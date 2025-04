En 2017, lors de la première vague de #MeToo, j’étais à contrecœur non conforme. À plusieurs reprises, des journalistes m’ont approché pour participer à des histoires sur des hommes accusés dans les médias, et j’ai refusé de le faire. En tant que féministe de longue date, j’aimais l’idée d’empêcher des hommes puissants d’exploiter des femmes moins puissantes pour le sexe. D’où la réticence. Pourtant, les procès politiques et la honte publique vicieuse ne semblaient pas être des méthodes susceptibles d’améliorer la société. D’où mon non-respect.

Le mini-bilan d’aujourd’hui pour le mouvement — avec Harvey Weinstein de retour au tribunal, et la rareté légale même de son cas moralement répugnant maintenant impossible à ignorer — suggère que j’avais raison. Il semble donc que ce soit un bon moment pour effectuer une introspection plus douloureuse sur les prémisses plus profondes de #MeToo. Une nouvelle pièce de preuve, Vies annulées : Mon père, mon scandale et moi, par le biographe discrédité de Philip Roth, Blake Bailey, offre une occasion précieuse d’explorer les profondeurs.

Bailey, comme beaucoup s’en souviendront, était le biographe vedette choisi par Roth pour raconter son histoire de vie. Il a reçu l’instruction explicite de ne pas assainir la ribaldie scabreuse ou le priapisme joyeux de l’auteur de Portnoy’s Complaint. Bailey a obéi, et les résultats ont été que le biographe, l’auteur et le livre ont tous été annulés dans une campagne de terre brûlée qui résonne encore aujourd’hui.

Roth, qui a remporté le prix Pulitzer en 1998 pour son chef-d’œuvre American Pastoral, a lui-même été un participant précoce aux guerres d’annulation. Un des grands thèmes de son œuvre ultérieure était « comment la politique peut servir de masque et de débouché pour le ressentiment et l’obsession extra-politiques », comme le cite le biographe libéral Arthur Schlesinger Jr. dans Phillip Roth : La biographie. Roth a observé dès 1998 que « le commérage [est] l’évangile, la foi nationale. Le maccarthysme est le début non seulement de la politique sérieuse, mais de tout ce qui est sérieux comme divertissement pour amuser le grand public ». Cette même année, Roth a trouvé dans la mise en accusation de Bill Clinton un moment qui lui a permis de « jeter un coup d’œil sur le noyau moral » de « ce pays immense et inconnaissable ». La sexualité a toujours été l’un de ses grands thèmes, et il a vu ce qui s’annonçait : « Le féminisme comme la nouvelle droiture… Les femmes sont innocentes ».

Le sort de Bailey a été l’un des épisodes les plus étranges de l’ère d’annulation. En 2021, l’éditeur W. W. Norton a retiré et détruit les exemplaires invendus du premier tirage de 50 000 livres de sa biographie autorisée de Roth de 900 pages, au milieu d’allégations de misogynie et d’agression sexuelle tant par l’écrivain (Bailey) que par le sujet (Roth). L’œuvre phare a coûté à l’éditeur 575 000 $, a bénéficié de la pleine coopération de Roth et a fait ses débuts au n° 12 de la liste des best-sellers du New York Times une fois que l’imprimerie indépendante Skyhorse l’a reprise, se forgeant sa propre réputation dans la foulée.

Bailey est un biographe de la plus haute qualité, et même à l’époque, certaines objections timides ont été soulevées pour effacer un livre d’une telle importance culturelle et historique en raison du caractère de son auteur. Les allégations, cependant, étaient laides. Une cadre de l’édition a affirmé que Bailey l’avait violée (lors d’une nuit chez le critique littéraire du New York Times, Dwight Garner), et une autre femme qui a suivi un cours d’anglais avec Bailey en huitième année a déclaré qu’il avait eu une relation inappropriée avec elle, et qu’il l’avait prétendument manipulée pour avoir des relations sexuelles à l’âge adulte. Les deux accusatrices ont déclaré qu’elles avaient été inspirées par #MeToo pour se manifester et tenir Bailey responsable.

Bailey a écrit Vies annulées pour raconter son côté de l’histoire — sa deuxième tentative en ce sens. Une œuvre de 2022 intitulée Repellent a été bloquée par la succession Roth avant sa publication, qui a soutenu avec succès que certains de ses contenus violaient les termes du contrat original de Bailey en tant que biographe. Vies annulées conteste des éléments majeurs des histoires de ses accusateurs — Bailey affirme qu’il n’a jamais eu de relations sexuelles avec l’ancienne élève, et il démontre que le texte intégral de ses e-mails à lui raconte une histoire différente de celle qu’elle a présentée.

Il a également cru que la relation sexuelle avec la cadre de l’édition était consensuelle, et ainsi de suite. Il prend ses responsabilités pour un comportement « dégoûtant, égoïste et blessant » concernant son épouse de l’époque, et admet avoir fait de mauvais choix — des relations sexuelles extraconjugales sous l’emprise de l’alcool avec une femme dont il ne connaissait pas le nom chez un contact professionnel important comme Garner, par exemple — tout en offrant des détails atténuants.

Des vies annulées se déroule en chapitres concis, avec des titres qui confrontent les problèmes de front : « Les désirs clownesques », « Notre famille foutue », « Tel père, tel fils ». Bailey navigue élégamment entre les événements contemporains et ceux de son enfance ou de sa relation précédente avec son principal accusateur. « Quand les premières histoires sur ma dépravation ont commencé à apparaître, je ne pouvais pas les lire et je ne peux toujours pas », écrit-il. « Ce serait comme injecter de l’acide sulfurique dans mon cœur et mon cerveau ». Il est conscient, bien sûr, du contenu, et équilibre ses réponses aux allégations avec le contexte de pourquoi il aimait être enseignant, ou ce que son implication dans la vie de ses élèves signifiait pour lui et pour beaucoup d’entre eux.

Son langage est judicieusement mesuré dans le livre, mais moins au téléphone lors d’une interview avec moi. « Je suis tellement en colère », me dit-il. « Le pire de ce dont j’ai été accusé n’était pas vrai. Je n’ai rien fait d’illégal et rien de vicieux. Je ne suis pas un violeur, je n’ai pas délibérément manipulé qui que ce soit, ce sont des amis de longue date. » Concernant les diverses allégations et la corroboration d’autres anciens élèves, il dit : « Vous avez des journalistes entreprenants qui appellent des centaines de vos anciens élèves, des centaines des personnes que vous avez mentionnées dans vos crédits. Les gens, pour diverses raisons, sont désireux de prendre leur revanche ».

Parce qu’il était incapable de discuter du matériel de Roth (contractuellement) ou de la dissolution de son mariage qui a suivi son annulation (par respect pour son ex-femme et sa fille adolescente), il a choisi de situer l’histoire de son annulation dans le contexte de la prochaine relation la plus importante de sa vie : celle avec son père. Burck Bailey, âgé de quatre-vingt-sept ans, l’autre « vie annulée » du titre, était si « perturbé et le cœur brisé » par ce qui s’était passé, dit Bailey, qu’il a connu un déclin rapide et est mort dans les deux mois suivant l’incident. Néanmoins, le soutien de son père, me dit-il, « était l’une des raisons pour lesquelles j’ai décidé de ne pas me suicider ».

La destruction personnelle et professionnelle infligée aux hommes annulés, et la vague de suicides qui a suivi, sera une autre question laissée au jugement de l’histoire. Le livre de Bailey est particulièrement intéressant, cependant, en raison du choix circonstanciel de centrer l’histoire sur la lignée masculine de sa famille, une histoire dont il a raconté le précurseur dans le mémoire de 2015 Les choses splendides que nous avons planifiées : Un portrait de famille (également ensuite retiré des rayons par Norton).

Ce qui émerge dans les deux mémoires est un portrait de dévastation masculine dont les points que Bailey ne relie pas tout à fait, mais qui sont suggestifs pour le lecteur, surtout aujourd’hui, alors que les hommes sont en crise selon tous les critères culturels — santé, emploi, éducation. Le père de Bailey, Burck, était un avocat prestigieux de l’Oklahoma, qui a reçu une bourse pour la New York University School of Law, et est devenu le président de l’Oklahoma Bar Association. Il était « une personne d’une intégrité, d’une courtoisie, d’une intelligence, d’une gentillesse et d’un esprit renommés », me dit Bailey.

Néanmoins, la vue depuis le lit de mort de Burck est contrastée. Un premier mariage imprudent avec la mère de Bailey s’est terminé par un divorce. Un second mariage a entraîné une rupture avec ses fils. Le premier fils de Burck, Scott, est devenu alcoolique et toxicomane à l’adolescence, et s’est suicidé, ce qui est le sujet principal du premier mémoire de Bailey. Le destin de Bailey, bien sûr, nous le connaissons tous.

La sagesse conventionnelle est que de tels hommes détiennent un privilège obscène, et méritent leur sort, quel qu’il soit, tant le père riche que les deux fils playboys, abusant des femmes et écrasant la Porsche de papa, comme Scott l’a fait plusieurs fois dans son adolescence. D’un autre point de vue, cependant, le patriarcat, l’institution dont le contrôle monolithique justifiait soi-disant les batailles sales, par tous les moyens nécessaires, de #MeToo, semble être en déclin depuis un certain temps.

La relation de Bailey avec son père est aussi compliquée qu’elle était aimante, et l’histoire dans son ensemble démontre un échec à transmettre la richesse générationnelle ou les avantages du père. Il semble également important de noter que Philip Roth était l’une des personnes à avoir frappé avec un marteau-piqueur ces anciennes structures paternalistes. Un autre des thèmes perpétuels de Roth était la lutte du fils pour se libérer des attentes du père conventionnel. Roth valorisait l’affirmation du « je » de l’authenticité individuelle contre le « ils » d’une culture étouffante, avec le pénis comme outil de libération.

L’une des principales critiques de la biographie de Roth par Bailey, et de l’écriture de Bailey en général, a été son incapacité à porter un jugement sur ses sujets. Il est phénoménal pour révéler les comportements, mais moins talentueux pour en tirer des conclusions. C’est une force chez un biographe, mais peut-être moins chez un mémorialiste. Si Roth a blâmé son sexe pour ses propres mauvais choix, Bailey l’a laissé en l’état. De manière similaire, dans The Splendid Things We Planned, il écrit sur les luttes de son frère Scott avec l’addiction, la dépression, le chômage et la petite criminalité sans théorie sur les raisons pour lesquelles cela aurait pu se produire. Et il est tout aussi dans le flou concernant sa propre situation — il détaille ses mauvais choix de manière convaincante, mais admet parfois ouvertement qu’il ne peut pas les expliquer.

“Je n’ai pas été élevé dans un environnement où le sexe était considéré avec beaucoup de gravité morale, dit-il, expliquant que l’intention du livre’ était de montrer que cela peut être le cas, mais que l’on peut quand même être une bonne personne. L’affirmation peut être vraie, mais elle semble étrangement naïve dans ses circonstances. Le prochain livre de Bailey sera une biographie du romancier James Salter, son premier travail non autorisé. Salter, bien sûr, était également un homme connu pour sa sexualité dans son écriture, son aisance avec les femmes, et faisant partie d’un club de garçons particulier à une époque particulière — le métier de Bailey, pour le meilleur ou pour le pire, et j’attends cela avec impatience.