Les tarifs de « Jour de Libération » du président Trump ont suscité des condamnations non seulement de la part de la droite libertaire, mais aussi de nombreux progressistes. Les opposants de la gauche et du centre-gauche soutiennent que le coup de poker de Trump laissera les Américains plus pauvres, affaiblir la nation et nuire aux pays en développement comme le Bangladesh, le Vietnam et le Cambodge qui dépendent de la demande américaine pour la mode rapide et d’autres exportations de fabrication de niveau d’entrée.

Il y a beaucoup à déplorer concernant l’approche imprudente de Trump, notamment sa formule déraisonnable et punitive pour le calcul des taux de droits de douane. Mais il y a une raison pour laquelle nous en sommes là : l’ancien ordre commercial a plongé des millions d’Américains de la classe ouvrière dans la misère et la précarité, poussant une part décisive d’entre eux à élire Trump deux fois. En ce qui les concerne, il n’y a pas de retour à un système qui, selon les mots du leader des United Auto Workers, Shawn Fain, a transformé des centres industriels autrefois fiers en « zones de déflagration ».

Des experts influents tels que Matthew Yglesias et des démocrates éminents comme le gouverneur du Colorado, Jared Polis, sont déterminés à amener les démocrates à réaffirmer la supériorité du « libre-échange ». Mais ils se trompent sur ce que ce moment exige. Au lieu de simplement dénoncer l’agenda de Trump, les progressistes doivent défendre une politique commerciale holistique qui réinvente le développement à la maison et à l’étranger.

Il n’y a pas longtemps, les progressistes étaient lucides sur les fictions et les coûts cachés du libre-échange et de l’intégration économique mondiale. Dans les années 90, les syndicats, les écologistes et les militants anti-sweatshop ont mis en garde contre la « course vers le bas » de la mondialisation sans garde-fous de base pour limiter la pollution et prévenir les violations des droits de l’homme. Des chaînes d’approvisionnement distantes et multi-étapes annonçaient des dommages écologiques et la coercition sévère de travailleurs étrangers vulnérables, y compris des enfants, tandis que la concurrence d’importation sans entrave à une époque de réduction des investissements publics menaçait les fondements de la sécurité de la classe ouvrière à domicile.

Ces préoccupations rencontraient généralement l’indifférence à Washington, malgré des preuves croissantes que les nouveaux accords commerciaux bénéficiaient de manière disproportionnée aux puissantes multinationales et étaient truffés d’opportunités d’exploitation. Écho au président John F. Kennedy, qui croyait qu’un commerce plus profond renforcerait les alliances américaines pendant la guerre froide, les économistes traditionnels assuraient que la croissance mondiale apporterait la prospérité pour tous.

C’était une promesse utopique, soutenue par des modèles technocratiques et un habile art politique.

Les avantages, même pour le monde en développement, ont été exagérés. En retirant la part de la Chine dans la classe moyenne mondiale, la réduction de la pauvreté au cours des 25 dernières années semble bien moins encourageante. Bien que il y ait moins de « pays les moins avancés » aujourd’hui qu’il n’y en avait en l’an 2000, la Banque mondiale rapporte que les pays à revenu intermédiaire, qui représentent plus de 60 % des pauvres totaux dans le monde, ont du mal à diversifier leurs économies et à améliorer leurs résultats en matière de développement.

Les principaux obstacles deviennent de plus en plus, et non moins, insurmontables. Bien que les restrictions liées au Covid, un dollar américain fort et des taux d’intérêt plus élevés ont fait chuter les attentes de croissance mondiale cette décennie, la domination massive des exportations de la République populaire est un facteur central dans cette histoire. Le « choc chinois » — autrefois considéré comme un malheureux sous-produit du commerce entre les États-Unis et la Chine limité à la ceinture de rouille américaine — s’est répandu dans d’autres parties du monde, dans certains cas soulignant la transition vers une fabrication avancée. Particulièrement en Afrique subsaharienne, cela a conduit à ce que l’économiste Dani Rodrik appelle la « déindustrialisation prématurée ». (Notamment, cette tendance n’a aucun avantage discernable en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de biodiversité, de santé des sols et d’eau potable.)

Sur le front intérieur, Trump a habilement exploité l’échec à créer de bons nouveaux emplois pour remplacer ceux perdus à cause du libre-échange. Les présidents Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama ont défendu le commerce mondial axé sur la technologie. Mais le boom d’emplois promis dans les technologies, les services professionnels et la fabrication avancée n’a jamais vu le jour. Chaque récession depuis 1990 a abouti à ce qu’on appelle une reprise sans emploi, où les emplois qualifiés perdus ne sont pas compensés par de nouvelles opportunités dans les industries émergentes. Les Américains sans diplôme universitaire, représentent encore plus de 60% de l’électorat, sont désormais principalement sous-employés ou occupent plusieurs emplois peu rémunérés.

Ces développements ont considérablement changé la géographie économique du pays. Bien que l’inégalité aux États-Unis ait toujours eu une dimension régionale distincte en plus de la race et du genre, la mondialisation a amplifié la concentration du pouvoir économique par classe et code postal, plutôt que de le disperser. Les petites villes industrielles et les zones rurales du Grand Midwest et du Sud ont le plus souffert, alimentant le ressentiment populiste.

Les conditions ne sont guère meilleures pour la classe moyenne américaine, même à l’intérieur du périmètre des métropoles prospères et libérales. Un diplôme universitaire — un ticket de plus en plus incertain pour la mobilité sociale — coûte désormais une fortune, et les diplômés endettés ont gonflé les rangs des travailleurs précaires dans les services et les emplois temporaires depuis la Grande Récession. L’inflation des loyers et la pénurie de logements ont presque transformé les grandes villes côtières — les principaux moteurs de croissance avant le Covid — en enclaves de revenus élevés.

La désindustrialisation et le déficit commercial croissant du pays ne sont pas, dans tous les cas, la cause directe de ces crises. La déréglementation et le faible respect des lois antitrust ont également joué leur rôle. Mais les difficultés économiques découlant de la politique commerciale sont entrelacées avec la plupart des autres facteurs qui alimentent l’inégalité, y compris les rachats d’actions par les actionnaires, la recherche de profits à court terme, les allégements fiscaux inutiles pour les riches, et l’influence des capital-risqueurs qui déterminent de plus en plus quand, où et comment les investissements commerciaux se réalisent.

Une politique commerciale progressiste réformerait radicalement un système qui a privilégié l’investissement non productif et la redistribution vers le haut. Elle reconstruirait la base industrielle du pays et créerait des opportunités dans des endroits en manque. Mais, en contraste frappant avec l’administration actuelle, une telle vision viserait à éliminer les échappatoires fiscales, à mettre fin à l’utilisation des paradis fiscaux, et à faire respecter les réglementations en matière de travail, de santé, d’environnement et de sécurité dont l’absence ramènerait l’Amérique aux dures conditions industrielles de l’ère dorée.

Les apologistes de la nouvelle guerre commerciale affirment que le « ajustement de prix unique» que Trump impose sera bientôt compensé par un retour en arrière des réglementations commerciales et environnementales, créant ainsi des conditions plus favorables à la construction de nouvelles usines. Leur argument repose sur cette équation de base : des réglementations excessives ont rendu encore plus difficile pour l’industrie nationale de rivaliser avec des importations bon marché, et les obstacles réglementaires à de nouveaux investissements l’emportent sur l’impact d’une augmentation spectaculaire du coût des intrants étrangers et des biens semi-finis via des tarifs.

Ironiquement, les « libéraux de l’abondance » les plus farouchement opposés au protectionnisme industriel s’accordent tacitement avec l’administration Trump sur le fait que le processus d’autorisation a désespérément besoin d’une réforme si l’Amérique veut construire plus de logements, renforcer son indépendance énergétique et faciliter la croissance des petites et moyennes entreprises. Il est certain qu’il existe des cas de goulets d’étranglement réglementaires retardant ou empêchant inutilement des projets à grande échelle qui bénéficient aux Américains de la classe ouvrière. Pourtant, c’est le schéma plus large de l’externalisation, du court-termisme, de la financiarisation et du désinvestissement régional dans la formation des travailleurs — et non, par exemple, les normes de qualité de l’air et de sécurité — qui sont les plus à blâmer pour le fait qu’il est impossible de produire une gamme de biens échangeables en Amérique.

Contrairement à un plan qui sacrifierait les normes de travail et environnementales américaines, des politiques commerciales progressistes auraient de réelles dents en ce qui concerne les normes internationales. L’avocate du commerce équitable Lori Wallach, désormais directrice de Rethink Trade, un nouveau groupe de réflexion, a longtemps soutenu que de nombreuses politiques mondiales de gauche — restrictions sur le carbone, barrières contre le dumping commercial et lois contre le travail forcé — équivalent à des tarifs ciblés.

Ce n’est ni extrême ni une mesure de dernier recours. Des tarifs sensés peuvent directement et indirectement renforcer une multitude de normes et de standards que les sociétés occidentales tiennent pour acquis, et pour lesquels les syndicats ont lutté pendant plusieurs générations. L’objectif de la politique commerciale devrait être de permettre aux pays plus pauvres de se développer, sans compromettre les tabous modernes contre le travail forcé, la servitude et l’extraction imprudente.

Cependant, ici, il y aurait une autre occasion de faire une distinction avec les tendances à court terme et isolationnistes de Trump. Contrairement à un mur tarifaire massif, les progressistes pourraient déployer un mélange de carottes et de bâtons similaire à ceux utilisés pour stimuler le réinvestissement domestique. Les acteurs malveillants habituels en matière de travail des enfants, par exemple, seraient exclus des relations commerciales favorables, et la loi antitrust pourrait être envisagée contre les entreprises qui tentent de contourner les tarifs « sociaux » ou environnementaux. Mais le gouvernement américain devrait également se réengager à soutenir la capacité des États, l’état de droit et des conditions de travail humaines dans les pays qui aspirent à dépasser les « objectifs de développement du millénaire » énoncés par les Nations Unies au tournant du siècle.

Cela impliquerait de renverser les coupes menaçantes pour la vie dans l’aide internationale. Pourtant, cela impliquerait également idéalement d’autres mesures pour restaurer la crédibilité des États-Unis sur la scène mondiale. Si l’Amérique veut réparer les dommages que cette administration a déjà causés, un futur gouvernement progressiste doit démontrer un soutien sans équivoque à l’abondance d’énergie renouvelable (y compris très certainement l’énergie nucléaire), à la sécurité alimentaire et aux droits des travailleurs dans les régions en développement.

Dans l’esprit et le nom, ce serait une occasion de renier le soutien passé du pays à des politiques qui ont contraint et parfois écrasé les mouvements pour la démocratie économique dans le Sud global. En même temps, un nouveau paradigme commercial progressiste doit rapidement éviter l’élitisme et l’incohérence des politiques qui ont terni le mouvement environnemental aux yeux des Américains ordinaires et des classes ouvrières et inférieures-moyennes à travers l’Atlantique. Après des années d’austérité, les travailleurs doivent être assurés qu’un régime commercial différent combinant priorités économiques nationales et normes mondiales améliorera considérablement leurs moyens de subsistance et leurs communautés, sans abaisser davantage leurs aspirations.

Harmoniser ces objectifs nationaux et internationaux a souvent échappé au gouvernement américain par le passé. Les conséquences croissantes de la posture internationale abominable de Trump promettent de rendre cela encore plus difficile. Les progressistes, cependant, n’ont d’autre choix que de reconnaître la pleine complexité de la politique commerciale — et de développer des solutions aux déceptions et aux trahisons qui ont conduit à cette rupture stupéfiante de l’ordre d’après-guerre.

Rien de moins que la paix mondiale, la prospérité et la démocratie en dépendent.