unis voudraient-ils venir au secours de l’Europe ? Une fois que les États-Unis se retirent, les Européens seraient livrés à eux-mêmes.

Je connais des responsables de l’UE qui souhaitent que cela se produise. Mais tout le monde ne le souhaite pas. La Grande-Bretagne post-Brexit est-elle prête à rompre avec les États-Unis sur l’Ukraine ? Qu’en est-il de l’Allemagne ? Il est difficile de dire quel type de chancelier Friedrich Merz sera s’il est élu par le Bundestag la semaine prochaine, mais pour que l’Europe agisse seule sans les États-Unis, cela nécessiterait au minimum que le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France soient prêts à diriger, et idéalement à intégrer la Pologne, l’Espagne et l’Italie dans leur alliance. L’Espagne et l’Italie sont définitivement hors jeu. Les Polonais font davantage confiance aux États-Unis qu’à l’Allemagne. Emmanuel Macron parle le langage de l’intégration européenne, mais met les intérêts français en premier. L’Europe est fracturée et en est affaiblie.

Il suffit de regarder ce qui s’est passé dans la diplomatie derrière la participation du Royaume-Uni au fonds de défense de l’UE de 150 milliards d’euros. Malgré le chiffre impressionnant, il s’agit d’un fonds relativement petit, étalé sur de nombreuses années. Son principal objectif est d’établir un principe important : que les Européens sont beaucoup plus efficaces lorsqu’ils mutualisent leurs dépenses de défense et évitent les doublons. La France pensait que ces négociations seraient un bon moment pour régler quelques vieux comptes de l’ère du Brexit concernant les droits de pêche dans la Manche. Ce que cela nous dit, c’est que les intérêts nationaux étroits, peu importants dans le grand schéma des choses, l’emportent souvent sur l’intérêt commun européen. Poutine a de nombreux problèmes à lui seul. Mais au moins, il n’a pas à s’occuper de poissons.

Peut-être qu’un jour l’Europe sera en mesure de mener une guerre contre la Russie. Mais ce n’est absolument pas le cas avec l’Europe dysfonctionnelle que nous voyons aujourd’hui. En dehors de tout, il a fallu le harcèlement de Trump pour inciter les pays européens à commencer seulement maintenant à augmenter leurs dépenses de défense pour réparer les dommages qu’ils ont causés à leurs armées au cours des dernières décennies. L’idée que cette Europe, dans son état actuel divisé et mesquin, puisse mener et gagner une guerre contre la Russie est illusoire.

Nous devrions accepter l’accord et passer à autre chose.