Lorsque les régimes prennent fin, ils se terminent par phases. Le communisme est mort sur une période de 10 ans, commençant par la grève au chantier naval de Gdansk en 1980. La chute du mur de Berlin en 1989 a été le grand épisode symbolique, et le coup d’État de 1991 contre Mikhaïl Gorbatchev a été le dernier coup de pouce. Hier a été le moment de Gorbatchev pour la mondialisation. Le premier mandat de Trump était Gdansk, le canari dans la mine de charbon.

Le jour de la Libération, les macroéconomistes internationaux étaient occupés à déterrer les modèles du Projet Peur avec lesquels ils ont spectaculairement mal diagnostiqué les conséquences économiques du Brexit et des sanctions contre la Russie. Mais, en réalité, les tarifs sont mieux perçus en termes de cycles plus longs, comme c’est le cas en politique. À très court terme, ils constituent un choc de prix et de production, avec certaines caractéristiques de l’impact économique de Covid. Les tarifs généreront des revenus substantiels pour le gouvernement américain cette année et l’année prochaine, avec la relocalisation industrielle jouant un rôle de plus en plus important au cours des deux années suivantes.

Lorsque Tesla a investi en Allemagne, il y a eu deux ans entre l’annonce et le début effectif de la production. Mais l’annonce initiale a été précédée d’une année d’évaluation et de négociations. Les entreprises disposant d’usines existantes sont les mieux placées pour augmenter rapidement la production. Faire le point après trois ou quatre ans est la meilleure façon de juger cela, et l’obsession pour les effets de la première année est la raison pour laquelle les gens jugent mal les décisions politiques liées au commerce.

Trump obtiendra-t-il ce qu’il veut ? En termes de relocalisation de la fabrication, la réponse est probablement oui. Pour les plus grands partenaires commerciaux, comme la Chine et l’Allemagne, cela sera un choc massif en raison de ce que cela implique pour la durabilité des modèles économiques actuels. Contrairement aux prévisions, il n’y a pas eu de réévaluation compensatoire du dollar, ce que les modèles macroéconomiques ouverts prédiraient comme réponse du marché aux tarifs. Le démantèlement du système de Ponzi de la mondialisation, qui a entraîné des flux de capitaux croissants vers les marchés américains, est maintenant clairement le facteur le plus important.

Politiquement, ces tarifs fonctionneront pour Trump. Les fabricants étrangers déclarent déjà qu’ils vont intensifier leurs investissements aux États-Unis. Les anciens emplois manufacturiers ne reviendront pas, mais de nouveaux seront créés. Il y a cependant un risque sérieux de récession aux États-Unis cette année si Trump échoue à faire passer ses politiques fiscales au Congrès. Les républicains pourraient perdre les élections de mi-mandat. Mais si l’objectif est d’augmenter les revenus externes, de réduire le déficit budgétaire et de relocaliser la fabrication, ces tarifs fonctionneront — tant qu’on se souvient qu’ils ne peuvent pas tout faire en même temps.

Les Européens, en particulier, devraient se méfier des pensées illusoires. Il y a eu beaucoup de projections réjouissantes d’un impact plus sévère pour les États-Unis que pour l’Europe. À court terme, il y aura un effet négatif sur l’économie américaine, car les tarifs constituent une énorme taxe sur les consommateurs américains.

C’est une lutte, cependant, de voir ce que l’UE peut faire en retour. Le bloc a enregistré un excédent commercial de 230 milliards de dollars l’année dernière et l’excédent du compte courant par rapport au reste du monde est en hausse à nouveau, revenant vers les niveaux d’avant Covid, lorsque la zone euro s’est adaptée à la crise de la dette souveraine en déprimant la consommation et l’investissement. C’est l’élément insoutenable du modèle économique international post-Guerre froide, avec la répression financière de la Chine. L’UE pourrait promettre d’importer plus de biens de défense américains, mais cela irait à l’encontre de sa stratégie de se rendre plus indépendante des États-Unis, ce qui devrait être un objectif stratégique plus important que l’évitement des tarifs. L’UE ne peut pas non plus simplement décider de ne pas acheter plus de GNL des États-Unis. De toute façon, même si l’UE devait faire une telle promesse, les tarifs ne seraient levés qu’ensuite.

L’UE pourrait décider de réduire ses propres tarifs, de supprimer les quotas et les barrières non tarifaires. Un exemple de barrière non tarifaire est l’absence de limite de vitesse sur les autoroutes allemandes. Cela nécessite un standard de sécurité disproportionné pour les voitures — une mesure protectionniste conçue pour protéger l’industrie automobile européenne des importations de voitures qui coûtent deux fois moins cher ailleurs. Si l’UE devait réduire les tarifs directs et indirects ainsi que les quotas sur les produits agricoles américains, nous pourrions alors voir une voie pour des négociations. Mais les États-Unis ne vont pas lever leurs tarifs en prévision d’une action future de l’UE. Ces temps sont révolus.

Que se passerait-il, cependant, si l’UE devait imposer un tarif sur les services américains ? C’est ce que le bloc a de plus proche d’un bazooka — il a un déficit de services avec les États-Unis d’environ la moitié de la taille de son excédent commercial de biens. Mais un tarif sur les services est difficile car les fournisseurs peuvent facilement les contourner, en se délocalisant hors de l’UE et les citoyens s’y opposeraient car il n’y a souvent pas d’alternatives.

Quoi qu’il en soit, l’une des raisons pour lesquelles il serait imprudent de prédire les conséquences économiques de la décision d’hier est que tant de choses dépendent de la façon dont les autres réagissent. La Chine, par exemple, pourrait répondre en détournant le commerce vers l’UE, et nous pourrions nous retrouver avec une guerre commerciale UE-Chine. Ursula von der Leyen a déjà déclaré de manière inquiétante : « Nous surveillerons également de près quels effets indirects ces tarifs pourraient avoir, car nous ne pouvons pas absorber la surcapacité mondiale ni accepter le dumping sur notre marché. »

Ainsi, plutôt que de coordonner notre riposte contre les États-Unis avec ces pays d’Asie de l’Est les plus durement touchés par les tarifs, comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon, Taïwan et le Vietnam, nous allons probablement nous éloigner et mener nos propres guerres commerciales séparées, permettant à l’Amérique de nous opposer les uns aux autres.

Cependant, si nous devions coopérer et tenter de trouver une alternative à l’architecture financière américaine, aux garanties de sécurité ou au dollar, cela poserait un véritable problème pour Trump. Mais il est douteux que cela se produise. Au lieu de cela, l’UE se retrouve dans une position où elle mène des guerres commerciales contre ses deux partenaires commerciaux : ripostant contre les États-Unis — ce qui va inévitablement se retourner contre elle — tout en essayant également de freiner les importations chinoises.

Les tarifs de l’UE sur la Chine sont, bien sûr, très différents en intention, en forme et en contenu de ceux des États-Unis. Mais l’effet net est une détérioration de la relation diplomatique avec la Chine, et un déséquilibre commercial irréconciliable. Et donc, l’Europe se retrouve entre le marteau et l’enclume. La Chine, et les autres pays durement touchés par ces tarifs, sont à la fois des partenaires nécessaires pour organiser une réponse, et une menace pour l’industrie européenne. À moins qu’un certain degré de rééquilibrage ne soit accepté — perdre la bataille commerciale pour gagner la guerre commerciale — il est difficile de voir une issue.