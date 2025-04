Avant sa victoire électorale l’année dernière, les plans de Donald Trump pour l’éducation étaient frappants par leur vagueness. Plutôt que de publier des politiques détaillées, il a promis de rendre les universités « patriotiques » et « saines » après des années d’excès libéraux. Depuis son retour à la Maison Blanche, cependant, les idées du Président sur l’enseignement supérieur sont devenues très claires.

À ce jour, celles-ci ont largement pris la forme de menaces. Au cours des derniers mois, Trump a émis des « actions potentielles d’application » contre 60 universités. En pratique, cela a souvent impliqué des actions financières ciblées contre des institutions spécifiques. Le 7 mars, par exemple, la Maison Blanche a déclaré qu’elle était prête à annuler 400 millions de dollars de subventions fédérales à l’Université de Columbia, écho de mises en garde similaires contre Harvard.

Les objectifs de Trump sont aussi nets que ses tactiques : changer la façon dont les universités abordent l’éducation et gèrent les manifestations étudiantes contre le Moyen-Orient. Et, jusqu’à présent, cette stratégie semble fonctionner. Deux semaines après la menace de Trump, Columbia a annoncé qu’elle lutterait à la fois contre l’activisme sur le campus et qu’elle réviserait certains de ses programmes. À la fin du mois dernier, le directeur de l’Université a démissionné sous la pression de membres du corps professoral mécontents. Dans tout le pays, l’enseignement supérieur a été saisi par la panique, incertain de céder comme Columbia ou de riposter par les tribunaux. Une lettre signée par 80 professeurs de la faculté de droit de l’Université de Harvard a accusé la Maison Blanche de violer les normes de la procédure régulière.

En attaquant les programmes académiques, les partisans du Président ont concentré leur ire sur des écoles de pensée particulières — la théorie critique de la race, les études de genre, la théorie postcoloniale. Il est juste de dire que la compréhension du gouvernement de ces disciplines est fragile. Il est également ironique que Trump plaide pour la neutralité académique tout en cherchant à interdire des opinions indésirables. Pourtant, il est tout aussi extraordinaire qu’une université renommée ait accepté que certains de ses enseignements étaient idéologiquement biaisés. Comme Columbia l’a dit en réponse à la critique de Trump, elle veillera désormais à ce que ses cours soient « complets et équilibrés ».

Les politiques intimidantes de l’administration ont été largement perçues comme contraires au Premier Amendement de la Constitution américaine. Entre autres choses, cela consacre le droit des établissements à façonner leurs propres communautés et protège l’exercice de la libre expression au sein de celles-ci.

En partie, le Premier Amendement visait à protéger l’autonomie des établissements religieux : leur droit à l’autogouvernance et à prêcher leur propre credo. Mais il y a une différence entre une église et une université. Bien que la première soit liée à un dogme spécifique, la seconde n’adhère à aucune doctrine particulière. Plus précisément, les universités prêchent la doctrine de la libre enquête, en collectant des perspectives diverses et en les mettant en dialogue. Columbia a admis qu’elle avait échoué à cet égard.

Nonobstant les méthodes autoritaires de Trump utilisées pour extorquer des concessions aux universités, il y a des raisons d’applaudir le compromis de Columbia. Même si les actions du gouvernement étaient inconstitutionnelles, nous devrions certainement encourager l’introspection de la part des universités, qui historiquement n’ont pas été enclines à l’auto-examen critique. La réponse de Columbia aux restrictions qui lui sont imposées est un grand pas dans cette direction. On s’attend à ce qu’Harvard essaie également de combler les différences avec le gouvernement.

Il est certainement notable que Columbia a promis de garantir « la diversité intellectuelle dans nos offres de cours et nos bourses ». Pour tout le discours récent, des deux côtés de l’Atlantique, sur l’extension de la diversité dans les universités, le pluralisme intellectuel a tangiblement diminué. Dans les sciences humaines et sociales, en particulier, la conformité idéologique a explosé. Le débat a été étouffé, la tolérance étouffée, et la croyance en l’impartialité a décliné. Le désaccord de bonne foi est souvent rejeté comme un acte d’hostilité — et soumis à une censure en colère pour la même raison.

Certaines hypothèses idéologiques sont proches de l’inquestionnable dans les milieux académiques. Des théories discutables sur le rôle du patriarcat, par exemple, ou le fonctionnement du privilège blanc, jouissent du statut de sagesse reçue. Dans certains domaines, l’idéal de la connaissance a été remplacé par l’autorité présumée d’un « point de vue » personnel. Bien sûr, il est juste que le statut de la vérité soit contesté, surtout dans l’apprentissage académique. Mais réduire la connaissance à de simples opinions, et l’objectivité à du parti pris, c’est convertir l’université en une communauté de foi.

Lorsque les idées dominantes dans les universités entrent en collision avec des opinions courantes parmi l’électorat, l’académie risque de tomber en discrédit. Les universités doivent inspirer le respect si elles veulent remplir leur objectif. Cet objectif n’a jamais été uniforme : un but des universités est d’avancer la formation professionnelle, mais un autre est d’étendre les frontières de la connaissance. Dans ce second rôle, la quête académique a cherché à approfondir la compréhension des mondes naturel et moral.

La plupart des gens acceptent que les idées tirées des sciences physiques et humaines ont enrichi la société dans son ensemble. Les percées en physique et en biologie — comme les découvertes en histoire et en anthropologie — ont élargi notre compréhension de l’univers que nous habitons. Notre compréhension de la politique s’est également probablement améliorée, par exemple autour de la recherche sur le fonctionnement des constitutions et de l’économie. Mais améliorer la compréhension des forces à l’œuvre dans la société moderne est très différent de servir un programme politique spécifique.

Columbia a admis que certaines parties de son programme relèvent de l’activisme politique. Cette reconnaissance soulève des questions complexes. Il n’y a sûrement aucun problème à ce que les enseignants et les étudiants soient politiquement actifs en tant que citoyens d’un État démocratique. Pourtant, de manière tout aussi claire, en tant que membres d’une université, les enseignants ne sont pas censés faire du prosélytisme pour une cause, et les étudiants ne doivent pas être évalués sur leurs engagements idéologiques. En matière d’apprentissage, une tendance manifeste doit être consciemment évitée. Aucun chercheur ne cherche à expliquer la guerre du Péloponnèse exclusivement du point de vue des Spartiates, ou les guerres de religion uniquement du point de vue de l’Église catholique.

Bien que les universités façonnent inévitablement la culture de la société au sens large, elles ne le font pas en s’efforçant de contrôler le processus politique. Tout comme nous avons appris à différencier l’Église et l’État, ainsi que les différentes branches de l’État dans un régime constitutionnel, nous devrions également distinguer l’académie et le gouvernement.

Dans la tradition occidentale, les églises ont historiquement assumé la responsabilité des normes de conduite et des articles de foi. Dans l’Europe médiévale, l’autorité ecclésiastique a surpassé le pouvoir de l’État. Mais à partir du 15ème siècle, cette prééminence a commencé à être inversée. Dans le sillage de la Réforme, les vérités de la religion ont été critiquées par la philosophie et la science. À la fin du 18ème siècle, les universités avaient commencé à adopter cette fonction critique. En tant que telles, elles étaient chargées d’examiner des doctrines rivales, plutôt que de professer une foi déterminée. Dans le même esprit, elles étaient censées peser les conséquences de différents systèmes de valeurs, et non de publiciser une plateforme politique partisane. En ce sens, leur objectif était la critique, et non la formation de politiques.

Cependant, l’objet de la « critique » est facilement mal compris. Au milieu du 19ème siècle, le mot faisait référence à la capacité de discerner l’état réel des choses. Cela impliquait de déterminer l’équilibre objectif des forces au sein d’une certaine discipline, indépendamment des préférences personnelles. Maintenant, cependant, « critique » signifie en effet « partisane » — comme l’illustre son utilisation dans les « études » critiques de toutes sortes. Cette position investit la recherche d’une mission idéologique, contredisant l’idéal d’une éducation libérale.

Pour beaucoup de ceux qui travaillent dans les universités aujourd’hui, cet idéal n’est guère plus qu’un vœu pieux. Ou, pire, c’est une prétention hypocrite masquant la soumission du savoir au pouvoir. Ce cynisme est aussi répandu au Royaume-Uni qu’il ne l’est parmi les théoriciens critiques dans les écoles d’élite américaines. Après tout, les universités britanniques ont largement suivi le modèle américain avec une dévotion servile.

La faiblesse du cynisme est son manque de subtilité. Si un engagement envers la discussion ouverte, le tri désintéressé des preuves et les rigueurs du raisonnement public ne sont qu’une imposture — alors la critique ne peut signifier que de l’arrogance intéressée. Contre cette recette du désespoir, Columbia propose de maintenir « un environnement académique robuste et intellectuellement diversifié ». Sa position a été prise sous la contrainte, mais les principes sous-jacents acquittent l’université d’une simple capitulation.