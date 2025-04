Je les entends souvent avant de les voir : le crissement des pneus dans une rue résidentielle ; le vrombissement frénétique dans un tunnel d’autoroute. Puis les voitures modifiées apparaissent. Il n’est pas rare qu’elles procèdent à quelque chose d’odieux. Une étrange Audi grise me double à droite, puis tourne rapidement à gauche, laissant derrière elle une quantité de fumée victorienne.

Une voiture modifiée est une voiture ordinaire fabriquée en usine que quelqu’un a altérée, généralement après l’avoir achetée d’occasion. Elle est probablement réglée près du sol. Elle peut avoir de nouvelles roues accrocheuses, un large tuyau d’échappement, des lumières spéciales, des pédales de course, un système audio amélioré, ou tout un tas d’autres ajustements fous et merveilleux.

Demandez au conducteur d’un véhicule hautement modifié comment il a été altéré et, à moins que vous ne connaissiez beaucoup de choses sur les voitures, votre tête tournera. Lors d’un rassemblement de passionnés à Bradford, je repère une belle Opel bleue. Je demande au propriétaire, un mécanicien portant un bonnet, ce qu’il a fait à sa voiture. Sa réponse est si rapide et compliquée que je ne capte qu’une petite fraction de ses mots : « tiges et pistons », « ressorts de soupape », et « barre anti-roulis ». Puis, plus lentement, il explique le but de ses efforts. Il a transformé une vieille voiture à prix modeste en une machine puissante qui attire les regards. Il l’appelle « une voiture de sport pour la classe ouvrière ».

Personne ne sait combien de Britanniques modifient leurs voitures. Je ferais une estimation très approximative selon laquelle entre une voiture sur 50 et une voiture sur 150 a été substantiellement altérée. Dans certains endroits du Royaume-Uni, la part est plus élevée. Je suis toujours un peu surpris lorsque je vois une voiture modifiée garée dans un quartier urbain aisé. Je ne suis jamais surpris d’en voir une garée dans un lotissement résidentiel ou une ville balnéaire qui a connu des jours meilleurs.

Cela étant, au Royaume-Uni, de nombreuses activités sportives et de loisirs portent des étiquettes de classe sociale. Le snooker, les fléchettes, la boxe, les courses de lévriers, le punk rock et le bingo ont des connotations sociales différentes du cricket, de la voile, de la pêche à la mouche, du dressage et du jazz. La modification de voitures est une activité largement ouvrière, et souvent une activité de la classe ouvrière blanche. Elle prospère dans des endroits avec peu de transports en commun, des routes calmes et de nombreux espaces de stationnement — dans les banlieues et les petites villes plutôt que dans les quartiers du centre-ville.

La culture est particulièrement forte dans les endroits de classe ouvrière qui ont un peu d’argent. L’une des scènes de voitures modifiées les plus durables de Grande-Bretagne se trouve à Aberdeen, une ville écossaise avec de bons emplois manuels dans l’industrie pétrolière et gazière. Une autre se trouve sur la côte de l’Essex. Et je n’ai jamais vu autant de voitures modifiées nulle part ailleurs que dans les villes de Medway dans le Kent, à l’est de Londres. Cette région est ouvrière, mais pas pauvre.

La modification de voitures offre une rare opportunité aux Britanniques blancs de la classe ouvrière de mettre en avant leur art et leur compétence, et de se pavaner devant tout le monde. La plupart des modificateurs de voitures que j’ai rencontrés sont des travailleurs manuels qualifiés ou des employés de bureau. Beaucoup d’hommes sont mécaniciens, ou exercent des métiers liés d’une manière ou d’une autre aux véhicules. Un conducteur de Ford Focus modifiée installe des bornes pour gagner sa vie ; un autre homme, qui a soigneusement modifié une Renault 5, est menuisier.

Tous sont enthousiastes à l’idée de bricoler des voitures, frôlant l’obsession. En parlant de leur passe-temps, ils utilisent des mots comme « addiction » et « accro ». Lorsqu’ils ont modifié une voiture à leur satisfaction, ils sont susceptibles de la vendre et d’en acheter une autre à travailler — pour le plaisir, pas parce que cela rapporte de l’argent. Le menuisier pense avoir possédé neuf voitures, un total impressionnant étant donné qu’il n’a que 22 ans. Un autre homme, qui n’est pas beaucoup plus âgé, estime avoir possédé 20 voitures.

Les années les plus folles de l’ère des voitures modifiées semblent être derrière nous. À la fin des années 90, les passionnés ont soudainement commencé à organiser d’énormes « croisières » dans des parcs de vente au détail suburbains et des villes balnéaires. À un moment donné, 2 000 véhicules se sont présentés à Bristol. Les conducteurs ont fait des « burn-outs » (faire tourner les roues tout en restant immobile, ce qui crée de la fumée) et des « doughnuts » (faire tourner une extrémité de la voiture autour de l’autre tout en faisant tourner les roues), laissant des marques noires sur le bitume.

Plusieurs facteurs ont causé cette accélération. Les voitures sont devenues moins chères autour du tournant du siècle, et le crédit plus accessible. En 2001, Universal Pictures a sorti Fast and Furious. Mais le facteur crucial en Grande-Bretagne était un magazine, Max Power, qui a contribué à définir une approche britannique bon marché et effrontée de la modification automobile, différente de la scène glamour dépeinte dans Fast and Furious. « C’était souvent ridicule. Faisons un capot qui s’ouvre à l’envers ! Mettons des phares de Jaguar sur une Corsa ! » dit James Burr, connu sous le nom de Midge, un mécanicien et un vétéran de la scène automobile.

Le numéro de mars 1997 de Max Power a encapsulé l’esprit de l’époque. En rapportant une croisière à Chesterfield, au sud de Sheffield, le magazine a imprimé de nombreuses photos de burnouts, d’hommes admirant les voitures des autres, et d’une femme montrant son soutien-gorge. Il a noté avec une pointe de déception qu’aucun « rozzers », ou police, n’était venu mettre fin à la réunion. Max Power a ensuite couvert de nombreuses autres croisières et rencontres automobiles. Il a rapidement commencé à les évaluer selon des critères fixes : « moteurs », « burnouts », « rozzers », « culs » (des hommes) et « nanas ». Le magazine ne se contentait pas de rapporter sur la scène des voitures modifiées : il la façonnait.

Il semblait à l’époque que les roues ne s’arrêteraient jamais de tourner. Et pourtant, en quelques années, elles ont presque cessé de tourner. Max Power a cessé sa publication régulière en 2011. Et les grandes croisières désordonnées ont cessé. Plusieurs raisons expliquent cela. La police est devenue plus astucieuse et plus puissante, car le Parlement lui a donné des armes légales puissantes pour arrêter les croisières. L’acteur Sacha Baron Cohen a ridiculisé la scène. Dans Ali G Indahouse, le rappeur blanc gourd conduisait une Renault 5 GT jaune vif, fortement modifiée, dans les rues suburbaines sûres de Surrey, diffusant du drum and bass. C’était une blague dévastatrice, dégonflant cruellement le fantasme selon lequel votre Vauxhall Corsa modifiée vous faisait ressembler à une star d’Hollywood.

Les voitures sont devenues plus difficiles à modifier : les véhicules étaient de plus en plus contrôlés par des ordinateurs et nécessitaient l’attention de mécaniciens qualifiés. Les compagnies d’assurance insistaient pour être informées même des ajustements mineurs, et parfois refusaient de couvrir les voitures modifiées. En 2009, le gouvernement a lancé un programme de mise à la casse, qui a éradiqué de nombreuses voitures anciennes et moins chères que les modificateurs aimaient travailler. Une culture fière est devenue une sous-culture en danger.

L’assaut contre les modificateurs de voitures ressemble parfois à une tentative de remettre les jeunes de la classe ouvrière à leur place. Tous les passionnés, même ceux responsables, étaient étiquetés « boy racers » — un terme qui signifiait à l’origine un conducteur dangereux. À Aberdeen, un groupe de cruisers automobiles, largement composé de la classe ouvrière et connu sous le nom de « Bouley Bashers », a subi une pression soutenue de la part des autorités lorsque leur lieu de rassemblement est devenu plus bourgeois.

Mais la scène des voitures modifiées n’a pas été complètement écrasée. Elle prospère aujourd’hui, bien que les modes aient changé. Les voitures modifiées ont tendance à paraître plus modestes qu’il y a deux décennies, en partie parce qu’une voiture moderne nécessite moins de modifications pour avoir fière allure. D’un autre côté, les voitures modifiées sonnent beaucoup moins modestes. Beaucoup de gens paient des mécaniciens pour retuner leurs moteurs afin qu’ils produisent des « pops et bangs », ce qui agace les piétons et même certains autres modificateurs de voitures. « Si vous dépensez 40 000 £, vous pouvez faire exploser toute votre voiture », m’a dit un passionné fatigué lors d’une rencontre automobile.

Les autorités locales et la police accueillaient rarement les rassemblements d’enthousiastes de voitures modifiées, et les pops et bangs leur ont donné une autre raison de les détester. Il est difficile d’organiser une rencontre de nos jours. À l’époque de Max Power , vous pouviez faire passer le mot par SMS et via des sites web de croisière sans vous soucier d’obtenir une autorisation. Essayez cela aujourd’hui, et vous serez confronté à un parking barricadé, une ligne de véhicules de police et peut-être un ordre d’exclusion. Certains groupes de voitures ont recours à la publication des lieux à la dernière minute en espérant le meilleur ; d’autres obtiennent l’autorisation pour leurs rencontres, essaient de persuader des camions de burgers et d’autres détaillants d’assister, traitent poliment avec la police et tentent d’imposer un certain ordre aux événements.

La autre grande différence entre l’ère Max Power et aujourd’hui est le rôle des femmes. Pendant des années, le rôle attribué à une femme lors d’une rencontre de voitures modifiées était de s’asseoir sur le siège passager et de poser pour les photographes de magazines, portant le moins de vêtements possible. La culture était largement masculine et souvent sexiste. Cependant, maintenant, certains des clubs de voitures les plus prospères en Angleterre sont dirigés par des femmes.

J’ai décrit la modification de voitures comme un aspect de la culture ouvrière britannique blanche. Cela l’est toujours, mais elle devient de plus en plus ethniquement diverse. Je n’ai pas encore assisté à une rencontre de voitures modifiées ou à un salon de l’automobile où aucun Britannique d’origine asiatique n’était présent. La modification de voitures est particulièrement populaire parmi les musulmans asiatiques de la classe ouvrière — comme l’explique un homme musulman lors d’une rencontre de voitures : « Nous ne pouvons pas aller en boîte ; nous ne pouvons pas boire. Sur quoi allons-nous dépenser notre argent d’autre ? »

La rencontre de voitures où j’aperçois l’Opel bleue a été organisée par le Bradford Modified Club. Elle a lieu à Manningham, juste au coin de la route de la mosquée centrale de Bradford — le cœur même de Bradford pakistanais. L’événement est annoncé comme une « Extravagance de l’Eid ». Sans surprise, la foule est principalement asiatique. Mais des hommes et des femmes blancs se sont également présentés pour exhiber leurs voitures et admirer celles des autres.

De telles scènes harmonieuses ne sont pas souvent associées à Bradford — la ville où, en juillet 2001, des jeunes blancs et asiatiques se sont violemment affrontés et ont affronté la police. Le Manningham Ward Labour Club a été attaqué par des bombes incendiaires ; des entreprises ont été attaquées ; de nombreux policiers ont été blessés. Par la suite, une enquête officielle dirigée par Ted Cantle, ancien directeur général du conseil municipal de Nottingham, a conclu que les blancs et les asiatiques vivaient des « vies parallèles » à Bradford et dans d’autres villes du nord. Le rapport de Cantle a plaidé pour plus de formation à la diversité et une série de mesures plutôt louables pour réduire la ségrégation culturelle. Il n’a pas anticipé que les personnes asiatiques et blanches de la classe ouvrière pourraient trouver un terrain d’entente dans leur amour des jantes en alliage, des énormes ailerons et des remappages pop-and-bang. Pourtant, c’est ce qui s’est passé.

La culture ouvrière blanche britannique est souvent décrite en termes de perte. Et certaines choses, comme les instituts de bien-être des mineurs, ont effectivement été perdues. La modification de voitures est une importante exception. Non seulement elle prospère ; elle s’est élargie socialement. Les femmes et les Britanniques issus de minorités ethniques ont trouvé des moyens d’entrer dans la culture et de la renforcer. La scène des voitures modifiées devrait vraiment être célébrée comme une grande création culturelle britannique. Et que font les autorités à propos de cette scène ? Naturellement, elles essaient de la faire disparaître.

***

Ceci est un extrait édité du livre de Joel Budd Underdogs: The Truth About Britain’s White Working Class, qui est publié aujourd’hui.