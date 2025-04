Les démocrates semblent imaginer qu’ils ont un gagnant politique entre les mains avec le cas de la déportation inappropriée de Klimer Abrego Garcia par l’administration Trump vers une prison notoire du Salvador. Pour souligner l’avantage perçu, le sénateur Chris Van Hollen (D-Md.) a récemment rendu visite à Abrego Garcia au Salvador, organisant même une séance photo avec lui, malgré les allégations d’appartenance à un gang portées contre lui par plusieurs agences d’application de la loi, et les propres accusations de brutalité domestique de sa femme en 2021.

Pour comprendre pourquoi cela n’est pas un coup sûr anti-Trump — en effet, pourquoi les démocrates sont voués à se heurter à l’opinion majoritaire — il suffit de regarder le classique du film noir-action Dirty Harry, de 1971.

Harry Callaghan — le protagoniste dur et percutant du film — est devenu le rôle emblématique de Clint Eastwood. Policier à San Francisco, Callaghan devient de plus en plus désillusionné par la manière dont le procéduralisme libéral entrave la lutte contre l’élément criminel de sa ville. En réponse, il torture un tueur en série dépravé pour qu’il lui révèle où se trouve sa victime kidnappée, et finit par abattre l’homme alors qu’il aurait pu l’arrêter. Le film se termine avec Callaghan jetant son insigne.

Il sait qu’il ne peut pas poursuivre la justice tout en respectant la loi — ou du moins, la loi telle que les juges et procureurs de style Earl Warren l’ont définie.

À l’époque, les critiques de gauche s’élevaient contre la politique du film, même si beaucoup concédaient son art indiscutable. Le regretté Roger Ebert a qualifié son message de « fasciste », tandis que la légendaire critique Pauline Kael l’a qualifié de « profondément immoral ». The New Republic, alors comme maintenant l’organe du libéralisme traditionnel, l’a qualifié de « dégoûtant ».

Cependant, le public l’a adoré. Eastwood a ensuite réalisé quatre suites, et même sa carrière ultérieure en tant que réalisateur oscarisé n’a pas éclipsé Harry dans la conscience publique. Le président Ronald Reagan est même allé jusqu’à utiliser l’une des phrases emblématiques de Callaghan (prononcée alors qu’il s’apprête à tirer sur un criminel) : « vas-y, fais ma journée ».

Il est facile de voir pourquoi le personnage a touché une corde sensible des deux côtés. Les progressistes attachés aux droits procéduraux ont trouvé les raccourcis juridiques de Callaghan révoltants. Mais pour beaucoup d’autres, Callaghan validait un précepte moral plus profond : à savoir que lorsque la loi empêche la justice, la justice doit triompher, quoi qu’il en soit.

L’équipe Trump s’appuie sur ce même principe pour maintenir le soutien public à la justice brutale de ses politiques d’immigration. Les gens veulent respecter la loi, et ils vénèrent l’état de droit. Mais lorsque la loi ne sert plus la justice — lorsqu’elle fonctionne systématiquement au profit des hors-la-loi et des criminels — leurs sympathies changent. Ils veulent la justice avant tout, pas l’adhésion rigoureuse à la procédure. Les résultats peuvent être, et le sont souvent, troublants. Mais une fois que l’opinion publique atteint ce stade, argumenter contre est comme argumenter contre la météo : c’est ce que c’est.

Le conflit entre la loi et une justice plus profonde est au cœur du débat public sur le sort de Garcia. Il est indiscutable qu’il a été envoyé à tort au Salvador en violation d’une ordonnance judiciaire. Il n’est pas non plus clair qu’une Cour suprême unanime a statué que l’administration Trump doit « faciliter » le retour de Garcia aux États-Unis. En d’autres termes, il est clair qu’en vertu de la loi, Garcia devrait revenir aux États-Unis.

Mais l’équipe Trump et ses partisans jouent la carte de la justice. Ils notent qu’une agence locale d’application de la loi et le Département de la sécurité intérieure ont déterminé que Garcia est membre de la tristement célèbre bande MS-13. Il a également été crédiblement accusé d’être un homme violent par sa propre femme, qui a déposé une plainte auprès de la police en 2021 alléguant que ses coups l’avaient laissée ensanglantée. Il est apparemment un « mauvais homme », le type d’homme que Trump a constamment dit devoir être expulsé du pays.

Droit contre justice. Les démocrates soutiennent que la violation légale est plus importante que l’homme qu’il est apparemment. L’équipe Trump dit qu’il est plus important de protéger la sécurité des nombreux que les droits procéduraux du malfaiteur. La majorité américaine est susceptible de se ranger du côté des Trumpiens, pour la même raison qu’elle a applaudi Callaghan d’Eastwood.

Cela ne veut pas dire que les actions de Trump ne sont pas préoccupantes. La loi doit être respectée, et il est clair que Garcia peut être expulsé si les accusations sont vraies. Les chroniqueurs conservateurs Ross Douthat et Byron York soutiennent chacun que la bonne solution est de ramener Garcia, de lui donner son dû processus, puis de l’expulser vers un autre pays. Cela semble être la chose raisonnable à faire, et il est troublant que l’administration semble désintéressée à le poursuivre.

Il est également troublant que l’administration semble ignorer une Cour suprême unanime. La majorité conservatrice de la cour sera le seul bloc contre le pouvoir démocrate s’ils reviennent au pouvoir. Ignorer un ordre de la Cour pourrait sembler bon pour le MAGA maintenant, mais les Trumpiens regretteront le jour où les rôles s’inverseront.

Mais rien de tout cela ne prend de l’ampleur maintenant à cause de l’histoire de Garcia, qui semble empirer de jour en jour. Les Américains, en particulier à droite, se méfient des institutions en nombre record. Les électeurs de Trump se méfient particulièrement des juges après avoir vu le système être perverti par la campagne de guerre juridique de plusieurs années menée contre Trump.

Le refus flagrant de l’administration Biden d’appliquer les lois contre la migration illégale, et sa déformation des lois concernant le statut de réfugié pour permettre ce refus, durcissent également les cœurs conservateurs. Cette désobéissance à la loi, prétendument pour poursuivre la justice, est la raison pour laquelle nous avons tant de membres de gangs et de criminels endurcis sur le sol américain aujourd’hui.

Les électeurs de Trump diront avec plaisir que ce qui est bon pour l’oie est bon pour le jars et détourneront le regard pendant que leur homme se débarrasse des méchants — et, sans aucun doute, de quelques innocents — par tous les moyens nécessaires.

Ce spectacle se poursuivra un certain temps alors que les deux camps semblent ancrés dans leurs positions actuelles. Trump pense qu’il est bon d’être du côté du sens populaire de la justice et de la sécurité publique, tandis que les démocrates pensent qu’il est bon d’être du côté des juges et de la loi. Aucun des deux n’a l’incitation à réellement résoudre le problème, que ce soit pour le cas de Garcia ou pour les nombreux cas similaires qui surgiront sûrement à mesure que la déportation de masse de Trump s’intensifie.

Mais sur le plan politique, ce sont les démocrates qui risquent de payer le prix fort. Les démocrates avaient autrefois l’opinion publique de leur côté concernant l’immigration. Avant que le président Joe Biden ne permette à des millions de personnes de traverser la frontière, les Américains s’opposaient aux politiques d’immigration de Trump. Aujourd’hui, l’analyste politique de CNN Harry Enten souligne qu’une claire majorité d’Américains soutient les politiques de Trump et approuve la déportation immédiate de tous les migrants illégaux.

« Déporter un “mauvais homme” est exactement l’erreur que les Américains d’aujourd’hui toléreront. »

Déporter par erreur un “mauvais homme” est exactement l’erreur que les Américains d’aujourd’hui toléreront, si cela signifie annuler quatre années de désordre causé par Biden. Cette conclusion choquera les libéraux et les démocrates. Mais ils devraient le savoir, car c’est exactement la voie que le pays a empruntée alors que la criminalité augmentait entre les années soixante et quatre-vingt-dix.

Un pays qui autrefois s’orientait vers la protection des droits des accusés lorsque ses rues étaient essentiellement sûres a de plus en plus exigé une application stricte de la loi et des peines de prison plus longues. Le changement de position du président Bill Clinton vers cette position, encapsulé dans le projet de loi sur la criminalité de 1993 qui a recruté 100 000 policiers supplémentaires et a sévi contre la criminalité, était une des raisons pour lesquelles il a pu gagner en tant que « Nouveau Démocrate ».

Les démocrates ont tardé à réaliser à l’époque qu’ils ne pouvaient pas gagner des élections nationales en s’adressant à leur base libérale. Ils semblent à des années-lumière d’accepter la réalité aujourd’hui, captifs qu’ils sont d’une base qui ne veut rien d’autre que de voir leurs représentants s’opposer à tout ce que fait Trump.

Trump et les républicains devraient réaliser, cependant, que la tolérance publique dans ce cas ne s’étend pas à tous les conflits avec les ordres judiciaires. Même les électeurs de Trump ne pensent pas qu’il devrait ignorer les ordres judiciaires concernant les affaires d’immigration, et une grande majorité (78 %) des républicains croient généralement qu’il doit obéir aux ordres de la Cour suprême.

En d’autres termes, lorsque la loi ne prévient pas clairement la justice, les Américains soutiennent l’état de droit. La politique est toujours une question d’opinion publique. Comme Abraham Lincoln a dit, « avec cela, rien ne peut échouer ; contre cela, rien ne peut réussir ». Dans l’affaire Garcia, l’opinion publique est et restera avec Trump. Sur la question plus large de l’état de droit, cependant, elle est résolument du côté du système judiciaire.

Les démocrates, et Trump, devraient en tenir compte.