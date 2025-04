Malgré l’octroi d’un répit tarifaire de 90 jours, le président Trump a effectivement dynamité les fondations du régime mondial de libre-échange. La poussière n’a même pas commencé à retomber, mais les critiques de la manœuvre de « Jour de Libération » de Trump se résument principalement à : il est stupide, et cette politique est folle. Cela peut être vrai, et la guerre commerciale de Trump pourrait se terminer en catastrophe. Pourtant, son attaque frontale contre l’ordre existant n’est pas sans théorie. Ce n’est pas non plus une solution à la recherche d’un problème.

La désindustrialisation a eu des conséquences sociales dévastatrices aux États-Unis, comme quiconque ayant passé du temps dans la Rust Belt peut en témoigner. Et le déclin se poursuit. Selon la Réserve fédérale de St. Louis, la part de la fabrication dans le produit intérieur brut a diminué de 26 % depuis 2013. Au pic d’après-guerre du secteur, la fabrication représentait un tiers du PIB.

Certains intellectuels dans l’orbite de Trump ont développé une critique plutôt élaborée de la situation. Ils n’ont peut-être pas de plan fonctionnel, mais ils ont une théorie. Cette théorie a été la plus proche d’être exposée dans un document de novembre 2024 rédigé par Stephen Miran, l’économiste formé à Harvard qui est maintenant président du Conseil des conseillers économiques de Trump. Intitulé « Un guide de l’utilisateur pour la restructuration du système commercial mondial », le document de 41 pages de Miran fait le tour et suscite un certain buzz.

C’est un travail technique et aride. Mais — qu’on aime ou qu’on déteste la guerre commerciale — les idées de Miran valent la peine d’être comprises.

Il soutient que les crises économiques de l’Amérique découlent du fait que le dollar sert de « monnaie de réserve » mondiale. Le dollar, plus que toute autre monnaie, est détenu en grandes quantités par des gouvernements, des banques centrales et des grandes institutions financières à travers la planète, car il sert de moyen le plus fiable pour le commerce international et est considéré comme « aussi bon que l’or ».

En tant que monnaie de réserve mondiale, le dollar est utilisé pour fixer les prix des matières premières comme le pétrole ou l’or, pour régler des transactions transfrontalières et pour fournir un refuge sûr en période de turbulences économiques. Comme tout le monde veut des dollars, la dette publique américaine et les obligations du Trésor sont en constante demande. Cela donne au gouvernement américain et aux entreprises américaines un pouvoir et un avantage considérables. En cas de crise, les Américains peuvent plus ou moins imprimer de l’« or » et s’en sortir. De nombreuses économies en difficulté aimeraient avoir de tels « problèmes ».

Mais selon Miran, plusieurs problèmes interconnectés graves découlent de la domination mondiale du dollar. Le dollar est surévalué par rapport aux autres monnaies parce qu’en tant que monnaie de réserve, il est en constante demande. Cela sape la fabrication nationale, en rendant les exportations américaines plus coûteuses. À long terme, le coût élevé du dollar est voué à entraîner la désindustrialisation.

Bien que Miran ait raison sur le rôle du dollar surévalué, il néglige d’autres causes de la désindustrialisation, notamment la déréglementation néolibérale qui a permis aux entreprises de faire des choses avec une main-d’œuvre de moins en moins chère, plutôt que de développer des technologies économisant du travail, et la financiarisation excessive qui caractérise cet ordre. Il n’aborde pas non plus le fait que d’autres pays qui n’émettent pas la monnaie de réserve mondiale ont également souffert de désindustrialisation.

En fin de compte, soutient Miran, la désindustrialisation conduit à une productivité en déclin et à une croissance économique plus lente. Nous savons maintenant que lorsque la production a lieu d’un côté du Pacifique tandis que les ingénieurs et les designers travaillent de l’autre côté, l’innovation et la productivité stagnent — et, avec elles, la croissance. Ainsi, même si l’économie américaine croît, elle croît plus lentement que, et diminue par rapport à, celles de ses rivaux émergents, notamment la Chine. En cours de route, les secteurs privé et public deviennent de plus en plus endettés.

De plus, la désindustrialisation sape finalement la puissance militaire de l’émetteur de la monnaie de réserve — c’est-à-dire la base même sur laquelle repose le statut de monnaie de réserve de l’Amérique. Une économie désindustrialisée a du mal à produire et à maintenir une armée moderne.

Miran a raison de signaler l’armée américaine décharnée, une crise qui est déjà en train de se dessiner. Nous l’avons vue dans la chaîne d’approvisionnement de TNT ridiculement diminuée de l’Amérique. Pour alimenter sa guerre en Ukraine, l’administration Biden a dû créer un programme d’urgence pour construire des usines de TNT afin d’approvisionner la guerre, car l’ancienne chaîne d’approvisionnement avait été prise en charge par des magiciens des fusions et acquisitions de Wall Street et délocalisée de manière rentable en Russie et en Chine. Oups.

Enfin, tout cela conduit à une crise de la dette souveraine pour le pays émetteur de la monnaie de réserve.

En peignant ce panorama plutôt sombre, Miran décrit ce qu’on appelle le Dilemme de Triffin, du nom des travaux du regretté économiste belgo-américain Robert Triffin, qui a d’abord identifié les dangers inhérents à l’émission de la monnaie de réserve mondiale. Triffin, décédé en 1990, a enseigné à Yale et a travaillé pour le Fonds monétaire international. Il a influencé à la fois la décision de Nixon de sortir de l’étalon-or et la création par le FMI d’une monnaie supranationale appelée Droits de tirage spéciaux, ou DTS. L’utilisation par Miran de Triffin est sophistiquée et bien raisonnée.

Cependant, le document de Miran présente un certain nombre de défauts, l’un des plus importants étant qu’il discute très peu de l’économie réelle. La majorité du document est une discussion détaillée de l’« incidence » des tarifs potentiels, ce qui signifie une discussion hautement technique sur qui paiera réellement le prix du tarif, l’exportateur ou l’importateur et le consommateur américain. La conclusion de Miran est qu’une offensive tarifaire, comme celle que Trump vient de déclencher, pourrait être « désinflationniste », ce qui signifie qu’il y aura de l’inflation, mais à un rythme d’inflation plus lent que celui qui prévalait avant les tarifs. Ce qui est acceptable, jusqu’à un certain point, mais ne prend pas en compte la douleur des tarifs au niveau individuel et des entreprises.

Une autre faiblesse est que, bien que Miran considère le statut de monnaie de réserve du dollar comme la racine des problèmes économiques de l’Amérique, il ne souhaite pas se débarrasser de cette position. Au contraire, il veut simplement la modérer. Cela est en partie dû au fait, comme il l’admet, qu’il n’y a pas d’alternative apparente au dollar, ce qui, à son tour, est dû à l’absence de toute alternative à la taille et à la profondeur des marchés financiers américains.

Miran discute brièvement de la possibilité d’une approche multilatérale pour alléger le fardeau d’être l’émetteur de la principale monnaie de réserve mondiale. On pourrait imaginer des négociations internationales qui, dans l’esprit de Triffin, tenteraient d’élargir massivement le rôle de la monnaie alternative du FMI, le DTS. Mais finalement, Miran penche du côté de l’action unilatérale du type que son nouveau patron a entrepris.

Un défaut plus fondamental est qu’il n’y a aucune discussion sur la politique industrielle dans le document de Miran, ce qui est vraiment dommage. On pourrait, pour les besoins de l’argument, accepter tous ses points. On pourrait admettre que les tarifs fonctionneront, qu’ils seront désinflationnistes plutôt que de mener à la stagflation, qu’ils susciteront une énorme vague d’investissements entrants. On pourrait admettre tout cela et soutenir que l’ensemble de l’entreprise échouera par manque de politique industrielle.

L’idée de raviver la fabrication américaine par manipulation financière est profondément défectueuse. Aucun pays ne s’est industrialisé sans avoir une politique industrielle, y compris les États-Unis. Le « Rapport sur le sujet des manufactures » d’Alexander Hamilton était, en fait, le premier plan moderne pour un tel programme. C’était le manuel que la jeune république a suivi tout au long de la première Révolution industrielle.

“Aucun pays ne s’est industrialisé sans avoir une politique industrielle.”

Il est vrai que les tarifs peuvent avoir des effets salutaires. La menace imminente de tarifs a déjà conduit à certaines promesses très médiatisées. Apple promet d’investir 500 milliards de dollars dans la fabrication nationale. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a également promis d’investir 100 milliards de dollars aux États-Unis pour construire des usines de puces à la pointe de la technologie. Mais l’investissement étranger à lui seul n’est pas suffisant pour raviver la fabrication américaine.

TSMC, par exemple, imprime maintenant des circuits de puces qui sont presque aussi petits qu’un atome de silicium. Les salles blanches dans lesquelles ce travail est effectué doivent être entièrement exemptes de poussière, totalement stériles. Le service de blanchisserie pour les uniformes que portent les techniciens est lui-même un service de haute technologie que les États-Unis sont actuellement incapables de fournir.

Pensez à cela : les Américains n’ont pas la capacité de faire la lessive de TSMC, et pourtant nous nous attendons à ce que l’entreprise investisse avec succès 100 milliards de dollars pour créer des installations de fabrication avancées. Nous avons besoin d’un plan pour soit recruter des entreprises de blanchisserie spécialisées de Taïwan, soit former et aider à financer des entreprises américaines pour faire de même. De même, Apple avait une usine d’ordinateurs portables au Texas qui a dû fermer parce que l’entreprise ne pouvait pas trouver un fournisseur suffisamment flexible et dynamique pour fabriquer ses vis hautement spécialisées. Ce genre de problèmes se reproduit dans le paysage manufacturier.

Cependant, l’administration Trump ne montre aucun signe de vouloir élaborer une stratégie industrielle ou de promouvoir le développement de la main-d’œuvre.

Pensons aux écoles de métiers et à la préparation de la main-d’œuvre. L’incapacité à embaucher des travailleurs qualifiés et disciplinés est la plainte numéro un des employeurs du secteur manufacturier chaque fois qu’ils sont interrogés. L’équipe Trump investit-elle de l’argent dans ce problème ? Non. Au contraire. L’administration Trump a récemment fermé de nombreux programmes d’apprentissage de type école de métiers parce qu’ils étaient liés à la DEI, souvent gérés par des ONG de gauche qui travaillaient en étroite collaboration avec les syndicats. Lorsque Trump a éliminé toutes les subventions DEI, de nombreux programmes de formation de la main-d’œuvre ont perdu leur financement, et le vide n’a pas été comblé par une autre expansion des écoles de métiers.

En résumé, les proches de Trump comme Navarro et Miran ne peuvent même pas se résoudre à admettre l’intervention de l’État dans l’économie que leur propre théorie exige. Ils sont encore sous l’emprise de la mythologie néolibérale des marchés-über–alles, même s’ils tentent de renverser l’ordre néolibéral.

La première étape pour créer une politique industrielle consiste à avoir une discussion plus ancrée et concrète sur la fabrication américaine telle qu’elle existe réellement. Voici donc un aperçu de ce que nous avons. La grande majorité des entreprises manufacturières américaines sont des petites et moyennes entreprises qui sont détenues de manière privée, c’est-à-dire non cotées en bourse. Selon le recensement américain, il y avait 238 851 entreprises manufacturières aux États-Unis en 2021. Plus récemment, l’Association nationale des fabricants estime qu’il y avait environ 300 000 entreprises manufacturières américaines.

Ces entreprises sont généralement détenues individuellement ou par des familles, ou elles sont étroitement contrôlées par de petits groupes d’investisseurs, ou quelques partenariats. La grande majorité de ces petites entreprises manufacturières produisent des produits métalliques fabriqués, des meubles et des vêtements. Elles ont tendance à opérer sur des marchés locaux et à se concentrer sur des produits où la personnalisation est essentielle.

Certaines de ces petites entreprises sont impliquées dans la fabrication de précision avec des liens vers le complexe militaro-industriel et seront essentielles dans tout renouveau technologique. Ce sont le type d’entreprises capables de fabriquer des vis selon les spécifications d’Apple. Mais sans soutien public et planification, elles n’auront pas la flexibilité nécessaire pour se développer rapidement et s’adapter rapidement aux changements de conception de leurs clients en réponse aux préférences changeantes du marché.

Ce paysage de la fabrication américaine existante est presque totalement négligé par la discipline économique et notre élite politique. S’il doit y avoir un renouveau de la fabrication américaine, nous devons apprendre à connaître la fabrication. Il doit également y avoir un renouveau intellectuel et culturel dans notre réflexion sur la fabrication. Récemment, une vidéo de propagande chinoise, animée par IA, montrait des Américains en surpoids, ennuyés, travaillant à des machines à coudre, suggérant ainsi que l’Amérique n’est plus faite pour la fabrication. De nombreuses personnalités des réseaux sociaux, même des progressistes autoproclamés, l’ont partagée avec enthousiasme — un indicateur sombre de l’écart qui sépare les élites américaines de la capacité d’imaginer la nation comme une future puissance manufacturière.

Pour tous les bouleversements qu’elle a causés, la frénésie tarifaire de Trump ne peut pas être décrite comme un coup fatal à la mondialisation néolibérale. Comme l’indique le document de Miran, la théorie qui la sous-tend, bien que partiellement correcte, est encore marquée par tous les défauts de l’imagination néolibérale : une imagination qui ne peut penser qu’en termes de prix et de flux financiers, et jamais en termes de lieux concrets, de processus industriels et de produits réels.