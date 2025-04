La rumeur dit qu’un très jeune Xi Jinping a mémorisé Faust. Je serais fasciné d’entendre ce que le leader suprême de la Chine pense du mythe de la modernité tragique de Goethe, qui commence par une foule de esprits chantant : « Christ est ressuscité ! »

Cette ligne exultante ne marque pas exactement le début de Faust — une pièce en deux parties dont le début est, en fait, difficile à identifier. La première partie s’ouvre sur une scène nocturne où nous voyons Faust, le cœur brisé et seul, dans une pièce gothique faiblement éclairée, conjurant des démons et contemplant le suicide. C’est ici qu’un hymne de Pâques, chanté par un chœur invisible, interrompt. Le professeur désillusionné lève un flacon de poison à ses lèvres, lorsqu’il entend ceci :

« Christ est ressuscité !

Béni est l’homme d’amour,

Celui qui, dans l’angoisse,

Le test amer et exigeant,

Apportant le salut, a passé. »

Au sens littéral, l’antihéros de Goethe est sauvé par le Christ — « l’homme d’amour » — dans la première séquence dramatique de Faust. Nous reviendrons à cette scène. Mais avant de voir Faust dans sa chambre sombre — et d’entendre, avec lui, une chanson romantique de Pâques — Goethe présente à ses lecteurs un trio d’autres introductions. D’abord, il présente une dédicace poétique hantée aux « chères ombres » de la pièce. Ensuite, il passe à un prélude cynique, dans lequel un directeur de théâtre dit au poète qu’il n’a qu’un seul travail à faire : « Livrer la marchandise. » Puis il présente une conversation allégorique se déroulant dans la salle du trône du ciel, dans laquelle le Seigneur lui-même donne à Méphisto, l’un des « esprits de la négation », carte blanche pour mener Faust à la tentation.

Il semble donc n’y avoir aucune fin aux débuts de Faust. Et cela est intentionnel. La devise de la première partie de Faust révèle que le début est le cœur de la pièce de Goethe : « Au commencement était l’Acte ! » C’est une déclaration audacieuse qui déforme le premier verset de L’Évangile selon Jean : « Au commencement était le Verbe. » Le vaste drame de Goethe repose sur le profond malheur de Faust face à ce commencement, ce commencement chrétien, et son défi spectaculaire à celui-ci. (Il est crucial de noter que le défi n’est pas seulement le sien. Un certain Méphisto est également sur scène.) Ce n’est qu’après que Goethe nous attire à travers quelque 400 pages de vers étranges que — dans la dernière strophe de la deuxième partie, et de la pièce elle-même — un chœur mystique corrige (ou corrige à moitié) l’erreur du professeur. « Tout ce qui est transitoire, » lisons-nous, « n’est que symbole. »

La vénération totale de Faust pour l’Acte n’a pas le dernier mot dans la tragédie de Goethe. Mais que devons-nous penser de ce drame moderne emblématique du Verbe et de l’Acte — de la vente de l’âme et de l’influence démoniaque, de l’illusion et de la rédemption ? Quoi d’autre que nous pourrions décider, peu s’opposeraient à une déclaration cadre que nous trouvons dans le grand drame élisabéthain de Christopher Marlowe, L’Histoire tragique de la vie et de la mort du docteur Faustus : à savoir que la figure de Faust concerne d’une certaine manière « à la fois l’Allemagne et le monde ».

Pourquoi l’Allemagne ? Le Faustus historique, un sobriquet latin signifiant « l’heureux », était germanique. Marlowe le sait et le qualifie de « l’enchanteur allemand ». Selon l’historien Anthony Grafton, il était probablement basé sur Georg de Helmstadt, qui a obtenu un Master of Arts de l’Université de Heidelberg dans les années 1480. Quoi qu’il en soit, écrit Grafton, le personnage ombreux qui en vient à être connu sous le nom de Faust a utilisé « des connaissances expertes en optique, lumière et ombre » — toutes conçues pour ravir et terrifier ses contemporains avec des images qui « semblaient bouger ». Le vrai Faust était un magus de la Renaissance, ou, comme nous pourrions le dire maintenant, un maître des simulacres.

Naturellement, les artistes allemands n’ont pas oublié les origines de Faust. La conjuration la plus accomplie d’un Faust spécifiquement allemand est probablement le roman de Thomas Mann de 1947, Docteur Faustus, écrit à Pacific Palisades, en Californie, dans lequel le Reich de Hitler offre « l’étreinte des démons » qui enferme la patrie de Mann dans un cauchemar de criminalité et de désespoir. Docteur Faustus est un traitement captivant du thème, et l’un des grands romans d’Hollywood. Mais il semble encore juste de conclure que Marlowe avait raison. Le mythe de Faust n’est pas purement national. Faust est une figure spirituelle — et, en tant que telle, une figure civilisationnelle.

« Le mythe de Faust n’est pas purement national. Faust est une figure spirituelle — et, en tant que telle, une figure civilisationnelle. »

Ironiquement, c’est un nationaliste allemand convaincu, Oswald Spengler, qui soutient de manière la plus convaincante que Faust n’est pas un Allemand, mais plutôt une figure historique mondiale. Pour Spengler, quelque chose comme une « âme faustienne » a alimenté l’essor — et souffre maintenant du déclin — non seulement de l’Allemagne, mais de l’Occident dans son ensemble. Le « sentiment mondial faustien » est, à son avis, un facteur décisif dans l’évolution de l’histoire mondiale de la modernité.

Mais quelle signification Spengler donne-t-il à ce descripteur à moitié mythique : « faustien » ? Dans l’Déclin de l’Occident de Spengler, écrit il y a environ un siècle, il affirme que la force vitale faustienne de l’Occident est quelque chose comme « une volonté de puissance sur l’infini ». Cette formulation est pratiquement tirée des pages de Nietzsche, dont l’élévation de la « volonté de puissance » à la fin du 19ème siècle est bien connue. Et cela suggère, du moins pour moi, que l’idée de Spengler d’un Occident faustien pourrait être liée, aussi obscurément soit-il, à la volonté pathologiquement anti-chrétienne que Nietzsche exprime dans son texte final, L’Antéchrist. Nous pourrions donc nous demander : l’essence de l’héritage faustien, dans un Occident en déclin, est-elle l’attitude de « l’Antéchrist » ?

La simplicité de cette question est troublante, et Spengler ne l’apprécierait pas. Il semble penser que ce n’est pas la bile anti-chrétienne de Nietzsche, mais plutôt le final rédempteur de Faust de Goethe, ainsi que l’opéra romantico-chrétien de Richard Wagner Parsifal, qui peut « nous révéler à l’avance la forme que notre spiritualité prendra » au 21ème et 22ème siècles. Néanmoins, la simple question de l’anti-christianisme de Faust nous ramène au début curieux de la pièce de Goethe, où c’est le souvenir de la mort et de la résurrection du Christ qui empêche Faust de se suicider.

Spengler commente ce moment critique. Il l’appelle, en passant, la « scène de Pâques » de Faust. Mais ce que je veux demander est ceci : Et s’il n’y avait pas qu’une seule « scène de Pâques » dans Faust de Goethe ? Et si, plutôt, tout ce mythe de la modernité tragique était encadré par Pâques, et par les événements que les chrétiens commémorent ce jour-là ? Et si, de plus, le véritable héritage de la modernité faustienne n’était pas seulement — comme Mann et d’autres l’ont pensé — l’interlude nazi infernal, mais plutôt une tendance beaucoup plus durable à l’anti-christianisme en Occident ? Que se passerait-il, en d’autres termes, si c’était précisément l’attitude anti-chrétienne de Faust qui est en quelque sorte au cœur du malaise occidental ?

Il est temps de revenir, avec ces questions à l’esprit, à la scène dans laquelle le drame de l’âme de Faust commence. Elle est simplement intitulée « Nuit ». Tout au long de la scène, le Herr Doktor instable de Goethe cite et cite mal les évangiles — et surtout L’Évangile selon Jean. L’un de ces échos est décisif : Faust dit qu’il n’y a pas de livre, pas de texte, qui pourrait satisfaire sa « soif éternelle » (Durst auf ewig). Sa formulation rappelle distinctement une scène dans Jean Chapitre 4, où Jésus dit à une femme en Samarie : « Ceux qui boivent de l’eau que je leur donnerai n’auront jamais soif. »

La nuit précédant Pâques, Faust a soif. Et le jour fatidique de Pâques, lorsque Faust rencontre pour la première fois Méphisto, son propre démon personnel, les paroles du Christ dans Jean 4, sont dans son esprit. « Tu désires boire les eaux vives », confesse Faust à lui-même, jusqu’à ce que Méphisto l’interrompe. Le professeur amer sait, et les lecteurs du 19ème siècle de la pièce le savaient tous, que « l’eau vive » est ce que Jésus offre mystiquement à la femme en Samarie. C’est précisément parce que Faust ne boit pas l’eau spirituelle qu’il désire tant — peu importe comment nous pourrions interpréter son désir, ou son échec — qu’il cède son âme à Méphisto, un nihiliste avant la lettre, et embrasse l’élément du diable, le feu.

J’appelle de tels échos de Jean 4 décisifs, non seulement parce qu’ils révèlent la profondeur de la maladie du cœur de Faust, dans les premières scènes de la pièce, mais parce qu’ils résonnent encore dans les strophes finales de Faust. Ici, dans le chaos de l’amour, ou le tumulte de la grâce, qui rencontre un Faust à moitié repentant dans l’au-delà, nous rencontrons une figure radieuse — l’un des intercesseurs angéliques de Faust, qui se voit attribuer par Goethe un simple titre latin : Mulier Samaritana. « La femme samaritaine. » Et Goethe nous dit, dans la marge de sa pièce, pour que personne ne puisse le manquer, d’où il tire son inspiration : « Saint Jean 4. » Voici comment la femme samaritaine plaide pour l’âme de Faust :

« Par le seau qui, lorsqu’il avait soif,

Refroidissait les lèvres de notre Sauveur,

Par les ruisseaux d’eau vive

Jaillissant de cette source pure

Prodigieusement et pour toujours,

Coulant à travers toute la création – »

Ce n’est pas le feu de Méphisto, mais l’eau de Jésus — dans la conception peu orthodoxe de Goethe — qui perdure, dans cette strophe, après la mort de Faust.

Le drame de Faust, qui est pascal au début, reste pascal à la fin. À l’instant de la mort de son antihéros, Goethe cite — encore une fois — L’Évangile selon Jean : « Tout est accompli. » Bien que certaines traductions obscurcissent la référence biblique, l’allemand de Goethe est identique à la traduction de Martin Luther dans Jean Chapitre 19, où Jésus dit, de la croix : « Tout est accompli » (Es ist vollbracht). Mais nous devons, bien sûr, demander : qu’est-ce qui est accompli ? Le drame sordide de Faust est lié au récit pascal des évangiles. Mais comment ?

Nous pourrions dire par corruption, en gardant à l’esprit l’altération par Faust de la ligne canonique de Jean. Après tout, « Au commencement était le Verbe » devient « Au commencement était l’Acte ». Ou nous pourrions dire par négation, puisque Méphisto, un mystagogue cynique, nous dit, et nous montre ensuite, qu’il est « l’esprit qui dit non, non ». Mais rien de tout cela ne va assez loin. La pièce de Goethe est en fait structurée par l’imprécation de Faust, puis, la persécution du christianisme. Il devient, des décennies avant Nietzsche, un partisan de « l’anti-Christ ».

Le rejet par Faust de « l’ancienne, la vraie religion » — comme l’appelle sèchement Méphisto — fait partie du processus. C’est ainsi que se concluent les pactes avec le diable. Et Faust se conforme. « Je prononce une malédiction », dit-il :

« Maudissez l’amour à son sommet de bonheur,

Maudissez la foi, si fausse, maudissez tout espoir vain ! »

C’est vraiment Saint Paul qui est maudit ici, pour avoir eu l’audace d’écrire dans sa Première lettre aux Corinthiens que « la foi, l’espérance et l’amour demeurent ». Faust est un mythe de la modernité tragique précisément dans la mesure où il est déterminé par ce rejet conscient du transcendant chrétien — dans la foi, l’espérance et l’amour.

Cependant, si la malédiction de Faust sur le christianisme est un moment structurant dans la Première Partie, que veux-je dire par sa persécution du christianisme ? Cela se produit vers la fin de la Deuxième Partie, dans les jours précédant la mort de Faust. Après qu’il et Méphisto aient fourni une aide nécromantique aux forces de l’unification européenne, Faust s’installe, avec Méphisto, naturellement, près d’une côte non divulguée. Ici, il commence une nouvelle vie en tant que promoteur immobilier visionnaire. L’entreprise se termine mal. Son dernier développement immobilier est — sa tombe.

Mais avant que les travailleurs esclaves de Faust ne l’abaissent dans la fosse, il y a une séquence d’événements qui confond de nombreux commentateurs. Le long de la côte que Faust veut développer se trouve un couple âgé — « des gens gentils et pieux » — qui vivent dans une maison simple, au sein d’un bosquet de tilleuls, à côté d’une chapelle rustique. Ils refusent de vendre leur terre à l’homme qui a vendu son âme. De plus, ils sentent que l’entreprise apparemment progressiste de Faust est en réalité primitive et cruelle. « Des hommes ont été sacrifiés », dit la femme à son mari, « j’en suis certaine. » Et quelle est son intuition sur Faust ? « Sans Dieu », conclut-elle, « il imagine que nous sommes ses esclaves. »

Avec sa propre mort imminente, Faust devient obsédé par ce pauvre vieux couple. Ce n’est pas seulement leur récalcitrance qui l’irrite, ni le fait que leur simple existence ruine sa vue sur une côte nouvellement dégagée. Ce qui rend Faust fou, c’est le « son d’église, de tombe » de la cloche de leur chapelle. Cet acte liturgique isolé matérialise — non seulement pour eux, mais pour lui — leur engagement envers le « vieux Dieu » que Faust — un dévot, désormais, uniquement de sa propre volonté — a abandonné. « Viens », disent-ils doucement l’un à l’autre :

« Nous irons à la chapelle,

Regarder le soleil se coucher,

Sonner la cloche et, à genoux, prier. »

Mais il y a plus. Car la nuit précédant Pâques, juste au moment où le professeur suicidaire commence à entendre les vieux mots exaltés — « Christ est ressuscité ! » — dans la première scène de Faust, nous lisons ceci dans le texte de Goethe : Glockenklang. « Les cloches sonnent. » Symboliquement, ce sont ces cloches de Pâques qui résonnent — mais d’une église harcelée et isolée, maintenant — alors que Faust, en déclin depuis longtemps, approche de son dénouement.

Avant de mourir, Faust fait taire les cloches. Méphisto et ses exécuteurs mettent le feu à la chapelle du vieux couple — et à leur maison. Ils brûlent à l’intérieur. De cette manière, les derniers chrétiens laissés sur la scène de Goethe sont martyrisés. Faust est — imparfaitement, brièvement — repentant. Il repense aux jours avant son apostasie, avant qu’il ne se livre à

« Les choses des ténèbres, a maudit le monde, moi-même,

Impie. Maintenant, des fantômes remplissent si l’air … »

Le nôtre aussi, semble être un temps où, étrangement, des fantômes remplissent l’air. C’était un ami de Goethe, Novalis, un romantique chrétien, qui a dit un jour : « Là où il n’y a pas de dieux, les fantômes règnent. » Peut-être y a-t-il quelque chose pour nous dans le dicton de Novalis — et dans le drame de Goethe. Et, peut-être, chaque année, tant que les cloches de Pâques sonnent encore, nous ne sommes pas seulement entraînés dans un cercle de mémoire sacrée, mais rappelés à regarder vers l’avenir, et à demander : à quelle aventure sommes-nous embarqués ? Et avec quelles forces sommes-nous en ligue ?