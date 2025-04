Si vous voyez quelqu’un collé à l’application Slack sur son téléphone, ou traînant un MacBook dans un café, s’il vous plaît, saluez-le. Ils ne font pas que leur travail d’e-mail — ce sont des troupes dans la Grande Guerre des Classes de 2025.

Je fais référence à la campagne de choc et d’émerveillement de l’administration Trump contre les strates difficilement définissables des Américains diplômés de l’université qui effectuent un « travail de connaissance ». Ils sont souvent appelés la classe professionnelle managériale, ou PMC pour faire court. Ce mois-ci, des scribes de The Atlantic et New York ont publié des essais déplorant la guerre trumpienne contre les professionnels. Les PMC sont « ciblés pour une extinction politique, culturelle, et peut-être économique » par la Maison Blanche, a écrit Ed Kilgore. Il a raison. Maintenant que nous entrons dans le quatrième mois de Trump II, il est clair que lorsque le Président a répété : « Je suis votre rétribution » avec le bravado d’un méchant de bande dessinée sur le terrain de campagne, il ne bluffait pas.

Trump a monté une attaque multi-facettes contre la PMC en lâchant avec empressement un Département de l’Efficacité Gouvernementale enragé sur de vastes pans de la fonction publique, de l’établissement scientifique, des médias non-Trump, du système universitaire, et des ONG, tout en brandissant des décrets exécutifs comme le marteau de Thor pour frapper ces travailleurs et leurs institutions.

L’histoire que racontent les commentateurs libéraux est que la Nouvelle Droite déteste la PMC en raison de leur déloyauté ou de leur trahison perçue, ou d’une haine sanguinaire de l’élite cognitive. Ils détestent simplement les bureaucrates qui ont gagné le jeu de la méritocratie après la désindustrialisation américaine. Maintenant, les sportifs sont revenus au pouvoir pour remettre les nerds dans leurs casiers. Mais bien que cette analyse « ils nous haïssent parce qu’ils ne sont pas nous » ait un fond de vérité, elle ne raconte pas toute l’histoire, et je ne peux m’empêcher de penser à la façon dont l’élite démocrate a été avertie pendant des années — des décennies même — que l’establishment pourrissait de l’intérieur et était vulnérable à un saccage.

Ironiquement, critiquer la PMC était autrefois le domaine de la Gauche. Les conservateurs disent qu’ils détestent les mondialistes maintenant, mais dans la seconde moitié du 20ème siècle, les républicains de Reagan ont ouvertement embrassé le néolibéralisme et une stratégie de mondialisation, de libre-échange, et de désindustrialisation. Les fortunes des travailleurs de la classe ouvrière ont diminué alors que celles des professionnels ont augmenté.

Dès le début des années quarante, le philosophe trotskyste John Burnham a identifié le pouvoir de la PMC et a prédit que la classe capitaliste perdrait face à eux dans ce qu’il appelait « la révolution managériale ». Plus de trois décennies plus tard, à la fin des années soixante-dix, les intellectuels socialistes Barbara et John Ehrenreich ont d’abord inventé un terme plus spécifique pour ces managers de la classe dirigeante : la « classe professionnelle managériale ». Cela décrivait à l’origine des « travailleurs mentaux salariés » — médecins, avocats, universitaires, travailleurs sociaux, consultants en relations publiques, administrateurs d’organisations à but non lucratif, et managers intermédiaires d’entreprise — les travailleurs de la connaissance et les formateurs de culture qui géraient des personnes, des systèmes, et des informations et reproduisaient socialement le capitalisme, même s’ils ne le possédaient pas tout à fait.

Il est vrai que PMC est un terme maladroit, mais c’est mieux que « cols blancs » afin de ne pas confondre les professeurs et les cadres DEI avec, disons, des techniciens nucléaires, des thérapeutes en radiothérapie, ou des ingénieurs civils. (J’apprécie également le terme MANGOs, comme dans Médias, Académie, et Organisations Non-Gouvernementales, inventé par l’écrivain Alex Hochuli). Cette troisième classe, comme l’ont noté les Ehrenreichs, prise entre le capital et le travail, a souvent exprimé sa solidarité avec la classe ouvrière en théorie, tout en la sapant en pratique en s’opposant aux syndicats et en imposant des réformes néolibérales dans la santé et l’éducation.

Le livre du critique social Christopher Lasch La Révolte des élites, publié en 1995, soutenait que la PMC vénérait les diplômes et le procéduralisme, et comme tous les clergés, se croyait à l’abri de la corruption grâce à sa propre illumination. En fin de compte, disait-il, ils étaient responsables du démantèlement de l’ancienne société et de la vie civique tout en prêchant l’inclusion depuis les refuges sûrs des banlieues huppées et des postes de professeurs titulaires (ou, pourrait-on ajouter à notre époque, des appels Zoom protégés par mot de passe).

Leur pouvoir n’a fait que croître au cours des trois dernières décennies, alors que le Parti démocrate évoluait d’un parti de fermiers et de travailleurs vers le Parti de la PMC. Son socle financier et philosophique est devenu Hollywood, les penseurs titulaires du monde académique, les médias traditionnels, et les membres itinérants de ce que Richard Florida a un jour appelé avec enthousiasme la “classe créative” (la Silicon Valley faisait autrefois partie de cette liste mais a été partiellement conquise par le MAGA).

Dans son livre de 1998, Achieving Our Country, Richard Rorty prédisait explicitement que les Américains de la classe ouvrière se rebellerait contre cet arrangement. Ils réaliseraient finalement que leur gouvernement, y compris les deux partis, les avait abandonnés en permettant aux salaires de chuter et aux emplois de disparaître sans résistance. Ils verraient que les PMC timides n’étaient pas prêts à sacrifier leur propre confort pour aider qui que ce soit d’autre. Quand ce moment viendrait, avertissait Rorty, quelque chose céderait, et les électeurs désillusionnés venant de l’extérieur des banlieues se rassembleraient derrière un homme fort promettant vengeance contre les élites. Des décennies plus tard, la sinistre prophétie de Rorty trouva son avatar en Donald Trump.

Cela n’a pas incité les démocrates à changer de ton et à revenir à une politique de classe ouvrière. Ils se sont davantage tournés vers la PMC. Pendant une décennie, à partir de la seconde mandature de Barack Obama, des libéraux obsédés par les politiques identitaires ont mené un changement culturel de haut en bas qui allait de l’étouffement de la parole (annulation de comédiens, excès du #MeToo) à la diversité symbolique forcée dans le divertissement, sans oublier la pression pour inclure des pronoms dans les signatures d’e-mail. Ce que nous appelons maintenant “woke”, une idéologie totalitaire douce de cosmopolitisme et d’élévation de l’identité sur la classe, avait été prophétisé par Lasch. Il décrivait comment l’élite libérale menait une guerre de classe contre la classe ouvrière en créant des « institutions parallèles ou alternatives dans lesquelles il ne sera plus nécessaire de confronter les non-illuminés du tout ».

L’étiquette PMC est revenue avec force pendant cette période de construction d’institutions parallèles, cette fois comme une insulte à moitié ironique de la vieille gauche basée sur les classes critiquant la version néolibérale des démocrates. Le wokeness était une anathème pour beaucoup de marxistes classiques, comme Adolph Reed, mais lorsqu’ils s’opposaient au woke, ils étaient vilipendés par la gauche millénaire dominée par la PMC. En 2020, le Caucus des Afro-socialistes et des Socialistes de Couleur des Socialistes Démocrates d’Amérique a qualifié Reed de “réactionnaire, réductionniste de classe, et, au mieux, sourd aux tonalités”. De même, la polémique de 2021 de la contributrice d’UnHerd Catherine Liu, Virtue Hoarders, dont le sous-titre était Le cas contre la classe managériale professionnelle, a été vilipendée ou ignorée.

La droite MAGA, quant à elle, s’est concentrée sur les crises générées par le libre-échange des marchés mondialisés. C’est à ce moment-là, à l’aube de l’ère MAGA, que le pouvoir de la PMC au sein du Parti démocrate s’est solidifié et que la classe ouvrière atomisée a commencé à voter pour Trump. Ce réalignement politique signifiait que lorsque l’essayiste de gauche Amber A’Lee Frost écrivait que la PMC « peut — et doit — être amenée à s’engager pour sa propre abolition », ce n’était pas dans les pages d’une publication de gauche, mais dans le journal intellectuel vaguement de la Nouvelle Droite American Affairs.

Le problème est que, bien que la Nouvelle Droite ait adopté et ajusté la critique de gauche de la PMC, son soutien à la classe ouvrière a été largement rhétorique. Pris ensemble, les politiques domestiques de Trump II représentent sûrement une sorte de guerre des classes, mais pas une que vous reconnaîtriez facilement dans un manuel. Ce combat n’est pas le prolétariat contre les capitalistes ou vice versa. Au lieu de cela, Trump contre la PMC est un affrontement asymétrique impliquant un président milliardaire et des PMCs conservateurs et techno-capitalistes tentant d’excommunier un sous-ensemble de la bourgeoisie libérale, le tout au nom de la « Guerre contre le Woke ». C’est moins Marx et plus comme une version miroir de la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne de Mao en Chine, avec la purge des méritocrates de gauche. La philosophie est Un Grand Saut en Arrière — pour restaurer le nationalisme et le capitalisme comme la religion civique de la nation.

Quant à la classe ouvrière ? Elle n’est que des dommages collatéraux dans cette guerre des classes intra-élite.