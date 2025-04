Dans son discours au Congrès le mois dernier, le président Donald Trump a promis de « mener l’humanité dans l’espace et de planter le drapeau américain sur la planète Mars et même bien au-delà ». Sa déclaration n’est pas sérieuse, car Trump est bien trop occupé à détruire l’ordre libéral mondial pour réaliser un tel exploit. Et même s’il ne l’était pas, il n’y a aucun moyen d’atteindre Mars dans les quatre prochaines années. Néanmoins, il est possible que la nouvelle administration, sous l’œil du PDG de SpaceX, Elon Musk, fasse du voyage humain vers Mars l’objectif principal de la NASA.

L’Empereur et Dark Vador peuvent se tromper sur beaucoup de choses, mais ils ne se trompent pas à ce sujet. La NASA a besoin d’un but, un qui soit digne des coûts et des risques du vol spatial habité. Cet objectif ne peut être que d’envoyer des humains sur Mars. C’est ainsi parce que Mars est là où se trouve la science, Mars est là où se trouve le défi, et Mars est là où se trouve l’avenir.

Commençons par la science. Au début, la Terre et Mars étaient des jumeaux. Tous deux étaient des planètes chaudes, humides et rocheuses avec des atmosphères dominées par le dioxyde de carbone — puis, la Terre a évolué vers la vie. Si la théorie est correcte, et que la vie émerge naturellement de la chimie chaque fois que les conditions sont réunies, alors la vie aurait également dû évoluer sur Mars, et sur des millions d’autres planètes à travers notre galaxie. Si nous trouvons des preuves de vie passée ou présente sur Mars, cela signifie que nous ne sommes pas seuls.

Il y a d’autres raisons d’explorer Mars. La biotechnologie va devenir l’une des principales sciences de l’ingénierie du 21e siècle et de nombreux siècles à venir. Si nous trouvons la vie sur Mars, nous pourrons découvrir si le système d’information ADN-ARN utilisé par toute vie sur Terre est universel, ou s’il n’est qu’une des nombreuses possibilités. Un système différent pourrait offrir des possibilités d’ingénierie révolutionnaires, aussi grandes en comparaison avec l’ADN-ARN que les ordinateurs à silicium le sont par rapport à ceux basés sur des tubes à vide, des relais électriques ou des machines mécaniques de Babbage.

Un programme d’envoi d’humains sur Mars inspirerait également des millions de jeunes Américains à développer leurs talents scientifiques, générant d’énormes quantités de capital intellectuel. Dans les années soixante, le programme Apollo a doublé le nombre de diplômés américains en sciences et en ingénierie, dont les innovations (comme la révolution informatique) ont depuis remboursé à la nation le coût du programme de nombreuses fois. Comme les individus, les nations grandissent lorsqu’elles se mettent au défi et stagnent lorsqu’elles ne le font pas.

L’establishment spatial habituel prétend que son programme Artemis, qui vise un retour sur la Lune, est comparable à une mission vers Mars. Mais c’est tout simplement faux. Il n’y a pas de questions d’intérêt scientifique fondamental qui peuvent être résolues en explorant la surface de la Lune. Nous n’étonnerons pas le monde en répétant quelque chose que nous avons fait il y a plus d’un demi-siècle.

Et puis il y a la question de l’avenir de l’humanité. De tous les mondes actuellement à notre portée, Mars est de loin le candidat le plus viable pour une colonisation humaine. La planète rouge offre aux nouvelles branches de la civilisation humaine la chance d’avoir un nouveau départ, dans un endroit où les règles n’ont pas encore été écrites. Contrairement à la Lune ultra-sèche, Mars possède des quantités océaniques d’eau, y compris d’énormes quantités sous forme liquide profondément sous terre, ainsi que d’énormes glaciers de glace contenant autant d’eau que les Grands Lacs américains. Et tandis que la Lune manque de toute source significative de carbone ou d’azote — éléments essentiels à la vie — Mars a une atmosphère composée à 95 % de dioxyde de carbone et à 2,6 % d’azote. Avec un CO 2 et de l’eau en abondance, on peut faire pousser des plantes pour la nourriture et les fibres, et fabriquer des plastiques et des carburants. L’eau martienne est cinq fois plus riche en deutérium que l’eau terrestre, qui est le carburant des réacteurs à fusion. Donc, une fois que l’énergie de fusion sera maîtrisée, Mars offrira une énergie infinie, permettant à ses colons de transformer sa richesse minérale en acier, tuyaux, serres et villes. Cela deviendra finalement le point de départ naturel pour des expéditions visant à exploiter les richesses en métaux précieux de la ceinture d’astéroïdes.

Pour l’ère à venir de la colonisation spatiale, Mars se compare à la Lune comme l’Amérique du Nord se comparait au Groenland durant l’âge de l’exploration maritime européenne. Le Groenland était plus proche de l’Europe, donc les Européens l’ont atteint en premier. Mais son environnement était trop appauvri pour accueillir plus que quelques avant-postes. L’Amérique, en revanche, deviendrait le foyer d’une nouvelle branche dynamique de la civilisation occidentale.

Le manque de but du programme Artemis est encore démontré par son ensemble matériel, composé comme il est de dizaines de milliards de dollars d’éléments aléatoires, y compris le propulseur lourd SLS, le Starship de SpaceX, la capsule Orion, le lander lunaire jetable de l’équipe nationale, et une station spatiale en orbite lunaire appelée Gateway, qui ensemble ne permettraient pas de mettre en place un plan de mission cohérent. En fait, la plupart de ces éléments matériels n’existent que parce qu’il y a une clientèle qui bénéficie de leur financement. Le programme Artemis est dirigé par les fournisseurs, pas par un but. Un programme axé sur un but dépense de l’argent pour atteindre des objectifs. Un programme dirigé par les fournisseurs, comme Artemis, fait des choses pour dépenser de l’argent. Nous pouvons et devons faire mieux.

Si l’Amérique doit à nouveau avoir un programme spatial digne d’une nation de pionniers, nous devons agir avec détermination, avec sagesse et avec courage. Après tout, nous sommes bien mieux préparés aujourd’hui à envoyer des humains sur Mars que nous ne l’étions en 1961 pour répondre à l’appel du président Kennedy d’envoyer des hommes sur la Lune — et nous y étions huit ans plus tard. Se dérober à ce défi serait déclarer que nous ne sommes plus les gens que nous étions — et c’est une concession que l’Amérique ne peut se permettre de faire.

Cependant, une mission vers Mars pourrait facilement être déraillée. Trump et Musk se sont tous deux définis en termes hyper-partisans. Mais si le programme Mars est perçu comme un hobby de Trump et Musk, il sera annulé dès que les fortunes de la guerre politique changeront, ce qui est certain de se produire bien avant que la mission ne soit réalisée. Par conséquent, les propositions avancées par certains dans le camp de Trump pour confier le programme à SpaceX pour qu’il soit poursuivi en dehors de la NASA ne sont pas seulement contraires à l’éthique (car elles impliqueraient la distribution exclusive de dizaines de milliards de dollars d’argent des contribuables à Musk), mais suicidaires sur le plan pratique. Si le programme doit réussir, il doit être au nom de l’Amérique, et non d’Elon Musk.

De plus, cela doit être fait correctement. Le Starship de SpaceX, qui prétend être le véhicule de lancement réutilisable le plus puissant au monde, promet d’être un atout formidable. Mais Musk insiste pour que ce soit le seul véhicule utilisé pour la mission. Bien qu’un étage supérieur de Starship puisse être ravitaillé en orbite par des Starships-tankers, lui permettant en théorie de voler de l’orbite terrestre à Mars, sa masse de 100 tonnes le rend suboptimal pour être utilisé comme véhicule de montée. Il serait beaucoup plus logique de développer et d’utiliser un véhicule similaire mais beaucoup plus petit — un « Starboat », si vous voulez — pour voyager entre la surface de Mars et son orbite. Starship plus Starboat pourrait permettre des missions très efficaces vers Mars. Mais cela nécessitera un leadership de programme capable de dire la vérité au pouvoir.

En mettant de côté les détails techniques, la vision de Musk d’une colonie martienne est également sérieusement mal conçue. Il a proposé l’idée que des milliers de Starships devraient être utilisés pour atterrir rapidement un million de personnes sur Mars afin de créer une métropole qui préservera « la précieuse lumière de la conscience » après que la race humaine sur Terre soit détruite dans un avenir proche (par des impacts d’astéroïdes, une guerre nucléaire, une IA incontrôlable ou le virus de l’esprit woke — le fil de l’intrigue varie). L’idée est apparemment basée sur la trilogie de science-fiction d’Isaac Asimov, Fondation, dans laquelle un groupe de scientifiques est envoyé sur la lointaine planète Terminus (également le nom que Musk a donné à sa colonie), afin qu’après l’effondrement anticipé de l’empire galactique, leurs descendants puissent émerger pour reconstruire la civilisation. C’est une grande lecture. Mais cela n’est pas applicable à la tâche à accomplir.

Pour une chose, vous ne pouvez pas simplement déposer un million de personnes sur Mars. Les Starships ne pourront transporter qu’environ 100 tonnes de cargaison de la Terre à Mars, et il faudra six à huit mois pour effectuer le transit. Cela signifie qu’une colonie martienne de quelque taille que ce soit ne peut pas être soutenue depuis la Terre. Avant que de grandes quantités de personnes n’aillent sur la planète rouge, nous devrons donc développer la base agricole et industrielle nécessaire pour les nourrir, les habiller et les loger. La colonisation de Mars doit donc se faire de manière organique, comme cela a été le cas pour la colonisation de l’Amérique, avec de petits groupes de pionniers créant les premières fermes et industries qui fournissent la base pour soutenir des vagues de colons de plus en plus nombreuses.

De plus, comme Musk devrait le savoir, aucun avant-poste martien d’un million de personnes ne pourrait survivre à l’effondrement de la civilisation humaine sur Terre. La civilisation technologique nécessite une vaste division du travail. Il est peu probable qu’une société d’un million de personnes puisse produire une bonne montre électrique, ou même une batterie de montre, sans parler d’un iPhone. Les composants de haute technologie des systèmes les plus avancés de Mars devront être importés de la Terre pendant très longtemps.

Et puis, l’idée que quelques-uns survivront sur Mars, tandis que des milliards meurent sur Terre, est si moralement répugnante que tout programme assez fou pour l’adopter serait condamné. Enrobés d’essence idéologique de mouffette, les protagonistes de la mission apparaîtraient plus comme les personnages égoïstes du Masque de la mort rouge d’Edgar Allan Poe, dansant dans un château pendant que tout le monde dehors meurt dans une épidémie, que comme les héros de Fondation.

Nous ne devrions pas aller sur Mars pour abandonner l’humanité, mais pour renforcer l’humanité. L’objectif devrait être d’élargir considérablement le pouvoir de l’humanité pour relever tous les défis futurs en réalisant de grandes découvertes scientifiques — et oui, en temps voulu, établir de nouvelles branches de civilisation hautement inventives. Nous ne devrions pas aller sur Mars pour préserver « la précieuse lumière de la conscience » dans un refuge hors du monde, comme le voudrait Musk, mais pour libérer les esprits humains en ouvrant une frontière illimitée. Nous ne devrions pas aller sur Mars pour faire la fête pendant que la Terre brûle, mais pour empêcher la Terre de brûler complètement en montrant qu’il n’est pas nécessaire de se battre pour des provinces lorsque, en invoquant notre nature supérieure, nous pouvons habiter de nouvelles planètes. Car ce faisant, la liberté humaine peut s’étendre dans le cosmos.

C’est l’argument en faveur de Mars.