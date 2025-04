« Nous sommes bien au-delà du temps où il fallait faire semblant que la mort de Dieu n’est pas un fait politique. » C’est ce qu’a écrit le critique Theodore Roszak dans son livre de 1972 Where the Wasteland Ends. Comme tant d’autres déclarations confiantes de cette époque, celle-ci n’a pas bien vieilli au fil des décennies depuis sa publication. Tout bien considéré, Dieu se porte plutôt bien ces jours-ci, notamment dans la sphère politique, où les partis conservateurs ancrés dans la croyance religieuse sont en plein essor sur la plupart de la planète. Pendant ce temps, une nécrologie que personne à l’époque de Roszak n’a pensé à écrire trouble déjà les eaux agitées de notre conscience collective. Aujourd’hui, nous sommes bien au-delà du temps où il fallait faire semblant que la mort du progrès n’est pas un fait politique.

Il est important de noter ce qui est dit et ce qui ne l’est pas ici. Lorsque Roszak a écrit la phrase citée ci-dessus, il y avait encore des millions de personnes à genoux dans les églises chaque dimanche, et certaines d’entre elles vivaient des expériences spirituelles puissantes. De la même manière, la mort du progrès ne signifie pas que de nouvelles découvertes ne seront plus faites dans les laboratoires ou que de nouvelles technologies cesseront de trouver leur chemin vers le marché.

Ce que cela signifie, en revanche, c’est que celles-ci, ainsi que le reste de l’étrange assortiment de choses actuellement regroupées sous l’étiquette de « progrès », ne bénéficieront plus de l’aura d’inévitabilité que la culture populaire leur a assignée au cours du siècle dernier. La foi autrefois répandue selon laquelle ce qui est plus récent doit être meilleur, simplement parce que c’est plus récent, semble déjà bien usée.

Un nouveau scepticisme se manifeste dans de nombreux contextes. Calvin Trillin a suscité un rire nerveux il y a quelques années lorsqu’il a souligné que « mise à niveau » est devenu le mot le plus effrayant de la langue anglaise. Nous savons tous par une expérience personnelle amère ce qui a provoqué ce rire. De nos jours, bien plus souvent qu’autrement, une mise à niveau de logiciel signifie que le programme devient moins pratique, moins efficace et plus lourd pour l’utilisateur. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles Microsoft, par exemple, doit offrir sa dernière version de Windows gratuitement.

Dans des domaines où la complexité pour elle-même peut être plus manifestement fatale, le même processus a conduit à un ensemble de résultats encore plus frappants. Considérons les flottes de bombardiers des États-Unis et de la Fédération de Russie, les deux plus grandes puissances nucléaires du monde. Les deux nations s’appuient sur des bombardiers stratégiques qui ont été mis en service pour la première fois dans les années cinquante : le B-52 Stratofortress et le Tu-95 Bear. Les deux nations ont construit et testé d’autres bombardiers stratégiques depuis cette époque, mais le B-52 et le Tu-95 restent en service trois quarts de siècle plus tard, car aucun avion plus récent ne fait le même travail avec la même efficacité pour le même coût ou un coût inférieur.

Plus largement, il peut être fascinant de comparer les changements qui ont balayé les nations industrialisées entre 1825 et 1925 avec les changements qui ont suivi entre 1925 et 2025. Le siècle précédent a vu l’introduction de presque toutes les technologies qui façonnent encore la vie moderne, de la plomberie intérieure et des lumières électriques aux téléphones, automobiles, transport maritime diesel, avions, communication radio, et la liste continue. Le siècle qui a suivi, en revanche, n’a vu qu’une seule nouvelle technologie à la même échelle révolutionnaire — l’ordinateur numérique. Nous pourrions en obtenir une autre, ou nous ne le pourrions pas ; le jury est encore en délibération sur la question de savoir si l’IA s’avérera être une révolution ou un autre feu de paille comme l’énergie nucléaire. Le rythme du changement technologique s’est avéré beaucoup plus lent que ce que la plupart des gens s’attendaient.

Certes, nos téléphones n’ont plus de fils, nos automobiles et nos avions sont plus rapides, et une variété d’autres changements incrémentaux ont eu lieu. Cependant, quelqu’un qui serait entré en animation suspendue en 1925 et aurait été décongelé cette année serait choqué par nos coutumes sociales mais trouverait facile de s’adapter aux versions mises à jour des technologies familières. Comparez cela à l’incompréhension totale d’une personne qui a passé la période de 1825 à 1925 dans un état similaire, et qui a dû faire le saut des voitures à cheval et des voiliers aux voyages aériens, aux diffusions radio, aux cinémas et à l’impact culturel de l’automobile.

Ce qui rend la différence dans le rythme du changement si difficile à saisir pour de nombreuses personnes, c’est qu’en grande partie, le ralentissement n’a pas été causé par des difficultés techniques. Considérons les changements révolutionnaires qui étaient censés se produire d’ici maintenant : les voyages dans l’espace, l’énergie nucléaire, les voitures volantes, et le reste. La plupart de ces choses sont bien à notre portée technologique. Le problème est qu’aucune d’entre elles n’est abordable. L’énergie de fission fait un bon exemple de ce problème. Les centrales nucléaires sont techniquement viables depuis les années quarante ; la difficulté est qu’elles ne s’autofinancent jamais, et une société qui les construit doit choisir entre rendre l’électricité inabordable pour la plupart des gens et verser des subventions gouvernementales généreuses pour toujours.

Les voyages dans l’espace, l’obsession de tant de rêves éveillés sur l’avenir depuis l’époque de H.G. Wells, en sont un autre exemple. Il est techniquement possible d’envoyer des êtres humains sur la Lune, sur Mars, ou même sur les lunes de Jupiter. Le problème, c’est que c’est incroyablement coûteux. Les États-Unis ont dû consacrer 15 % de leur budget national pendant une décennie juste pour envoyer une poignée d’hommes à travers ce qui, en termes interplanétaires, est un écart aussi fin qu’un poil entre la terre et la lune. Une nation qui se mettrait en tête de construire une colonie permanente sur la lune, ou d’envoyer un atterrisseur habité sur Mars, pourrait facilement se ruiner dans le processus. De plus, le retour financier d’un tel investissement n’est pas à la hauteur des coûts exorbitants.

Cela met en lumière le grand et inavouable problème auquel nous sommes confrontés. Le progrès est soumis à la loi des rendements décroissants.

La métaphore classique du pommier est utile ici. Si vous ne voulez qu’une seule pomme d’un arbre, rien n’est plus facile : vous vous approchez de l’arbre, vous atteignez la pomme la plus basse qui est mûre, vous l’attrapez et vous en prenez une bouchée. Si vous en voulez plus d’une, jusqu’à un certain point, c’est tout aussi facile, car il y a (littéralement) une certaine quantité de fruits à portée de main. Cependant, une fois que vous avez cueilli toutes les pommes à portée de main, en obtenir davantage devient plus difficile — et obtenir les pommes tout en haut de l’arbre peut être si difficile qu’il n’en vaut plus la peine.

Il s’avère que la même chose est vraie pour la technologie. Les grandes inventions qui ont révolutionné la vie dans le monde industriel ont été réalisées avec des outils et des instruments qui semblent impossiblement simples de nos jours. Wilbur et Orville Wright, les frères qui ont inventé l’avion, l’ont fait pendant leur temps libre avec les outils qu’ils avaient dans le magasin de vélos qui payait leurs factures. Comparez cela avec les sommes gargantuesques que les gouvernements ont dû dépenser pour mettre des êtres humains en orbite et vous avez une bonne première approximation de la manière dont la loi des rendements décroissants resserre son emprise sur le progrès technologique.

Chaque fois que la loi des rendements décroissants entre en jeu, la seule stratégie rationnelle est de trouver le point où les rendements sont encore suffisamment élevés pour justifier les dépenses. C’est ce que notre civilisation doit commencer à faire à ce stade : revenir en arrière jusqu’au dernier point où les résultats justifient encore l’investissement. La plupart de notre technologie est soit proche, soit déjà au-delà du point où les rendements décroissants cèdent la place à des rendements négatifs.

Les enjeux peuvent être bien plus élevés que la plupart des gens ne le réalisent. Dans son livre de 1988 The Collapse of Complex Societies, l’anthropologue Joseph Tainter a soutenu que l’une des choses que les civilisations échouées du passé ont toutes en commun est qu’elles ont poussé la complexité de leurs sociétés et de leurs technologies au-delà du point où une complexité supplémentaire avait un sens. Puis, tout comme nous le faisons, elles ont continué à pousser — et l’effondrement a suivi rapidement. Il est tout à fait crédible que notre civilisation puisse se retrouver dans la même situation, dépensant tant de sa richesse, de son talent et de ses ressources disponibles dans des technologies qui ne se rentabiliseront jamais qu’elle en devient incapable de maintenir les infrastructures essentielles ou de fournir une nourriture, un logement et d’autres besoins adéquats à ses citoyens. On pourrait même soutenir que cela commence déjà à se produire.

Ainsi, il n’est peut-être pas accidentel que tant de personnes, dans tant de domaines, s’éloignent des dernières technogimmickries hypercomplexes et se tournent plutôt vers des technologies plus simples qui répondent mieux à leurs besoins. La plupart d’entre nous se souviennent encore, par exemple, lorsque les ebooks ont fait leur apparition sur le marché, et que les médias d’entreprise débordaient de prédictions confiantes selon lesquelles les livres imprimés sur papier seraient bientôt aussi obsolètes que les tablettes en argile babyloniennes. Depuis lors, des millions de lecteurs ont défié ces prédictions et ont continué à acheter des livres imprimés. À ce stade, les ebooks ont conquis quelques niches de marché, mais les ventes stagnent et seules les améliorations les plus marginales de la technologie des ebooks sont à venir, tandis que les livres imprimés conservent toujours la place parmi les lecteurs qu’ils ont gagnée à l’époque de Gutenberg.

De la même manière, mais de façon encore plus dramatique, les disques vinyles font un retour en force des décennies après avoir été relégués au rebut. Le problème ici est assez simple : les enregistrements analogiques ont une richesse sonore que les formats numériques ne peuvent égaler. En conséquence, des albums classiques sont à nouveau produits et vendus à des prix premium, tandis que de plus en plus de musiciens chaque année sortent leurs nouveaux albums sur vinyle. Maintenant que les subventions directes et indirectes pour Internet commencent à disparaître, et que les services de musique en ligne doivent trouver un moyen de se monétiser et de payer leur part de l’immense infrastructure d’Internet, il n’est pas du tout certain que les formats numériques conserveront leur domination temporaire. Le supposé obsolète LP stéréo analogique pourrait finalement s’avérer être la vague de l’avenir après tout.

Si nous étions rationnels quant à l’avenir de nos sociétés, appliquer ce même principe de manière générale serait le choix évident. Dans tous les domaines, des voitures et des avions aux appareils électroménagers, il serait assez facile de remplacer des dispositifs complexes qui ne fonctionnent pas bien par des technologies plus anciennes, plus simples et plus fiables qui le font. Microsoft, par exemple, pourrait retrouver une partie de la réputation qu’elle a perdue ces dernières années en prenant l’une des versions plus anciennes et plus fiables de Windows, et en la retravaillant juste assez pour qu’elle puisse fonctionner avec les ordinateurs et programmes actuels. (Bien que je doute qu’ils fassent quoi que ce soit de ce genre — le mythe du progrès est particulièrement fort dans la sous-culture des passionnés d’informatique.) Parmi ses autres avantages, cette stratégie ferait baisser les prix pour les consommateurs, augmentant ainsi le niveau de vie de manière mesurable pour de nombreuses personnes, et surtout pour les plus pauvres et les plus vulnérables d’entre nous. D’ailleurs, puisque aucune de ces technologies plus anciennes n’aurait à être inventée, et que toutes leurs forces et faiblesses sont déjà bien connues, un tel projet rencontrerait peu, voire aucun, défi technique.

Les difficultés sont d’ordre culturel, et non technique ou économique. Comparer la mort du progrès à la mort de Dieu, comme je l’ai fait plus tôt, est loin d’être absurde, car le progrès a pris le même type d’aura culturelle à notre époque que les religions dans les âges dominés par des croyances plus manifestement théologiques. Un grand nombre de personnes modernes ont extrait leurs espoirs de salut et leurs rêves d’un avenir utopique de leur habitat naturel en théologie et les ont appliqués au progrès à la place. On peut le voir assez clairement dans la manière dont les partisans des voyages dans l’espace insistent sur le fait que si l’humanité ne colonise jamais d’autres mondes, notre espèce aura échoué dans sa « mission cosmique ». La théologie discrète sous-jacente à de telles affirmations est claire pour tous.

Ainsi, le revivalisme de Dieu nous dit quelque chose sur la mort du progrès, et aussi sur l’aube lente et indésirable de la reconnaissance publique que nous avons vraiment plongé profondément dans le trou des rendements décroissants en réponse à cette foi séculière en décomposition. Il semble en effet vrai, après tout, que les gens ne peuvent pas vivre sans religion. S’ils abandonnent l’une, ils en trouveront ou en créeront une autre, même s’ils doivent la construire à partir d’un thème aussi absurde que la complexité technique infinie. Le retour à des formes de religion plus manifestement théologiques fait partie de cette même histoire ; c’est la réponse normale lorsque les pseudocroyances séculières faiblissent.

Bien sûr, la religion de substitution du progrès n’est pas le seul exemple de ce type. Le marxisme en est un autre. Il a utilisé des matériaux encore moins engageants pour créer une imitation encore plus exacte de la théologie chrétienne, avec l’utopie éventuelle du véritable communisme flottant dans l’air comme un mirage, remplissant le même rôle que la seconde venue dans tant de sectes chrétiennes.

Cependant, le dieu du matérialisme dialectique est tombé et est mort une fois qu’il a trop manifestement échoué à tenir ses promesses. Le dieu du progrès est clairement sur la même voie. Plus tôt nous redéfinirons nos choix technologiques sur des bases raisonnables au lieu de les forcer à se conformer à la pseudoreligion échouée du progrès, mieux ce sera pour tout le monde.