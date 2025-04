« Ma philosophie, Monsieur le Président, est que tous les étrangers cherchent à nous arnaquer et c’est notre travail de les arnaquer en premier. » Avec ces mots, le secrétaire au Trésor américain a convaincu le Président de donner un choc colossal à l’économie mondiale. Selon l’un des hommes du Président, l’objectif était de déclencher « une désintégration contrôlée de l’économie mondiale ».

Non, ces mots n’ont pas été prononcés par des membres de l’équipe du Président Trump avant leur frénésie tarifaire du « Jour de la Libération ». Bien que l’idée que « les étrangers cherchent à nous arnaquer » ait certainement une sonorité trumpienne, elle a été prononcée à l’été 1971 par le secrétaire au Trésor de l’époque, John Connally, qui réussit à convaincre son Président de déclencher l’infâme choc Nixon quelques jours plus tard.

Les commentateurs devraient savoir mieux que de prétendre que le choc que Trump livre maintenant est à la fois « sans précédent » et voué à échouer comme toutes les attaques « imprécises » contre l’ordre établi. Le choc Nixon a été plus dévastateur que celui d’aujourd’hui, en particulier pour les Européens. Et précisément à cause de la dévastation économique qu’il a causée, ses architectes ont atteint leur principal objectif à long terme : garantir que l’hégémonie américaine croisse aux côtés des jumeaux déficits (commercial et budgétaire) de l’Amérique.

Le succès du choc Nixon ne garantit en rien le succès de la version de Trump, mais il nous rappelle que ce qui est bon pour les dirigeants américains n’est pas nécessairement bon pour la plupart des Américains ou, en effet, pour le monde. L’un des conseillers les plus intelligents de Nixon, qui a aidé à convaincre Connally de la nécessité d’un choc, a articulé ce point avec une clarté brillante :

« Il est tentant de considérer le marché comme un arbitre impartial. Mais en équilibrant les exigences d’un système international stable avec le désir de conserver la liberté d’action pour la politique nationale, un certain nombre de pays, y compris les États-Unis, ont opté pour cette dernière. »

Puis, avec une phrase supplémentaire, il a sapé toutes les hypothèses sur lesquelles l’Europe occidentale et le Japon avaient érigé leurs miracles économiques d’après-guerre : « Une désintégration contrôlée de l’économie mondiale est un objectif légitime pour les années quatre-vingt. »

Et dix mois après avoir donné cette conférence, l’homme en question, Paul Volcker, accéda à la présidence de la Réserve fédérale. Bientôt, les taux d’intérêt américains furent doublés, puis triplés. La désintégration contrôlée de l’économie mondiale, qui avait commencé lorsque le Président Nixon avait été convaincu par Connally et Volcker de démanteler le régime de taux de change jusqu’alors stable, était maintenant achevée avec des hausses de taux d’intérêt qui étaient de loin plus dévastatrices que les tarifs de Trump ne pourront jamais l’être aujourd’hui.

Trump n’est donc pas le premier Président à rechercher la désintégration contrôlée de l’économie mondiale par un coup dévastateur. Il n’est pas non plus le premier à nuire délibérément aux alliés de l’Amérique pour renouveler et prolonger l’hégémonie américaine. Ni le premier qui était prêt à nuire à Wall Street à court terme dans le processus de renforcement de l’accumulation de capital américain à long terme. Nixon avait fait tout cela un demi-siècle plus tôt.

Et l’ironie est que le monde dont le système libéral occidental pleure aujourd’hui l’existence est né à la suite du choc Nixon. Tout en admonestant l’idée qu’un Président américain inflige un choc rude à l’économie mondiale, ils déplorent la disparition de ce qui n’est venu à l’existence que grâce à la volonté d’un autre Président d’infliger un choc encore plus rude. C’est-à-dire que le choc Nixon a donné naissance aux chouchous de l’establishment libéral d’aujourd’hui : le néolibéralisme, la financiarisation et la mondialisation.

La question fondamentale de l’équipe Nixon était : comment l’Amérique pourrait-elle rester hégémonique une fois devenue un pays déficitaire ? Y avait-il une alternative à l’austérité qui risquerait une récession et limiterait la puissance militaire de l’Amérique ? La seule alternative, ont-ils supposé, était de faire exactement le contraire de l’austérité : d’augmenter le déficit commercial américain et de faire payer les capitalistes étrangers pour cela. (C’était la stratégie « Arnaquons-les avant qu’ils ne nous arnaquent » que Connally a convaincu Nixon d’adopter).

Leur stratégie audacieuse pour faire payer les étrangers pour les jumeaux déficits américains reposait sur la création de circuits de capital par lesquels les dollars étrangers pouvaient être rapatriés puis recyclés. Cela signifiait libérer Wall Street de toutes les contraintes qui lui avaient été imposées sous le New Deal, l’économie de guerre et le système de Bretton Woods. Après quatre décennies de contrôle des banquiers pour qu’ils n’infligent pas un autre 1929, l’équipe de Nixon les a libérés. Mais cela nécessitait une nouvelle théorie économique enveloppée dans une idéologie politique appropriée.

Sous le couvert idéologique et pseudo-scientifique du néolibéralisme, les banquiers se sont retrouvés avec des milliards de dollars étrangers à manipuler dans un environnement déréglementé : la financiarisation. Plus ce nouveau système mondial s’appuyait sur les déficits américains qui généraient la demande nécessaire pour les exportations européennes et asiatiques, plus le volume des échanges nécessaire pour stabiliser ce système mondialisé délibérément déséquilibré était important. Et ainsi, la mondialisation est née.

Beaucoup font référence à ce monde — celui dans lequel la génération X a grandi — comme l’ère néolibérale, d’autres l’associent à la mondialisation, certains l’identifient à la financiarisation. C’est tout la même chose — le monde engendré par le choc Nixon et que le crash financier de 2008 a ébranlé jusqu’à ses fondations. Après les renflouements de 2009, bien que l’hégémonie américaine ait continué sans relâche, elle a perdu une grande partie de son dynamisme. Aujourd’hui, le choc Nixon a perdu de sa force — du moins du point de vue des Trumpistes qui veulent donner à l’hégémonie américaine un second (ou est-ce un troisième ?) souffle. C’est tout l’enjeu du choc Trump et de son plan directeur, y compris des mouvements tactiques tels que l’engagement des cryptomonnaies à leur cause.

Mais il y a des différences entre les deux chocs. Bien que les deux visaient substantiellement à dévaluer le dollar, tout en renforçant son statut de monnaie de réserve mondiale, les moyens étaient différents. Le choc Nixon s’appuyait sur la dévaluation des taux de change du dollar par les marchés monétaires, infligeant encore plus de douleur aux alliés de l’Amérique à travers l’explosion du prix du pétrole – ce qui a endommagé l’Europe et le Japon beaucoup plus que les producteurs américains. Trump pourrait prendre une (petite) page du livre de Nixon concernant les prix du pétrole, mais il essaie de faire en sorte que ses tarifs lui fassent ce que la Réserve fédérale dirigée par Volcker a utilisé avec les taux d’intérêt : comme une arme qui inflige plus de douleur aux capitalistes européens et asiatiques qu’aux Américains.

Le résultat du choc Trump dépendra de sa capacité à perdurer, pour laquelle il aura probablement besoin d’un soutien bipartisan. Après tout, l’équivalent de Nixon a fonctionné parce que le président Carter a nommé Volcker à la Réserve fédérale et lui a permis de poursuivre le projet Nixon sans entrave ; avant que le président Reagan ne l’accélère encore davantage avec l’aide d’Alan Greenspan qu’il a nommé en 1987 pour succéder à Volcker. Le système politique américain est-il encore capable d’un tel degré de bipartisme ? Cela semble peu probable mais, encore une fois, qui aurait imaginé que Biden embrasserait les tarifs chinois de Trump et intensifierait la nouvelle guerre froide que son prédécesseur a commencée ?

Et si le choc Trump connaît un succès similaire à celui du choc Nixon, à quoi ressemblera ce monde ? Peut-être est-il trop tôt pour le dire, mais le néolibéralisme est déjà contesté par le credo technoféodal des néoréactionnaires tels que Peter Thiel. Le capital cloud remplace le capital financier et remplace le rôle divin du marché par le saint graal de la condition transhumaine (la fusion du capital cloud, de l’IA et de l’individu biologique). La financiarisation sera bientôt sous une pression similaire. À mesure que l’IA se développe, Wall Street ne pourra pas continuer à résister à la fusion du capital cloud et de la finance, comme le montre l’ambition d’Elon Musk de transformer X en une « application tout-en-un ». De tels développements feront aux paiements ce que l’internet a fait aux télécopieurs, avec de graves répercussions sur la stabilité financière, y compris tout rôle futur pour la Réserve fédérale. Et à la place du rêve d’un village global, nous aurons la nation murée. Néanmoins, le fait que la mondialisation recule ne signifie pas que l’autarcie est possible. Le choc Trump nous pousse vers une planète bisectée, une partie d’elle comprenant des pays vassaux qui ont cédé au plan Trump et une seconde partie où l’expérience des BRICS est autorisée à suivre son cours.

Chaque génération aime penser qu’elle est à l’aube d’une transformation historique. Mais la nôtre est suffisamment maudite pour être réellement à une telle aube. Donc, plutôt que de se concentrer trop sur le caractère de l’homme à la Maison Blanche, nous ferions bien de nous rappeler que le choc Nixon était bien plus important que Nixon. Si Nixon a redessiné le monde une fois, le rendant plus désagréable et plus déséquilibré, Trump peut certainement le faire à nouveau.