Quelques jours avant que les démocrates ne quittent la Maison Blanche, le conseiller à la sécurité nationale du président, Jake Sullivan, a lancé un avertissement sévère. « Les prochaines années », a-t-il déclaré, « détermineront si l’intelligence artificielle conduit à une catastrophe — et si la Chine ou l’Amérique l’emporte dans la course aux armements en IA. »

Dans cette remarque, Sullivan a montré beaucoup plus de lucidité concernant l’IA que d’autres membres de l’establishment démocrate. (Prenez la caractérisation déroutante de biais et de désinformation par Kamala Harris comme des menaces « existentielles ».) Leurs successeurs à la Maison Blanche, cependant, voient l’IA comme centrale à leurs plans pour la domination américaine. La semaine dernière, l’administration Trump a imposé des contrôles stricts à l’exportation de la puce H20 de Nvidia. Et lundi, le responsable de la politique scientifique et technologique du président, Michael Kratsios, a déclaré à un public de technologues que l’IA serait centrale à la nouvelle « Âge d’or de l’Amérique ».

Il est assez facile de dire qu’une nouvelle technologie alimentera la prospérité. La réalité, cependant, est que l’IA est un sujet plus difficile pour la Maison Blanche que Kratsios ne le laissait entendre. Il y avait quelques indices dans le discours de JD Vance sur l’intelligence artificielle à Paris en février. C’était son premier grand discours politique en tant que vice-président, et il révélait une compréhension de l’IA qui lui convient en tant qu’ancien investisseur technologique.

Mais c’était aussi un exercice d’équilibre politique délicat. Vance a promis que la politique de l’IA de l’administration Trump serait, simultanément, très déréglementée, affaiblirait les adversaires américains et « centrerait les travailleurs américains ». Ces entreprises de grande envergure laissent entrevoir la réalité sous-jacente du discours de Vance : que la politique émergente de l’IA de l’administration Trump est façonnée par des factions distinctes avec des priorités et des visions du monde différentes.

À mesure que les capacités de l’IA s’améliorent, les divisions idéologiques se sont seulement aiguisées. Les accélérationnistes de la Silicon Valley poussent pour un développement sans entrave tout en invoquant la concurrence chinoise comme un bouclier contre la réglementation. Pendant ce temps, les éléments populistes de la base de Trump restent profondément sceptiques à l’égard des élites côtières construisant des « dieux machines » qui pourraient remplacer les travailleurs américains.

Ces contradictions expliquent le fil de fer tendu rhétorique de Vance : promettant la déréglementation pour plaire aux potentiels grands donateurs technologiques, tout en assurant aux travailleurs qu’ils auront « une place à la table » dans un avenir qui pourrait ne pas nécessiter leur travail. C’est ce que l’on pourrait attendre d’une administration tirée dans trois directions.

La pression la plus forte vient des « accélérationnistes ». C’est un groupe qui inclut des capital-risqueurs, comme Marc Andreessen, et leurs sociétés de capital-risque comme Andreessen Horowitz (a16z), ainsi que des géants de la technologie intéressés par l’IA comme Meta et Nvidia.

Ils dépensent des centaines de millions en lobbying et en dépenses politiques. Après les produits pharmaceutiques, les géants de la technologie sont les plus grands lobbyistes de DC. Ils ont un lobbyiste pour chaque deux membres du Congrès, dépensant un montant record de 61,5 millions de dollars en lobbying fédéral déclaré en 2024, sans inclure les dons non déclarés des think tanks et le financement politique direct. Il est communément reconnu dans la Silicon Valley que lorsque un sénateur visite, le premier dîner qu’il fait est un événement de collecte de fonds organisé par Marc Andreessen ou David Sacks, maintenant le csar de l’IA et de la crypto de la Maison Blanche.

Le groupe a dit encore et encore que l’avancement technologique ne devrait pas être entravé par une réglementation excessive ou une peur des risques futurs hypothétiques. C’est un groupe qui a été marqué par la réglementation environnementale paralysante de la fin du 20ème siècle — en particulier pour l’énergie nucléaire, où les groupes environnementalistes ont fait des arguments similaires « existentiels » sur la sécurité nucléaire. Les accélérationnistes comparent une telle pensée à celle des Altruistes Efficaces, qui ont longtemps appelé à la prudence dans le développement de l’IA, et dont le lobbying a influencé l’administration Biden.

Une grande partie des écrits d’Andreessen sur l’IA constitue un reproche implicite à l’altruisme efficace. Dans son manifeste « Pourquoi l’IA sauvera le monde », il positionne l’IA comme « probablement la chose la plus importante — et la meilleure — que notre civilisation ait jamais créée ». Il rejette les préoccupations concernant l’IA tuant l’humanité (qualifiant cela d’« erreur de catégorie », puisque l’IA est « mathématiques — code — ordinateurs ») ; ruinant la société par des résultats nuisibles (écartant les objections comme étant de la « police de la pensée ») ; éliminant des emplois (Andreessen contre-attaque avec des théories économiques sur la croissance de la productivité) ; ou causant des inégalités (soutenant que la démocratisation de la technologie bénéficie à tout le monde).

À mesure que nous nous rapprochons de systèmes d’IA puissants au-delà de « mathématiques — code — ordinateurs », et que les préoccupations publiques et politiques grandissent, la faction accélérationniste risque de renforcer leur cadre de réglementation comme une capitulation face à la Chine. Ils reformuleront le débat autour de la domination américaine. Ted Cruz a résumé les choses sur son podcast : « S’il doit y avoir des robots tueurs, je préfère qu’ils soient des robots tueurs américains plutôt que chinois. »

Bientôt, les risques pour la sécurité nationale deviendront clairs. Ceux-ci incluront le développement d’armes biologiques assistées par l’IA, ou des preuves claires que les systèmes sont mal alignés avec l’intention de leurs opérateurs. À ce stade, les accélérationnistes appelleront à des garde-fous, mais seulement ceux de type superficiel.

Dans ce cas, les accélérationnistes pourraient sembler être en accord avec les faucons de la Chine, mais continueront discrètement leurs affaires comme d’habitude. Meta continue de publier en open source ses derniers modèles, malgré les rapports de leur utilisation par l’armée chinoise. Nvidia a fait du lobbying contre, et a ouvertement violé les contrôles à l’exportation. Le capital politique de ces entreprises provient non seulement de leur volonté de dépenser de l’argent en lobbying, mais aussi de leur disponibilité en tant qu’« experts ». Une grande partie de l’élaboration des politiques repose sur l’« expertise » disponible, ce qui signifie souvent des lobbyistes d’entreprise.

Les accélérationnistes, donc, ont maintenant le plus de pouvoir sur la politique de l’IA de la Maison Blanche. Mais ils pourraient comprendre le moins ce qui s’en vient.

Les faucons de la sécurité nationale ont une vision plus claire de l’avenir. C’est un groupe dont les origines peuvent être retracées, au moins en partie, à la première administration Trump. En 2019, le président a presciemment signé le premier ordre exécutif jamais sur l’IA, reconnaissant « l’importance primordiale de la domination américaine en matière d’IA pour la sécurité économique et nationale des États-Unis ».

Cette vision a persisté parmi certains membres de l’administration Biden, y compris Sullivan et Ben Buchanan. Sullivan et Buchanan ont été remplacés à la Maison Blanche par une faction qui inclut des « faucons de la Chine » républicains traditionnels, comme le nouveau conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, qui considère l’IA comme le front déterminant d’une nouvelle guerre froide. La faction a des alliés parmi les dirigeants de laboratoires d’IA, comme Dario Amodei d’Anthropic, qui ont publiquement préconisé que les États-Unis maintiennent leur leadership dans le développement de l’IA, même si cela implique des moyens tels que des contrôles à l’exportation.

Pour les faucons de la sécurité nationale, il est indéniable que la Chine ne doit pas atteindre la superintelligence en premier. Il existe deux manières distinctes d’assurer la victoire : Accélérer l’Amérique ou Obstruer la Chine.

Le choix de l’approche dépend des risques perçus de l’IA au-delà de la compétition avec la Chine. Il ne sert à rien de battre Pékin si, en gagnant, les États-Unis perdent le contrôle des systèmes avancés. Plus le risque existentiel perçu de l’IA avancée elle-même est grand, plus les responsables sont enclins à l’obstruction plutôt qu’à l’accélération.

« Il ne sert à rien de battre Pékin si, en gagnant, les États-Unis perdent le contrôle des systèmes avancés. »

Les faucons « Accélérer l’Amérique » croient que les États-Unis doivent être en avance dans le développement de l’IA à tout prix. En ce sens, le récent décret exécutif du président Trump appelle à la « domination américaine » dans l’IA. Au minimum, cela signifie rationaliser les autorisations, supprimer les barrières réglementaires et éviter les entraves au progrès américain. Et, encouragés par les récentes taxes, les efforts de relocalisation gagnent en momentum : Nvidia a annoncé lundi qu’elle fabriquera ses dernières puces IA Blackwell aux États-Unis, dans le cadre d’un investissement plus large de 500 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années. Les obstacles pour les accélérationnistes incluent des choses comme l’application des droits d’auteur des créateurs. Les faucons Accélérer l’Amérique considèrent toute interférence gouvernementale qui ralentit les laboratoires américains comme bénéficiant finalement aux concurrents chinois, qui opèrent sans de telles contraintes.

En avançant sur le spectre, des interventions fauconnes de niveau intermédiaire verraient les industries militaires et gouvernementales non seulement adopter des systèmes d’IA avancés, mais les co-développer activement. L’itération la plus agressivement fauconne de l’administration Trump désignerait l’AGI comme une priorité nationale, supervisant un « Projet Manhattan » pour l’IA superintelligente, et donnant un accès sans précédent aux ressources. Une de ces ressources serait les montagnes de données de haute qualité de la NSA.

Cette politique impliquerait une grande implication gouvernementale, ce qui pourrait déclencher une course aux armements entre États-nations. La Chine, on peut l’imaginer, percevrait le développement de l’IA dirigé par le gouvernement américain comme une menace existentielle nécessitant des contre-mesures correspondantes. Un autre problème avec le plan est qu’il transférerait l’autorité de développement des experts techniques vers des bureaucrates et des planificateurs militaires. En conséquence, cela diminuerait la compétence de ceux qui supervisent l’explosion potentielle de l’intelligence.

L’autre groupe de faucons, le camp de l’« Obstruction chinoise », se concentre moins sur la victoire et plus sur l’assurance que la Chine perde. S’ils étaient habilités, cette faction mettrait en œuvre des évaluations rigoureuses de la sécurité nationale des systèmes d’IA, l’idée étant de renforcer la capacité de l’État et l’expertise défensive au sein de l’IA. (C’est le mandat actuel de l’Institut de sécurité de l’IA des États-Unis.) Les obstructionnistes pourraient s’étendre à une intervention soutenue par le gouvernement fédéral. Cette stratégie reconnaîtrait que l’open-source de l’IA bénéficie considérablement à la Chine, qui a un fort talent technique mais des ressources computationnelles plus faibles. Dans cet esprit, notez l’annonce récente de Sam Altman selon laquelle OpenAI va ouvrir le code source de l’un de ses modèles phares. Il essaie de battre DeepSeek, un rival chinois, peut-être au détriment de la sécurité nationale.

En gardant les poids des modèles privés, ainsi qu’en restreignant la connaissance des méthodologies d’entraînement, l’Amérique pourrait être en mesure de maintenir son avance. Cette stratégie repose sur l’asymétrie de l’information. En tant que telle, elle pourrait inclure des contrôles à l’exportation tant sur le matériel que sur les connaissances. Il pourrait y avoir des sanctions pénales pour le partage d’informations sur l’IA restreintes avec des entités chinoises, et les décideurs pourraient classer certaines techniques d’IA comme des technologies de défense contrôlées. Il y a déjà des signes de cette attitude. Le sénateur Tom Cotton a récemment proposé d’interdire aux citoyens des adversaires étrangers comme la Chine de travailler dans les laboratoires nationaux.

Les faucons obstructionnistes empruntent à la théorie de la dissuasion nucléaire. En conséquence, ils comprennent que la création de seuils transparents pour le développement de l’IA (comme la taille d’un entraînement), et l’imposition de conséquences pour ceux qui violent ces seuils, pourraient rendre le développement de la superintelligence moins attrayant sur le plan économique et politique. (C’était l’argument d’un document bien diffusé dont les trois auteurs comprenaient un ancien PDG de Google et un conseiller de l’entreprise xAI d’Elon Musk). Dans le cadre d’une telle stratégie, les États-Unis s’engageraient publiquement à des contre-mesures spécifiques déclenchées par les avancées chinoises vers la superintelligence. Ces contre-mesures pourraient aller des sanctions économiques aux opérations cybernétiques ciblées contre l’infrastructure de recherche, en passant par des interventions plus agressives.

Enfin, l’approche obstructionniste la plus extrême reconnaît que la course aux armements en IA elle-même pourrait être déstabilisante, peu importe qui gagne. Cette stratégie impliquerait que l’Amérique restreigne volontairement son propre développement de superintelligence en échange d’accords internationaux vérifiables — peut-être le « Deal du Siècle » (ou Anthropocène) pour le président Trump. Cela nécessiterait des mécanismes de vérification sophistiqués, pouvant inclure des régimes d’inspection internationaux similaires aux traités de non-prolifération nucléaire. Le principe fondamental est que la perspective d’une superintelligence chinoise est si troublante que l’Amérique devrait sacrifier la sienne pour l’éviter.

La droite populiste est la troisième grande faction susceptible d’influencer l’approche de l’administration en matière d’IA. C’est un groupe qui est dormant dans les cercles politiques formels mais vocal dans le paysage culturel qui a élu Trump.



Prenez les commentaires de Tucker Carlson, Steve Bannon et Joe Rogan concernant la superintelligence et les politiques officielles de l’administration Trump. Carlson a caractérisé l’IA comme une « menace pour la civilisation humaine ». Lors de son apparition dans le podcast de Rogan, Carlson est allé plus loin, déclarant : « Si c’est mauvais pour les gens, nous devrions l’étrangler dans son berceau. Pourquoi ne pas simplement faire sauter les centres de données ? » Steve Bannon prédit une « superintelligence artificielle qui est de loin plus intelligente, de loin plus créative, de loin plus puissante que les êtres humains ». Joe Rogan ne pense pas que nous soyons prêts pour cela.

Cette faction se divise en deux groupes sociologiquement distincts mais qui se chevauchent. Les traditionalistes religieux — catholiques, protestants et évangéliques — rejettent fondamentalement la quête de la Silicon Valley pour créer des « dieux machines ». Pour eux, cela représente non seulement de l’hubris technologique mais une hérésie potentielle. Ils se demandent si les humains devraient tenter de construire des intelligences dépassant nos propres capacités — une tour de Babel moderne déconnectée des valeurs bibliques.

Le deuxième groupe — des travailleurs traumatisés par la mondialisation et les ramifications de l’accord commercial de l’ALENA — cherche une meilleure vision de l’automatisation que les vagues précédentes, qui ont dévasté les communautés manufacturières. La base de Trump ne tolérera pas une autre génération de travailleurs abandonnés par le changement technologique. Des groupes comme American Compass représentent leurs intérêts, exigeant un déploiement de l’IA qui renforce plutôt que ne remplace la classe moyenne. Néanmoins, nous ne verrons ces effets que plus tard : l’IA affectera le travail cognitif avant d’affecter le travail physique. Comme le souligne une récente analyse, l’IA s’attaquera d’abord aux « films, à la finance et à la programmation » — pas exactement du travail manuel.

Ces deux factions trouvent un terrain d’entente dans l’opposition plus large de la Nouvelle Droite à la guerre et aux engagements mondiaux. Si le développement de la superintelligence se poursuit sans contrôle, les populistes craindront une guerre froide avec la Chine, déclenchant potentiellement une invasion de Taïwan et perturbant la vie paisible américaine — précisément le scénario que Trump a promis d’éviter.



D’un point de vue sociologique, ils voient le développement de l’IA comme étant conduit par de jeunes ingénieurs californiens bien payés et libéraux qui s’efforcent de construire des dieux machines — tout en mettant en péril à la fois les vies et les moyens de subsistance américains. Et après avoir été témoins de la destruction des valeurs familiales et de la culture des jeunes par la technologie existante, ils craignent que l’IA ne cause davantage de dommages, restreignant les libertés tout en concentrant le pouvoir dans le gouvernement et les entreprises technologiques.

À mesure que nous obtenons des systèmes d’IA plus puissants, la droite populiste est susceptible de devenir plus à l’aise avec l’intervention gouvernementale pour protéger leurs vies et leurs moyens de subsistance. Les populistes pousseront pour des politiques de loi et d’ordre — « les agents de l’IA doivent respecter la loi » — tout en plaidant pour des mesures populistes visant à limiter l’impact de l’automatisation. De telles mesures pourraient inclure des exigences de supervision humaine ; la taxation de l’activité computationnelle ; et des réglementations pro-syndicales.

Plus important encore, ce groupe adopte les principes de l’Amérique d’abord — rejetant à la fois l’escalade militaire inutile avec la Chine et les politiques commerciales qui sacrifient les travailleurs américains. Et ils offrent un troisième chemin au-delà du binaire faucon-libertaire qui domine Washington.

Pour l’instant, il semble que les altruistes efficaces soient une pensée secondaire et que les accélérationnistes et les faucons plus agressifs aient ensemble le dessus. Peu après que Michael Kratsios a été confirmé en tant que directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique, le président Trump a exhorté à « tracer un chemin vers les prochaines frontières de la science » et à faire de l’Amérique un leader mondial « sans égal » dans les technologies émergentes. Le discours de Kratios cette semaine a exprimé un esprit presque identique.

Mais l’arrivée d’une IA puissante va fracturer à la fois la politique intérieure et internationale. C’est une technologie fondamentalement déstabilisante — socialement, économiquement et géopolitiquement. Des chatbots de plus en plus réalistes soutiendront, puis remplaceront, les amitiés et les relations humaines. Des agents d’IA autonomes remplaceront le travail cognitif, puis des robots s’occuperont du reste. Et le développement de cette technologie pourrait annoncer le début d’une nouvelle guerre froide géopolitique avec la Chine — où une invasion de Taïwan devient de plus en plus tentante, les centres de données deviennent des cibles stratégiques de missiles, et les cyberarmes montent dans l’échelle d’escalade.

Il est rarement prudent de remettre en question Trump. Elon Musk, pendant quelques semaines le « premier ami », semble maintenant être en train de partir de la Maison Blanche. Musk, ayant déclaré lors d’un récent podcast que l’IA a une « chance de 10 à 20 % de tuer tout le monde », aurait pu être l’une des influences les plus modératrices sur le président, du moins en ce qui concerne l’IA.

Où les choses vont à partir d’ici, donc, est une question ouverte. Mais malgré le départ potentiel de Musk, Trump est dans une position unique pour réaliser ce que d’autres pensaient impossible : une coordination significative sur le plan national et international. En bref, il a l’opportunité de conclure le « Deal du Siècle » avec la Chine. Ses succès en matière de politique étrangère — les Accords d’Abraham au Moyen-Orient, le sommet historique avec Kim Jong Un, la pression exercée sur les alliés européens pour qu’ils paient pour la défense — montrent son habileté à utiliser l’influence des États-Unis pour les intérêts américains et mondiaux.

Dans cet esprit, il pourrait éviter la guerre, ou pire, en adoptant la stratégie de containment des faucons obstructionnistes ; en protégeant sa base électorale de cols blancs ; et en concluant un accord avec la Chine qui imite les accords sur les armes nucléaires. Les faucons les plus agressifs pourraient s’y opposer, mais il convient de rappeler à quelle vitesse Trump a normalisé, du moins parmi les républicains, l’idée d’un engagement pragmatique avec la Russie. Les normes sont dépassées, les négociations sont à l’ordre du jour, et avec l’IA avançant à la vitesse de l’éclair, ce sont les négociations qui constituent la voie à suivre.