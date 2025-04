Le 24 avril de l’année dernière, Anne Towlson s’est rendue en Turquie. Mère de 58 ans, elle avait réservé une intervention de plastie abdominale et de liposuccion au Green Park Hospital à Istanbul. Mais ensuite, elle a pris une « décision de dernière minute » pour subir une chirurgie des « ailes de bingo », visant à enlever la peau flasque sous ses bras. Les choses ont rapidement mal tourné. Juste après l’intervention, la main droite de Towlson a enflé, suintant un liquide jaunâtre qui a taché ses oreillers d’hôtel. Au départ, la clinique était communicative, même lorsque Towlson prenait des antibiotiques et des analgésiques pour lutter contre ses symptômes.

Mais ensuite, une fois de retour au Royaume-Uni, Green Park semblait moins disposé à offrir un soutien post-opératoire : avec des conséquences désastreuses. Le 11 mai, Towlson était morte, retrouvée en décomposition chez elle. Son histoire tragique est loin d’être unique. Depuis 2019, environ 28 Britanniques sont morts après des interventions esthétiques réalisées en Turquie. En vérité, cependant, les décès ne représentent que les résultats les plus extrêmes. Pour chaque décès, des centaines d’autres patients retournent au Royaume-Uni avec des complications nécessitant un traitement urgent du NHS — un traitement que la British Association of Aesthetic and Plastic Surgeons (BAAPS) estime coûter au NHS 15 000 £ par patient.

Combiné à une augmentation des procédures dangereuses non déclarées en Grande-Bretagne elle-même, l’industrie de la beauté a un impact profond sur notre service de santé. Une partie de la solution consiste à renforcer les réglementations et à sévir contre les praticiens douteux. Mais le problème découle finalement de problèmes sociétaux plus profonds — autour des normes de beauté, de la santé mentale et du pouvoir immense de la culture américaine importée. Sans s’attaquer à ces causes profondes, le NHS continuera de supporter le fardeau physique, psychologique et financier d’une beauté qui tourne mal.

Le tourisme médical est en plein essor, la Turquie émergeant particulièrement comme une destination principale pour les soins dentaires et les procédures esthétiques. Pourtant, si les chiffres de la BAAPS montrent que le pays est de loin la destination la plus populaire pour les Britanniques optant pour une chirurgie esthétique à l’étranger, des endroits allant de la République dominicaine à la Tunisie sont également représentés. En tout, l’ONS a constaté que le nombre de résidents britanniques quittant le pays pour un traitement médical a augmenté de plus de 100 000 entre 2021 et 2022.

Cependant, comme le montre si clairement le cas de Towlson, ces expéditions peuvent se terminer en désastre. En un sens, cela n’est pas surprenant. En enquêtant sur la mort de Towlson, le coroner a exprimé des inquiétudes concernant le manque de coordination entre les autorités médicales internationales et l’absence de systèmes d’alerte clairs pour les patients britanniques envisageant des procédures à l’étranger.

Même lorsque les patients ne meurent pas, ils peuvent encore souffrir, avec des symptômes allant d’infections de plaies post-opératoires à une septicémie complète et des embolies pulmonaires. Je vois des cas similaires aux urgences, allant de cuir chevelu rouge et pelé ayant été mutilé par des cliniques de remplacement capillaire clandestines à des visages tellement enflés par des implants de collagène bon marché que la tête du patient prend un aspect étrangement alien.

Cependant, loin de se réjouir de l’état des praticiens esthétiques étrangers, des cas comme celui de Susan McGowan soulignent le potentiel mortel des procédures à l’intérieur même de la Grande-Bretagne. Infirmière au NHS Scotland, McGowan est morte le 4 septembre 2024, après avoir reçu des injections de tirzepatide (plus communément connu sous le nom de Mounjaro) d’un praticien non qualifié ici au Royaume-Uni. Les collègues de McGowan à l’University Hospital Monklands à Airdrie ont lutté pour sauver sa vie, après qu’elle se soit présentée aux urgences avec de fortes douleurs abdominales — mais en vain.

Comme pour Anne Towlson, le cas de McGowan est le bout pointu d’un coin beaucoup plus large. Les médicaments pour la perte de poids comme l’Ozempic et le Mounjaro peuvent être célébrés sur les réseaux sociaux comme des remèdes miracles, et même vantés par le secrétaire à la santé Wes Streeting. Mais les chiffres sont inquiétants. Les données soumises au régulateur des médicaments du Royaume-Uni montrent qu’à partir de janvier de cette année, des dizaines de décès ont été liés à ces médicaments.

Les effets secondaires de ces médicaments — principalement des nausées et une diminution de l’appétit — sont souvent mal compris ou minimisés. En termes de traitements, en effet, c’est du matériel de Wizard of Oz : tirez le rideau et vous perdrez du poids non pas grâce aux merveilles de la médecine moderne mais simplement parce que vous vous sentez malade tout le temps. J’ai eu un patient qui pensait que ses problèmes d’estomac persistants n’étaient que des effets secondaires du Mounjaro. En réalité, le médicament masquait des symptômes d’un cancer du côlon potentiellement mortel.

En même temps, les patients semblent de plus en plus réticents à accepter les conseils cliniques. Un ami dentiste m’a parlé d’un patient qui voulait un bridge dentaire. Mon ami a déconseillé cela : le risque de complications et d’infections était bien trop élevé. Le patient a ignoré les conseils de mon ami, est allé en Turquie, a subi l’intervention — et les complications prédites sont effectivement apparues. Mon ami a refusé de résoudre le problème, conseillant au patient de retourner en Turquie pour un traitement supplémentaire. Cela peut sembler sévère, mais un dentiste ou un clinicien qui a déconseillé à un patient une procédure risquée n’est pas obligé de nettoyer le désordre d’un autre praticien.

Cependant, lorsque des complications surviennent, les patients se retrouvent souvent dans les services d’urgence du NHS, créant un système pervers où le profit privé est internationalisé tandis que les coûts des complications sont socialisés par le biais du NHS. En d’autres termes, les contribuables britanniques finissent par subventionner à la fois des pratiques esthétiques domestiques et étrangères de mauvaise qualité, ainsi que des patients qui n’ont pas réfléchi attentivement à la procédure qu’ils s’apprêtent à entreprendre — tout cela parce qu’ils veulent économiser quelques sous et être « prêts pour Instagram ».

Il est également révélateur de constater combien de personnes arrivent maintenant aux urgences en s’attendant à des procédures correctives complètes pour leurs cauchemars esthétiques, mal comprenant la mission fondamentale de la médecine d’urgence. Essentiellement, mes collègues et moi sommes là pour maximiser l’utilité d’un patient, pas pour les transformer magiquement en Scarlett Johansson. Mais aujourd’hui, tout le monde a un peu de la génération Z en lui. Personne ne veut attendre quoi que ce soit. Tout le monde pense qu’il a le droit de paraître jeune, attirant et désirable. Lorsque j’essaie de donner à mes patients qui suintent, saignent et pleurent un « moment d’apprentissage », ils ne veulent pas du cours de réalité. Ils veulent le résultat de la fantaisie.

Le problème ne disparaît pas non plus. Au contraire, il s’aggrave, avec des praticiens non formés qui prolifèrent à travers le pays. Il est incroyable de voir combien et quel type de procédures invasives peuvent être réalisées par quelqu’un sans aucune expertise clinique. Comme l’ont découvert des chercheurs de l’UCL, 68 % des praticiens esthétiques administrant des injections telles que le Botox et les produits de comblement dermique ne sont pas des médecins qualifiés. Cela alors que le marché des injectables au Royaume-Uni devrait atteindre une valeur de 11,7 milliards de livres d’ici 2026.

Les départements du NHS traitent régulièrement des patients souffrant d’infections après avoir reçu des produits de comblement dermique de la part de beauticiens qui n’ont peut-être regardé qu’une poignée de vidéos d’instruction sur YouTube. De nombreux coiffeurs se lancent dans les cosmétiques après avoir suivi un cours en ligne sommaire, pensant qu’ils peuvent passer des extensions de cheveux ou des pédicures aux implants de collagène et aux produits de comblement des fesses qui percent la peau et pénètrent dans le corps. Ironiquement, les barbiers du XVIe siècle qui combinaient la coupe de cheveux et la taille de la barbe avec des saignées pseudoscientifiques sont les ancêtres des chirurgiens du NHS d’aujourd’hui. Dans cette mesure, alors, les beauticiens hors-la-loi revendiquent simplement leur droit de naissance.

« De nombreux coiffeurs pensent qu’ils peuvent passer des extensions de cheveux aux implants de collagène et aux produits de comblement des fesses »

Et comme à la Renaissance, les procédures non réglementées prospèrent aujourd’hui dans un far west réglementaire. Les spécificités légales diffèrent considérablement d’un pays à l’autre. Aux États-Unis, par exemple, l’industrie est considérablement plus contrôlée. Commencez à gonfler les patients avec du Polyfilla et non seulement vous vous retrouverez avec un énorme procès, mais vous irez aussi en prison.

Le Royaume-Uni, cependant, a développé une réputation pour ce qu’un ami appelle un « style britannique » distinctif de la chirurgie esthétique — un style caractérisé par une mauvaise technique et un excès de remplissage grâce à des réglementations plus lâches concernant qui peut effectuer des procédures. Le paysage est encore compliqué par des marchés en ligne douteux. Des stéroïdes et des suppléments améliorant la performance qui feraient entrer le CIO dans une crise peuvent être achetés d’un simple clic, provenant des mêmes sources vendant des médicaments de perte de poids contrefaits, des blanchisseurs de dents corrosifs ou des implants de collagène auto-administrés.

Étant donné les décès choquants de Towlson, McGowan et d’autres, les appels renouvelés et croissants pour une réglementation plus stricte de l’industrie de la beauté, émanant à la fois du Royal College of Surgeons et de la British Medical Association, représentent les préoccupations de mes collègues et moi-même qui trouvons l’augmentation incontrôlée de la charlatanisme esthétique profondément inquiétante. Mais si le gouvernement est incapable de légiférer contre les pratiques clandestines ici au Royaume-Uni, quel espoir y a-t-il pour les personnes maltraitées à l’étranger ? Mon conseil à quiconque envisage une chirurgie esthétique à bas prix, n’importe où, est de se regarder dans le miroir — littéralement — et de se demander : est-ce vraiment risqué ?

Quoi qu’il en soit, même dans des environnements bien réglementés, les incitations financières peuvent fausser le jugement clinique. Certains praticiens fournissent des prescriptions avec un minimum de supervision, motivés par le profit plutôt que par le bien-être des patients. Il y a beaucoup de médecins privés peu éthiques heureux de laisser une prescription privée sous le pot de fleurs. Ces personnes, bien que très qualifiées, ne pensent pas aux complications des patients. Ils pensent à pouvoir acheter un nouveau matériel pour le poney de leur fille.

En fin de compte, cependant, je pense que renforcer les règles n’est qu’une partie de la réponse. Derrière chaque procédure ratée se cache un récit psychologique plus profond. La dysmorphie corporelle, les attentes irréalistes et un profond décalage entre la perception de soi et la réalité poussent beaucoup vers le bistouri du chirurgien. En parlant à mes propres patients, il est clair qu’il existe d’énormes problèmes de santé mentale qui se manifestent dans des coins moins réglementés de l’industrie cosmétique. Le sous-texte : je n’aime pas qui je suis, je veux être quelqu’un d’autre.

Sans surprise, les médias sociaux sont centraux ici, révolutionnant la manière dont les normes de beauté sont créées, communiquées et marchandisées. Le « visage Instagram » — caractérisé par des lèvres gonflées, des pommettes sculptées et des traits contournés — est devenu une esthétique mondialisée. Cela alors que le passage rapide entre des types de corps extrêmes, du chic héroïnomane (vous vous souvenez de celui-là ?) aux courbes Kardashian et vice versa, rend impossible pour les clients de suivre le rythme, que ce soit physiquement ou financièrement.

Peut-être que tout cela est une conséquence inévitable d’une culture préoccupée par la différence, l’individualité, la politique d’identité et les célébrités. Il fut un temps où, si vous étiez une personne quelconque en dehors des projecteurs, vous n’auriez pas besoin de vous soucier de votre apparence. Mais aujourd’hui, si vous avez gagné quelques milliers de followers en ligne, vous avez l’impression de devoir avoir une certaine apparence pour maintenir les apparences.

Tout en continuant, des plateformes comme TikTok accélèrent ces tendances grâce à des filtres qui rétrécissent les nez et agrandissent les lèvres, créant une image de soi déformée que les patients cherchent ensuite à rendre permanente par des procédures esthétiques. Ce phénomène pousse les gens à montrer aux chirurgiens plasticiens leur visage filtré comme étant le résultat souhaité — un standard intrinsèquement inaccessibile. Et bien que traditionnellement associé aux femmes, les améliorations esthétiques attirent de plus en plus de patients masculins, notamment pour les greffes de cheveux et les soins dentaires.

Certains hommes poursuivent également des interventions plus extrêmes comme des implants de biceps et des améliorations de la poitrine, reflétant des attentes changeantes concernant le physique masculin. La classe sociale compte également ici. Nous parlons souvent de personnes qui ne peuvent pas se permettre des traitements en premier lieu, puis qui ne peuvent pas se permettre de prendre du temps de travail lorsque quelque chose tourne mal. À l’autre extrémité du spectre, il y a des personnes avec trop d’argent et pas assez de bon sens, qui poursuivent des procédures extrêmes sans y réfléchir.

Je soutiendrais finalement que ceux qui prennent Mounjaro ou se font faire les dents tombent victimes d’une forme insidieuse d’impérialisme culturel américain, en désaccord avec la perception de soi britannique. Nous aimons nous considérer comme européens, modernes et sophistiqués. La vérité, cependant, est que nous avons une obsession obscène pour ce qui se passe de l’autre côté de l’Atlantique. Cette influence s’étend à la commercialisation des procédures, avec des praticiens stylés à l’image des influenceurs américains, promouvant non seulement la beauté mais un style de vie de luxe, complet avec jets privés et fêtes au bord de la piscine à Dubaï.

Plutôt que de s’obséder sur des médicaments miracles, peut-être que Streeting devrait encourager la société à aborder les facteurs sous-jacents qui poussent à de telles procédures. Cela inclut l’éducation à la littératie médiatique, en particulier pour les jeunes, et des conversations plus nuancées sur l’image corporelle et la valeur de soi. Et il vaut la peine de le répéter : il s’agit de plus que la sécurité des patients. Tout comme les troubles alimentaires, l’automutilation et la dépendance aux substances poussent les faibles et les vulnérables vers les urgences, le côté sombre de l’industrie cosmétique fera invariablement de même, même s’il vous séduit avec un sourire sur son visage.