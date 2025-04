Alors vous cherchez un changement. Vous allez en ligne, commencez à faire défiler. Bonne lumière, angles flatteurs — il est difficile de dire qui a retouché ses photos. Mais vous êtes sur le marché depuis un certain temps maintenant — vous pouvez repérer quand ils essaient de vous vendre un rêve. Vous envoyez quelques messages, mettant votre meilleur pied en avant : non-fumeur, pas d’enfants, emploi stable… vous commencez à établir un faux rapport avec certains d’entre eux, signalant que, bien que vous soyez désireux de voir ce qui est proposé, vous n’êtes pas désespéré. Lorsque vous arrivez dans leur appartement, les choses se passent bien ; soudain, vous ressentez une poussée d’urgence, une compulsion à verrouiller les choses. Après tout, Londres est une décharge ; vous ne trouverez pas beaucoup mieux ailleurs, et le temps presse. Vous allez un peu plus loin que vous ne l’auriez fait — peut-être que cela les convaincra d’opter pour l’exclusivité.

Bienvenue dans la location en 2025. Que pensiez-vous que je parlais ?

Les périls des rencontres modernes sont bien documentés, mais la bataille concomitante pour le logement — les similitudes tonales troublantes, l’ambiance d’incertitude existentielle — est peu discutée. Pour ceux entre 25 et 34 ans — cette génération Z / Millénaire qui cherche maintenant, à bien des égards, à se stabiliser — la confluence de ces deux préoccupations n’est pas une nouveauté. Ce groupe représente un tiers du parc locatif britannique ; dans la capitale, l’âge moyen des locataires augmente. Si l’analogie entre la location et les rencontres est un peu indulgente, alors le mariage serait l’équivalent logique de l’achat. Les données ici sont ce à quoi vous vous attendez, avec le nombre de couples non mariés en Grande-Bretagne dans la tranche d’âge 25-35 doublant entre 1991 et 2021.

Le coût et l’incertitude du marché immobilier sont souvent cités comme la pierre angulaire de la chute du taux de natalité, une analyse plus sensée, à mon avis, que de blâmer uniquement les vogues sociales (ou le féminisme). Il est compréhensible que les couples cherchant à fonder une famille attendent d’abord de rassembler un apport ; il doit être effrayant de penser que le lieu des premières années de votre bébé soit à la merci d’un propriétaire, avec des loyers croissants qui menacent de dépasser les augmentations de salaire. La coutume maritale de la maison puis des enfants a également un sens financier : avoir des enfants est coûteux, donc mettre de l’ordre dans ses affaires en priorisant un prêt hypothécaire semble prudent. En ce sens, la baisse des taux de natalité est un échec politique — un système de logement incontrôlé qui a condamné les Millennials au statut de locataire en est une cause directe. Mais qu’en est-il des rencontres ?

Le jeu de la séduction, tant dans le sens locatif que romantique, est devenu plus misérablement cynique ces dernières années. Les deux sont soumis à un état d’esprit de rareté ; les deux ont presque exclusivement déménagé en ligne. Cela était censé fournir au « client » une abondance de choix et de personnalisation — vais-je filtrer pour un jardin, ou un lave-vaisselle, ou une brune ? — mais la réalité est un sentiment de compétitivité tendue. À Londres en particulier, l’urgence incessante est épuisante.

Je soupçonne que les Boomers oublient, ou ont peu de sympathie pour, à quel point il est dévastateur de faire la queue pour des visites avec votre bol de mendicité, devançant d’autres jeunes professionnels avec des dépôts de garantie toujours plus élevés, traînant vos biens à travers la ville vers un arrondissement où vous n’êtes jamais allé lorsque votre dernier propriétaire augmente soudainement le loyer au-delà de votre budget. Il est déconcertant, même contre nature, de nouer des attaches à une rue — même de connaître les commerçants, les serveuses, le facteur — seulement pour être expulsé dans un autre code postal un an plus tard. De même, les applications de rencontres engendrent une peur de l’insécurité : elles sont peuplées de sans-abri romantiques, surfant sur des canapés et sous-louant des cœurs dans des situations vides. Se stabiliser jeune n’est pas, du moins dans un sens romantique, quelque chose que ma génération a jamais aspiré à — mais l’alternative, la promesse de la liberté sexuelle, a un coût.

Dans les deux scénarios, le véritable méchant est le gaspilleur de temps ; les agents immobiliers, comme les personnes en quête d’amour, ont été connus pour ignorer les potentiels locataires lorsqu’une meilleure offre se présente, tandis que déclencher la clause de rupture est l’instinctif moyen de s’en sortir pour les mauvais Hingers (« nous nous sommes rencontrés sur une application ; tu ne pensais pas que c’était sérieux, si ? »). Récemment, mon agent immobilier a organisé une série de visites dans mon appartement ; il m’est venu à l’esprit à quel point cette première visite ressemble vraiment à un premier rendez-vous. J’ai observé des visiteurs timides qui s’enlevaient docilement leurs chaussures, faisaient les bons compliments, posaient des questions tactiques — y a-t-il beaucoup de bruit ? ; s’habitue-t-on aux escaliers ? — pour ensuite s’enfuir, comme je l’ai fait après de nombreuses visites et de nombreux rendez-vous, et débriefer avec un ami. C’est un peu exigu, disent-ils ; il a définitivement menti sur sa taille. Ça a besoin d’être rénové.

À quoi aboutit cette grande théorie ? Le destin des personnes en quête d’amour et des locataires dans la Grande-Bretagne moderne se résume vraiment à une chose : la casualisation. Je ne crois pas que les jeunes désirent le mariage moins qu’ils ne désirent posséder un logement ; bien qu’il y ait moins de pression sociale, et certainement moins d’impératif religieux pour le mariage, le fait demeure que ma génération a été conditionnée à s’attendre à l’incertitude et à l’insécurité par une multitude de facteurs économiques qui ont façonné un mode de vie d’impermanence décontractée. Une génération dynamique et optimiste — comme celle de nos parents — est celle qui atteint l’âge adulte à la fois socialement et financièrement confiante, qui connaît la facilité et l’ambition, et pour qui les attributs de l’âge adulte (un conjoint, une voiture, un logement) ne sont pas seulement attrayants mais à portée de main. Peut-on en dire autant des jeunes d’aujourd’hui ?

Si ces attributs sont moins à la mode parmi la Génération Z, c’est parce que nous avons été élevés dans le bohémisme post-2008 : plus j’avance dans la vingtaine, plus je réalise que le mode de vie que nous avons été enseigné à accepter comme cool — sauter d’une situation de vie à l’autre, glisser d’un appartement moisi à un entrepôt recouvert de kétamine à une péniche glaciale, tout en passant d’un amant à l’autre également — est en fait un « cope ». Personne ne veut de cela. Notre génération a été promise un mode de vie de choix ; ce qu’elle a obtenu, c’est l’instabilité ; nos attentes très basses en matière de rencontres sont teintées par nos attentes sur la façon dont nous devons vivre, les colocataires désastreux que nous devons endurer, la proximité lugubre avec des voisins encore plus lugubres. Nous sommes habitués à être ballottés, à la merci d’un marché hostile, à accepter l’imperfection à grand frais.

Une blague perspicace qui circule sur les réseaux sociaux en ce moment est que nous assistons au retour des « indicateurs de récession ». La théorie est que le retour de la culture pop millénaire — sa mode, sa télévision, ses selfies fortement filtrés — annonce un effondrement économique imminent. Ce mois-ci, les tarifs de Trump ont menacé de plonger l’Amérique et ses partenaires commerciaux dans une récession ; le retour des vents contraires économiques de 2008 semble de moins en moins une blague. Mais je prédis une conséquence plus étrange du retour des mœurs du Credit Crunch : un renforcement de ses valeurs romantiques déprimantes, l’injection d’encore plus d’incertitude, de désinvolture et d’insécurité dans le monde des rencontres, un nuage encore plus sombre de pessimisme planant au-dessus des tables de pub alors que les voyageurs de Hinge se préparent pour l’été. La conséquence d’une économie misérable est des personnes en quête d’amour misérables : la paralysie romantique est le résultat d’une culture dans laquelle l’engagement est considéré comme un luxe. Avoir les moyens de se stabiliser, la confiance et la sécurité, semble presque désuet maintenant — un écho d’une époque différente. Rien, et personne, ne nous appartient. Nous sommes le précariat de l’ère de la récession, et nos vies sexuelles sont nulles.