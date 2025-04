À la fin des années quatre-vingt, l’économie soviétique sclérosée semblait condamnée. Pour beaucoup, Mikhail Gorbachev et ses réformes de libre marché étaient le seul espoir d’éviter l’effondrement. Mais Gorbachev n’a jamais semblé aller au-delà d’un certain point. Il a déclaré que la planification centrale ne serait plus nécessaire et que les usines pourraient décider elles-mêmes de ce qu’elles allaient produire, mais il n’a jamais réussi à donner à ces usines le soutien dont elles avaient besoin pour se réadapter. Ses réformes ont progressé au point d’introduire de nouvelles demandes, des règles et des goulets d’étranglement ; elles n’ont jamais été assez loin pour proposer des solutions aux problèmes qu’elles avaient introduits.

Dans un renversement ironique de la situation de Gorbachev, Trump essaie de transformer une Amérique mondialisée et de libre marché en une économie plus contrôlée et localisée. Comme Gorbachev, Trump est allé jusqu’à traduire cette demande en une dure réalité économique : arrêter d’importer des choses dès maintenant, ou être écrasé par des tarifs. Mais les entreprises qui sont désormais censées faire leur devoir patriotique pour l’oncle Sam n’ont absolument aucun soutien de l’État.

Quand il a fallu agir, Gorbachev ne voulait pas vraiment de marchés réels ; il voulait toute l’efficacité du marché tout en maintenant le contrôle centralisé soviétique de l’économie. Incapable de gérer la tension entre ces deux directions radicalement différentes, l’économie de l’URSS s’est effondrée, et bientôt l’URSS elle-même a suivi.

Si Trump était sur la bonne voie pour faire fonctionner son programme, il imiterait la manière dont le gouvernement chinois soutient les entreprises affectées par des changements de politique. Si le PCC décidait que les importations d’aluminium étaient soudainement inacceptables, les entreprises utilisant de l’aluminium seraient informées de l’endroit où une nouvelle mine serait ouverte, quelles banques prêteraient des capitaux à ce projet, quelle entreprise serait chargée de la construction, et quand ces entreprises devraient passer à des sources entièrement domestiques. Si elles ne remplissent pas leur devoir patriotique, ou si elles nuisent activement à la stabilité sociale de la Chine, les entreprises peuvent effectivement être détruites ou prises en charge par l’État.

Mais il y a encore un contrat social là : un accord dans lequel les deux parties ont des devoirs et des responsabilités. Trump a maintenant soudainement et violemment dupliqué tous les devoirs que les entreprises en Chine pourraient avoir envers leur pays, mais il n’a rien fait pour assumer aucune des responsabilités de l’État chinois. Le résultat est une sorte de maison intermédiaire ; une qui est susceptible de simplement détruire une grande partie de la communauté d’affaires américaine à moins qu’il n’y ait un changement immédiat de cap.

L’Amérique a besoin de réformes — qui, à l’intérieur du pays, oserait même le nier à ce stade ? Sur un plan purement abstrait, il y a très peu d’Américains qui s’opposeraient à l’idée que leur pays reconstruise sa capacité de fabrication. Mais l’exécution actuelle ressemble à essayer de faire un virage serré d’un jet de chasse tout en pilotant un avion de passagers lent et entièrement chargé. Que ce soit à cause d’un manque de temps, d’énergie ou d’attention, les réformes de Trump sont toutes réalisées avec une tronçonneuse plutôt qu’avec un scalpel. Réformer la bureaucratie gouvernementale s’est transformé en licenciements de dizaines de milliers de travailleurs presque au hasard, entraînant de nombreuses erreurs et plus d’inefficacité plutôt que moins. Réformer les déficits commerciaux structurels de l’Amérique, en revanche, ressemble maintenant à une marche de la mort des Khmers rouges pour les entreprises qui dépendent même en partie de composants ou de matières premières provenant de l’étranger. Si vous êtes un fabricant américain, vous devriez simplement acheter de la bauxite américaine d’une mine de bauxite américaine, puis l’envoyer à une fonderie d’aluminium américaine. Si vous ne pouvez pas (les États-Unis n’ont actuellement aucune mine de bauxite opérationnelle) et que votre entreprise s’effondre, alors ce n’est pas la faute de Trump, c’est votre faute.

Les détails pratiques ici — le fait qu’il faille 20 ans pour construire une mine, mais que vous êtes censé l’avoir prête en 48 heures — sont traités comme s’ils n’avaient fondamentalement pas d’importance. De cette manière, les réformes de Trump vont clairement trop loin : les choses qu’il demande à l’industrie américaine de faire ne peuvent pas être réalisées. Vous ne pouvez pas simplement imposer d’énormes amendes à un système commercial dont l’Amérique dépend pour obtenir sa nourriture, ses médicaments et son électronique et vous attendre à ce que cela fonctionne, et le résultat final de cette politique est probablement des étagères vides et des pénuries : une autre parodie de l’Union soviétique en phase terminale. Les systèmes dont nous dépendons sont devenus trop complexes pour que nous, simples mortels, puissions les comprendre ; Trump n’a apparemment ni la patience ni l’inclination d’essayer même de les comprendre avant de les transformer complètement.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de l’effondrement actuel du marché boursier en raison de son annonce tarifaire, Trump a récemment déclaré que, bien qu’il n’aimait pas que le marché baisse, parfois il fallait simplement prendre « de la médecine ». Les années Gorbachev avaient leur propre terme similaire : l’URSS devait être sauvée par l’application de « thérapie de choc ». La « médecine » de Trump ici n’est qu’une inversion du mélange de réforme totalisante et d’indécision mortelle de Gorbachev. C’est un choix de mots intéressant, néanmoins : la plupart des types de médecine sont tout aussi capables de tuer que de guérir, si administrés à la mauvaise dose ou au mauvais moment. L’Union soviétique a appris cette leçon à ses dépens dans les années quatre-vingt ; maintenant, cela pourrait bien être le tour de l’Amérique.

« La ‘médecine’ de Trump ici n’est qu’une inversion du mélange de réforme totalisante et d’indécision mortelle de Gorbachev. »

Mais changer l’industrie américaine n’est en réalité qu’une partie de ce que Trump veut maintenant accomplir. Ses représentants commencent à parler du statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale comme d’un problème en soi. En taxant tout le monde en même temps, et en prenant essentiellement un marteau-piqueur à l’ensemble du système commercial mondial, Trump pourrait concevablement mettre fin au statut de réserve du dollar assez rapidement. Mais c’est un changement véritablement monumental qui toucherait la vie de chaque personne sur la planète. Quels seraient les effets de cela, cependant, personne ne le sait vraiment.

Encore plus étonnamment, Trump prévoit également de bouleverser l’infrastructure du commerce lui-même, même qu’il déclare une guerre tarifaire au reste de la planète. Dans un peu plus d’une semaine, les États-Unis sont maintenant prêts à mettre en œuvre un changement incroyablement radical : les navires fabriqués en Chine, ou appartenant à des entreprises qui possèdent un navire fabriqué en Chine, devront désormais payer de lourdes pénalités chaque fois qu’ils accostent dans un port américain. Apparemment, cet argent sera utilisé pour recréer une industrie maritime américaine. Il y a juste un problème : cette industrie n’existe tout simplement pas actuellement, et plus de la moitié des navires du monde sont maintenant fabriqués en Chine.

Rien de ce que j’ai dit n’est en aucun cas un argument selon lequel l’Amérique ne devrait pas avoir de tarifs, ou qu’elle ne peut pas être réformée. C’est juste pour dire que ces tarifs ne feront pas ce qu’ils sont censés faire, et que ces réformes finiront par pousser l’Amérique vers la dissolution même que les gens essaient d’éviter. Mais l’Amérique est maintenant si désespérément coincée dans une polarisation négative que faire un tel argument est presque impossible. En ce moment, les gens sont soit pour Trump, soit contre Trump, et aucune nuance de plus n’est vraiment demandée. Être contre Trump mais pour les tarifs, ou pour Trump mais contre ces tarifs en particulier, c’est pisser dans le vent. Vers la fin, l’URSS était également polarisée : la capacité de discuter des choses à travers la division sociale a lentement diminué, jusqu’à ce que tout ce que vous puissiez faire était simplement de choisir un camp.

Malheureusement pour l’Amérique, la partie où tout le monde commence simplement à choisir des camps vient à peine de commencer. Si l’on considère la question des tarifs de Trump du 2 avril en termes de politique intérieure américaine, il est clair que la manière dont ils sont gérés est une véritable bombe à retardement constitutionnelle. Selon la constitution, les questions de tarifs et de fiscalité appartiennent au Congrès, et non au président. Le Congrès a délégué le pouvoir sur les tarifs au président, mais cette délégation de pouvoir était censée gérer les urgences. Trump prétend bien sûr que les déficits commerciaux chroniques de l’Amérique constituent une sorte d’urgence mondiale, mais le point critique ici est que cet argument se situe à la limite de ce qui est même raisonnable. On pourrait facilement faire valoir qu’en décidant — en tant qu’individu unique ! — de changer l’ensemble de l’ordre économique mondial et d’imposer une nouvelle taxation de facto massive aux Américains, Trump a maintenant franchi le pas de président dûment élu à roi souverain et irresponsable. De manière inquiétante, il y a probablement pas mal d’Américains qui seraient d’accord avec cette idée.

Tout aussi sinistre, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a récemment fait entendre des bruits sur la façon dont son État pourrait simplement vouloir négocier un accord commercial séparé avec les économies asiatiques plutôt que de suivre les plans de Trump pour l’autarcie américaine. Ce que dit Newsom ici est en fait ouvertement sédicieux et complètement inconstitutionnel, mais pour de nombreux opposants à Trump, ses idées ne sont désormais pas du tout impensables ni même indésirables. Il ne faut probablement même pas dire que la question de l’annulation des tarifs a joué un rôle significatif dans la préparation de la guerre civile américaine. En fait, les propos désinvoltes de Newsom montrent qu’il existe désormais un chemin viable et bien ordonné vers une sorte de rupture de l’Amérique. Au plus fort de la crise du Covid, le gouvernement fédéral a essentiellement perdu le contrôle sur les États, qui ont fini par former diverses organisations régionales ad hoc pour coordonner leurs réponses. Ces organisations ad hoc au niveau régional ne sont pas régulées par la constitution et sont probablement assez illégales, mais dans la chaleur de la panique Covid, rien de tout cela ne semblait avoir d’importance.

Si le résultat final de ces diverses réformes dramatiques de Trump est de briser des parties de l’économie américaine, la pression sur Newsom et d’autres gouverneurs d’États démocrates pour faire quelque chose deviendra de plus en plus urgente. Si cela se produit, il n’est pas du tout improbable que les États démocrates se regroupent à nouveau en « confédérations » ad hoc, qui coordonneront alors leurs politiques et établiront même leur propre politique commerciale vis-à-vis du reste du monde. Bien sûr, cela serait complètement illégal ; bien sûr, les fondateurs de l’Amérique n’aimeraient pas du tout cela. Mais qu’est-ce que cela peut bien faire quand on peut dire la même chose à propos du roi fou qui essaie de détruire l’économie mondiale ? Personne ne pensait que l’Union soviétique pouvait se désintégrer non plus, jusqu’à ce qu’un jour, elle le fasse simplement.

Autrefois jeune nation, l’Amérique est maintenant vieille. Autrefois foyer de l’optimisme, l’Amérique est maintenant désespérée. Le 250e anniversaire de la grande révolution américaine est à peine à un an, mais qui sait s’il restera quelqu’un d’humeur à célébrer. Il y a en fait une chance non nulle que tout le pays soit dans une forme de faillite ou de défaut technique sur sa dette d’ici là ; en fait, toutes les réformes de Trump jusqu’à présent n’ont fait qu’aggraver la situation du déficit, pas l’améliorer.

Étant donné tout ce pessimisme, il est difficile de blâmer Trump pour avoir renversé la table. Mais ce faisant, il ne foule pas vraiment de nouveaux terrains. Aujourd’hui, tout comme il y a une génération, un homme controversé renverse soudainement un système impérial devenu trop lent, trop divisé et trop endetté pour survivre encore longtemps. Ceux qui ne parviennent pas à apprendre du passé sont condamnés à le répéter — et Donald J. Trump n’a jamais été un homme à se soucier beaucoup des vieux livres poussiéreux.