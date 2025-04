La deuxième administration Trump poursuit-elle le populisme ou un libertarianisme tourné vers la technologie ? La réponse préférée parmi ses porte-parole et défenseurs intelligents est : Oui. C’est-à-dire que les Trumpistes croient qu’ils peuvent et doivent avoir le soutien des secteurs les plus innovants de l’Amérique — en particulier la technologie — alors qu’ils tentent de réorganiser l’économie mondiale pour avantager les Américains de la classe ouvrière qui ont élu Donald Trump deux fois.

Si vous plissez les yeux, vous pouvez voir cela se réaliser. En quelque sorte. Comme avec les précédentes coalitions de droite — comme celle entre les conservateurs religieux et les faucons de la politique étrangère qui ont défini l’ère Bush — les deux camps peuvent revendiquer quelques victoires. Les populistes ont obtenu un durcissement de l’immigration ainsi que des tarifs ; les frères de la technologie ont neutralisé des agences de régulation entières. Mais quand il s’agit de combattre le monopole, le plan d’affaires par défaut de Big Tech, la contradiction menace de faire paraître les populistes comme de véritables naïfs.

Au cœur de ces tensions se trouve une avocate dublinoise de petite taille nommée Gail Slater, qui dirige la Division antitrust du Département de la Justice en tant que procureure générale adjointe. Étant donné sa réputation d’ennemie farouche des monopoles, le choix de Slater par Trump pour ce poste a suscité des acclamations dans les coins sceptiques du marché de la soi-disant Nouvelle Droite. Pourtant, Slater considère sa mission comme protéger les marchés — et non les attaquer.

« Nous voyons ce que nous faisons comme une partie essentielle du système d’entreprise libre américain », me dit-elle lors d’une interview dans son bureau, profondément ancré dans le labyrinthe du siège de la DOJ à Washington, la semaine dernière. « Nous pensons que nous devrions avoir plus confiance en notre système et ne pas penser que pour rivaliser avec la Chine, nous devons devenir plus comme la Chine » — c’est-à-dire une économie dans laquelle la plupart des secteurs sont dominés par une poignée de géants choyés et contrôlés par l’État.

Le lobby technologique insiste sur le fait que la sécurité nationale américaine et la domination dans des domaines comme l’IA nécessitent que le gouvernement se retire de l’industrie. Slater ne le voit pas de cette manière, et le désaccord est plus qu’académique. Cette semaine, une action antitrust contre Google lancée sous la première administration Trump et poursuivie par l’équipe Biden est entrée dans sa phase de remèdes. En 2024, Google a été reconnu coupable de comportement anticoncurrentiel sur le marché de la recherche en ligne, et maintenant le tribunal doit décider comment le tenir responsable et prévenir de futurs méfaits.

L’équipe de litige de Slater a soutenu que Google opère un « cycle vicieux », dépensant d’énormes sommes pour devenir le moteur par défaut dans le monde entier, puis améliorant ses résultats de recherche avec de meilleures données ainsi obtenues, et ensuite utilisant les revenus exceptionnels pour approfondir son avantage en tant que moteur par défaut. L’administration Trump insiste sur le fait que Google doit rompre ses partenariats de moteur par défaut avec des entreprises comme Apple, se désinvestir de son propre navigateur Chrome et licencier ses données à des concurrents.

Entre-temps, la Federal Trade Commission — une agence indépendante parallèle avec le pouvoir de réglementation ainsi que le pouvoir d’intenter ses propres actions — essaie une action contre Meta lancée en 2020, pendant le premier mandat de Trump. Selon The Wall Street Journal, le patron de Meta, Mark Zuckerberg, a tenté de prévenir le procès en offrant un règlement de 1 milliard de dollars, bien en deçà des 30 milliards exigés par le commissaire de la FTC, Andrew Ferguson. Trump lui-même aurait été ouvert à un accord en espèces, mais la FTC a finalement rejeté le paiement de Zuckerberg après une réunion impliquant Ferguson et des membres clés du personnel.

Slater était-elle inquiète qu’une offre en espèces, aussi élevée soit-elle, ne conduise pas à des corrections structurelles du pouvoir de marché excessif de Meta ? Oui, « et on m’a dit que j’étais dans cette réunion », ajoute-t-elle avec un air complice — c’est-à-dire qu’elle s’est opposée à un règlement. Un vétéran progressiste de l’antitrust me dit qu’il croit que les arguments de Slater ont joué un rôle important dans le résultat.

En réponse, Big Tech et ses alliés dans la Chambre de commerce de droite ont caractérisé Slater comme une radicale dangereuse qui sacrifierait l’innovation américaine sur l’autel de l’équité. Mais elle insiste sur le fait que sa philosophie a un précédent solidement conservateur dans la décision de l’administration Reagan de démanteler AT&T.

« C’est un argument qui a déjà été avancé », me dit-elle. « AT&T a fait un argument similaire lorsque cette division, la Division antitrust, au milieu des années quatre-vingt » a résolu de « les démanteler. » À l’époque, « AT&T a dit : ‘Vous ne pouvez pas faire cela. Nous sommes un champion national. Nous sommes critiques pour le succès de ce pays. Nous perdrons la guerre froide si vous démantelez AT&T’, en d’autres termes. » Pourtant, « la division a avancé, et l’administration Reagan, qui n’est pas considérée comme le plus dur des agents de l’antitrust de l’histoire du pays » a divisé l’entreprise en unités plus petites. Bell Labs, son bras de recherche et développement, a été séparé.

L’Amérique n’a pas perdu la guerre froide, et contrairement à la peur corporative, les décennies suivantes ont vu la révolution des communications qui vous permet de lire cet article même. « De ce [démantèlement] est née beaucoup de concurrence et d’innovation », note Slater. « L’industrie sans fil est née de ce démantèlement. Bell Labs a été libéré, car les innovations chez Bell Labs avaient été réprimées pour la raison qu’AT&T ne voulait pas perturber son propre monopole. »

« En parlant à Slater et à ses collègues, il est difficile de croire qu’ils font partie de la même administration qu’Elon Musk. »

Il est vrai que la taille est parfois rationnelle. La plupart des industries modernes impliquent des effets de réseau, des rendements d’échelle croissants, ou les deux. C’est pourquoi vous ne voyez pas de fabricants de pneus de petite taille, comme le fait souvent remarquer le contributeur d’UnHerd, Michael Lind. Mais comme le montre l’affaire AT&T, la taille peut également générer de la sclérose. Les entreprises qui dominent les « routes à péage », qu’il s’agisse de connexions par ligne fixe ou de moteurs de recherche, perçoivent des rentes considérables sans avoir à innover ou à améliorer leurs produits. Elles commencent à consacrer une grande partie de leur énergie à maintenir leur emprise.

En conséquence, le pouvoir de marché se traduit par un pouvoir politique et vice versa dans une boucle maudite trop caractéristique du capitalisme néolibéral. C’est pourquoi Slater considère l’antitrust comme un élément critique du tournant post-néolibéral dans l’économie politique américaine et de la réflexion bipartisane sur la mondialisation.

« Je viens d’une famille d’avocats », se souvient-elle. « Et pour les gens de ma génération en Irlande, une grande partie de notre éducation juridique a été influencée par notre appartenance à l’Union européenne », et cela signifiait « le droit de la concurrence et le droit économique. Le droit et l’économie faisaient partie intégrante, vous savez, du droit de l’Union européenne, car il s’agissait d’intégrer ces économies. »

Une vision restreinte du droit antitrust, dans laquelle la seule chose qui comptait était les prix pour les consommateurs, a été cruciale pour la révolution néolibérale. Ce modèle « a très bien fonctionné pour beaucoup d’entreprises et pour le marché boursier » — et pour une tranche étroite de la population ayant les bons diplômes et les portefeuilles d’actions pour le prouver. Les autres ont perdu des emplois bien rémunérés, souvent syndiqués, et on leur a dit de se consoler avec des écrans plats bon marché.

Il doit y avoir un modèle alternatif qui « se soucie davantage des… citoyens américains, n’est-ce pas ? » demande Slater. « Nous nous voyons comme faisant partie de ce projet. »

Du point de vue de l’antitrust, cela signifie adopter une vision plus holistique de la norme de bien-être des consommateurs qui est au cœur du droit des monopoles américain, déterminant de manière cruciale si les fusions doivent aller de l’avant. Slater déplore comment les néolibéraux de gauche et de droite, sous George W. Bush et Barack Obama, ont réduit le bien-être des consommateurs à de simples prix, négligeant d’autres facteurs, tels que si une fusion réduirait substantiellement la concurrence ou entraînerait des pertes d’emplois (les consommateurs sont aussi des travailleurs, après tout).

Le renouveau de l’antitrust d’aujourd’hui — représenté à droite par Slater et Ferguson et à gauche par des czars de l’ère Biden comme Lina Khan et Jonathan Kanter — vise à rouvrir des fenêtres sur l’économie qui avaient été fermées par les néolibéraux. Pourtant, Slater résiste à l’étiquette « Khan-servatif » adoptée par les partisans de droite du croisé antimonopole progressiste.

« Il y a un certain chevauchement, comme dans le diagramme de Venn, il y a un certain chevauchement » avec l’approche de Khan, dit Slater. Mais il y a aussi des points de départ significatifs. D’une part, Khan a dirigé la FTC, utilisant de manière agressive l’autorité de réglementation de cette agence, qui avait longtemps été laissée en sommeil. Slater, en revanche, est à la Division antitrust, qui est strictement une agence d’application.

Philosophiquement, aussi, Slater se voit peut-être comme plus amicale envers les accords par rapport à Khan. « Si vous faites une fusion qui est bénigne », dit Slater, « nous allons simplement nous écarter. Il y avait une perception… que beaucoup d’accords étaient bloqués pendant longtemps, inutilement par les deux agences [la FTC et la Division antitrust]. Et cela entraînait des inefficacités » et entravait le « flux des accords ». Slater espère que son approche — « Si votre accord n’est pas un problème, nous allons dire : ‘OK, vous êtes libre de fusionner’ » — conduira à moins de drame polarisant dans la communauté des affaires.

En même temps, elle a jusqu’à présent conservé les lignes directrices de révision des fusions que les Trumpiens ont héritées de l’équipe Biden. Bien que cela soit une pratique standard, ce mouvement a suscité des grognements dans la presse pro-entreprise. Il a également reçu des éloges d’un groupe de progressistes de haut rang et d’anciens de Biden avec qui j’ai parlé plus tôt ce mois-ci. Slater examine également l’utilisation de pratiques anticoncurrentielles pour réprimer les salaires — remportant une condamnation criminelle contre une agence de santé à domicile pour avoir fixé les salaires des infirmières à Las Vegas. Et elle se réjouit d’avoir rencontré le président des Teamsters, Sean O’Brien, comme l’une de ses premières étapes dans ce rôle.

En parlant à Slater et à ses collègues — l’un d’eux exprime sa colère sur la façon dont les avocats d’entreprise se promenaient dans le bâtiment du DOJ comme s’ils en étaient propriétaires — il est difficile de croire qu’ils font partie de la même administration qu’Elon Musk, qui détestait profondément les briseurs de trusts de Biden. Slater dit qu’elle soutient la mission de DOGE, même si elle a résisté à ses efforts pour fermer les bureaux locaux de sa division.

Après notre entretien, je lui envoie un e-mail pour lui demander si elle hésiterait à agir contre l’une des entreprises de Musk si elle concluait qu’elle se livrait à un comportement monopolistique. En réponse, elle m’a envoyé une capture d’écran du post de Trump sur Truth Social annonçant sa nomination au poste, soulignant l’attente du Président qu’elle appliquera la loi « vigoureusement et ÉQUITABLEMENT ».