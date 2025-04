Lors de son deuxième mandat, le président Trump a promis de rendre l’Amérique méritocratique à nouveau. Dans son discours conjoint au Congrès, il a déclaré : « Nous croyons que, que vous soyez médecin, comptable, avocat ou contrôleur aérien, vous devriez être embauché et promu en fonction de vos compétences et de votre compétence, et non de votre race ou de votre sexe. »

Tous les métiers mentionnés par le président nécessitent généralement des diplômes universitaires, ainsi que des diplômes professionnels avancés pour les médecins et les avocats. Mais aucun diplôme universitaire n’est requis pour les trois professions aux États-Unis comptant le plus grand nombre de travailleurs : les aides à domicile et aux soins personnels, les vendeurs au détail et les travailleurs de la restauration rapide. En discutant des opportunités économiques, les républicains et les démocrates négligent souvent les 62 % d’Américains qui n’ont pas de diplôme de licence ou supérieur.

Cette négligence n’est pas un accident. Le débat sur la méritocratie dans les deux partis est dominé par des personnes qui sont elles-mêmes des méritocrates diplômés de l’université. En promouvant « l’équité » ou l’égalité des résultats, les progressistes se concentrent de manière obsessionnelle sur les compositions raciales et de genre des admissions universitaires et des facultés universitaires. Pour leur part, les conservateurs rejettent généralement l’égalité des résultats, en faveur de l’égalité des opportunités — qu’ils tendent à assimiler aux succès de professionnels ou d’entrepreneurs hautement éduqués.

Mais moins de 15 % des Américains ont un diplôme professionnel ou un autre diplôme avancé, et seulement 7 % possèdent et dirigent leurs propres entreprises. L’égalité des opportunités, avec sa promesse d’offrir un succès exceptionnel aux individus dotés de capacités exceptionnelles, n’est pas suffisante. Un progrès social plus large implique d’élever le niveau économique de ceux ayant des capacités médiocres, car, en dehors du lac Wobegon de Garrison Keillor, il est mathématiquement impossible que tous les enfants soient au-dessus de la moyenne.

Le mot « méritocratie » a été à l’origine inventé comme un terme péjoratif. Dans son livre de 1958, The Rise of the Meritocracy, Michael Young, un expert en politiques de gauche du parti travailliste britannique, a traité l’idée d’une société de testeurs réussis comme un cauchemar dystopique. En 2001, Young s’est plaint qu’avec Tony Blair, le parti travailliste avait adopté la méritocratie comme idéal. Il a averti : « Si les méritocrates croient… que leur avancement provient de leurs propres mérites, ils peuvent sentir qu’ils méritent tout ce qu’ils obtiennent. » À notre époque, un point similaire a été soulevé par le penseur britannique David Goodhart, avec sa distinction entre les « Anywheres » diplômés de l’université et les « Somewheres » de la classe ouvrière.

Les débats sur la méritocratie se concentrent souvent sur les admissions universitaires. Pour de nombreux démocrates et républicains centristes, l’âge d’or de l’université américaine était entre la Seconde Guerre mondiale et les années soixante-dix. À cette époque, les quotas limitant le nombre de non-blancs, de Juifs et de catholiques ont disparu, et de nouveaux quotas pour aider les étudiants et le personnel noirs et hispaniques n’étaient pas encore largement adoptés.

Pour ceux qui définissent le mérite en termes de capacité académique, les structures de l’université et du lieu de travail aux États-Unis sont essentiellement saines. Ce qui est nécessaire, c’est le rejet de la « diversité, de l’équité et de l’inclusion » (DEI), la doctrine progressiste qui rejette l’égalité des opportunités au profit de l’égalité des résultats, définie comme des politiques visant à faire en sorte que la démographie de chaque institution sociale reflète la répartition raciale et de genre du dernier recensement américain par le biais du racisme inversé, du type appelé par Ibram X. Kendi : « Le seul remède à la discrimination raciste est la discrimination antiraciste. Le seul remède à la discrimination passée est la discrimination présente. Le seul remède à la discrimination présente est la discrimination future. »

Mais la croisade pour mettre fin à la DEI dans l’enseignement supérieur est plus importante pour les activistes et les donateurs conservateurs que pour les Américains de la classe ouvrière de toutes races qui ont placé Donald Trump à la Maison Blanche une deuxième fois. La plupart de ces électeurs n’ont pas obtenu de diplôme universitaire, et ils sont plus préoccupés par les prix des courses et de l’essence que par la liste des auteurs dans le canon littéraire.

Certains veulent repenser l’hypothèse selon laquelle un diplôme universitaire d’élite est le chemin standard vers le succès. Les libertariens de haute technologie de la Silicon Valley comprennent de nombreux sceptiques de l’éducation traditionnelle en arts libéraux et des écoles professionnelles. Ils croient que les jeunes entrepreneurs et innovateurs ambitieux ne devraient pas avoir à accumuler diplôme après diplôme sur le campus avant de commencer leur vie professionnelle jusqu’à leurs 20 ou 30 ans. Peter Thiel a doté une bourse de deux ans Thiel Fellowship, décrite ainsi sur son site web : « La Thiel Fellowship donne 100 000 $ aux jeunes qui veulent construire de nouvelles choses au lieu de rester assis dans une salle de classe. »

« Ils sont plus préoccupés par les prix des courses et de l’essence que par la liste des auteurs dans le canon littéraire. »

« Agissez vite et cassez des choses », selon les mots du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. En effet, dans les sciences naturelles, les mathématiques et la technologie, les plus grands génies font souvent leur meilleur travail lorsqu’ils sont jeunes. Mais la méritocratie entrepreneuriale est aussi peu pertinente pour la plupart des gens que la méritocratie académique. La plupart des Américains ne vont ni à l’université ni ne fondent des startups prospères. Pour la majorité des personnes d’aptitude moyenne, l’égalité des résultats et l’égalité des opportunités peuvent être moins bénéfiques qu’une troisième option : l’égalité des conditions.

L’égalité des conditions signifie que vous n’avez pas besoin d’être un grand performeur pour avoir accès aux choses qui définissent une vie décente. Dans l’Amérique agraire du 19ème siècle, la promotion de l’égalité des conditions prenait la forme de politiques qui aidaient les gens à devenir propriétaires de fermes. La propriété généralisée des fermes familiales était encouragée par les lois fédérales sur les terres de 1796, 1800 et 1820, qui prévoyaient le partage des terres fédérales en petites parcelles peu coûteuses, ainsi que par la loi sur les terres de 1862, qui permettait aux Américains de posséder 160 acres de terres publiques gratuites après les avoir cultivées pendant cinq ans.

Dans l’Amérique urbaine et industrielle du 20ème siècle, l’égalité des conditions signifiait des emplois bien rémunérés dans les usines et les bureaux qui permettaient principalement aux soutiens de famille masculins d’acheter des maisons et des voitures et de profiter d’une certaine sécurité économique avec leurs familles. Les loisirs sont également importants, car, contrairement aux professionnels acharnés et aux magnats des affaires, la plupart des Américains de la classe ouvrière ne sont pas mariés à leur travail.

Un nombre croissant de penseurs et de décideurs politiques, tant au sein des partis républicain que démocrate, s’intéressent à la création de voies vers le succès qui ne nécessitent pas d’obtenir un diplôme d’une université de quatre ans ou d’une école supérieure ou professionnelle. Ces alternatives incluent des programmes d’apprentissage, des collèges communautaires et des certificats de compétences.

Mais ces alternatives à l’enseignement supérieur conventionnel ne peuvent réussir que si les employeurs sont prêts à embaucher des travailleurs sans diplômes académiques traditionnels. Certaines entreprises ont supprimé les exigences de diplôme de leurs offres d’emploi en ligne ou ont annoncé des programmes pour embaucher et former davantage de travailleurs sans diplômes universitaires. Mais selon Burning Glass, une société d’analyse du marché du travail, cela n’a pas entraîné d’augmentation significative de la part des travailleurs sans diplômes universitaires dans beaucoup de ces entreprises.

Il ne suffit pas que les employeurs soient prêts à embaucher davantage de personnes sans diplômes universitaires. Les certificats de compétences et les programmes d’apprentissage peuvent être évités par les jeunes si ces alternatives ne mènent pas à des emplois avec des salaires et des avantages comparables à ceux de nombreux emplois nécessitant des diplômes de premier cycle. En effet, la multiplication des certificats de compétences sans valeur ne serait pas une amélioration par rapport à la multiplication des diplômes universitaires sans valeur.

Démanteler les préférences raciales et de genre dans l’enseignement supérieur et l’embauche est une réforme nécessaire et longtemps attendue. Il en va de même pour la création d’alternatives à l’université. Mais les politiciens de gauche, de droite et du centre devraient compléter ces réformes par des initiatives qui favorisent une certaine égalité des conditions, permettant à davantage d’Américains d’atteindre un mode de vie de classe moyenne selon les normes du 21ème siècle. Ce que signifie être de classe moyenne dans l’Amérique contemporaine et des sociétés similaires est quelque peu subjectif, mais la plupart des gens s’accorderaient à dire que cela inclut des salaires et des avantages adéquats, l’accès à des soins de santé abordables, une éducation de qualité pour les enfants et l’accès à la propriété pour ceux qui la recherchent.

Comment atteindre ces objectifs peut être débattu. Mais il peut y avoir un consensus en faveur de l’égalité des conditions, pour s’assurer que les riches, les pauvres et la classe moyenne ne vivent pas si différemment qu’ils pourraient aussi bien appartenir à des sociétés différentes.