Il y a plus de 30 ans, dans la ville nord-irakienne de Rasht, Seyed Hossein Ziabari a décidé de lancer un magazine. Appelé Hatef, qui signifie « Voix » en arabe et en persan, c’était un journal de culture et de société, axé en particulier sur la langue Gilaki en danger, parlée dans cette vallée pluvieuse et luxuriante près de la mer Caspienne. Hatef a rapidement évolué en une opération sérieuse, avec une grande rédaction de jeunes journalistes, tous entassés dans le sous-sol d’un immeuble bas. Ziabari avait également une rédactrice en chef, Nasrin Pourhamrang, une calligraphe devenue écrivaine. Par chance, elle était aussi sa femme.

Je connais Hatef très bien, et pas seulement parce qu’il est devenu le hebdomadaire le plus ancien de ma province natale de Guilan. Il était dirigé par ma mère — et mon père, jusqu’à ce qu’il décède subitement en mars, à l’âge de 57 ans. Ainsi, au sens le plus littéral, j’ai grandi avec le journalisme iranien, et tous ses triomphes et défis. J’ai vu la censure et les difficultés financières, des réglementations du travail obsolètes et la corruption.

Les entreprises locales étaient souvent réticentes à mettre des annonces dans le magazine, tandis que les autorités provinciales menaient une opération de sabotage clandestine contre le magazine. Il était tout simplement trop désobéissant pour recevoir une aide supplémentaire. Chaque fois que Hatef publiait un article révélant des malversations institutionnelles, des répercussions légales suivaient inévitablement. En juin 2001, par exemple, l’Université des sciences médicales de Guilan a déposé une plainte officielle après avoir rapporté que le nombre de patients atteints du VIH dans la ville d’Astara avait atteint des niveaux alarmants.

Il est difficile de se faire publier ici. La littérature distribuée publiquement nécessite une licence du ministère de la Culture. Une fois celle-ci accordée, un comité de « supervision de la presse » surveille activement ce que le journal, le magazine ou le site web publie. Cela garantit qu’ils peuvent être disciplinés de manière appropriée lorsque cela est nécessaire, et que rien qui « trouble l’opinion publique » ne soit imprimé. Ces lignes rouges sont définies et réajustées rapidement : les rédacteurs et les journalistes sont censés avoir l’esprit assez clair pour savoir ce qui peut être publié et ce qui doit être expurgé.

De nos jours, par exemple, lorsque la police de la moralité harcèle des femmes en public, les journaux sont censés soit les ignorer, soit reformuler les points de discussion officiels si quelque chose de désagréable se produit : des problèmes de santé sous-jacents ; suicide ; drogues. Le programme nucléaire coûteux du pays ne peut pas non plus être critiqué. Tout ce qu’un journaliste devrait écrire, c’est que c’est un projet entièrement pacifique destiné exclusivement à la production d’électricité.

Et pour ceux qui vont trop loin ? Le comité de supervision a été responsable de la fermeture de centaines de journaux et de sites web. Il n’existe pas d’inventaire complet des publications qui ont été fermées, bien que l’histoire offre une sorte de guide. Juste après la révolution, en août 1979, plus de 20 journaux ont été interdits suite à un ordre du tribunal révolutionnaire de Téhéran. Cela incluait Yoldash, imprimé en azéri, qui a été fermé pour avoir publié une caricature du fondateur de la République islamique, l’ayatollah Ruhollah Khomeini.

En avril 2000, lorsque Mohammad Khatami était président, un juge intransigeant nommé Saeed Mortazavi a annoncé la fermeture de 18 journaux du jour au lendemain. Pour justifier sa frénésie, Mortazavi a cité des passages légaux stipulant que les « criminels » et les individus « cliniquement fous » n’avaient pas le droit de posséder des instruments (lisez : journaux) qui pourraient causer des « accidents ».

Mortazavi ne s’est pas arrêté là. En février 2004, il avait personnellement supervisé la fermeture ou la révocation de licence d’environ 90 publications. Sa frénésie contre la presse réformiste est survenue à la suite de remarques de l’ayatollah Ali Khamenei, le Guide suprême, dont les diatribes incendiaires contre les journaux en tant que rempart de « l’ennemi » à l’intérieur ont été interprétées par le pouvoir judiciaire comme une déclaration de guerre contre la presse non conformiste. Mortazavi, le soi-disant « bourreau de la presse », a lui-même été emprisonné, en 2018, pour son rôle dans la torture et le meurtre de quatre prisonniers politiques arrêtés lors du mouvement vert de 2009. Mais il a été libéré avant la fin de sa peine de deux ans.

Dans une fiche d’information sur la liberté de la presse publiée en septembre 2001, le Comité pour la protection des journalistes a estimé qu’« au moins » 52 journaux avaient été interdits par la République islamique depuis 1979. Et bien que les journalistes de presse puissent plausiblement faire sortir quelque chose, leurs collègues dans le journalisme multimédia ont encore moins d’espace. Les tentacules des médias d’État sont si étendus que l’idée d’être reporter de télévision ou de radio présuppose que vous êtes un employé de la Radio-télévision d’Iran islamique (IRIB), l’entité supervisée par le Guide suprême et ayant un monopole absolu sur les droits de diffusion multimédia. Les diffuseurs privés n’existent pas.

La punition pour toute infraction, en attendant, peut être pire que le chômage : la République islamique est notoire pour être l’un des pires geôliers de journalistes au monde. En 2022, elle a emprisonné au moins 62 reporters. En même temps, l’éducation au journalisme est un territoire inexploré, et les journalistes les plus distingués sont autodidactes, souvent avec des diplômes dans d’autres domaines.

Contre ces obstacles, cependant, une poignée de journaux indépendants et pro-réformes subsiste. Et des quotidiens tels que Shargh, Ham-Mihan ou Sazandegi ont été une épine dans le flanc de la théocratie. Les commandants militaires, et même l’ayatollah lui-même, lancent occasionnellement des tirades sur les journaux qualifiés de « contre-révolutionnaires » trahissant leur pays.

Les journalistes indépendants ont révélé de grandes histoires. Niloofar Hamedi et Elaheh Mohammadi ont ébranlé la conscience d’une nation avec leur reportage courageux sur la mort de Mahsa Amini aux mains de la police de la moralité iranienne en septembre 2022. Elles ont passé 17 mois en prison pour leur travail de journalisme avant d’être « graciées » plus tôt cette année. Des années auparavant, Banafsheh Samgiss, une autre journaliste éminente, a été emprisonnée après avoir examiné un livre sur le rôle des femmes dans la musique iranienne.

Plus précisément, le fait que ce type de reportage soit parfois pris au sérieux et génère un intérêt universel suggère que les Iraniens apprécient en effet un journalisme indépendant solide. Tout aussi important, la sensibilité frappante des dirigeants de la République islamique à une presse libre suggère qu’ils comprennent que les voix critiques peuvent percer l’endoctrinement. Si les gens prennent conscience de ce que c’est que de vivre dans une démocratie, il y a une chance qu’ils se révoltent pour le changement.

Ce n’est pas que nous devrions exagérer. De nombreux Iraniens restent sceptiques quant au reportage national, quelle que soit son origine, même les histoires émanant des médias non gouvernementaux. Non moins important, la censure d’État a été si forte que de nombreux Iraniens cherchent désormais leurs nouvelles à l’étranger : selon un récent sondage, un quart des répondants n’ont aucune confiance dans le journalisme national.

En effet, un nombre croissant d’Iraniens s’appuient sur les médias de la diaspora. Cela inclut des chaînes Telegram gérées par des dissidents exilés ; des diffuseurs persans dans les capitales occidentales ; et des stars des médias sociaux qui parlent la même langue que leurs suiveurs cyniques, tant littéralement que figurativement. Écrasés par une mauvaise gouvernance, des Iraniens désabusés recherchent des rapports qui ne masquent pas les mots dans des euphémismes journalistiques. Au contraire, ils veulent des journalistes qui ont à la fois la capacité et l’inclination de traiter un politicien corrompu de « bâtard ».

Ainsi, si la presse libre n’a jamais été aussi forte, les médias pourraient-ils finalement favoriser une transition plus fondamentale : y compris une révolution en Iran ? Soyons réalistes, au fil de l’histoire, les journalistes ont rarement précipité un changement politique radical en l’absence d’autres ingrédients. Mais face à l’isolement international croissant et à l’asphyxie domestique, même si le spectre d’une guerre à part entière se profile, un fait sur l’Iran n’a presque jamais été contesté. Une société civile dynamique, bien que malade, y compris une presse qui élève une voix de dissentiment chaque fois que possible, empêche le pays de devenir la Corée du Nord du Moyen-Orient. Je suis sûr que mon père serait fier.