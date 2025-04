Depuis des décennies, les États-Unis ont offert un marché presque illimité aux exportateurs. Cela a permis aux pays, grands et petits, de transformer leurs populations de paysans marginalement productifs, luttant dans des villages surpeuplés, vers des industries à faible technologie fabriquant des vêtements, des chaussures et d’autres biens de consommation. À ce stade, les pauvres du monde entier sont devenus plus riches parce que le marché américain était grand ouvert, avec l’élite dirigeante américaine des deux partis dévouée sans critique au libre-échange.

Comment les États-Unis ont-ils payé cette première vague d’importations bon marché à faible technologie ? En partie avec les revenus des exportations agricoles américaines, ainsi que certains produits de consommation irrésistibles tels que Coca-Cola et les cigarettes. De plus en plus, cependant, l’Amérique a payé ses Adidas en vendant des obligations du Trésor, achetées avec empressement par les exportateurs. Cela, à son tour, a fait monter le dollar et a rendu les produits étrangers encore plus compétitifs.

Mais ce modèle avait un inconvénient. Aux États-Unis, les producteurs de produits à faible technologie et artisanaux ont commencé à faire faillite, même si les nouveaux chômeurs étaient encouragés à abandonner les emplois industriels difficiles pour de splendides nouveaux postes dans le secteur des services. On leur disait de se lancer dans le trading de devises, dont les gains pouvaient vous rapporter plus d’argent en une journée que toute une vie passée à fabriquer des outils de jardin — qui, de toute façon, arrivaient maintenant moins chers de l’étranger.

Dans des discours, des articles et des conférences, l’élite du pays a salué le passage de notre morne économie industrielle, se tournant plutôt vers un avenir où tout le monde pourrait être consultant en marketing ou conseiller financier.

Ce n’étaient que des esprits étroits, fixés sur les données de salaire horaire publiées par le Bureau of Labor Statistics, qui ont remarqué que les travailleurs industriels qui gagnaient 30 $ de l’heure sur les chaînes de montage ne devenaient pas en fait des traders de devises gagnant 3 000 $ de l’heure. Lorsque leurs usines touchées par la concurrence ont fermé, ils étaient beaucoup plus susceptibles de se retrouver comme agents de sécurité dans des centres commerciaux, payés une misère.

Déjà en 1993, j’avais moi-même publié un livre intitulé Le rêve américain en danger, dans lequel je testais l’affirmation selon laquelle le remplacement de l’économie industrielle par l’économie de services était une bonne chose. En réalité, j’ai découvert que c’était seulement une bonne chose pour la Corée du Sud, Taïwan, le bas de l’économie japonaise et les régions européennes les plus pauvres. Tous ces endroits ont maintenu les importations étrangères — y compris américaines — à l’écart tout en exportant vigoureusement vers les États-Unis. Aux États-Unis, où les industries à faible technologie s’effondraient, le cœur américain souffrait également.

Le fentanyl n’était pas encore arrivé. Mais dans ces villes, les pères ne pouvaient plus offrir une vie digne à leurs enfants, partant avec leurs gamelles pour travailler dans l’usine au bout de la rue. Au lieu de cela, ils se considéraient chanceux s’ils pouvaient obtenir un emploi chez Walmart, à un salaire beaucoup plus bas, et vendant des versions importées moins chères de ce qu’ils fabriquaient autrefois eux-mêmes.

Mon livre contenait un avertissement selon lequel l’effondrement social ouvrirait la voie à une forme de fascisme amélioré par les produits aux États-Unis. Mais les critiques n’ont pas remarqué que, alors qu’ils condamnaient avec mépris mon idiotie protectionniste, j’avais osé remettre en question la religion séculaire de l’élite dirigeante : un libre-échange illimité qui rendrait le monde entier plus riche. C’est vrai, mais la mondialisation a également rendu les travailleurs industriels américains plus pauvres, certainement trop pauvres pour envoyer leurs enfants à l’université, détruisant d’un coup le rêve américain tel qu’il était.

« La mondialisation a rendu les travailleurs industriels américains plus pauvres, détruisant le rêve américain tel qu’il était. »

Le pire était à venir. Au lieu d’un protectionnisme prudent et limité — remplaçant l’effondrement industriel à travers les États-Unis par une transition beaucoup plus lente, offrant suffisamment de temps pour améliorer les compétences au moins des fils des travailleurs industriels — Bill Clinton et le consensus du libre-échange de Davos ont ouvert les États-Unis à des importations illimitées en provenance d’Amérique du Nord. Cela a été une grande bénédiction pour l’industrie locale, et pour les entreprises étrangères du monde entier qui ont commencé à produire au Mexique, qui a ensuite transporté ses produits à travers le Rio Grande sans aucune limite.

Personne dans l’élite américaine n’a remarqué que chaque autre pays industriel entravait les importations industrielles américaines, soit par des obstacles réglementaires arbitraires, soit même par une conspiration ouverte. Considérons la Corée du Sud. Le gouvernement a finalement levé sa prohibition de facto sur les importations de voitures américaines (les riches Coréens adoraient les Cadillacs totalement impraticables), seulement pour s’assurer que General Motors ne pourrait pas louer de showroom n’importe où à Séoul. Les propriétaires traîtres tentés d’offrir leur espace étaient menacés de représailles sévères : par les mêmes fonctionnaires qui avaient souri en signant l’accord de libre-échange automobile avec les États-Unis. La Corée du Sud, bien sûr, est un pays qui bénéficie de la protection des troupes américaines jusqu’à aujourd’hui.

Ensuite, l’industrialisation de la Chine s’est accélérée. Cela a conduit le pays de la profonde misère de Mao — que j’ai vécue de première main en 1976, lorsque tout Pékin sentait l’égout à ciel ouvert — à une grande prospérité. Encore une fois, cette richesse a été largement construite sur les exportations industrielles et artisanales vers les États-Unis, dont le marché était totalement ouvert à la Chine, même si le marché chinois était largement fermé aux exportateurs américains. Certains de ces obstacles ont depuis été levés, mais le processus n’est pas encore complet.

Ce sont les importations chinoises qui ont finalement conduit la plupart des usines américaines à la faillite, emportant une grande partie de notre base industrielle restante avec elles. Augmentant la qualité à un rythme constant, tout en élargissant constamment la capacité, les industriels chinois ont également été aidés par l’achat continu d’obligations en dollars américains. Poussant artificiellement le dollar, cela a encore rendu les importations chinoises encore moins chères.

Pourquoi hésiter devant la générosité de la Chine qui propose des ensembles d’outils de 97 pièces pouvant être achetés pour quelques dollars chez Walmart ? Aucune raison — si les Américains ne sont considérés que comme des consommateurs. Mais alors que toute l’élite américaine célébrait le libre-échange, un nombre étonnant d’Américains a perdu le dernier des bons emplois qui soutenaient les familles, les villes et les cités.

Le plan tarifaire de Trump est simple : entraver le libre-échange afin que les entreprises industrielles et artisanales survivantes puissent perdurer, tandis que d’autres entreprises, anciennes et nouvelles, sont relancées avec de meilleures technologies, leur permettant de devenir des exportateurs mondiaux tout en continuant à payer de bons salaires. Certes, la richesse mondiale est favorisée par un libre-échange illimité. Mais, dans le processus, les travailleurs à faible revenu dans les pays développés sont appauvris, même si les personnes à revenu plus élevé partout deviennent plus riches. Alors que Clinton, les Bush et le seigneur de Martha’s Vineyard, Obama, soutenaient le libre-échange, tout comme l’élite riche avec laquelle ils traînent, Trump est désireux de récompenser ses partisans à faible revenu. Sans surprise, le Wall Street Journal et le Financial Times sont outrés.

Et puis il y a une autre chose. Il s’avère que sans une industrie de construction navale civile, la marine américaine ne peut produire que des prototypes extrêmement coûteux, pas les 200 navires de guerre dont nous avons besoin. Il en va de même pour d’autres secteurs, y compris l’aviation civile : Boeing a actuellement des années de retard dans la livraison de ravitailleurs aux forces aériennes américaines et alliées (les Israéliens doivent compter sur des avions de ligne convertis vieux de 65 ans), et est également terriblement en retard dans l’exécution des commandes pour les compagnies aériennes commerciales à travers le monde. Pourquoi ? À cause de l’effondrement de ces ateliers de machines, qui formaient des travailleurs qualifiés, et qui garantissaient qu’ils pouvaient entrer dans n’importe quelle usine Boeing en cas de besoin.

Quant à l’offre de main-d’œuvre, réduire les énormes dons fédéraux aux riches universités — qui produisent un nombre illimité de sociologues et de sexologues, et qui finissent souvent par travailler pour le gouvernement d’une manière ou d’une autre — nous donnera plus de travailleurs, et peut-être quelques plombiers supplémentaires aussi.

Tout ce qui précède est plus que suffisant pour justifier le tumulte mondial temporaire d’aujourd’hui, mais il y a une autre considération. À moins que l’économie industrielle américaine ne soit vigoureusement reconstruite, les forces armées américaines devront importer leurs véhicules et leurs armes. D’où ? Probablement de Chine, alors bonne chance avec ça.