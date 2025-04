En 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, Clandon Park était dans un état désolant. La maison avait été pendant des siècles le siège de campagne de la famille Onslow, des notables du Surrey ayant un long passé en politique nationale. C’était un manoir géorgien précoce dans le style palladien, un bloc rectangulaire de briques et de pierres, conçu par l’architecte vénitien Giacomo Leoni. Pendant la guerre, il avait été utilisé comme entrepôt pour les archives publiques. Les intérieurs glorieux avaient succombé à l’humidité et aux rats, les jardins étaient envahis et les fenêtres brisées par les explosions de bombes. Le comte d’Onslow est mort un mois après la fin de la guerre. Son héritier, rentré d’un camp de prisonniers de guerre allemand, a découvert que ses chevaux avaient été abattus par manque de nourriture. « Comme les puissants sont tombés », a remarqué une ancienne servante lors de sa visite de la maison.

Des scènes comme celle-ci se sont déroulées à travers le pays dans les années quarante alors que le long crépuscule de l’aristocratie britannique plongeait dans un crépuscule sombre. Des centaines de demeures majestueuses ont été démolies ou converties en hôtels et appartements, leurs propriétaires confrontés à des impôts écrasants et manquant des moyens pour les réparer ou les entretenir. C’était une période chargée pour James Lees-Milne, le secrétaire des maisons de campagne au National Trust. Ses journaux montrent qu’il parcourait le pays et rencontrait des familles qui voyaient dans le Trust le dernier espoir de sauver leurs maisons. Partout, il trouvait les signes désespérés d’un ordre mourant : un vieil homme faisant la dernière visite de ses jardins ; une vicomtesse frottant le sol de sa cuisine sans domestiques ; des pièces non chauffées sous le « regard triste et reproche de dizaines d’ancêtres oubliés sur les murs ».

Le Trust voulait empêcher des bâtiments et des paysages importants de périr avec la hiérarchie qui les avait soutenus. Toutes les maisons ne répondaient pas aux normes esthétiques de Lees-Milne — « Une propriété horrible. J’espère qu’elle sera bombardée », écrit-il à propos d’une maison dans le Kent — et elles devaient être données avec des actifs ou du capital pour financer leur entretien. Mais des dizaines ont été acceptées dans les années et décennies suivantes, parmi lesquelles Clandon Park, transféré au Trust en 1956. C’était un compromis particulièrement britannique. Les familles dirigeantes du pays ont pu préserver les symboles de leur ancien prestige, et beaucoup d’entre elles sont restées comme locataires dans leurs maisons ancestrales. En retour, celles-ci ont été formellement requalifiées en héritage commun de la nation. Les roturiers pouvaient se promener dans leurs jardins, admirer leurs collections et fouiner dans les quartiers de leurs domestiques.

La maison de campagne a survécu comme un emblème d’une anglaise durable, et elle a donné au National Trust quelque chose de la même qualité familière et inébranlable. C’est en grande partie grâce à ces artefacts polis que l’adhésion au Trust a explosé, passant d’environ 7 000 en 1945 à des centaines de milliers dans les années soixante. En 2017, elle a atteint cinq millions. Mais cette année, alors que l’association célèbre son 130e anniversaire, elle semble perdre foi en son actif le plus reconnaissable.

Clandon Park a été ravagé par un incendie en 2015. Le Trust s’était initialement engagé à restaurer la propriété, mais en 2022, il a fait marche arrière, affirmant que les dégâts étaient trop importants. Au lieu de cela, il souhaite transformer la coquille brûlée du bâtiment en un autre type d’attraction touristique, en installant des passerelles en verre, un nouveau toit et un café. La décision a choqué de nombreux amoureux du patrimoine architectural et de l’artisanat, qui insistent sur le fait que la restauration est possible. La perte du Hall de marbre de Leoni, une pièce dramatique et richement ornée au cœur de la maison, est particulièrement douloureuse. Le plafond en stuc de Giuseppe Artari, grouillant de figures et de motifs tridimensionnels, était un chef-d’œuvre à part entière.

Le Georgian Group a fait appel contre les plans du Trust et attend maintenant de savoir si Angela Rayner, la secrétaire au logement et aux communautés, acceptera de reconsidérer. Mais l’affaire est déjà embrouillée avec un ensemble plus large de préoccupations. « On a l’impression qu’ils sont bien débarrassés de lieux comme Clandon », dit Caroline McAslan, une ancienne bénévole dans deux propriétés du National Trust. Aslan était également active dans l’association des bénévoles. Elle a abandonné ses responsabilités il y a quelques années, par « frustration face à la direction que prenait le Trust ». Elle avait observé un changement dans les priorités de l’institution. « C’est maintenant la nature, la beauté, et ensuite l’histoire », dit-elle, faisant référence à un slogan fréquemment utilisé par le Trust. « Les maisons arrivent en bas de la liste. »

Le Trust, qui est l’un des plus grands propriétaires fonciers du Royaume-Uni, a des projets ambitieux pour la restauration de la nature sur son domaine de 10 000 miles carrés ; ceux-ci incluent la plantation d’arbres, le réensauvagement des terres et le changement des pratiques agricoles. Il s’est également concentré sur des initiatives de justice sociale et sur l’appel à différents publics, en particulier urbains. Le Trust s’est engagé à aider 100 villes et communes à étendre leurs espaces verts et s’associe à Mind, une organisation caritative pour la santé mentale, dans le cadre de ses plans pour « mettre fin à l’accès inégal à la nature ».

Entre-temps, le Trust a examiné ses maisons avec un regard critique. En 2020, il a publié un rapport âprement contesté liant ses propriétés à l’esclavage et au colonialisme, et d’autres projets sur ces thèmes ont suivi. « Je pense que certaines personnes aimeraient que nous nous sentions plus coupables que nous ne devrions l’être », déclare McAslan au sujet de l’approche du Trust envers l’histoire. Il semble peu probable que les membres qui paient presque 100 £ par an pour visiter des bâtiments historiques n’étaient pas au courant des aspects plus sombres de leur provenance. Clandon Park a probablement été financé par la richesse d’Elizabeth Knight, qui a hérité de la richesse de marchands opérant en Jamaïque. Il n’y a aucune preuve que cela ait influencé la décision du Trust de ne pas le restaurer, bien qu’avant l’annonce de cette décision, un titre sur le site web de l’association ait fait référence à la maison comme étant « construite sur les profits de l’esclavage ».

Ce qui est certain, c’est que la recherche de nouveaux publics par le Trust change son attitude envers les maisons. Une présentation interne divulguée, également en 2020, proposait un changement « révolutionnaire » loin de « la maison de campagne anglaise en tant que partie distinctive de notre patrimoine national ». Elle appelait plutôt à une « approche axée sur le public » qui rendrait les maisons « utiles pour le plus grand nombre de personnes possible ». En pratique, cela a signifié que, bien qu’un certain nombre de maisons soient encore présentées de manière « traditionnelle », d’autres sont refaites avec des gadgets et des installations de loisirs. Sudbury Hall dans le Derbyshire, par exemple, a été transformé en « Maison de campagne pour enfants » avec des enseignes au néon, une discothèque et des bulles de dialogue à côté de portraits. Pendant les licenciements post-pandémiques du Trust, le conservateur expérimenté Andrew Loukes a été licencié parce qu’il manquait de la capacité à « attirer de nouveaux publics différents ».

Jeffrey Haworth, qui a été représentant des bâtiments historiques au Trust pendant 22 ans, me raconte comment la direction curatoriale a changé. « Au lieu de protéger l’esthétique, le caractère et l’importance architecturale des maisons de campagne, il s’agit maintenant d’interpréter les choses. » Les pièces ont été repeintes de manière insensible, des décorations accrochées aux plafonds, et des « intrusions modernistes » telles que des restaurants à murs de verre ajoutées à des bâtiments classés de Grade I. Selon Haworth, le problème est que « le poste vital est manquant » dans la direction générale, à savoir le poste de secrétaire des bâtiments historiques. Cela a pu s’avérer décisif à Clandon Park, où le directeur responsable du sort du bâtiment « a été trompé en croyant qu’il ne pouvait pas être restauré », pense Haworth. « Il n’était tout simplement pas équipé pour prendre la décision, et pourtant il a dû le faire parce qu’il n’y avait personne d’autre. »

Tout cela suggère les priorités du Trust. Haworth note qu’en sous la direction de Helen Ghosh, directrice générale de l’association jusqu’en 2018, il y avait un sentiment « que les maisons de campagne étaient mauvaises, qu’elles n’étaient pas le but principal du Trust ». De même, McAslan dit de l’actuelle directrice générale, Hilary McGrady, « Je ne pense pas qu’elle aime les grandes maisons de campagne. » Lorsque j’ai demandé au National Trust leur approche des maisons, ils ont répondu que « nous continuerons à conserver notre patrimoine national à un haut niveau tout en cherchant à équilibrer l’importance de nos lieux et collections — et la manière dont nous en prenons soin — avec le bénéfice public qu’ils offrent. »

« On a l’impression qu’ils sont bien débarrassés de lieux comme Clandon. »

Il est difficile d’évaluer l’ampleur du mécontentement au sein du Trust. Le nombre de membres a chuté à 5,38 millions, par rapport à un pic de 5,95 millions en 2019-20, et le nombre de bénévoles a légèrement diminué au cours de la même période. Mais il pourrait y avoir d’autres raisons à cela. Le conseil d’administration du Trust revendique un mandat démocratique, pourtant il a sapé sa crédibilité en introduisant un système de vote numérique, « Quick Vote ». Cela rend inévitablement la participation difficile pour les personnes âgées, qui constituent une grande proportion des membres, et fausse la balance en invitant les électeurs à approuver les candidats et résolutions approuvés par la direction — mais pas les alternatives — d’un simple clic. Restore Trust, un mouvement établi en 2020 pour contester les changements au sein de l’association, affirme que ses propres donateurs se chiffrent « par milliers ».

Les récentes tensions soulèvent cependant des questions fondamentales. Le premier devoir de la Trust est-il envers le public ou envers les lieux qu’elle protège ? Existe-t-elle pour conserver des choses belles et significatives, ou pour les faire servir à un plus grand nombre de personnes ? McGrady dit qu’elle veut que l’association « retourne à ses racines » en se concentrant sur la nature et l’inclusion, faisant référence aux origines de la Trust dans les années 1890 avec des campagnes pour l’accès public aux paysages ruraux et aux espaces verts dans les villes. Pourtant, l’implication selon laquelle les maisons de campagne étaient un ajout ultérieur est légèrement trompeuse. Les fondatrices Octavia Hill et Robert Hunter plaidaient pour la conservation architecturale avant même de former la Trust, et l’organisation a acquis des bâtiments historiques dès le départ. Les gens visitaient de grandes maisons en grand nombre depuis le milieu du XIXe siècle, alors que l’éthique romantique de cette époque avait déjà identifié ces structures comme des vestiges d’un monde en voie de disparition rapide. À une époque d’industrie et de concurrence étrangère, la possession de terres agricoles n’était plus une base sûre pour le pouvoir financier et politique.

La situation est devenue plus urgente après la Première Guerre mondiale, lorsque des domaines ont été laissés sans héritiers ou ont lutté avec de fortes augmentations des droits de succession. L’essor de la démocratie de masse a fait de la classe terrienne une cible évidente pour la fiscalité, les politiciens étant désireux de démontrer l’équité et de lever des fonds pour les dépenses sociales. De nombreuses grandes familles ne pouvaient plus se permettre de faire fonctionner leurs manoirs. Jusqu’à un quart des terres d’Angleterre a été vendu en quatre ans après 1918, et de vieilles maisons de maître ont commencé à être démolies par centaines. Certaines ont été achetées par des Américains et réassemblées de l’autre côté de l’Atlantique, signe de la richesse et du pouvoir qui s’échappaient de la Grande-Bretagne vers les États-Unis.

Cependant, l’implication croissante de la Trust avec les maisons de maître à partir de la fin des années 1930 a apporté des contradictions. Le groupe est devenu, comme l’a écrit l’historien Adrian Tinniswood, « une alliance curieuse de conservateurs et de radicaux… qui pouvait compter des socialistes et la noblesse parmi ses rangs ». Bien qu’il ne fût pas immédiatement évident, deux visions morales contrastées avaient pris racine. L’une s’intéressait principalement à l’égalité et au progrès social, tandis que l’autre voyait la conservation du patrimoine national comme un devoir sacré en soi. La première avait tendance à mettre l’accent sur la nature et l’accès public, la seconde sur la campagne et les maisons. Comme l’a écrit Lees-Milne à propos de sa vocation à sauver des bâtiments importants : « Mes loyautés étaient envers les maisons, les familles et la National Trust (que je considérais comme un instrument de la préservation des autres) dans cet ordre. » Il ne fait aucune mention du public.

Au milieu des années 1960, les fissures avaient commencé à apparaître. Conrad Rawnsley, petit-fils de l’un des fondateurs de la Trust, a lancé un programme qui anticipait de près ce que nous voyons aujourd’hui. Il a dirigé une campagne environnementale réussie, le Projet Neptune, qui a levé des millions en dons, permettant à la Trust d’acquérir des centaines de kilomètres de côtes. Il a également tenté d’instaurer une révolte des membres contre ce qu’il voyait comme un respect excessif pour les maisons de maître. « Toutes les grandes maisons de campagne devraient-elles être présentées comme des musées, ou certaines d’entre elles devraient-elles jouer un rôle plus actif dans la vie de la communauté ? » a demandé Rawnsley. Au cours des années 1980 et 1990, des divisions similaires sont apparues concernant la chasse et les bases militaires sur les terres de la Trust.

Ainsi, l’approche activiste de la Trust n’est pas entièrement nouvelle, mais elle souffre de contradictions propres. Comme le montrent les interventions maladroites sur les bâtiments historiques, il y a un moment où l’effort pour atteindre de nouveaux publics ruine ce que vous essayez de partager. Dire que les maisons de campagne devraient être pour tout le monde revient à soutenir que les opéras devraient être réécrits pour les fans de rap, ou que les échecs doivent devenir plus comme le skateboard. Si une société diversifiée signifie quelque chose, c’est que les gens ont des goûts différents. Un autre problème est que la supposée démocratisation de la maison de campagne semble être un projet entièrement descendant. Ce n’est pas comme si ces lieux devaient changer pour rester populaires ; l’adhésion à la Trust a augmenté au cours des années 2010, tout comme les visites des sites patrimoniaux de manière plus générale. Grâce sans doute à des productions comme Downton Abbey, l’attrait de l’aristocratie et l’intérêt pour la façon dont les gens vivaient dans le passé restent forts.

À en juger par ses récents projets et annonces, le Trust semble emporté par son désir d’envelopper toute la nation dans son étreinte bienveillante. C’est un héritage et une nature vus à travers le prisme de la prestation de services publics ; une vision d’un NHS pour l’âme de la Grande-Bretagne. Le responsable de la communication de l’association le place parmi ces institutions qui cherchent à « appliquer l’expertise », « prendre des décisions pour le bénéfice de la société dans son ensemble », et par leur neutralité bienveillante, « agir comme des obstacles à l’extrémisme ». Ces objectifs peuvent être louables, mais ils suggèrent que le but social prime sur des rôles et responsabilités spécifiques, qu’il s’agisse de répondre aux préoccupations des 1 300 agriculteurs locataires sur les terres du National Trust, ou d’utiliser la restauration de Clandon Park comme une occasion de former des artisans et d’autres spécialistes.

« Existe-t-il pour conserver des choses belles et significatives, ou pour les faire servir à un plus grand nombre de personnes ? »

Le Trust donne également l’impression qu’il y a quelque chose d’inadéquat chez son public actuel, ce qui semble imprudent pour une organisation qui dépend des cotisations des membres et du travail non rémunéré des bénévoles. Un ancien bénévole de 15 ans, qui a demandé à rester anonyme, me dit que le personnel rémunéré et la direction du Trust traitent les contributions comme la sienne comme jetables. « Beaucoup de gens ont donné des années, certains des décennies, pour être ensuite écartés par des idéologues égoïstes fainéants. » Dans cette interview et d’autres, il était clair que les frustrations quotidiennes liées aux horaires et aux charges administratives sont aggravées par un sentiment plus général que les idéaux de l’institution ont changé.

J’ai constaté que, parmi la plupart de ses critiques, il existe encore une profonde loyauté envers le Trust, et une volonté de reconnaître le bon travail là où il est effectué. Sans surprise, ceux qui consacrent leur temps et leur argent aux maisons les considèrent comme dignes d’être préservées non seulement pour être utiles aux autres, mais pour leurs propres mérites. Comme le dit McAslan, « les bénévoles aiment leur travail parce qu’ils apprécient les maisons dans lesquelles ils travaillent. » En fin de compte, ce qui est spécial dans la maison de campagne en tant qu’institution, c’est sa combinaison d’intérêt esthétique et historique. Avec leurs jardins, leurs œuvres d’art et leur architecture, elles demeurent, comme l’a dit le marquis de Bath à propos de sa propre maison en 1949, « une chose de beauté dans un monde terne et morne ». Et les familles qui ont amassé ces trophées étaient, en effet, la classe dirigeante de la Grande-Bretagne pendant de nombreux siècles. Leurs histoires valent donc la peine d’être racontées.

Prenons les Onslows de Clandon Park, par exemple. Cette lignée a certainement inclus des dissipateurs, comme le 2e comte, qui préférait de loin conduire sa voiture à contribuer au parlement, et pensait qu’« une bonne côtelette de veau dans une assiette » était « un objet d’admiration beaucoup plus rationnel » que de belles œuvres d’art. Mais les Onslows ont également produit des courtisans, des conseillers privés, des philanthropes et des soldats décorés. C’est la seule famille à avoir fourni trois présidents de la Chambre des communes. Le 4e comte était gouverneur de Nouvelle-Zélande et — peut-être plus important pour le Britannique moyen — le fondateur de Battersea Dogs Home. Son fils a fait d’importantes découvertes en génétique à Cambridge, malgré une paralysie due à un accident de plongée. Et Gwendolen Guinness, la comtesse d’Iveagh dont le legs a permis au Trust d’acquérir Clandon Park, était, entre autres choses, l’une des premières femmes députées.

Lorsque le National Trust a pris le contrôle de domaines appartenant à des familles comme celle-ci, il a contribué à faciliter la transition d’une société aristocratique à une société populaire. Il a proposé aux masses que, plutôt que d’oublier simplement la culture précédemment appréciée par quelques-uns, elles pouvaient la considérer, d’une certaine manière, comme la leur. Bien sûr, beaucoup de gens n’avaient aucun intérêt pour cet acte final de noblesse oblige, mais un nombre remarquable l’avait. L’une des questions soulevées par la perte d’un bâtiment comme Clandon Park est de savoir si les institutions culturelles de la Grande-Bretagne ont encore foi dans ce pacte avec le passé, et dans l’histoire nationale dont il faisait partie. Elles peuvent croire que son temps est révolu ; et pourtant, trouver une nouvelle histoire pour le remplacer ne sera pas une mince affaire.