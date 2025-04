L’une des répliques les plus percutantes du film de 2004 Mean Girls n’est pas prononcée par l’une des filles, mais par l’un de leurs enseignants masculins adultes. « Ne fais pas l’amour car tu tomberas enceinte et tu mourras », crie-t-il, se tenant devant un tableau noir où le mot ABSTINENCE est écrit en lettres majuscules géantes, puis entouré et souligné pour plus de précaution. « Ne fais pas l’amour en position missionnaire, ne fais pas l’amour debout, ne le fais tout simplement pas, d’accord, promets-le ? »

Une blague, oui, mais une blague fondée sur la vérité — et instantanément reconnaissable pour quiconque a atteint l’âge adulte dans la décennie précédente, lorsque les cours d’éducation sexuelle au lycée sont devenus le point de départ des efforts du gouvernement pour endiguer l’épidémie de grossesses adolescentes du début des années quatre-vingt-dix. Le saint Graal pour ces éducateurs était, en effet, l’ABSTINENCE, dont les vertus étaient promues par le biais de programmes sanctionnés par l’État, parfois subtils et parfois non.

Les messages variaient d’un endroit à l’autre et selon les lignes politiques. Les écoles conservatrices et religieuses avaient tendance à opter pour des programmes moralement teintés, sinon pour un véritable dénigrement des filles, y compris une leçon où les filles sexuellement actives étaient mémorablement comparées à des morceaux de scotch usagés. Pendant ce temps, les institutions plus laïques et basées sur la science utilisaient le spectre des maladies sexuellement transmissibles, et spécifiquement le SIDA — alors une sentence de mort pratiquement garantie — pour persuader les jeunes impressionnables que le sexe ne valait tout simplement pas le risque. En même temps, une série de films télévisés après l’école proliférait sur le sujet de la grossesse adolescente, y compris le film original de Lifetime Fifteen and Pregnant (avec une jeune Kirsten Dunst) et son homologue centré sur les hommes, Too Soon For Jeff (mettant en vedette le jeune cœur d’artichaut Freddie Prinze, Jr dans le rôle du Jeff titulaire pour qui il est trop tôt). Si l’État était obsédé par l’arrêt des grossesses adolescentes, la culture en était fascinée, surtout alors que l’aube de la télé-réalité annonçait une ère de narration moins prudente et plus voyeuriste. En 2009, 16 and Pregnant de MTV a fait ses débuts avec son épisode pilote devant 2,1 millions de téléspectateurs. En 2014, il avait été diffusé pendant cinq saisons et avait engendré cinq dérivés.

Aussi loufoque que soit une grande partie des programmes d’abstinence, ils ont également été indéniablement efficaces : le taux de natalité des adolescentes a commencé à chuter en 1991, et en 2023, il était tombé à seulement 13,1 naissances pour 1 000. Le fait est que la génération de jeunes femmes qui avait été confrontée à la pornographie traumatique de la grossesse adolescente a finalement obtenu son diplôme dans un monde où la version non adolescente ne semblait pas si géniale non plus. Les guerres des mamans étaient en plein essor, et les médias inondés d’essais personnels désespérés de femmes se lamentant sur les horreurs de la maternité. Le message était clair : avoir des enfants détruirait ta vie professionnelle, ton corps, ton mariage, ton identité. Alors que les Millennials avancent vers la quarantaine, l’impact de tout cet antinatalisme est devenu clairement évident : en 2023, le taux de natalité américain a atteint un niveau historiquement bas de 1,62 naissances par femme, bien en dessous du taux de remplacement.

La crise de la fertilité est un sujet d’intérêt pour la droite depuis un certain temps. À l’extrémité banale du spectre se trouve un zèle évangélique croissant pour les grandes familles, le fait maison et le contenu de tradwife sur TikTok ; à l’autre extrémité se trouve l’intention apparente d’Elon Musk de repeupler le monde avec sa propre progéniture. Mais c’est aussi une préoccupation majeure de l’administration Trump, qui aurait envisagé diverses initiatives politiques visant à augmenter le taux de natalité. Selon une récente histoire du New York Times, des aides de Trump ont courtisé des pro-natalistes lors de réunions à la Maison Blanche, entendant des propositions allant d’une prime en espèces pour avoir des bébés, à des politiques de congé familial améliorées, en passant par des programmes éducatifs visant à aider les femmes à mieux comprendre leurs cycles menstruels.

Il va sans dire que la notion d’un baby-boom sponsorisé par l’État a été accueillie avec scepticisme et une certaine anxiété de la part des critiques, qui étaient déjà nerveux quant à l’influence possible au sein de Trumpland du plan politique conservateur connu sous le nom de Projet 2025, et qui perçoivent le pronatalisme comme un cheval de Troie pour d’autres initiatives plus dérangeantes. Les féministes s’inquiètent que ce qui commence comme une initiative pour inciter les femmes à avoir plus d’enfants se termine par le retrait définitif de ces mêmes femmes de la sphère professionnelle pour s’occuper d’eux pendant que leurs maris rapportent l’argent, sans doute d’un emploi viril comme mineur de charbon ou lutteur d’ours. Les partisans des droits à l’avortement — déjà en alerte maximale pour détecter des signes de sentiment pro-vie émanant de la Maison Blanche — craignent une pente glissante où l’administration commence par simplement encourager l’accouchement, mais finit par le rendre obligatoire. Et l’accent mis sur la fertilité, qui souligne nécessairement certaines réalités biologiques concernant d’où viennent les bébés, a suscité l’ire de certains progressistes, y compris l’écrivain de l’Atlantic David A. Graham, qui dans un nouveau livre suggère que le pronatalisme est juste la façon dont les conservateurs mettent un vernis amical pour la famille sur leur désir plus sombre de persécuter les personnes trans et non binaires.

Ces craintes peuvent se réaliser, ou elles peuvent s’avérer exagérées. Mais cela importe peu : le projet pronataliste de l’administration Trump n’a pas besoin d’être maléfique pour être voué à l’échec. La quête du gouvernement des années quatre-vingt-dix pour supprimer le taux de natalité a réussi non pas grâce aux forces de ses programmes et initiatives politiques, mais parce qu’elle était le premier coup d’une évolution qui est finalement devenue non seulement nationale mais mondiale vers les femmes ayant moins d’enfants plus tard — ou n’en ayant pas du tout. Comme le souligne Elizabeth Nolan Brown de Reason, les taux de natalité ont chuté dans tout le monde occidental. Et toutes ces politiques actuellement à l’étude — et d’autres — ont été testées ailleurs sans succès. Il est vrai que les femmes qui ont déjà des enfants rapportent généralement qu’elles auraient aimé en avoir plus. Mais il est également vrai que le pourcentage de femmes américaines sans enfants a presque doublé au cours des 40 dernières années, et qu’un pourcentage significatif d’entre elles est sans enfant par choix.

Peut-être que cela se serait toujours produit, malgré la campagne anti-grossesse adolescente du gouvernement. Dans une culture hautement individualiste qui met l’accent sur la liberté personnelle et l’épanouissement, il était peut-être inévitable qu’ayant rendu la maternité optionnelle, de nombreuses femmes aillent un pas plus loin pour conclure qu’elle était également indésirable. Mais c’est le combat difficile auquel font face les décideurs en herbe espérant déclencher un baby-boom : toutes les réductions d’impôts et incitations du monde ne peuvent engendrer le désir d’enfants là où il n’existe pas.

“Le projet pronataliste de l’administration Trump n’a pas besoin d’être maléfique pour être voué à l’échec.”

Pendant ce temps, le pivot du gouvernement, passant de l’encouragement de l’abstinence dans les années quatre-vingt-dix à la demande de bébés en 2025, suggère que même si l’État exerce une certaine influence sur l’activité sexuelle et la formation de la famille, il s’agit d’un instrument peu précis pour effectuer un changement aussi délicat que celui-ci. La croisade contre la grossesse et le sexe non protégé semblait être une bonne chose lorsqu’elle a décimé le taux de grossesse chez les adolescentes — mais maintenant, nous pouvons comprendre que son résultat net n’était pas de persuader les femmes de retarder la maternité jusqu’à un âge plus “approprié”, mais de les en dissuader définitivement.

En ce qui concerne les politiques pronatalistes, il pourrait donc être sage de faire attention à ce que vous souhaitez. Il ne fait aucun doute qu’il y a des femmes qui auraient pu avoir des enfants, mais ne l’ont pas fait, à cause d’une culture qui leur a appris à associer la maternité à des ambitions frustrées et des rêves brisés ; il ne fait aucun doute qu’il y en a d’autres qui ont finalement discerné leur désir d’enfants malgré cela, mais tragiquement trop tard. Et puis il y a les femmes qui sont assez âgées pour avoir grandi en s’imprégnant de cette culture, mais qui sont encore assez jeunes pour avoir des enfants. Pourquoi devraient-elles faire confiance aux institutions qui les incitent maintenant à la maternité, après une vie à entendre ces mêmes institutions les avertir de s’en éloigner à tout prix ?

Comme toujours, c’est le risque de la marque de manipulation sociale « ne pas avoir de relations sexuelles parce que vous tomberez enceinte et mourrez ». Que se passe-t-il lorsque vous enseignez à toute une génération que si elle obéit à ses désirs — pour le sexe, pour l’amour, ou pour le genre de vie qui valorise le foyer et la famille au-dessus de l’éducation et de la carrière — le résultat sera une catastrophe qui mettra fin à leur vie telle qu’ils la connaissent ? Ils peuvent réellement vous croire.