La phrase « cela va sans dire » ne peut être utilisée que pour introduire ou commenter ce qui vient d’être dit ou sera dit. « Il est impensable que… » fonctionne de manière similaire. Évidemment, rien ne peut être qualifié d’impensable si cela vient d’être pensé — ou publié dans un thriller.

La phrase « théorie du complot » était autrefois synonyme de notions délirantes et rationnellement absurdes. Et pourtant, notre exécutif, la communauté du renseignement et le ministère de la Justice ont indéniablement conspiré contre Donald Trump et d’autres menaces perçues pour l’État. En même temps, le Mossad israélien a exécuté des opérations sans précédent contre ses ennemis, dont certaines seraient littéralement incroyables — des pagers explosifs ? Vraiment ? — si elles n’avaient pas réellement eu lieu. Est-il conspirationniste de noter que ce sont des tropes bien-aimés de la fiction d’espionnage ?

Où les jihadistes islamiques auraient-ils pu découvrir l’idée de faire voler des avions dans des structures emblématiques ? Dans le techno-thriller de Tom Clancy Debt of Honor (1994), un terroriste japonais fait voler un 747 dans le Capitole, et dans Black Sunday de Thomas Harris (1975), des terroristes islamiques équipent le dirigeable Goodyear d’une bombe et le font voler dans le Superbowl.

De nombreux écrivains étaient littéralement des agents secrets. Frederick Forsyth, le créateur du techno-thriller, était un espion pour le service secret britannique tout en travaillant comme journaliste. Graham Greene et Somerset Maugham l’étaient aussi. Ian Fleming a travaillé à Londres pendant la guerre comme stratège pour les saboteurs de Churchill, le Special Operations Executive. Ses livres sur Bond, bien que divertissants, ne sont ni techniquement intéressants ni particulièrement informatifs. Dans Casino Royale, par exemple, Bond porte un Beretta de calibre .25, un pistolet de poche, que tout tireur vous dira être « une bonne chose à avoir si vous n’avez pas d’arme ». Lors de sa prochaine sortie, 007 a amélioré son équipement avec un Walther de calibre .32, qui n’est pas beaucoup mieux.

Lorsqu’il a été enrôlé dans l’effort de guerre, l’imagination de Fleming a conçu un plan pour capturer un hydravion allemand, le remplir de commandos britanniques, puis organiser un atterrissage moteur éteint près d’un navire ou d’une base nazie nécessitant destruction. Cela n’a jamais été mis en œuvre.

Un des plus grands plans de guerre est devenu un livre : The Man Who Never Was. Il concerne l’opération Mincemeat, qui était un complot selon lequel un vagabond britannique, mort après avoir ingéré du poison pour rats, a été habillé et équipé comme un officier des Royal Marines. Son corps a été transporté par sous-marin jusqu’à la côte espagnole où il a été éjecté et rapidement échoué. La mallette menottée à son bras contenait une correspondance indiquant que la prochaine invasion britannique ciblerait la Sardaigne. Les nazis sont tombés dans le piège, détournant des forces de Sicile — l’objectif allié réel. L’un des auteurs du mémo original de l’opération Mincemeat était le commandant Ian Fleming, donc c’est un cheval sur moi.

L’opération Mincemeat a également été immortalisée dans un film plutôt bon de 1956 avec Clifton Webb. Une version moins connue est le roman de Duff Cooper de 1950 Operation Heartbreak. Non seulement romancier, Duff Cooper, 1er vicomte de Norwich (1890-1954), était également un homme politique tory éminent, Premier Lord de l’amirauté, et, après la guerre, ambassadeur en France. Pendant la Première Guerre mondiale, il a servi dans les tranchées en tant que lieutenant dans les Grenadier Guards. Pendant le temps de Churchill dans le « désert », et, durant son ministère, Duff était son allié le plus proche. Dans son récit de Mincemeat, il a un colonel britannique, qui a juste raté le combat pendant la Grande Guerre, piégé à un poste de bureau dans la Seconde. Après sa mort d’une crise cardiaque, c’est son corps qui est utilisé dans le stratagème.

Au moins, nous savons que Mincemeat a définitivement eu lieu. Nous n’avons pas de telles assurances pour sa préquelle, une histoire qui brouille les frontières entre fait et fiction même si elle n’a jamais fini sur les étagères des librairies.

Richard Meinertzhagen était le chef du renseignement militaire britannique en Afrique de l’Est au début de la Première Guerre mondiale. Transféré en Égypte, il a opéré en Palestine contre les Turcs. Il est surtout connu pour le soi-disant stratagème du haversack, le grand frère de Mincemeat. Lors d’une reconnaissance, Meinertzhagen a réussi à s’approcher trop près des lignes ottomanes — qui ont immédiatement essayé de le tirer. Malgré le fait qu’il a failli tomber de son cheval, Meinertzhagen a réussi à galoper en sécurité, mais pas avant d’avoir laissé tomber un haversack plein d’informations (fausses) sur les plans du général Allenby pour la reprise de Jérusalem. C’est une histoire captivante, et comme son apparition dans Mincemeat le suggère, une tactique probablement aussi ancienne que la guerre. Et peut-être est-ce même vrai.

Pourquoi devrais-je en douter ? Eh bien, en dehors du terrain, Meinertzhagen était un fraudeur colossal. Acclamé comme l’un des premiers ornithologues britanniques, il a renvoyé des spécimens non découverts de ses postes à travers le monde. Leur place de choix dans les musées n’était entachée que par la découverte qu’ils étaient, universellement, des assemblages découpés et collés d’oiseaux sans rapport. Tel est l’attachement pour Meinertzhagen dans la communauté des thrillers d’espionnage qu’un hommage lui a été rendu dans l’un des livres de Smiley. Smiley a rassemblé et dispersé ses « observateurs » bien-aimés pour surveiller un adversaire. Il les nomme, et parmi eux se trouvent « les deux filles Meinertzhagen ».

En tant que fellow fraudeur, John le Carré a dû aimer ce pourri. Il était l’un des grands écrivains du 20ème siècle et, avec Patrick O’Brien et notre George V. Higgins, il a élevé le roman de genre à quelque chose de supérieur — au statut d’« art ». Ses livres, comme les classiques d’espionnage de Joseph Conrad, sont imprégnés de pathos et de tristesse. Il était l’un des écrivains les plus réussis du siècle, tant artistiquement que financièrement.

Qui, alors, l’accuserait d’être un fraudeur ? Le Carré lui-même, se confessant hypocrite — non pas en tant qu’écrivain, mais en tant qu’espion. Tous ses livres concernent la lutte des services secrets contre la menace communiste, même si ses agents combattent la corruption et la trahison de Whitehall. Tout son travail parle de désillusion, aucun plus que A Perfect Spy (1986), dont le héros, comme le Carré lui-même, a été élevé par un père escroc. Le protagoniste, contrairement à le Carré, devient un agent double, si épris d’acceptation qu’il sert simultanément deux puissances en guerre. Lorsqu’il est découvert, il devient fou et met fin à ses jours.

Un soldat de fortune fictif pour l’Amérique était Joe Gall. Il apparaissait dans 20 thrillers de Philip Atlee. Ce sont des récits mettant en scène le sadisme et la pornographie — ce qui était sans surprise attrayant pour moi en tant que garçon adolescent. Dans chacun des livres, il (comme James Bond) tombe amoureux d’une nouvelle femme qui est assassinée à la fin du livre.

Le mythique Gall était un agent contractuel pour un organisme gouvernemental si secret qu’il n’avait même pas de nom. Il était notable pour ses diverses compétences martiales et pour une immoralité absolue au service de son pays. Mais ce qui est plus pertinent, c’est le pedigree de l’auteur. Philip Atlee était James Atlee Phillips, frère de David Atlee Phillips, qui, semble-t-il, était le responsable de la CIA de Lee Harvey Oswald. Maintenant que nous pouvons consulter les dossiers de l’assassinat de JFK dans lesquels il figure, nous pouvons non seulement apprécier la lumière qu’ils jettent sur la conspiration, mais aussi anticiper la conclusion subséquente que les dossiers eux-mêmes ont été falsifiés.