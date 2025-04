Henry Kissinger et les philosophes Hannah Arendt et Leo Strauss partageaient une croyance commune. En tant que réfugiés juifs allemands aux États-Unis, ils avaient personnellement été témoins de l’échec de la démocratie dans l’Allemagne de Weimar et portaient la douloureuse connaissance que ce système politique si exalté n’était pas une garantie automatique contre la tyrannie et le mauvais gouvernement.

Dans son livre The Inevitability of Tragedy (2020), Barry Gewen montre comment les doutes de Kissinger sur la démocratie expliquaient finalement sa vision désabusée de la géopolitique. De même, les grands philosophes de la Grèce antique et de la Renaissance italienne comprenaient bien que sans la vertu minimale de la part de ses praticiens, la démocratie, comme tout système, était vulnérable. C’est pourquoi Arendt et Strauss étaient particulièrement troublés par les chasses aux sorcières idéologiques de l’ère McCarthy à la fin des années quarante et cinquante aux États-Unis. Mais au moins à l’époque, il y avait la rectitude des présidents Harry Truman et Dwight Eisenhower pour protéger le système. Maintenant, c’est l’occupant même du Bureau ovale qui constitue le danger mortel.

Donald Trump n’est pas un Adolf Hitler, le tueur de Weimar. Mais il est un destructeur d’institutions, de garanties constitutionnelles et de la manière même de la vie politique en Amérique. Il est l’imprésario du déclin politique américain pour une raison si évidente qu’elle passe pratiquement inaperçue : la perte du centre dans la politique américaine, laissant le système à la merci des idéologies de droite et de gauche. Le défunt philosophe polonais Czesław Miłosz, en examinant les pathologies du communisme de l’ère de la guerre froide, a noté que la grande attraction des idéologies était une « peur de penser » par soi-même, de sorte que les masses avaient des idées extrêmes préparées pour elles par d’autres. Nous avons atteint un moment similaire dans l’Amérique d’aujourd’hui, où l’avancement de la technologie de communication a produit des foules sur les réseaux sociaux animées par des messages simplistes et de la passion. Et la passion est l’ennemi de l’analyse. Il est impossible d’imaginer Trump en dehors de l’ère de la vidéo numérique.

Il s’avère que ce qui a protégé l’Amérique si longtemps était la technologie plus primitive de l’ère de l’imprimerie et de la machine à écrire, qui a conduit à une exploration plus profonde des enjeux et a généralement évité la pensée simpliste, et était donc une barrière contre les idéologies de masse. L’ère de l’imprimerie et de la machine à écrire a soutenu la démocratie vibrante et stable de l’Amérique pendant la majeure partie de son histoire. Il n’est pas clair si la démocratie américaine peut réussir aussi bien dans notre nouvelle ère médiatique.

Une autre raison pour laquelle le centre a disparu est le fait même de la mondialisation. Plutôt que d’unir le monde, la mondialisation a divisé les pays en deux. Aux États-Unis, cela a signifié la création d’une classe moyenne supérieure cosmopolite, sirotant du vin, orientée vers les vacances en Europe, intimement connectée au monde extérieur, et d’une classe ouvrière coincée dans l’ancien État-nation. Il existe même une base géographique à cette division, avec la moitié mondialisée habitant les deux côtes, ainsi que les zones urbaines et les villes universitaires entre les deux, et la moitié non mondialisée vivant dans cette vaste obscurité rurale définie comme le pays de survol.

Enfin, il y a un défaut dans la démocratie elle-même que les Pères fondateurs comprenaient bien. Dans les Papiers fédéralistes, James Madison préférait une république à une démocratie : c’est-à-dire qu’il favorisait une démocratie limitée avec des mesures de sécurité pour l’élite. On pourrait soutenir que l’Amérique est restée fondamentalement une république tant que les chefs de parti choisissaient les candidats à la présidence. Mais cela a pris fin il y a quelques décennies, lorsque le système des primaires a été progressivement établi, permettant aux électeurs de choisir leurs propres candidats à la présidence. En raison de la faible participation des électeurs aux primaires, le nouveau système favorisait les extrêmes qui étaient plus motivés à voter. En fait, les chefs de parti n’auraient jamais choisi Trump en 2016 ; ils auraient préféré le ennuyeux mais extrêmement compétent gouverneur de Floride Jeb Bush, qui aurait gouverné comme son père et non comme son frère. L’Amérique est maintenant une démocratie à part entière et le résultat est Trump.

Puisque les démocraties de masse fonctionnent mieux au centre politique, il vaut la peine d’explorer ce que le centre et sa perte ont signifié pour la politique américaine. Car cette perte est le véritable fruit de la mondialisation et de l’ère de la vidéo numérique, justifiant les craintes de Kissinger, Arendt et Strauss.

Le centre faisait fonctionner le Congrès, à la fois comme un contrepoids contre le pouvoir exécutif et comme producteur de bonnes lois, telles que la loi sur les droits civiques de 1964 et la loi sur la réforme fiscale de 1986. Lorsque les républicains étaient un parti de centre-droit et les démocrates un parti de centre-gauche, il y avait toujours un grand chevauchement philosophique entre les sénateurs et les représentants des deux partis qui faisaient avancer les choses. Ce n’est plus le cas, car les républicains sont devenus un parti populiste de droite radicale et les démocrates un parti progressiste radical.

Le centre a également produit une unité vitale en matière de politique étrangère, de sorte que le parti hors du pouvoir à la Maison Blanche soutenait généralement la politique étrangère du parti au pouvoir. On disait que la politique s’arrêtait au bord de l’eau, de sorte que l’Amérique parlait d’une seule voix en ce qui concerne les affaires de l’autre côté des deux océans. Cela appartient également au passé. Maintenant, la politique étrangère américaine oscille de 180 degrés d’une administration à l’autre, si bien que les gouvernements étrangers ne font plus entièrement confiance aux États-Unis.

Le centre a produit une bureaucratie fédérale dédiée et compétente, y compris une élite du Service extérieur qui a occupé les nombreuses dizaines d’ambassades et de consulats à l’étranger : de sorte que les problèmes dans une myriade de pays, en particulier dans des pays complexes et troublés comme le Pakistan, le Nigeria et la Colombie, étaient bien gérés avant d’atteindre le niveau du secrétaire d’État et de la Maison Blanche. L’administration Trump est en train de démanteler ce cadre bureaucratique qui, pendant des décennies, a maintenu la politique étrangère américaine éloignée des idéologies de gauche et de droite. Le soi-disant État profond, comme je l’ai écrit ailleurs, basé sur ma propre expérience en tant que correspondant étranger pendant des décennies, est largement supérieur en connaissance et en bon sens aux idéologues de droite qui s’en méfient maintenant.

Enfin, et de manière plus profonde, la perte du centre politique a signifié que les élections ont été investies d’une signification existentielle dangereuse. Que ce soient les démocrates ou les républicains qui soient au pouvoir, il y a maintenant le phénomène de la tyrannie de la majorité, avec les 52 % qui ont voté pour le gagnant tyrannisant les 48 % perdants. Dans des démocraties normales, les élections ne devraient pas — et ne devraient pas — avoir autant d’importance.

Les États-Unis ont connu le même phénomène et pire dans son histoire de près de 250 ans. Il y a eu la présidence d’Andrew Jackson de 1829 à 1837, et la guerre civile elle-même de 1861 à 1865. Jackson était un commandant militaire plutôt rustre du Tennessee, avec beaucoup de sang amérindien sur les mains, qui a scandalisé les élites raffinées de Virginie et du Massachusetts qui avaient dirigé le pays jusqu’alors. C’est un facteur géographique — l’expansion vers l’ouest du pays — qui l’a mis en avant en tant qu’homme de la frontière ; tout comme c’est une question géographique — la question de savoir si les nouveaux États de l’ouest entrant dans l’union seraient des États esclavagistes ou non — qui a déclenché la guerre civile. Et c’est, en partie, une question géographique — l’empiètement du monde extérieur sur les côtes américaines à travers la mondialisation — qui est clé pour le dysfonctionnement actuel du pays.

Dans chaque cas, les horizons physiques du pays se sont élargis, dérangeant les élites. Mais l’Ouest américain a finalement été absorbé dans le corps politique de la nation à la fin du 19e siècle et un nouveau consensus politique a été atteint, avec toutes ses variations. De même, la mondialisation, qui malgré le nouveau régime tarifaire est inexorable de tant de manières subtiles, pourrait absorber toute l’Amérique et aider à mener finalement à un nouveau consensus. Mais ce processus même pourrait nécessiter de nouvelles batailles et bouleversements. Quoi qu’il en soit, les intellectuels germano-juifs qui avaient personnellement vécu la fin de Weimar avaient raison de s’inquiéter pour leur terre nouvellement adoptée.