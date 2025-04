Lors de la conférence de presse dans le jardin des roses de la Maison Blanche, avec laquelle il a lancé le tourbillon de tarifs de ce mois-ci, Donald Trump a amené au pupitre un ancien travailleur de l’industrie automobile de Detroit. Brian Pannebecker, du syndicat des travailleurs de l’automobile, est monté sur scène. « J’ai vu usine après usine après usine, à Detroit et dans la région métropolitaine de Detroit, fermer », a déclaré Pannebecker. Les politiques de Trump, a-t-il dit, ramèneraient ces usines à la vie.

Pannebecker représente une partie clé de la coalition de Trump, et son observation sur la mort de l’industrie est tout à fait correcte. Là où il se trompe, c’est dans l’idée que Trump résoudra le problème. Les politiques de Trump attireront sûrement des entreprises de retour aux États-Unis. Pourtant, ce ne seront pas des entreprises dans lesquelles les membres des travailleurs de l’automobile travailleront, ou qu’ils voudront rejoindre. La fabrication reviendra — mais pas le type de fabrication de Pannebecker.

Ce qui s’est passé dans des endroits comme Detroit est la conséquence de l’une des idées les plus puissantes de l’économie qui a mal tourné : la théorie de l’avantage comparatif de David Ricardo. La version simplifiée de son idée est que les pays devraient volontairement renoncer à faire des choses pour lesquelles ils sont bons au profit de choses pour lesquelles ils sont meilleurs. C’est ainsi que les États-Unis et le Royaume-Uni ont quitté le secteur manufacturier. C’est ainsi que Detroit a perdu des usines automobiles, et comment la Chine et l’Allemagne en ont gagné.

Il y a un gros problème avec cette idée. Ce sont des gens comme Pannebecker. Ricardo avait raison dans l’ensemble : les gagnants de la mondialisation ont gagné plus que les perdants n’ont perdu. Mais ce qui compte pour la politique, c’est qu’il y a plus de perdants que de gagnants. Dans le langage des statistiques : les économistes se soucient des revenus moyens, ou des revenus totaux. La politique se soucie des revenus médians. C’est l’électeur médian qui fait basculer les élections.

Bien que le diagnostic de ce qui a mal tourné avec l’hyper-mondialisation ne soit pas difficile à établir, il est plus difficile de penser à ce qui vient ensuite. Nous vivons dans un monde créé par une période de neuf ans d’accords commerciaux qui a commencé avec l’Accord de libre-échange nord-américain entre les États-Unis, le Canada et le Mexique en 1992 ; a continué avec la création de l’Organisation mondiale du commerce en 1995 ; et s’est conclu par l’adhésion de la Chine à l’OMC en 2001. Dans le monde entier, ces changements ont entraîné une massive expansion du commerce mondial. Aux États-Unis, ils ont déclenché la délocalisation industrielle. C’était il y a plus de 20 ans, et le monde de l’industrie a depuis changé au-delà de toute reconnaissance.

Ce que l’ancienne industrie faisait, c’était recevoir des matières premières comme l’acier ou les plastiques — le « produit » mentionné par Pannebecker — et les transformer en un produit fini. Les usines employaient des milliers, parfois des dizaines de milliers de travailleurs. Si vous vivez à Scunthorpe, dans le nord-est de l’Angleterre, il y a de fortes chances que vous soyez un sidérurgiste, ou que vous ayez un sidérurgiste dans votre famille. Si vous viviez à Detroit dans les années 60, vous étiez soit dans l’industrie automobile, soit dans la musique.

La mondialisation n’a pas seulement poussé les entreprises hors des États-Unis et du Royaume-Uni. Elle a changé la façon dont les entreprises industrielles fonctionnent. Les entreprises de fabrication modernes sont très différentes de ces usines industrielles d’autrefois. Il est préférable de les considérer comme des réseaux mondiaux de chaînes d’approvisionnement plutôt que comme des entreprises avec une usine et une cantine pour les travailleurs. Les fabricants d’Europe de l’Ouest obtiennent leurs matières premières de Chine, et récemment aussi de Russie. Ils obtiennent leurs biens intermédiaires, qui sont utilisés dans le processus de production, d’Europe de l’Est et d’autres parties du continent eurasien. Beaucoup des usines que vous voyez en Allemagne sont des usines d’assemblage final. Le principal travail de ces usines est de mettre le tampon « Fabriqué en Allemagne » sur le produit fini.

Où, après cette conférence de presse dans le jardin des roses, cela laisse-t-il les fabricants automobiles européens, tels que Jaguar, Land Rover, Audi et Porsche, qui vendent des voitures aux États-Unis mais n’ont pas d’usines de production là-bas ? Pour annuler les tarifs, ils devraient construire des usines aux États-Unis, réinventant ainsi toute leur chaîne d’approvisionnement. Certains le feront, mais beaucoup ne le feront pas.

La révolution de la chaîne d’approvisionnement a été le grand événement de l’industrie au cours des 30 dernières années. Mais il y aura bientôt une autre grande révolution industrielle : l’Industrie 4.0. La première version a été la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle. La deuxième a été l’invention de la production de masse. Puis est venue la révolution numérique. L’Industrie 4.0 concerne la numérisation de l’industrie, et elle sera symbolisée par des usines intelligentes.

Pour comprendre le concept d’usine intelligente, rappelez-vous l’Internet des objets. C’est le terme qui désigne le rassemblement d’objets physiques dans un réseau numérique. Pensez au réfrigérateur qui connaît la date de péremption de tout ce qui s’y trouve. Appliquez maintenant cette idée à une usine. Les usines intelligentes seront opérées par des robots, et elles seront pleines de capteurs qui seront en communication constante. Elles auront toujours besoin de matières premières pour fabriquer des choses, mais elles seront moins dépendantes de chaînes d’approvisionnement mondiales complexes. C’est pourquoi tout le monde dans le monde, pas seulement Trump, se concentre sur la sécurisation des approvisionnements en matières premières critiques comme le lithium et les métaux rares.

Mais ce qui distingue vraiment l’Industrie 4.0 de son prédécesseur, c’est la dépendance à d’énormes volumes de données, qui seront stockées et traitées dans des centres de données énergivores du type que seuls la Chine et les États-Unis ont actuellement la capacité de développer à grande échelle. Il faudra une autre génération de communications mobiles, le 6G, pour pouvoir transmettre les données des capteurs d’usine aux centres de données. Les centres de données seront alimentés par une énergie bon marché et supervisés par une main-d’œuvre numériquement compétente. Ces usines emploieront toujours des personnes, mais ces employés auront un parcours éducatif plus proche de celui des travailleurs technologiques de la Silicon Valley que de celui de Pannebecker et de ses anciens collègues.

Parmi tous les pays du monde, aucun n’est mieux placé pour l’Industrie 4.0 que la Chine. Les États-Unis pourraient également y parvenir. Mais nous, Européens, sommes désespérément à la traîne. Alors que nous peinons avec notre déploiement de communications mobiles 5G, les Chinois développent déjà le 6G. Le gouvernement chinois vient d’approuver la construction d’un immense barrage hydroélectrique sur la rivière Yarlung Tsangpo au Tibet. La production attendue de ce barrage sera de 60 gigawatts, ce qui correspond à la consommation électrique annuelle moyenne de l’Allemagne. La production sera environ trois fois celle du barrage des Trois Gorges, jusqu’à présent le plus grand de son genre. La construction du barrage affectera les populations locales, déplacera des villages entiers et submergera d’anciens monastères. Elle aura également des répercussions sur les moyens de subsistance des communautés vivant en aval au Bangladesh et en Inde. Mais son impact le plus important sera sur le fonctionnement de l’industrie.

Il n’y a aucun moyen qu’une Europe axée sur le zéro net puisse rivaliser avec cela. L’Allemagne, par exemple, a été l’un des grands gagnants de la révolution de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Mais elle n’a pas d’énergie bon marché, surtout après la fermeture de ses centrales nucléaires et l’arrêt de son approvisionnement en gaz bon marché en provenance de Russie. La fusion nucléaire pourrait changer la donne, mais cela reste encore à des décennies. L’Industrie 4.0 ne va pas attendre aussi longtemps. Elle arrivera bientôt, et elle sera alimentée par des barrages, le fracking américain, l’énergie nucléaire et le gaz. S’il y a un pays occidental capable d’exploiter l’avantage commercial de l’Industrie 4.0, c’est l’Amérique de Trump.

Je vois beaucoup de pensées wishful parmi les macroéconomistes et autres commentateurs qui ne cessent de nous dire que les politiques de Trump sont vouées à l’échec. Le poète allemand Christian Morgenstern a un jour écrit : « Car, il raisonne avec pertinence / Ce qui ne doit pas, ne peut pas être. » Je garde l’esprit ouvert sur la question de savoir si Trump échouera ou réussira. Mais s’il réussit, je suis absolument certain que cela viendra comme un choc total.

La voie la plus probable pour que Trump réussisse est à travers l’Industrie 4.0. C’est un scénario que peu de ses critiques ont à l’esprit. Cela vaut surtout pour les économistes qui se concentrent principalement sur l’effet des tarifs sur le PIB. Leur focalisation pourrait nous amener à tirer de mauvaises conclusions. J’ai moi-même compris l’économie du Brexit lorsque j’ai vu une statistique obscure, publiée par le Département du Travail et des Pensions au Royaume-Uni, selon laquelle l’électeur britannique médian avait subi une baisse de son revenu disponible réel au cours des 10 années précédant le référendum de 2016. Si vous ne regardiez que le PIB, le chômage et les indicateurs officiels habituels, vous n’auriez pas vu cela. La fraternité économique indoctrinée par Ricardo n’a pas vu venir le Brexit, ni la réaction contre la mondialisation.

Trump pourrait bien sous-estimer la difficulté de démêler les chaînes d’approvisionnement mondiales. Ses tarifs sont rudimentaires. Mais je pense qu’il est sur quelque chose. Joe Biden l’était aussi avec son Inflation Reduction Act mal nommé, un grand programme de subventions pour attirer les industries mondiales à se relocaliser aux États-Unis. Certaines entreprises se relocaliseront aux États-Unis. Apple a déjà annoncé qu’elle augmenterait sa production aux États-Unis. TSCM, le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde, basé à Taïwan, et Eli Lilly, la société pharmaceutique, ont également fait de même. Ce qui ne reviendra pas, c’est l’ancienne industrie, avec ses travailleurs syndiqués sur le terrain.

Un des 20 anciens collègues que Pannebecker a emmenés avec lui à la fête du Jour de la Libération de Trump était Chris Vitale, un travailleur automobile de troisième génération. Il a déclaré au Detroit News que la désindustrialisation avait vidé sa communauté. C’est pourquoi Trump a été élu. Mais même s’il réussit à ramener l’industrie, je crains que la communauté de Vitale ne reste vide.