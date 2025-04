Dans son best-seller de 1910, The Great Illusion, le journaliste Norman Angell visait à démontrer que, tant les économies industrielles mondialisées soutenues par l’hégémonie mondiale britannique étaient entrelacées, la guerre serait une folie économique, et donc impensable. Les années suivantes ne validèrent pas sa thèse : la politique internationale avait sa propre logique, dans laquelle les préoccupations matérielles des économistes et des capitalistes se révélèrent subordonnées. La première grande période de mondialisation s’est arrêtée brutalement dans les tranchées, emportant avec elle le statut hégémonique de la Grande-Bretagne en tant qu’arbitre et protecteur du libre-échange international.

De la même manière, la guerre a toujours été la voie de sortie la plus probable de la deuxième phase de mondialisation, dirigée par l’Amérique. La guerre couperait les chaînes d’approvisionnement qui s’étendent à travers le monde, les remplaçant par une politique industrielle dirigée par le gouvernement qui privilégie la sécurité à l’efficacité économique. Si le retrait unilatéral de Trump de la mondialisation néolibérale semble pervers aux commentateurs, c’est parce que les conséquences économiques précèdent désormais la guerre elle-même : la course aux armements économiques a éclaté, tandis que les armes, pour l’instant, restent silencieuses.

Pour la gauche politique en Occident, réduite à un spectateur impuissant par une droite renaissante qui est devenue le moteur de l’histoire, le moment présent est celui de la confusion analytique. Ayant longtemps considéré, pour de bonnes raisons, la mondialisation néolibérale comme la motivation principale de ses ennemis politiques, la démolition apparente de l’ordre politique et économique de l’Occident par le nouveau régime révolutionnaire américain est difficile à expliquer pour eux. Deux efforts récents différents, Hayek’s Bastards par l’historien américain du néolibéralisme Quinn Slobodian, et le dernier essai expansif du vénérable marxiste britannique Perry Anderson, “Regime Change in the West?“, abordent le moment populiste sous des angles opposés. Les comparer nous dit peut-être moins sur la réalité objective que sur la difficulté de la gauche à suivre le Weltgeist mercuriel à la Maison Blanche.

Le livre excellent de Slobodian, Globalists, publié en 2018, a retracé la naissance du néolibéralisme dans le Vienne de la fin des Habsbourg et sa progression vers l’hégémonie intellectuelle dans les think tanks et les chancelleries de l’Occident à la fin du 20e siècle. Dans Hayek’s Bastards, publié la semaine prochaine, il vise à montrer que la révolte populiste de droite contre la mondialisation néolibérale est moins importante qu’il n’y paraît. Il soutient que « des factions importantes de la droite émergente étaient, en fait, des souches mutantes du néolibéralisme » et que « de nombreux prétendus perturbateurs du statu quo sont moins des agents d’une réaction contre le capitalisme mondial que d’une contre-réaction à l’intérieur de celui-ci ». Le livre est, affirme Slobodian, « un avertissement à ne pas se laisser prendre par de faux prophètes, trompés par les apparences ou le cadre médiatique paresseux ». Si le moment de la publication du livre, au moment précis où les acolytes néolibéraux de Trump comme Milei dénoncent son rejet néo-développementaliste du dogme du libre-échange, semble malheureux pour Slobodian, son argument est que les choses ne sont pas telles qu’elles semblent. « Plutôt qu’un rejet du néolibéralisme », le cadre de Slobodian voit « l’extrême droite [dans laquelle Slobodian compte l’administration Trump et la droite populiste européenne] comme une forme mutante de celui-ci, abandonnant certaines caractéristiques — comme un engagement envers la gouvernance commerciale multilatérale ou les vertus de l’externalisation — tout en renforçant les principes de Darwinisme social de lutte sur le marché traduits à travers des catégories hiérarchiques de race, de nationalité et de genre ».

Pour faire ce cas contre-intuitif, Slobodian mobilise des recherches archivistiques impressionnantes provenant du monde des think tanks néolibéraux, des publications internes du paléoconservatisme buchananien et de la pamphletage en ligne du nationalisme blanc anglo-américain, traçant les inquiétudes croissantes des idéologues néolibéraux face au monde du mouvement sans entrave des capitaux et des personnes qu’ils avaient contribué à créer. Pourtant, si la recherche elle-même est éblouissante, l’argument global reste peu convaincant. Prouver que le dissentiment, montant en rébellion ouverte, contre les conséquences démographiques et économiques de la mondialisation existait au sein de la sphère intellectuelle néolibérale n’est pas la même chose que de retracer les origines de la révolte actuelle de droite contre le libre-échange. Slobodian affirme que « nous ne pouvons pas comprendre les hybrides particuliers de l’idéologie du marché extrême, de l’autoritarisme d’extrême droite et du conservatisme social sans nous familiariser avec les généalogies souvent enchevêtrées retracées dans ce livre ». Pourtant, les lignes de descente ne semblent pas du tout claires. Simplement, on n’a pas besoin d’explorer les écrits de Mises ou de Hayek pour construire un argument selon lequel la migration de masse sans entrave est socialement, culturellement et économiquement déstabilisante pour les nations engagées dans cette expérience nouvelle. Que la droite néolibérale ait également commencé à partager cette opinion ne prouve pas que le moment populiste actuel dérive de leurs inquiétudes tardives.

Perry Anderson, en revanche, est un marxiste européen, plutôt qu’un progressiste américain engagé, comme les progressistes américains le sont devenus, dans le mouvement sans entrave de la mondialisation des personnes. En tant que tel, l’enquête d’Anderson sur le moment semble s’aligner plus étroitement avec la réalité observable. En effet, s’exprimant lors du podcast Politics Theory Other, Slobodian a récemment signalé le « ton anti-woke discret du travail d'[Anderson] », réprimandant doucement le scepticisme du patricien de gauche selon lequel la migration de masse est une cause de gauche qui mérite d’être défendue. Slobodian souligne que l’AfD tire ses origines intellectuelles de la droite du libre-échange, éludant le fait que, en tant que parti purement néolibéral, son impact électoral était marginal : c’est seulement la question démographique qui la fait maintenant désigner comme le parti gouvernemental entrant en Allemagne. Pour Anderson, avec un mépris européen pour les tabous progressistes américains sur de telles questions, la question est plus simple : « ce n’est pas un pur mythe que les entreprises importent de la main-d’œuvre bon marché de l’étranger — c’est-à-dire des travailleurs généralement non protégés par des droits de citoyenneté — pour faire baisser les salaires et, dans certains cas, pour prendre des emplois aux travailleurs locaux, que toute gauche doit chercher à défendre. Il n’est pas non plus vrai que, dans une société néolibérale, les électeurs ont généralement été consultés sur l’arrivée ou l’ampleur de la main-d’œuvre étrangère : cela s’est pratiquement toujours produit dans leur dos, devenant une question politique non ex ante mais ex post facto.

C’est à cause de cette question, qui agite la politique européenne, que, comme l’observe Anderson, « la raison pour laquelle le populisme de droite a bénéficié d’un avantage sur le populisme de gauche n’est pas difficile à voir ». L’Amérique, historiquement une société d’immigrants, diffère de l’Europe à cet égard, note-t-il : « il existe une tradition d’accueil sélectif et de solidarité pour les nouveaux arrivants qui n’existe pas à un niveau émotionnel comparable en Europe. » En effet, les attitudes divergentes de Slobodian et d’Anderson sur la question mettent en lumière cette rupture atlantique au sein de la gauche intellectuelle. Pourtant, alors que la réponse populiste de droite à la migration de masse — qu’il s’agit d’une erreur catastrophique, à rectifier — est simple et intuitive pour les électeurs, au sein de la gauche « nulle part une réponse politiquement cohérente, empiriquement détaillée et franche n’a encore été formulée. Tant que cela persiste, le populisme de droite est tout à fait susceptible de conserver son avance sur le populisme de gauche. » Anderson ne fouille pas dans les archives des idéologues néolibéraux pour trouver des raisons pour lesquelles la migration de masse est électoralement impopulaire. Les raisons, à la fois économiques et culturelles, lui semblent évidentes, d’une manière qui, pour Slobodian, nécessite une histoire d’origine intellectuelle complexe.

Lorsque l’on compare l’analyse des deux historiens de gauche sur le présent, les visions du monde opposées se multiplient. Anderson cite avec approbation (au grand dam de Slobodian) l’analyse « révolutionnaire » de 2014 du marxiste allemand conservateur Wolfgang Streeck sur l’effondrement éventuel du capitalisme néolibéral, qui repose sur des fondations fragiles de crédit, plutôt que d’investissement : « des revendications sur des ressources futures qui n’ont pas encore été produites » ou comme « Marx l’a plus brutalement appelé ‘capital fictif’ ». Pourtant, même lorsque le système économique et politique a commencé à manquer de route, il n’y avait pas de doctrine économique cohérente avec laquelle le remplacer, laissant un vide à remplir par son « anticorps, déploré dans chaque organe d’opinion respectable et chaque quartier politique respectable comme le mal du siècle – à savoir, le populisme ». Slobodian a raison de dire que l’analyse d’Anderson partage son cadre discursif avec celui des populistes eux-mêmes. « Ce que [les populistes] s’opposent, » observe Anderson, « ce n’est pas le capitalisme en tant que tel, mais la version socio-économique actuelle de celui-ci : le néolibéralisme. Leur ennemi commun est l’establishment politique qui préside à l’ordre néolibéral, composé du duo alterné des partis de centre-droit et de centre-gauche qui ont monopolisé le gouvernement sous son règne. »

La tâche de Slobodian dans son livre est de prouver que ce cadre est une fausse conscience, dans laquelle les critiques du néolibéralisme ont été dupés par leurs prétendus sauveurs. « Les partis qualifiés de populistes de droite, des États-Unis à la Grande-Bretagne et à l’Autriche, ont rarement été des anges vengeurs envoyés pour frapper la mondialisation économique, » note-t-il. « Ils offrent peu de plans pour maîtriser la finance, restaurer un âge d’or de la sécurité de l’emploi, ou mettre fin au commerce mondial. En règle générale, les appels des soi-disant populistes à privatiser, à déréglementer et à réduire les impôts proviennent directement du manuel partagé par les dirigeants du monde depuis trente ans. » Le moment actuel est, pour Slobodian, une fausse aube, comme le prouve sa généalogie : la pomme populiste ne peut pas tomber loin de l’arbre néolibéral. L’historien de la mondialisation néolibérale n’est pas encore prêt à reléguer l’objet de sa recherche à l’histoire.

Cependant, pour Anderson, même si « aucun populisme, à droite ou à gauche, n’a jusqu’à présent produit de remède puissant aux maux qu’il dénonce », laissant « les opposants contemporains au néolibéralisme… pour la plupart siffler dans le noir », le moment est encore chargé d’opportunités. Bien que le chemin à venir soit obscur et se divise en de nombreuses directions opposées, pour Anderson, le moment présent est un moment de flux, dans lequel un changement véritable est possible. Pour Slobodian, la révolution est illusoire. Pour les deux, le problème essentiel reste qu’un objectif de gauche — le désétablissement de l’ordre néolibéral mondial — semble désormais bien engagé. Pourtant, c’est la droite qui entreprend ce travail, et c’est une droite à laquelle Slobodian et Anderson ne sont que de simples spectateurs.

Le dogme de plusieurs décennies selon lequel il n’y a pas d’alternative est en train d’être brisé par le régime Trump, même s’il est entrepris de manière chaotique, dont les effets peuvent ne pas être ceux escomptés. La révolution néo-mercantiliste de Trump, entreprise dans une alliance difficile avec les oligarques technologiques américains et l’aile post-libérale de la droite américaine représentée par JD Vance, représente des courants de pensée de droite au-delà du pur néolibéralisme, qui pourraient ne pas survivre à ses propres contradictions. Le résultat, pour l’instant, est que les soi-disant alliés idéologiques de Trump à l’étranger ont été laissés à la recherche d’une réponse qui marie leurs professions de fidélité politique avec leur dogme économique. Tout comme les sanctions contre la Russie, prévues comme catastrophiques par leurs architectes partisans du libre-échange, ont laissé l’économie de guerre battante de Moscou profiter d’un boom économique, le retrait de Trump dans une splendide isolation hémisphérique pourrait fournir à l’ancien hégémon la base industrielle pour une résurgence économique à venir — ou également, cela pourrait accélérer l’effondrement de l’économie mondiale. Comme la Première Guerre mondiale imminente qu’Angell voyait comme insensée, la logique sous-jacente est principalement celle d’une compétition impériale, voire civilisationnelle, plutôt que d’une simple utilité économique.

En rejetant la nature révolutionnaire du moment par une emphase étroite sur un courant de la pensée historique de la droite, Slobodian risque de perdre de vue les grandes perspectives qui s’ouvrent au-delà des décombres accumulés. Son accent sur les intentions de ceux qui conduisent ce bouleversement néglige les opportunités offertes par les conséquences inattendues, auxquelles Anderson, attentif aux précédents historiques à la fois « improvisés et expérimentaux, sans théories préexistantes de quelque nature que ce soit », reste sensible. « Partout, la scène est celle de l’instabilité, de l’insécurité, de l’imprévisibilité », observe Anderson, non sans une lueur de délectation révolutionnaire. « Tout est désordre sous les cieux », et il y a peu de signes d’un retour à l’ordre, tel que compris par ceux qui sont habitués à régner sur l’Occident. Ce projet de la droite américaine pourrait encore œuvrer vers des fins de gauche, si ce n’est des fins étroitement progressistes. Quoi qu’il en soit, ce qui était autrefois impensable est désormais la nouvelle normalité, laissant historiens et décideurs se démener pour suivre le rythme.