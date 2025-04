Le président Trump a qualifié le 2 avril, date à laquelle ses nouveaux tarifs entreront en vigueur, de « Jour de la Libération ». Alors que de nombreux investisseurs, analystes financiers et consommateurs sont en mode panique, l’argument de Trump envers la classe ouvrière industrielle reste direct : au cours des cinquante dernières années, l’Amérique a abandonné sa base manufacturière autrefois inégalée et ses emplois bien rémunérés en échange d’un excès de biens étrangers, la laissant exploitée par des alliés profiteurs et des rivaux géopolitiques.

Sa solution est tout aussi directe. Lui et ses conseillers insistent sur le fait que des tarifs agressifs et universels, combinés à une déréglementation et à des réductions d’impôts pour les entreprises, rendront les chaînes d’approvisionnement transfrontalières moins lucratives et l’investissement national attrayant pour les entreprises.

Le problème est que pratiquement chaque autre action de Trump depuis le jour de l’inauguration a sapé la capacité de l’État nécessaire pour réhabiliter les industries clés et orienter le capital et le travail vers de nouvelles. Au lieu de tirer parti du pouvoir de l’État au profit de projets publics-privés massifs, de la recherche et du développement, et de la formation de la main-d’œuvre, l’équipe Trump a soumis les agences gouvernementales à des coupes budgétaires impitoyables de DOGE, des fonds gelés ou menacé de mettre fin aux politiques industrielles phares du président Joe Biden.

Les Trumpistes trament de privatiser un certain nombre de services gouvernementaux, et ont envoyé un frisson à travers les instituts de recherche vitaux pour les percées en médecine avancée, technologie et fabrication. Pendant ce temps, l’administration a largement paralysé l’application des lois antitrust, favorisant ainsi des monopoles puissants capables de résister ou de contourner les barrières commerciales plutôt que des mécanismes pour encourager une concurrence et un investissement domestiques sains.

Aucune de ces actions ne fait avancer les objectifs prétendus des tarifs et des contrôles d’exportation ciblés : créer de bons emplois pour la classe ouvrière oubliée et transformer les régions déprimées en lieux désirables où travailler et vivre. Au contraire, réduire et brûler la capacité de l’État nuira à ces objectifs. Plus accablant encore, la tradition hamiltonienne que les Trumpistes prétendent défendre est un puissant témoin contre la croyance qu’un État affaibli peut stimuler la fabrication.

Ces lacunes n’ont pas empêché certains des critiques les plus véhéments de Trump à gauche du travail, notamment le président des United Auto Workers, Shawn Fain, de concéder qu’il a partiellement raison sur le commerce. L’establishment bipartisan de Washington à la fin du 20e siècle a commis une erreur colossale en délocalisant des millions d’emplois dans l’hypothèse naïve que l’innovation technologique et les services remplaceraient la fabrication, le moteur historique de la mobilité et de la croissance américaines.

Mais malgré une motivation par la peur de la montée phénoménale de la Chine, la stratégie de Trump s’est révélée principalement incohérente, pour ne pas dire contradictoire, semant de sérieux doutes sur la capacité de l’Amérique, après des décennies de délocalisation et de capture réglementaire par de grandes multinationales, à répondre à la promesse de renouveau industriel du nouveau président.

L’approche de Trump n’est pas seulement myope, elle trahit l’héritage des hommes d’État du GOP que les champions de ses tarifs invoquent régulièrement pour défendre l’administration actuelle.

L’évangélisme de la droite populiste pour les impulsions protectionnistes de Trump repose depuis longtemps sur la notion qu’il ravive audacieusement l’école économique du « Système américain ». Cette tradition s’étend d’Alexander Hamilton à l’époque fondatrice et Henry Clay au début de la république jusqu’à l’économiste hétérodoxe Henry Charles Carey, le législateur influent Justin S. Morrill (architecte des tarifs de l’époque de la guerre civile), et les présidents William McKinley et Theodore Roosevelt. Ces hommes d’État et penseurs républicains prônaient une doctrine de développement fondée sur une fabrication diversifiée, d’immenses sources d’énergie, le progrès scientifique et la diffusion de l’éducation dans les « arts industriels ».

Les chercheurs décrivent cette doctrine comme sans vergogne mercantiliste. Pourtant, les républicains du 19e siècle soutenaient qu’elle favorisait les idéaux fondateurs du pays d’autogouvernance et d’associationalisme : la notion qu’une citoyenneté républicaine et industrieuse formera des organisations volontaires propices à la promotion d’intérêts communs transcendant les divisions par région, secteur ou classe.

Ni laissez-faire ni étatiste, le vieux GOP qui inspire supposément Trump fusionnait le soutien à de grands objectifs de développement provenant de parties disparates de la société — inventeurs, aspirants magnats industriels, prospecteurs, partisans de l’« agriculture scientifique », financiers et artisans. L’intention était de répandre des pôles commerciaux construits sur l’interdépendance régionale, augmentant la production manufacturière et agricole tout en réduisant la demande de biens provenant de concurrents comme la Grande-Bretagne victorienne.

Les tarifs soutenaient ce système en incitant les agriculteurs, commerçants et consommateurs à acheter des biens fabriqués aux États-Unis et à soutenir les industries locales. Après la guerre civile, les tarifs finançaient des pensions pour les vétérans de l’armée de l’Union et leurs familles (alors une énorme circonscription du GOP). Les tarifs visaient également à réduire la compétitivité des importations fabriquées par des « pauvres » étrangers, attirant le soutien des travailleurs qualifiés qui avaient peu d’autres avenues vers des salaires stables.

Comme Trump, les dirigeants républicains d’une époque lointaine croyaient que des tarifs élevés étaient un moyen de construire la richesse et le pouvoir nationaux. Et leur aversion à la concurrence étrangère était profonde. Les biens étrangers bon marché étaient, dans le langage moderne, la véritable source des « distorsions du marché », car, sans contrôle, ils rendaient la fabrication rentable moins viable et menaçaient les moyens de subsistance des travailleurs qualifiés.

Même les réformateurs républicains qui, comme Theodore Roosevelt, étaient plus à l’écoute des besoins quotidiens des ménages économes et s’inquiétaient du fait que les tarifs avaient donné naissance à des monopoles incontrôlables avaient tendance à croire que le libre-échange était décadent. À l’aube de l’émergence de l’Amérique en tant que puissance mondiale, Roosevelt a fait remarquer que « l’indulgence pernicieuse dans la doctrine du libre-échange semble inévitablement produire une dégénérescence graisseuse de la fibre morale ». Le secrétaire au Trésor de Trump, Scott Bessent, exprimait le même sentiment lorsqu’il affirma dans un discours récent que « l’accès à des biens bon marché n’est pas l’essence du rêve américain ».

Mais c’est là que les similitudes s’arrêtent. En fait, dépeindre Trump comme un descendant de l’ancienne lignée protectionniste néglige une dimension importante de la pensée républicaine passée. De l’ère Lincoln à celle d’Eisenhower, les républicains ont déployé une gamme de politiques en plus des tarifs pour stimuler le développement et le progrès. L’incarnation trumpienne du parti ignore entièrement ces autres stratégies, lorsqu’elle ne les sape pas.

Considérons l’héritage de Morrill, le législateur qui, en plus des tarifs protecteurs, a rédigé la législation qui a créé les collèges de terres exemplaires d’Amérique. Morrill comprenait bien la relation entre l’éducation dans des domaines comme l’agronomie et l’ingénierie et l’innovation productive. La loi sur les terres de l’époque, qui distribuait des terres publiques aux colons de la frontière pour un prix nominal, reflétait également la conviction du GOP sur l’importance d’une croissance économique « décentralisée » pour une société démocratique.

En revanche, les coupes drastiques de Trump dans les subventions universitaires, y compris pour les universités publiques régionales qui servent sa base rurale, ignorent la pénurie pressante de compétences dans le pays. Pendant ce temps, sa promesse de campagne ambitieuse de construire 10 « villes de la liberté », encore embryonnaires, évoque non pas tant le populisme producteur de l’expansion vers l’ouest, mais le rêve dystopique des « sociétés de démarrage » imaginées par la Silicon Valley — ou un État pétrolier du Moyen-Orient.

Le mépris axiomatic de l’administration pour la réglementation n’est également pas en accord avec la vision historique du GOP. Des histoires réductrices dépeignent le GOP comme prêchant toujours pour un « petit gouvernement ». Mais le parti a autrefois eu des débats vigoureux sur le but et la portée de la réglementation.

Malgré des attaques occasionnelles contre les malversations des entreprises et des interrogatoires de PDG inefficaces lors des auditions au Congrès, les populistes de droite d’aujourd’hui n’ont pas encore égalé les « insurgés » républicains de l’aile Roosevelt du parti, y compris des personnalités comme les sénateurs Hiram Johnson et George Norris, qui ont plaidé pour la réglementation des entreprises, les travaux publics, les services publics et la démocratie directe, et se sont opposés à la corruption. Bien qu’ils aient rarement été « redistributifs » dans le sens social-démocrate, de telles positions visaient à prévenir les abus des personnes politiquement connectées et à donner aux travailleurs un intérêt matériel dans la démocratie.

Les républicains d’autrefois étaient également assez expérimentaux à leur époque. Le président Herbert Hoover, à jamais marqué par sa défaite face à Franklin Delano Roosevelt pour ne pas avoir atténué la Grande Dépression, était, durant son mandat précédent en tant que secrétaire au Commerce, un technocrate accompli qui cherchait à approfondir la coopération entre divers bureaux gouvernementaux et associations commerciales pour rendre l’élaboration des politiques plus scientifique.

En contraste frappant avec le modus operandi de DOGE, les efforts de Hoover pour réorganiser le gouvernement étaient fondés sur une croyance en l’expertise et la légitimité d’utiliser la réglementation pour rendre les marchés plus rationnels ; le développement du secteur aéronautique en plein essor aux États-Unis, les améliorations de la technologie radio et les normes nationales pour les tailles de produits faisaient partie de ses réalisations.

Hoover n’était guère un planificateur central. Jugé par l’éthique actuelle du GOP, cependant, son bilan de supervision bureaucratique illustre la croissance de l’État administratif moderne.

Bien sûr, le réalignement du New Deal, qui a entravé le soutien du GOP pendant une génération, a cimenté la vision populaire selon laquelle les républicains s’opposaient régulièrement à un gouvernement actif. Mais jusqu’à l’ère Reagan, la plupart des républicains traditionnels acceptaient l’ordre du New Deal, soutenaient occasionnellement le démantèlement des monopoles et soutenaient avec enthousiasme un financement fédéral généreux pour la science et la technologie, même s’ils affirmaient rituellement le principe de « libre entreprise ».

Plus célèbre encore, le vaste système autoroutier inter-États de l’administration Eisenhower a mis à jour le soutien passé des républicains pour les « améliorations internes » à l’ère de la guerre froide, propulsant encore la hausse de la propriété de maisons suburbaines qui a caractérisé le boom d’après-guerre. Et le bouc émissaire des progressistes, Richard Nixon, désormais fréquemment considéré comme le dernier « président du New Deal », a signé la NEPA et l’OSHA, les lois emblématiques du pays, respectivement, pour la protection de l’environnement et les normes de sécurité au travail.

En bref, les principaux acteurs du Parti républicain ont adopté une vision plus flexible et interventionniste de l’économie politique que ce qui est généralement reconnu. La plupart des influenceurs MAGA aujourd’hui rejetteraient sans aucun doute de telles preuves comme ne reflétant pas le « vrai » républicanisme. Les progressistes partisans seraient également d’accord, permettant tout au plus que les « républicains progressistes » soient éteints parce que le Parti démocrate est devenu leur foyer naturel.

Cela était à prévoir. Quelques think tanks conservateurs et intellectuels publics ont cherché à créer un véritable agenda « pro-développement » et « pro-travailleur » pour les républicains. Mais les tirades anti-gouvernementales de Newt Gingrich, de l’activiste anti-impôts Grover Norquist, et de leurs successeurs dans le mouvement Tea Party ont beaucoup contribué à fixer les lignes de bataille partisanes des dernières décennies, peu d’entre elles ayant été redessinées par le mouvement MAGA, à part le désaveu de l’adhésion de George W. Bush au commerce mondialisé.

Le GOP de Trump est donc obsédé par le fait de couper et de brûler son chemin à travers l’État, plutôt que de restaurer la foi dans un gouvernement positif. Pendant un certain temps, même les sceptiques ont permis qu’une nouvelle base de classe ouvrière, ainsi que des tensions croissantes avec Pékin, pourraient pousser les républicains à adopter une stratégie industrielle qui récupérerait certaines des traditions authentiques de progrès domestique de leur parti.

Cette possibilité n’a abouti à rien. Alors que Trump proclame que la « libération » est imminente, la perte rapide de la capacité de l’État sous sa surveillance promet tout sauf cela. À l’exception des tarifs, il y a peu d’actions concrètes du gouvernement pour contraindre les forces du marché à répondre aux objectifs économiques nationaux, et le GOP s’est plié en quatre pour accommoder les lobbies bancaires qui s’opposent avec véhémence même à des contraintes mineures sur la prédation financière.

On n’a guère besoin d’être un populiste radical pour voir que cela ne présage rien de bon pour la société américaine. Comme les croyants les plus perspicaces dans le « Système américain » l’ont compris, une économie qui échoue à maximiser ses forces productives et à promouvoir le bien-être des travailleurs est destinée à se flétrir. Si l’Amérique veut éviter un déclin permanent, elle a besoin de dirigeants déterminés à prévenir la propagation de la servitude masquée en tant que « liberté ».