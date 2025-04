Donald Trump devait avoir peur de mourir. Il venait d’avoir 22 ans, et c’était l’été 1968 — une mauvaise période pour être jeune. L’Amérique était en guerre au Vietnam. Pendant trois ans, les troupes américaines avaient combattu des communistes vietnamiens soutenus par la Chine et l’Union soviétique.

Mais le Viet Cong et l’Armée populaire du Vietnam ne pouvaient tout simplement pas être vaincus. Leur ténacité était une insulte à la fierté nationale américaine. Et, si vous croyez les décideurs américains, une menace existentielle aussi. Si les communistes gagnaient au Vietnam, ils prendraient le contrôle d’autres pays asiatiques. Ils ne s’arrêteraient pas là, cependant. Les communistes ne le font jamais. Ils ne se reposeraient pas tant qu’ils n’auraient pas dominé le monde entier. Cela était connu sous le nom de théorie des dominos. « Si nous quittons le Vietnam demain, nous nous battrons à Hawaï, et la semaine prochaine, nous devrons nous battre à San Francisco », a déclaré le président Lyndon B. Johnson a dit.

Des jeunes comme Trump étaient de la chair à canon dans l’affrontement contre la menace rouge. Chaque semaine, ses pairs étaient enrôlés dans l’armée et envoyés dans les jungles moites du Vietnam. Ils se battaient et saignaient et rentraient chez eux dans des sacs mortuaires. Entre 1964 et 1967, près de un million d’Américains avaient été conscrits ; en 1968, 300 000 de plus l’étaient.

Trump était censé être l’un d’eux. Jusqu’en mai 1968, il avait été étudiant à l’université, ce qui lui garantissait des reports de conscription automatiques. Mais après avoir obtenu son diplôme, il n’avait plus de raison d’esquiver son devoir patriotique. Le moment était venu pour lui de mettre l’Amérique en premier.

Il n’était pas question qu’il fasse cela. « Tu penses que je suis stupide, je n’allais pas au Vietnam », a déclaré Trump aurait dit à son avocat des années plus tard. Et il ne l’a pas fait. Il a évité la conscription grâce à une exemption médicale. À l’automne 1968, alors que d’autres de son âge étaient envoyés à Saïgon, Trump est allé voir un podiatre à Queens. Miraculeusement, le médecin des pieds a découvert qu’il souffrait d’éperons au talon — des excroissances osseuses sur ses deux talons. Et comme ça, le Vietnam était annulé.

C’était un peu trop pratique. Une enquête du New York Times suggère que le diagnostic était faux. Il avait apparemment été donné en tant que « faveur » au père de Trump. Le podiatre, il s’est avéré, était l’un de ses locataires.

Ce n’est pas parce que Trump n’est pas allé au Vietnam que cela ne l’a pas marqué. La guerre, qui s’est terminée il y a 50 ans aujourd’hui avec la victoire des communistes vietnamiens, a été l’événement déterminant de sa génération. Elle a traumatisé les Américains, laissant des cicatrices sur la psyché nationale comme le napalm sur la chair humaine. Les pertes étaient énormes : près de 60 000 soldats américains et jusqu’à trois millions de Vietnamiens. Le fait que cela se soit terminé dans l’ignominie pour l’Amérique n’a fait qu’ajouter au traumatisme.

Le conflit a déchiré l’Amérique, divisant les familles, déclenchant des manifestations de masse et polarisant la politique. À l’époque, on avait vraiment l’impression que l’apocalypse était maintenant. Trump ne pouvait s’empêcher d’absorber les vibrations. Et ces vibrations sont restées avec lui, façonnant sa vision du rôle de l’Amérique dans le monde. Un demi-siècle plus tard, la guerre du Vietnam peut nous aider à comprendre la politique étrangère apparemment erratique de Trump.

« La guerre du Vietnam peut nous aider à comprendre la politique étrangère apparemment erratique de Trump. »

Comme l’ont montré les historiens Charlie Laderman et Brendan Simms le Président a eu une vision du monde cohérente depuis les années soixante-dix. Pour lui, les États-Unis sont des naïfs, dépensant des tonnes d’argent pour garantir la sécurité d’autres pays ; dans certains cas, comme au Vietnam, ils envoient même des soldats se battre et mourir pour eux. Le résultat est toujours le même : l’Amérique perd énormément.

Pour le Président, la guerre du Vietnam a été un tournant. Avant le Vietnam, l’Amérique était grande. Après le Vietnam, elle était en déclin. « Avant le Vietnam, nous n’avons jamais perdu de guerre, n’est-ce pas ? » a-t-il déclaré en 2015. « Le Vietnam a été une défaite. Rien d’autre à en dire. Et ensuite, après cela… nous ne pensons même plus à gagner. »

Trump semble avoir tiré deux leçons de la défaite américaine face aux communistes vietnamiens. La première : ne pas mener de guerre dans des terres lointaines pour des idéaux fallacieux comme la liberté et la démocratie. « Je pensais que [le Vietnam] était une guerre terrible, » a déclaré Trump en 2019. « Je pensais que c’était très loin. À l’époque, personne n’avait jamais entendu parler de ce pays. »

Bien sûr, ce n’était pas vrai. En 1965, lorsque des troupes américaines ont été envoyées au Vietnam, le pays avait été le centre d’une couverture médiatique incessante pendant deux décennies. Le Vietnam était initialement une colonie française. En 1941, le leader communiste Ho Chi Minh a formé le Viet Minh pour obtenir l’indépendance. Mais la France n’était pas d’accord avec l’autodétermination vietnamienne, et la guerre d’Indochine a éclaté en 1946.

Les États-Unis ne sont pas restés les bras croisés. Un nouveau groupe de décideurs à Washington croyait que les communistes vietnamiens ne pouvaient pas être autorisés à gagner. La guerre froide était en cours, et le monde libre avait besoin de chaque pouce de terre qu’il pouvait obtenir. L’Amérique a soutenu les Français, leur fournissant des armes et des trésors. Cela n’a pas fait grande différence. La France a perdu de toute façon, et en 1954, les communistes vietnamiens ont établi leur propre État dans le Nord-Vietnam.

Cependant, le Sud-Vietnam est tombé sous la protection des États-Unis. Pour le Nord, un État marionnette américain sur le sol vietnamien était intolérable. Et donc ils ont lutté pour la réunification. Au début, l’Amérique n’a envoyé que des conseillers militaires. Leur rôle : former et encadrer l’armée sud-vietnamienne. Mais cela n’a pas fait avancer les choses. Finalement, les États-Unis ont envoyé leurs propres soldats pour se battre.

Malgré l’hyperbole, le point de Trump reste valable. Le Vietnam signifiait peu pour les Américains. Et il s’est avéré qu’un pays pauvre d’Asie devenant communiste ne mettait pas en danger la sécurité nationale des États-Unis. La preuve est que le Vietnam a effectivement devenu un État communiste après 1975. Inutile de dire que San Francisco n’est pas devenue le champ de bataille de la Troisième Guerre mondiale.

Cependant, il serait erroné de conclure que le Vietnam a transformé Trump en un non-interventionniste pacifiste. En fait, c’est tout le contraire qui s’est produit. La deuxième leçon que Trump a tirée de la guerre est que perdre est inacceptable. Si l’Amérique se bat, elle doit gagner par tous les moyens nécessaires. L’échec n’est pas une option. « Je suppose que si vous le faites, vous devez y aller pour gagner. Nous ne sommes pas allés pour gagner [au Vietnam], » a-t-il déploré en 1999.

Ces deux leçons guident désormais les actions de Trump sur la scène mondiale. Depuis son retour au pouvoir, il a réduit le soutien américain à l’Ukraine. Il semble déterminé à forcer une sorte de règlement de paix, même si cela finit par récompenser la Russie pour son agression et déstabiliser l’Europe. En ce moment, le Vietnam est sûrement dans un coin de son esprit : Trump croit que si la guerre en Ukraine s’éternise, les États-Unis finiront par être entraînés. Steve Bannon, le parrain du mouvement MAGA, a dit autant. « Si nous ne faisons pas attention, cela se transformera en Vietnam de Trump », a-t-il déclaré à Politico en janvier.

C’est un parallèle historique simpliste. D’une part, les Vietnamiens se battaient entre eux ; les Ukrainiens combattent un envahisseur impérialiste. D’autre part, il y a peu de risque que des troupes américaines finissent en Ukraine. Si des pays devaient envoyer des troupes au sol, ce seraient probablement des pays européens.

Une autre raison pour laquelle Trump se désengage de l’Ukraine est de redéployer la puissance américaine vers l’Indo-Pacifique. Le président croit depuis longtemps que la Chine menace l’Amérique. En 2000, il a averti que le pays était « notre plus grand défi à long terme ». Dix ans plus tard, il a déclaré : « Je ne vois pas de grandeur [pour l’Amérique] à moins que nous ne fassions quelque chose à propos de la Chine. » Sans surprise, il s’est entouré de faucons de la Chine.

Cependant, l’administration Trump aura du mal à contenir une Chine assertive. Loin d’être un coup géopolitique génial, abandonner l’Ukraine signale que les États-Unis ne sont plus disposés à soutenir leurs alliés démocratiques. Cela rend plus probable que la Chine envahisse Taïwan dans un avenir proche. Et cela pourrait, à son tour, entraîner un affrontement entre les États-Unis et la Chine. Ironiquement, en essayant d’éviter un autre Vietnam, Trump pourrait bien précipiter un conflit massif en Asie.

Comme l’a soutenu l’ancien Premier ministre australien Kevin Rudd dans son livre de 2022 The Avoidable War, le risque de « conflit armé entre les États-Unis et la Chine… est devenu une réelle possibilité ». Au-delà d’une guerre potentielle sur Taïwan, Rudd évoque celle en mer de Chine méridionale, où la Chine fait du sabre-rattling : « Peut-être que l’un des scénarios les plus probables — bien que non intentionnels — découlerait d’une collision entre des navires chinois et américains. » Il n’est pas difficile d’imaginer comment une présence américaine plus importante dans l’Indo-Pacifique pourrait déclencher exactement ce genre de scénario.

Ces dernières semaines, les tarifs de Trump sur la Chine ont été une autre source de friction. En réponse, la Chine a laissé entendre qu’un possible affrontement avec les États-Unis était envisageable. « Si la guerre est ce que les États-Unis veulent, qu’il s’agisse d’une guerre tarifaire, d’une guerre commerciale ou de tout autre type de guerre, nous sommes prêts à nous battre jusqu’à la fin », a déclaré le gouvernement chinois.

Il y a des signes que l’état d’esprit américain est similaire. Dans un mémo secret divulgué le mois dernier, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a ordonné au Pentagone de se préparer à la guerre avec la Chine. « La Chine est la seule menace de référence du Département », a écrit Hegseth, « et le déni d’une saisie fait accompli chinoise de Taïwan — tout en défendant simultanément le territoire américain est le seul scénario de référence du Département. »

Trump est probablement bien conscient de ces risques. Il pourrait même être en paix avec la perspective de faire face à la Chine. Après tout, la deuxième leçon qu’il a tirée du Vietnam est que si l’Amérique va à la guerre, elle doit gagner. Ne vous y trompez pas, cependant : un conflit avec la Chine serait ingagnable.

Pour commencer, des armes nucléaires pourraient entrer en jeu. Si cela se produisait, pour emprunter une phrase du leader soviétique Nikita Khrouchtchev, les vivants envieraient les morts. La dévastation des deux côtés serait totale. « Les États-Unis subiraient des niveaux de mort et de destruction inimaginables », déclare l’analyste de défense Alex Alfirraz Scheers, qui a modélisé une guerre nucléaire entre l’Amérique et la Chine dans son article « L’illogisme de la supériorité stratégique ».

Mais même si cela n’impliquait pas d’armes nucléaires, la guerre ne se passerait pas bien pour l’Amérique. Les combats auraient lieu principalement dans les mers et les cieux du Pacifique occidental. « Ce serait un bourbier stratégique », avertit Scheers. La Chine est un ennemi redoutable : elle possède la plus grande armée du monde, avec plus de deux millions de personnel actif, et une marine qui surpasse désormais celle des États-Unis.

La guerre du Vietnam semblerait n’être qu’une simple escarmouche en comparaison. Et cette fois, les enjeux seraient d’un autre ordre de grandeur. Après tout, l’Amérique a pu se retirer du Vietnam. La guerre a brisé sa confiance, oui, mais elle n’a pas détruit son statut de superpuissance. Même après l’humiliation du Vietnam, les États-Unis sont restés l’hégémon mondial. Le siècle américain a continué.

Une guerre avec la Chine pourrait mettre fin au siècle américain. Quel héritage ce serait pour un président obsédé par de grandes et belles victoires.