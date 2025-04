Imaginez qu’un tueur en série se soit réfugié parmi un groupe d’enfants dans une école. Il ne représente aucune menace pour les enfants eux-mêmes, mais s’il parvient à s’échapper, il est probable qu’il tue à nouveau, peut-être à grande échelle. L’école est entourée par les forces de sécurité, mais elles ne peuvent pas mettre la cible dans leur ligne de mire. Un jeune officier demande au commandant ce qu’ils doivent faire. « Faites sauter l’école », vient la réponse immédiate. Le jeune officier hésite. Qu’en est-il des enfants ? Le commandant fait remarquer que la mort des enfants ne sera pas de leur faute — mais celle du tueur en série. Ce sera également un effet inévitable d’un acte vertueux et nécessaire. Si le tueur n’est pas arrêté, il pourrait bien continuer à tuer beaucoup plus d’enfants. L’école est détruite et le tueur avec elle.

Pourquoi le commandant a-t-il tort ? En partie parce que, moralement parlant, il est un conséquentialiste. Il croit que la manière de juger les actions humaines est de calculer leurs effets probables, puis d’évaluer s’ils sont largement positifs ou négatifs. Ce qui compte comme positif ou négatif est clairement un problème. Différentes personnes sont susceptibles de donner des réponses différentes, parfois conflictuelles, à cette question. Peut-être que le type de conséquentialisme le plus familier est l’utilitarisme, qui pèse le total de bonheur qui résultera de votre action contre le total de malheur qu’elle pourrait causer. (Vous devrez, bien sûr, définir ce qui compte comme bonheur, puisque ce que cela signifiait pour Platon n’est pas ce que cela signifiait pour Marx ou Jacob Rees-Mogg). Ce qui importe, ce n’est pas tant votre intention, ou la nature de l’action elle-même, que l’impact qu’elle aura sur le monde, c’est-à-dire si elle augmentera le bonheur humain global ou non. Les actions sont ce que les actions font.

Mais comment savons-nous quel impact cela aura ? Toute éthique basée sur les conséquences est vouée à être rétrospective. Ce n’est qu’en regardant en arrière que vous pouvez évaluer les fruits de vos actions, puisque ce n’est qu’alors qu’elles auront pris forme. Essayer de les calculer à l’avance est une affaire délicate. Il faudrait une équipe importante d’enquêteurs pour retracer les résultats même de l’acte le plus trivial. Peut-être que je vois une publicité du haut d’un bus, dont les couleurs me rappellent une autre publicité d’il y a quelques années, qui m’a d’abord incité à fumer. Je reprends la cigarette — puis je meurs d’un cancer du poumon quelques années plus tard. En conséquence, l’un de mes enfants abandonne ses études, devient délinquant et vous frappe à la tête avec une bouteille de whisky une nuit sombre à Hackney. Après l’agression, vous développez une vision floue et conduisez votre voiture dans une boucherie à Greenwich, blessant gravement un client âgé. Leur partenaire sombre dans la dépression et se jette d’un pont.

Il est donc impossible de dire combien de personnes sont impliquées dans une seule action — et je n’ai même pas mentionné l’agence qui a conçu la publicité, les travailleurs qui ont construit le bus, ou ceux qui ont extrait le caoutchouc qui est allé dans ses pneus. Qui possède une action est une question qui préoccupait beaucoup les Grecs anciens. Pour eux, les humains se déplacent de manière précaire, dans un réseau enchevêtré de cause et d’effet qui ne peut jamais être saisi dans son ensemble. Seul Dieu, ou un narrateur omniscient dans un roman, peut le faire. Ce que nous faisons peut échapper à notre contrôle, engendrer des effets multiples, se mêler aux actes des autres et nous confronter comme une force étrangère. En ce sens, nous sommes tous, comme Œdipe, des « innocents coupables », pris dans des situations potentiellement létales que nous n’avons jamais eu l’occasion de choisir et dont nous ne sommes peut-être même pas conscients. La doctrine chrétienne du péché originel, pour laquelle nous sommes tous impliqués dans une condition pour laquelle aucun d’entre nous n’est réellement coupable, est l’équivalent de cette manière tragique de voir.

Il y a aussi la question de ce qui ne se produit pas à la suite de ce que vous faites, ou ne faites pas. Peut-être qu’un des écoliers que vous faites sauter aurait grandi pour découvrir un remède contre le cancer. Nous parlons ici de ce que l’on pourrait appeler le domaine du subjonctif — le monde spectral de ce qui aurait pu se produire si vous aviez agi différemment. Ici, cependant, il faut avancer avec prudence. Il semble raisonnable de dire : « Si je n’avais pas été retardé pour arriver à l’aéroport, j’aurais été dans l’avion qui s’est écrasé dans l’Atlantique sans survivants ». Mais on pourrait soutenir que si vous aviez été à l’heure pour le vol, l’histoire aurait été différente, et cette histoire alternative n’aurait peut-être pas inclus le crash aérien. Peut-être que vous ne pouvez pas modifier un seul élément de l’histoire sans changer l’ensemble.

Donc, juger uniquement en fonction des conséquences a ses problèmes. Et il y a une autre raison, aussi, pour laquelle ce n’est pas la forme d’éthique la plus solide. Il est fortement contre-intuitif de prétendre que nous pensons que les choses sont bonnes ou mauvaises uniquement en fonction de la différence qu’elles font dans le monde. Ce n’est pas seulement qu’une mauvaise action peut avoir des effets positifs, ou vice versa. C’est que nous avons parfois l’impression de dire qu’une manière d’agir est bonne en soi, indépendamment des résultats qu’elle pourrait produire. Il est bon que quelqu’un soit prêt à aller jusqu’à sa mort pour défendre la cause des innocents, même si tout le projet échoue et laisse les innocents dans une situation pire qu’auparavant. De même, il est bon que vous ne massacriez pas des milliers de civils gazaouis, même si cela signifie que vous ne parvenez pas à mettre la main sur les militants du Hamas.

Dans la pièce de Robert Bolt A Man For All Seasons, le martyr du XVIe siècle Thomas More refuse de prêter un serment niant l’autorité du Pape, même si cela signifie sa décapitation. Il prend position, quelles que soient les conséquences, car agir autrement serait trahir sa propre identité. Le Thomas More de la vie réelle était plutôt un conséquentialiste : il refusait de nier la souveraineté du Pape parce qu’il craignait de brûler en enfer s’il le faisait.

Les actions qui contiennent leur valeur entièrement en elles-mêmes ressemblent plutôt à des œuvres d’art. Comme l’art, elles résistent à être traitées de manière purement fonctionnelle ou utilitaire. Nous ne demandons pas à quoi sert la « Mona Lisa ». Même les actions de ce type peuvent cependant avoir des conséquences qu’elles n’intendent pas, ou qui sont sournoisement intentionnelles. Prenons, par exemple, le roman de Henry James The Wings of the Dove, dans lequel Kate Croy et Merton Densher sont un jeune couple amoureux mais sans les moyens de se marier. Ils se lient d’amitié avec Milly Theale, une jeune Américaine fabuleusement riche, que Kate découvre être atteinte d’une maladie terminale. Kate persuade Densher de courtiser Milly, qui est tombée amoureuse de lui, afin qu’il puisse épouser Milly et hériter de sa fortune à sa mort. Milly apprend le complot contre elle, mais lègue sa richesse à Densher sur son lit de mort de toute façon. Comme une martyre, elle utilise la mort de manière créative, la plaçant au service de quelqu’un d’autre. L’effet de cet acte étonnant de pardon et de générosité pousse Densher à tomber passionnément amoureux de la mémoire de Milly.

Se sentant coupable de ses manigances avec Kate, il refuse d’accepter le legs de l’héritière. Il est prêt à épouser Kate — mais sans la fortune de Milly. Si Kate choisit de ne pas l’épouser, il fera le legs à son profit. Pour sa part, Kate insiste sur le fait qu’elle épousera Densher seulement s’il accepte l’argent de Milly, témoignant ainsi qu’il a mis de côté sa dévotion à la défunte. Incapables de résoudre cette impasse, le couple se sépare pour toujours et le roman se termine.

L’acte de mourir de Milly est censé transcender l’enchevêtrement des causes et des effets dans son suprême mépris pour les conséquences et le calcul. Il appartient à la catégorie d’actions que James appelle souvent « belles », signifiant ces manières de se comporter qui n’ont rien en elles pour soi et sont réalisées purement pour leur propre sake. Il y a une imprudence à vivre de cette manière de gaspillage de soi, une sorte d’absurdité extravagante, mais cela est plus que compensé par sa grâce et son éclat. L’éthique de Milly est, pour ainsi dire, aristocratique, par opposition à la mentalité de comptabilité mesquine de Kate et Densher.

Le dernier acte de Milly semble être une riposte au conséquentialisme. Il n’aura certainement aucune conséquence pour elle, puisqu’elle sera très bientôt morte. Pourtant, son action a des effets considérables pour Kate et Densher. La question est de savoir si Milly elle-même a prévu ces effets. Est-elle une sainte ou une manipulatrice ? A-t-elle agi pour démontrer sa finesse morale, gagner le cœur de Densher pour toujours ou rompre sa relation avec Kate ? Son désintéressement éclatant est-il un acte d’agression sournoise ? Comme d’habitude avec James, la réponse est inconnaissable. Le roman ne nous permet pas d’accéder aux motivations de Milly. Il est difficile de dire si sa grâce est une forme d’égoïsme ou d’altruisme, une humilité de soi ou une affirmation finale de soi.

Le commandant qui ordonne de faire sauter l’école semble donc croire que, moralement parlant, la fin justifie les moyens. Cela peut certainement être le cas. Presque personne ne pense qu’il est mal de mentir à la Gestapo sur l’endroit où se trouve votre grand-mère juive. Le plus grand des théologiens, Thomas d’Aquin, n’aurait pas été d’accord. Mais bien qu’il pensait que mentir était absolument mal, il ne pensait pas que « absolu » signifiait « très mal ». Il voulait juste dire que c’était un synonyme de « ne devrait jamais être fait ». Cependant, presque tout le monde soutient que si vous voyez un enfant de 10 ans sortir par votre porte d’entrée avec un billet de cinq livres, il n’est pas permis de lui tirer dans le dos. (Beaucoup plus d’Américains sont susceptibles de faire cela que les Britanniques — non pas parce que les Britanniques sont moralement supérieurs aux Américains, mais parce qu’ils n’ont pas d’armes.)

Il ne peut donc y avoir aucune règle générale ici. Certaines personnes croient probablement qu’il n’importe pas de tuer un million de Palestiniens, tant que vous éliminez le Hamas dans le processus. Il vaut la peine de se demander en quoi ces personnes sont différentes du Hamas. Il y a aussi ceux d’entre nous qui soutiennent que massacrer des innocents — des non-combattants — n’est jamais moralement permis, quels que soient les gains que cela pourrait vous apporter, et que considérer un tel massacre de masse comme de simples dommages collatéraux est une obscénité morale. Dresde, Coventry et Hiroshima étaient des cas de meurtre de masse. Si vous êtes autorisé à faire cela, alors vous êtes autorisé à faire plus ou moins n’importe quoi, et toute discussion sur la moralité devient superflue.