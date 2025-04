Le pape François, décédé à l’âge de 88 ans, était probablement l’homme le plus extraordinaire à avoir jamais occupé le siège de Saint-Pierre. Parmi ses 265 prédécesseurs, s’étalant sur 2 000 ans, certains ont été inefficaces, d’autres astucieux ; certains malveillants, d’autres saints ; certains très aimés, d’autres méprisés. Mais Jorge Mario Bergoglio était unique — par son talent à manipuler l’opinion mondiale ; par son histoire obscure et chargée de conspirations ; et par son extraordinaire habileté à la destruction, parfois créative, souvent non.

Bergoglio est né le 17 décembre 1936 à Flores, un quartier populaire de Buenos Aires. Il était le fils aîné de Mario et Regina, immigrants du Piémont. Il y avait cinq enfants au total, dont sa sœur Maria Elena, qui lui survit, mais ses relations avec sa famille après son entrée chez les jésuites sont restées opaques. Il a été éduqué dans un collège catholique dirigé par les Salésiens et a eu plusieurs emplois après avoir quitté l’école. Cela incluait d’être un portier de boîte de nuit et un assistant dans un laboratoire, mais à l’âge de 21 ans, il a décidé de rejoindre les jésuites, le premier ordre religieux catholique de l’époque.

Bergoglio a suivi le cursus habituel d’études et a été ordonné prêtre en 1969. Peu après, il a été nommé maître des novices et chargé de la formation des entrants dans l’ordre. Après cela, en 1973, il a été nommé provincial, le supérieur de la Compagnie de Jésus en Argentine. Il était clair que Bergoglio était reconnu comme un homme de grands talents et d’énergie, et sa promotion était survenue tôt, pourtant son mandat en tant que provincial était loin d’être heureux. Il a terminé son mandat de six ans, avant de devenir recteur d’une faculté de théologie. Après cela, il est allé en Allemagne pour des études supplémentaires. En 1992, les relations entre Bergoglio et les jésuites s’étaient complètement détériorées ; lors de ses visites à Rome, il n’est jamais resté une seule fois dans la maison jésuite.

« Jorge Mario Bergoglio était unique par son extraordinaire habileté à la destruction, parfois créative, souvent non. »

Qu’il s’était passé quelque chose de mal était clair — et Bergoglio lui-même a parlé d’une période de « grande crise intérieure » et d’une nuit noire de l’âme occasionnée par sa relation rompue avec l’ordre. Malgré les meilleurs efforts des biographes, tant amicaux qu’hostiles, la raison de cet éloignement n’a jamais été expliquée de manière satisfaisante. C’était peut-être en partie personnel, en partie politique. À cette époque, l’Argentine était secouée par la Guerre sale, et l’Église était divisée sur son soutien à la dictature.

Il reste encore flou où se situait Bergoglio sur ces deux questions. Pour ses nombreux ennemis dans l’Église catholique, il était un marxiste et un révolutionnaire, bien qu’il existe de nombreuses preuves qu’il était en réalité plutôt conservateur dans ses croyances religieuses et ses goûts pieux. Un exemple est son enthousiasme pour la religion populaire, visible dans son profond amour pour la figure de la Vierge Marie. Dans le domaine politique, en attendant, le cas de deux jésuites radicaux reste controversé. Orlando Yorio et Franz Jalics ont été kidnappés par le gouvernement en mai 1976. Bien qu’ils aient été libérés par la suite, ils ont ensuite accusé Bergoglio d’être complice de leur arrestation, bien que cette accusation ait été par la suite retractée par le père Jalics. Bergoglio lui-même n’a parlé du cas qu’une seule fois, où il a affirmé avoir travaillé en coulisses pour obtenir leur libération. Quoi qu’il en soit, Bergoglio n’était pas un opposant ouvert à la dictature, même si sa relation avec le péronisme reste caractéristiquement obscure.

Sa période dans le désert s’est terminée avec sa nomination comme évêque auxiliaire à Buenos Aires en 1992. Cinq ans plus tard, il est devenu archevêque de la ville, et en 2001, il a été élevé au Collège des cardinaux. La promotion initiale a été entachée de controverse, qui reste une fois de plus opaque. Selon la rumeur, le Supérieur général des jésuites, Hans Peter Kolvenbach, a écrit au pape Jean-Paul II pour lui demander de ne pas faire de Bergoglio un évêque, prétendument parce qu’il avait causé tant de dommages aux jésuites. Mais le pape a persisté. À la fois la lettre et le dossier Bergoglio ont mystérieusement disparu des archives du Vatican lorsque Bergoglio est devenu pape, s’ils ont effectivement jamais existé.

Ceci n’est qu’une des nombreuses théories du complot qui entourent Bergoglio. Pourtant, étant donné à quel point une grande partie de sa vie reste obscure, cela pourrait facilement être vrai. Certes, son temps à Buenos Aires reste difficile à juger. Il avait la confiance de Jean-Paul II et de Benoît XVI, car il était considéré comme un homme immunisé contre le virus de la théologie de la libération qui balayait alors l’Amérique latine. Cette doctrine, mêlant le matérialisme dialectique marxiste à la théologie catholique, était perçue comme fatale au message sacramentel et transcendant de l’Église. En effet, on pourrait interpréter le ministère de Bergoglio en tant qu’archevêque comme une tentative de contourner la gauche.

Il était assidu, comme il le disait, à aller vers les marges. Cela signifiait fonder des paroisses dans les banlieues extérieures de la ville, où vivaient les pauvres et les démunis, et promouvoir une Église plus proche des gens dans leurs situations vécues réelles. Bergoglio lui-même a renoncé à de nombreux attributs de sa haute fonction ; il était régulièrement vu utilisant les transports en commun, souvent accompagné, notaient les critiques, d’un photographe. D’autres actes d’humilité ont également été largement médiatisés, notamment ses visites aux prisons pour le lavage des pieds du Jeudi Saint. Bien admiré par de nombreux Porteños ordinaires, Bergoglio restait une figure distante, énigmatique et autoritaire pour des catholiques plus traditionnels.

En décembre 2011, Bergoglio a atteint l’âge de 75 ans et a soumis sa démission au pape Benoît, conformément au droit canon. Mais comme il n’y avait pas de successeur évident, on lui a demandé de rester archevêque pour le moment. Néanmoins, sa carrière dans l’Église semblait toucher à sa fin. Puis vint la démission inattendue du pape Benoît et l’élection de Bergoglio en tant que pape en mars 2013. Pour la deuxième fois de sa vie, sa carrière a connu une renaissance soudaine.

C’était une énorme surprise. Après la mort de Jean-Paul II, en 2005, Bergoglio avait été considéré comme un candidat à la chaire de Saint-Pierre. Mais maintenant, il avait 76 ans, et Benoît avait démissionné dans l’espoir serein qu’il serait succédé par le cardinal Angelo Amato (ou du moins c’est ce que la rumeur disait — tout dans le Vatican est rumeur, de divers degrés de plausibilité). Bergoglio devait en grande partie son élection à la soi-disant mafia de Saint-Gall. Nommée d’après la ville suisse où elle se réunissait, et représentant des cardinaux progressistes, elle englobait un groupe de cardinaux, dont le britannique Cormac Murphy-O’Connor.

Ils s’étaient apparemment réunis pendant des années, planifiant une stratégie pour le prochain conclave. C’est une accusation qu’ils ont toujours niée — influencer un conclave est contraire au droit canon — pourtant, il est clair que Bergoglio avait aussi des alliés ailleurs. Un exemple est un discours prononcé par le cardinal Prosper Grech avant le début du conclave. Il a plaidé pour un changement après le pape Benoît, dont le pontificat s’était terminé dans un échec supposé. Il était, pensaient de nombreux cardinaux, temps d’un réformateur, quelqu’un pour secouer la bureaucratie sclérosée du Vatican et amener l’Église dans le monde moderne.

Cela aurait bien pu être le plan de Bergoglio. Nous ne savons pas avec certitude : il n’a pas surpris en ne clarifiant jamais son agenda, bien que de nombreux de ses partisans aient affirmé que le pape François était déterminé à changer l’Église pour de bon. Le premier véritable signe de cela est venu lors d’un synode, tenu sur deux sessions en 2014 et 2015, qui en fin de compte se résumait à la question de savoir si les catholiques divorcés et remariés pouvaient recevoir la Sainte Communion. La majorité des évêques réunis étaient contre cela, faisant appel à la tradition biblique. Le divorce et le remariage étaient interdits par le Christ lui-même, qui considérait les secondes unions comme adultères. Coupables d’un péché grave, les adultères étaient exclus de la réception de la Sainte Communion, à moins qu’ils ne se repentent et ne confessent d’abord, promettant de ne plus pécher.

La solution était un compromis énorme, imposé contre toute opposition et inséré comme une note de bas de page dans le document final — une note de bas de page que le pape lui-même, l’auteur du document, prétendait ne pas se souvenir. Quelles que soient les spécificités, les conséquences de cette évasion sont claires. L’Église s’est divisée. En Allemagne, ceux en unions irrégulières étaient accueillis à la Sainte Communion. De l’autre côté de la rivière Oder en Pologne, ils ne l’étaient pas. Certaines conférences épiscopales de pays ont accepté la nouvelle dispense perçue avec empressement, comme en Argentine et à Malte. En Angleterre, les clercs sont restés prudemment silencieux. De profondes fissures ont été révélées dans l’Église apparemment monolithique, remettant en question l’enseignement selon lequel la doctrine se développe, mais ne change pas, car le nouvel enseignement contredisait celui de Jean-Paul II. La théologie était-elle, comme on l’avait longtemps accepté, une discipline précise ? Ou était-ce quelque chose de plus subjectif, de plus ambigu ?

D’autres batailles ont suivi. En 2019, un autre synode semblait prêt à autoriser l’ordination d’hommes mariés, voire de femmes comme diacres. Mais en fin de compte, il a évité les deux questions. Il y a eu un autre synode, en 2023 et 2024, sur quelque chose appelé « synodalité » et qui prétendait rendre la prise de décision moins centralisée. Mais, en même temps, le pape a émis de nombreux décrets établissant son autorité plus fermement que jamais. Plus que ses prédécesseurs, François était un activiste, statuant sur toutes sortes de questions mineures et intervenant dans divers ordres et institutions religieuses, des religieuses contemplatives aux Chevaliers de Malte, dont le grand maître a été licencié sans cérémonie. Les évêques et les cardinaux ont subi le même sort, poussés à la périphérie de l’Église par l’homme qui prétendait se soucier des marges.

En ce qui concerne le personnel, le pontificat de Bergoglio a montré son côté le moins attrayant et le plus dommageable. Le favoritisme, et son contraire, étaient très présents. Certains clercs, qui auraient dû être renvoyés pour les fautes les plus évidentes, notamment en ce qui concerne les abus sur mineurs et l’immoralité sexuelle, étaient protégés — même contre les personnes que le Pape avait chargées de redresser la situation de l’Église. Le cas particulièrement notoire de l’évêque Barros, qui a finalement été chassé après un long effort du Pape pour le maintenir en place. Les péchés du cardinal Theodore McCarrick l’ont rattrapé remarquablement lentement, tandis que l’évêque Zanchetta d’Argentine était abrité au Vatican malgré des accusations criminelles. En revanche, ceux qui disaient la vérité au pouvoir ont souffert : le cardinal Raymond Burke a été écarté de ses fonctions au Vatican et même expulsé de son appartement à Rome. D’autres évêques jugés trop conservateurs, dont la plupart étaient des champions de la messe en latin, ont été démis de leurs fonctions. Pendant ce temps, François a imposé des restrictions de plus en plus strictes à la liturgie latine.

Les hommes promus par François ont également suscité des interrogations. Plusieurs inconnus ont été faits cardinaux, et sont restés inconnus depuis. Considérez son choix pour le chef doctrinal du Vatican, un clerc argentin peu distingué nommé Víctor Manuel Fernández. Ses écrits précédents, notamment un livre sur la théologie du baiser, ont été jugés plutôt embarrassants. En matière de diplomatie, les affaires ont été laissées entre les mains du cardinal Parolin, qui a supervisé un traité secret avec le gouvernement chinois permettant au PCC de nommer des évêques catholiques, une usurpation sans précédent de l’indépendance de l’Église à l’ère moderne. Ce mouvement a été vivement critiqué par l’ancien évêque de Hong Kong, le cardinal Zen, qui ne pouvait rencontrer le Pape que lors d’une audience publique. Comme tant d’autres qui avaient des préoccupations concernant la direction de l’Église, il s’est vu refuser une audience privée.

Cependant, si changer l’Église de manière irréversible était effectivement l’objectif de François, le plan semblait faiblir à la fin du pontificat. En décembre 2023, le cardinal Fernández, avec l’approbation du Pape, a publié un document permettant la bénédiction des couples homosexuels, bien que dans un langage délibérément ambigu. La réaction a été immédiate. Les conservateurs se sont enflammés à l’idée que l’Église bénisse le péché ; beaucoup avaient toujours soupçonné que l’orientation du pontificat de Bergoglio était de libéraliser l’enseignement de l’Église sur l’homosexualité, et cela semblait en être la preuve. Plus important encore, les évêques africains se sont levés et ont condamné le document. Malgré le fait qu’il ait déclaré qu’il n’y aurait pas de clarifications, Fernández a remarquablement rapidement émis ce qui équivalait à un retrait. Au milieu du verbiage expliquant que les bénédictions concernaient des individus et non des couples, les gens ont décelé une défaite pour le Pape François et son principal collaborateur.

Les experts du Vatican ont longtemps essayé d’expliquer le Pape François — la plupart d’entre eux pataugeant sur la pauvreté de termes comme conservateur ou libéral. Peut-être était-il un radical ; peut-être un péroniste. Son règne a été une période de grande confusion pour les catholiques croyants, bien que ceux en dehors de l’Église aient continué à applaudir la manière dont il a tendu la main aux marginalisés, tout en ignorant habilement ses provocations constantes envers les catholiques traditionnels. En fin de compte, cependant, peu de choses substantielles ont été réalisées. Les finances du Vatican restent un désordre, ses revenus chutant régulièrement au cours de son pontificat. Le Saint-Siège n’a toujours pas montré de leadership clair concernant les abus sexuels, même si cela a commencé dans les échelons inférieurs de l’Église. Le clergé ordinaire est démoralisé et déconcerté, et le nombre de personnes se présentant pour être ordonnées a chuté de manière spectaculaire. Quant à changer la doctrine, ou même changer la pratique, peu de choses ont été faites. Peut-être qu’il n’y a pas de nouveau catholicisme modèle en vue, pour la simple raison qu’aucun n’est possible. Il n’y a que le catholicisme des deux derniers millénaires. François aurait apparemment fulminé contre ses critiques en privé, et beaucoup de ces mêmes critiques sont morts avant lui. Pourtant, l’Église elle-même le survit, tout comme elle a survécu à ses prédécesseurs.