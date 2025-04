L’expression sur le visage de Benjamin Netanyahu le 7 mai, alors que Donald Trump annonçait que les États-Unis commenceraient des « discussions directes avec l’Iran », suggérait une douleur physique. Le Premier ministre israélien insiste sur le fait que les installations nucléaires de l’Iran doivent être détruites « sous supervision américaine, avec exécution américaine », et que la République islamique doit se soumettre à une solution « à la libyenne » qui, dans le cas du colonel Kadhafi, a non seulement mis fin à son programme nucléaire mais a également conduit à son renversement et à son exécution. Le 12 mars, Reza Pahlavi, le prince héritier exilé d’Iran, qui avait préparé ses partisans à un changement de régime inspiré par Trump en attendant son propre retour royal, a déclaré à Fox News que l’Iran « ne peut pas être un véritable partenaire pour la paix » et que l’Amérique ne devrait pas gaspiller son opportunité « de renverser le régime ».

Les négociations entre Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, et l’envoyé de Trump, Steve Witkoff, ont débuté le 11 mars dans le cadre agréablement discret d’Oman. À l’insistance de l’ayatollah Ali Khamenei, le leader suprême de l’Iran, qui trace la ligne à ne pas franchir face à l’ennemi, la réunion était « indirecte », les équipes étant dans des salles séparées et les messages relayés par les Omanis. Araghchi et Witkoff se sont cependant « croisés » à la fin des affaires officielles, selon le récit de l’Iranien, et ont « échangé des politesses », preuve des « discussions directes » que Trump considère comme une forme de négociation supérieure. Araghchi a déclaré à la télévision iranienne que les Américains veulent « parvenir à un accord dans les plus brefs délais », ajoutant avec le sourire doux d’une civilisation plus ancienne, « bien sûr, ce n’est pas une tâche facile ».

Tout juste après avoir imposé de nouvelles sanctions, menacé d’actions militaires et déplacé des bombardiers furtifs et un porte-avions à portée de frappe des principaux sites nucléaires de l’Iran, Trump proclame maintenant son désir que l’Iran devienne « un pays merveilleux, grand et heureux » — bien qu’un pays sans armes nucléaires. La conviction du président que le changement épocal est à sa portée reste inébranlable, même après les débâcles en Ukraine et les tarifs. C’est cette conviction, et son indifférence au précédent et à l’histoire, qui alarme tant Netanyahu que Pahlavi tout en donnant à sa diplomatie iranienne une chance extérieure de succès.

La querelle entre l’Iran et les États-Unis a commencé avec la révolution de 1979 qui a renversé le père du prince héritier, le Shah Mohammad Reza, principal client de l’Amérique dans la région, le remplaçant par un régime islamique dont les fanatiques ont occupé l’ambassade des États-Unis à Téhéran et ont retenu son personnel en otage pendant bien plus d’un an. Dans les années 1980, l’administration Reagan a soutenu l’Irak de Saddam Hussein dans sa guerre de huit ans contre l’Iran, tandis que les Iraniens ont établi le Hezbollah au Liban pour résister à l’hégémonie israélienne et américaine ; un attentat à la bombe contre un complexe militaire américain à Beyrouth en 1983 a tué 241 marines. Avec les invasions américaines de l’Afghanistan et de l’Irak au début des années 2000, les hostilités ont atteint les frontières de la République islamique ; à Washington DC, des néoconservateurs éminents m’ont dit que les mollahs seraient les prochains.

Mais les échecs en Irak et en Afghanistan ont discrédité le principe du changement de régime par l’occupation. Et, depuis 20 ans, l’Iran et les États-Unis mènent une guerre sordide qui a été marquée par des bombardements, des cyberattaques, des assassinats et des campagnes par procuration à travers l’Irak, la Syrie, le Liban et le Yémen — sans parler des milliers de lois, décrets exécutifs et désignations que les États-Unis ont émis contre l’Iran, et qui constituent ensemble le régime de sanctions le plus complet de l’histoire.

Au début de son premier mandat, Donald Trump s’est retiré d’un accord nucléaire, connu sous le nom de JCPOA, qui avait été négocié par l’administration Obama et les puissances européennes, selon lequel l’Iran avait reçu un allègement des sanctions en échange d’une limitation de l’enrichissement de l’uranium et de l’acceptation d’inspections strictes. La politique subséquente de Trump de « pression maximale » a paralysé l’économie iranienne — selon le FMI, les réserves officielles brutes sont passées de 123 milliards de dollars en 2018 à 4 milliards de dollars deux ans plus tard — mais n’a pas dissuadé Khamenei de continuer à développer ses capacités nucléaires : une assurance, comme il le voit, contre le changement de régime.

Selon le garde-fou nucléaire de l’ONU, l’Iran a « dramatiquement » accéléré son enrichissement d’uranium jusqu’à 60 % de pureté, facilement à portée des 90 % de pureté nécessaires pour une arme. Le pays est désormais capable de produire suffisamment de matériel fissile pour plusieurs bombes en quelques semaines, bien qu’il puisse falloir des mois pour perfectionner une arme et ses moyens de livraison.

Vali Nasr, un expert de l’Iran à l’Université Johns Hopkins, croit que les Iraniens ont reçu une assurance à Oman que Trump n’insistera pas pour qu’ils démantèlent leur programme : mais plutôt qu’ils acceptent de revenir à un enrichissement à des niveaux inférieurs, adaptés à un usage civil, tout en acceptant des inspections strictes en échange d’un allègement des sanctions. Si cela ressemble à l’accord JCPOA que l’Obama a approuvé, et que Trump a décrit comme le « pire accord du monde », c’est parce que c’est le cas. « Trump peut prétendre qu’il a obtenu de meilleures conditions », a déclaré Nasr le 14 avril, mais « le mieux que nous puissions obtenir est que l’Iran revienne à des conditions qui ressemblent au premier accord nucléaire ».

Rien n’énerve Trump autant que les comparaisons avec ses prédécesseurs démocrates et, ayant laissé entendre que les États-Unis accepteraient l’enrichissement iranien à des fins civiles, mardi, Witkoff a insisté sur le fait que « l’Iran doit arrêter et éliminer son programme d’enrichissement nucléaire et de militarisation… un accord avec l’Iran ne sera conclu que s’il s’agit d’un accord Trump ». On ne peut pas savoir si Witkoff insistera sur les nouvelles conditions plus strictes, lorsque les deux parties se rencontreront à nouveau samedi ; ce qui est certain, c’est que ses mots plairont à Netanyahu et aux durs aux États-Unis tout en confirmant Khamenei dans sa conviction que les États-Unis ne peuvent pas être dignes de confiance.

Dans l’ayatollah de 85 ans, Trump a un partenaire de négociation qui ne lui fera jamais le compliment d’une rencontre en face à face et dont la haine pour le « Grand Satan » ne fait pas de distinction entre démocrates et républicains. L’animosité personnelle de Khamenei envers Trump remonte à une frappe de drone que le président a ordonnée sur l’aéroport de Bagdad en janvier 2020. La frappe a tué Qassem Soleimani, un stratège militaire et commandant très apprécié du Suprême Leader, qui avait façonné les mandataires régionaux de l’Iran, son « Axe de Résistance », en un instrument remarquablement efficace de pouvoir à l’étranger.

L’indispensabilité de Soleimani a été soulignée après l’attaque de Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a plongé l’Axe de Résistance dans un tourbillon. Si Soleimani avait été là pour influencer les événements, il est peu probable que le Hezbollah ait lancé ses attaques de roquettes subséquentes sur Israël, qui n’ont servi qu’à provoquer Netanyahu à assassiner les dirigeants du groupe et à anéantir ses réseaux. L’Iran n’aurait pas non plus permis au régime syrien de Bashar al-Assad, son principal allié régional, de tomber docilement en décembre dernier. Israël avait déjà lancé ses frappes aériennes les plus dévastatrices sur l’Iran à ce jour, et avait exhibé sa pénétration des services de renseignement du pays en assassinant le chef politique de Hamas alors qu’il séjournait dans une maison d’hôtes gouvernementale à Téhéran.

Les humiliations étrangères se sont déroulées sur fond de forte inflation, de chute de la monnaie et d’une population qui saisit chaque occasion, des femmes abandonnant le hijab obligatoire à un grondement de protestations sur les échecs quotidiens du gouvernement, pour exprimer son dégoût envers ses dirigeants. À la question de savoir pourquoi le même Khamenei qui le mois dernier a rejeté la demande de Trump pour des pourparlers, qualifiant son offre de « tromperie de l’opinion publique », a ensuite dépêché son ministre des Affaires étrangères pour conférer avec Steve Witkoff, la réponse est sûrement celle avancée par Reza Pahlavi : « le régime n’a jamais été aussi faible. »

Dans la distinction entre un programme civil étroitement surveillé et le démantèlement pur et simple du schéma nucléaire pourrait se trouver la différence entre la guerre et la paix. Khamenei ne renoncera pas facilement à la valeur dissuasive de l’ambiguïté nucléaire — et ne s’exposera pas à l’hostilité des durs aux États-Unis, qui essaieront de persuader Trump d’opter pour un changement de régime. Il brandira ses drones et ses missiles balistiques, qui l’année dernière ont atteint Israël, bien qu’ils aient causé peu de dégâts, et espérera que l’aversion de Trump pour les guerres étrangères coûteuses fasse le reste.

Le 8 avril, Abbas Araghchi a demandé dans les pages d’opinion du Washington Post si Trump veut « devenir un autre président américain embourbé dans une guerre catastrophique au Moyen-Orient — un conflit qui s’étendrait rapidement à toute la région et coûterait exponentiellement plus que les trillions de dollars des contribuables que ses prédécesseurs ont brûlés en Afghanistan et en Irak ». Le ministre des Affaires étrangères a ensuite évoqué l’ampleur « sans précédent » de son pays en matière de commerce et d’investissement. « Ce sont les administrations américaines et les obstacles du Congrès, et non l’Iran, qui ont tenu les entreprises américaines à l’écart de l’opportunité de mille milliards de dollars que représente l’accès à notre économie. » En 2016, lorsque le JCPOA était en vigueur, et qu’il semblait que la dernière grande frontière du capitalisme, comme l’Iran était qualifié, serait franchie, j’ai conseillé aux investisseurs étrangers sur les opportunités commerciales dans le pays. En fin de compte, la plupart se sont retirés parce qu’ils doutaient de la sincérité de l’Amérique concernant l’allègement des sanctions. Pour tout l’engagement ostensible d’une administration démocrate à faciliter l’investissement en Iran, son cœur n’y était pas.

Nixon en Chine est l’analogie à laquelle les gens de Trump font appel chaque fois qu’il s’aventure dans l’inconnu diplomatique. Mais la comparaison plus pertinente est avec le leader qu’il n’est pas. Pas pour Trump la conviction du sionisme et des loyautés institutionnelles de Joe Biden, qui, de sa position au sein du Comité des relations étrangères du Sénat, a ressenti avec acuité l’angoisse de l’Amérique pendant la crise des otages de 1979-81, et pour qui, selon les mots d’un responsable iranien cité par Trita Parsi, un Iranien-américain de premier plan qui plaide depuis longtemps pour la détente, « nous offrir un allègement des sanctions était aussi douloureux que de se défaire de sa propre peau ». Trump ne fait pas d’histoire. Sa loyauté institutionnelle est dans le territoire négatif. Ce qui compte pour lui, c’est l’apparence et les affaires.

Et ici, dans les mots d’Ali Vaez, un autre observateur chevronné des relations américano-iraniennes, se trouve une autre raison d’être très prudemment optimiste quant au nouveau processus diplomatique. « Ce qui est différent, » a-t-il déclaré à CNN le 12 avril, « c’est que le président Trump a l’autorité et le pouvoir de réaliser un allègement des sanctions de manière que le président Obama n’a jamais pu et que le président Biden ne voudra jamais. »