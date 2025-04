Florence. Aucune ville sur terre n’est un témoignage plus miraculeux de ce que les entrepreneurs peuvent accomplir, et de la manière dont le travail acharné et la détermination peuvent créer une beauté qui perdure. Pourtant, alors qu’il regarde au-delà des toits rouges et des églises gracieuses de ce joyau toscan, Mattia Guidi voit moins un passé glorieux qu’un présent stagné. « Le tourisme a un effet dual », me dit le scientifique politique de l’Université de Sienne. « Certains en bénéficient, mais il n’y a pas beaucoup d’opportunités. »

C’est un point juste. Car si le tourisme alimente l’économie autrement torpide du bloc, plus de galeries et de restaurants n’est pas ce dont l’Europe a besoin. Écrasés par une culture d’entreprise conservatrice et un État-providence éléphantin, de véritables entrepreneurs cherchent de plus en plus l’exil dans l’Anglosphère, tandis que les travailleurs qui restent se vautrent dans des emplois de service mal rémunérés. Surtout alors que le choc du trumpisme force le continent à défendre ses intérêts en déclin, c’est une recette pour une catastrophe économique, l’UE étant censée représenter juste un dixième du PIB mondial d’ici 2100.

Cependant, si le Vieux Continent doit retrouver la magie des Médicis, la rédemption du continent viendra loin de Florence. Au contraire, la périphérie de l’Europe montre la voie, avec des endroits comme le Portugal et la Grèce offrant des perspectives commerciales ensoleillées agrémentées d’un climat agréable. Associé à un dynamisme similaire dans les anciens États communistes d’Europe de l’Est, il est de plus en plus possible de parler d’une ceinture ensoleillée européenne. Car tout comme l’ancienne Confédération, jadis méprisée et maintenant en plein essor, l’avenir du continent se construira sur ses marges — si, c’est-à-dire, le statu quo réactionnaire de l’UE peut enfin être vaincu.

L’économie de l’Europe est brisée. Au cours des 15 dernières années, la zone euro a crû d’environ 6 % en termes de dollars. Les États-Unis ont bondi de 82 %. Le plus grand écart se situe dans la technologie : parmi les 50 plus grandes entreprises technologiques, seules trois sont situées en Europe, la liste étant sans surprise dominée par la Silicon Valley. Ce n’est pas que le déficit entrepreneurial de l’Europe ne se limite pas aux chiffres. Le chercheur du MIT Andrew McAfee a montré comment, au cours des 50 dernières années, les États-Unis ont créé « de zéro » des entreprises avec une capitalisation boursière de plus de 10 milliards de dollars cinq fois plus rapidement que l’UE. Pas étonnant que certains observateurs fassent remarquer que l’Europe est « un musée en tant que continent et un musée en tant que marché boursier ».

Face à ce malaise, et aux bouleversements géopolitiques de Kyiv à la Maison Blanche, il n’est guère surprenant que les dirigeants européens, à Paris et à Berlin, se précipitent pour réindustrialiser. Cela est suffisamment clair sur le plan militaire, le Bundestag promettant 500 milliards d’euros pour de nouveaux chars et missiles. Pourtant, si le ministre allemand de la Défense affirme que ses compatriotes ont une « relation érotique » avec les armes — et nous convenons qu’une autosuffisance renforcée est nécessaire compte tenu de l’isolement croissant de Trump — il est peu probable que l’Europe puisse prospérer au XXIe siècle uniquement par la force des armes.

Certes, vous ne devriez pas compter sur Bruxelles, moteur principal du déclin du continent, pour inverser la glissade vers l’irrélevance. La réponse tant vantée de Mario Draghi à la crise actuelle a suivi les anciens schémas d’obsessions écologiques, d’« inclusion » sociale et d’une conformité toujours plus grande aux édits de Bruxelles. Les grands d’Europe croient que l’argent fuyant le chaos trumpien se dirigera vers un changement économique permanent vers le Vieux Continent. Mais cela ignore le fait que l’Europe est beaucoup plus dépendante des exportations que les États-Unis, et manque de nouvelles industries capables de rivaliser avec l’Amérique ou les puissances émergentes du monde en développement.

Au lieu de cela, les meilleures chances de renouveau européen ne résident pas dans les anciennes terres centrales de la Ruhr ou de la Picardie, mais dans les économies entreprenantes du sud et de l’est. « La France et l’Allemagne ne sont pas propices aux startups, tandis que des endroits comme l’Espagne et le Portugal rattrapent leur retard et sont beaucoup plus ouverts aux nouvelles entreprises », suggère Giacomo Gentili, fondateur de la société de mentorat numérique Pack, elle-même basée à Barcelone. D’autres experts en technologie sont d’accord. Pour Andrea Zorzetto, co-fondateur de People Rank, une entreprise milanaise de médias sociaux, la périphérie européenne offre de nombreuses opportunités pour des startups ambitieuses.

Dans une large mesure, ces transformations peuvent être comprises en termes fiscaux. Aussi traumatique que la grande crise financière ait sans doute été pour des pays comme la Grèce et l’Espagne, les contraintes de l’UE les ont obligés à enfin réformer leurs marchés internes. « Ils ont été contraints de changer et de réformer tandis que d’autres ne l’ont pas fait », déclare Veronica de Romanis, une économiste qui conseille le ministère italien des Finances. « Après 15 ans, ce sont eux qui [sont] en croissance. »

« Aussi traumatique que la grande crise financière ait sans doute été pour des pays comme la Grèce et l’Espagne, les contraintes de l’UE les ont obligés à enfin réformer leurs marchés internes. »

Un exemple à l’opposé est l’Italie natale de de Romanis, qui conserve des coûts élevés et des taux d’imposition vertigineux. Les enseignants à Naples ou à Milan peuvent s’attendre à payer plus de 60 % de leur revenu à l’État, tandis que les taxes sur les ventes les pressent encore plus. Malgré ses belles piazzas et sa population éduquée, il n’est pas surprenant que l’Italie affiche aujourd’hui bien moins de financement en capital-risque par habitant que le Portugal ou l’Espagne. L’Europe de l’Est, elle aussi, continue de profiter de son soleil post-soviétique. D’importants nouveaux investissements en informatique ont lieu dans des villes polonaises comme Wroclaw, où Intel est en train de construire une installation de semi-conducteurs de 6,4 milliards de dollars. Google, pour sa part, prévoit d’investir jusqu’à 2 milliards de dollars dans un centre de données roumain.

Comme ces exemples l’impliquent, une grande partie de cet investissement se fait dans la technologie. Trois des pays de l’UE avec la plus forte proportion de travailleurs en informatique se trouvent tous à la périphérie du continent : l’Irlande, Malte et la Lituanie. Les personnes ayant des diplômes avancés dans des endroits comme la Pologne sont beaucoup moins susceptibles d’être au chômage que leurs homologues au Royaume-Uni et en France. Selon Nima Sanandaji, un économiste suédois, les havres fiscaux traditionnels ne peuvent tout simplement pas rivaliser, surtout lorsque leur obsession pour les politiques climatiques de l’UE tend à signifier que les coûts énergétiques sont beaucoup plus élevés.

Pris ensemble, il n’est guère surprenant que l’Europe périphérique croisse désormais plus rapidement que son rival plus établi, avec une soi-disant « inversion régionale » prête à renverser les clichés de la verve nordique. Il est évident que beaucoup de pays du sud de l’Europe bénéficient de ce qu’on appelle le « premium méditerranéen ». Du climat à la gastronomie, le sud de l’Europe est un délice, un autre écho soigné de la Californie à son apogée au 20ème siècle. Bien que ce ne soit pas tout à fait aussi époustouflant que mon État d’adoption, des États comme la Géorgie et la Floride sont également attrayants. Les étés peuvent être collants, mais des prix de l’énergie plus bas permettent également une utilisation généreuse de la climatisation.

Il n’est pas surprenant non plus que la Sun Belt européenne soit devenue populaire auprès des nomades numériques, tandis que Barcelone et Lisbonne accueillent désormais des centres numériques pour Danone et Carlsberg respectivement. « La qualité de vie ici attire les gens », déclare Gentili, dont le personnel comprend des Espagnols, des Italiens, des Japonais et des Argentins. Les salaires aident aussi : un designer de logiciels au Portugal coûte un tiers moins cher qu’en France, tandis que des travailleurs ayant des compétences similaires en Europe de l’Est coûtent jusqu’à moitié prix. En tout, l’externalisation vers des centres technologiques à bas coût en Europe peut réduire les dépenses de projet jusqu’à 70 %.

Cependant, si ces forces ont permis même au secteur technologique grec de croître de 15 % en une seule année, ce modèle n’est pas sans défis. Dans des villes comme Lisbonne, un afflux de nomades numériques a fait grimper les prix pour les résidents locaux. Le flux vers le sud menace également l’authenticité même qui attire les gens vers ces lieux au départ. Des groupes de diplômés américains peuvent faire de bons techniciens, mais ils risquent de saper le charme du Vieux Monde du sud de l’Europe de la même manière que le développement massif en Californie a sapé son caractère décontracté.

Il y a aussi des questions plus larges sur la viabilité de la périphérie de l’Europe, quelque chose qui va bien au-delà des entreprises technologiques et autres entreprises de premier plan. Au niveau local, le nombre d’auto-entrepreneurs européens a en fait diminué ces dernières années, même si leurs homologues américains prospèrent. « En Europe, les gens ont peur d’échouer et de prendre des risques comme aux États-Unis », soutient Zorzetto. « L’Europe est devenue un continent d’argent ancien. Nous devons revenir à notre ADN entrepreneurial et artisanal. »

Considérant l’héritage continu du welfarisme de Porto à Piacenza, c’est un point raisonnable, même si l’héritage communiste confère sans doute à l’est du continent plus de détermination collective. « Nous avons plus faim, et l’Europe de l’Ouest a un niveau de confort élevé », déclare Gabor Szanto, un romancier et scénariste hongrois. « Nous n’avions rien, donc nous avons travaillé plus dur et pris plus de risques. » Pour expliquer ce qu’il veut dire, Szanto décrit la remarquable montée de l’industrie cinématographique de la région, avec des studios hongrois employant à eux seuls environ 20 000 travailleurs.

Pour l’Europe établie et les nouveaux venus, les événements en Amérique sont, au moins, en train de bouleverser les choses. « Je pense que nous devrions voir le trumpisme comme une opportunité historique pour l’Europe », déclare Ermelinda Campani, directrice du Breyer Center for Overseas Studies, une institution affiliée à Stanford à Florence. Mais Campani envisage un avenir où l’Europe capitalise non pas sur son énorme État-providence, mais sur son savoir-faire technologique ainsi que sur ses compétences artisanales en design, mode et gastronomie.

Il est certain qu’une telle transformation ne serait pas sans précédent. Tout au long de son histoire, l’Europe a vu le pouvoir économique se déplacer de l’Italie à la Renaissance, à la République néerlandaise au 17ème siècle, à l’Angleterre industrielle, à l’Allemagne et à la France aux 19ème et 20ème siècles. Maintenant, encore une fois, il est temps pour quelque chose de nouveau, avec Cracovie et Alicante prêtes à répondre à l’appel.

Bien sûr, les progressistes puissants d’Europe résisteront à tout changement de ce type. The Guardian appelle prévisiblement les Européens à préserver le régime de bien-être et de climat du continent à conserver. Certes, cette approche est centrale pour la Commission européenne, qui reste attachée à l’objectif de zéro émission nette et aux initiatives écologiques à l’échelle du continent. Essentiellement, ils réaffirment donc la formule qui a conduit l’Europe au bord de l’irrélevance économique. Pourtant, insister sur cette approche, combinée à de faibles taux de fécondité, garantira inévitablement que des endroits comme Florence restent ce qu’ils sont maintenant — de magnifiques musées, mais des musées tout de même.