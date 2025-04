Considérant que ses récentes frasques ont fait perdre des dizaines de milliers de livres des économies de retraite de certains au Royaume-Uni, et ont conduit d’autres à craindre qu’une troisième guerre mondiale est sur le point d’éclater, il est rare de trouver quelqu’un maintenant qui n’a pas d’opinion sur la deuxième présidence de Donald Trump. Bien sûr, il a toujours été une figure polarisante. Mais je ne me souviens pas qu’il ait été aussi universellement exaspérant la dernière fois.

Cependant, cette fois, ce n’est pas un sport de spectateur : tout le monde a un intérêt en jeu. À l’époque où il a été élu, cela semblait encore principalement être quelque chose qui se passait là-bas en Amérique. Comme je l’ai rapporté à ces jours innocents, le chauffeur de taxi volubile qui m’a conduit de l’aéroport Dulles de Washington au Capitole le jour après la victoire électorale de Trump l’a attribuée aux prix des courses américains, à l’Ukraine et à la frontière sud : des questions qui, à l’époque, semblaient toutes relativement abstraites de ma perspective. Cent jours après le début de la présidence Trump, en jugeant les progrès jusqu’à présent par rapport à ces trois questions clés, une seule est un succès clair. Et si, pendant la même période, la plupart des Britanniques et des Européens ont commencé à se sentir personnellement investis dans les progrès de Trump, c’est parce que nous le sommes — de manières qui sont elles-mêmes liées à ces trois domaines politiques.

En particulier, les deux des trois sujets de politique de détail de mon chauffeur de taxi de DC où le succès de Trump est plus ambigu sont précisément ainsi parce qu’ils ont des ramifications bien au-delà des États-Unis — y compris potentiellement des conséquences négatives de grande portée, parmi des États qui considéraient jusqu’alors les États-Unis comme un allié. Et en retour, cela a produit de nouvelles fractures intéressantes dans la « droite internationale » qui a amplifié le phénomène trumpien et fourni son soutien théorique — et dont les affiliés non américains se retrouvent parfois dans une position profondément ambivalente.

C’était cette droite, ou du moins cette portion de celle-ci qui passe beaucoup de temps à poster sur X, qui a évoqué la sensibilité « Vous pouvez simplement faire des choses » que j’ai notée le jour des élections comme étant largement associée à Trump. Un élément clé de son mystique, le mème « juste faire des choses » cadre Trump comme une figure royale, réclamant le pouvoir exécutif qui, selon la légende de la Nouvelle Droite, a été progressivement dépouillé au Commandant en Chef par l’« État profond » et s’est évaporé dans des bureaucraties anonymes et structurellement de gauche.

Il est suffisamment clair que défaire ce fait accompli perçu de capture institutionnelle, en faveur de « juste faire des choses », est un projet central pour l’administration Trump. Son équipe a appris de la résistance institutionnelle à leurs projets de 2016 à 2020 et, avant la réélection de Trump en 2024, a établi des plans détaillés pour réajuster la machinerie du gouvernement afin que les choses soient, à nouveau, réalisables.

Trump a-t-il donc réussi à rendre les choses réalisables à nouveau ? Peut-être que l’histoire de succès la plus indiscutable sur ce front, en termes de chauffeur de taxi, est la frontière sud. Juste cette semaine, The Times a rapporté d’El Paso, qui sous Biden était un point de migration notoire mais où maintenant, comme le dit The Times, « les seuls migrants traversant étaient des cailles, les petits oiseaux se faufilant entre les interstices de la clôture ».

Les critiques dénoncent les méthodes strictes que Trump a instituées pour obtenir ce résultat comme preuve de la cruauté de son administration. Mais cela fonctionne, du moins dans le sens où cela empêche de nombreux nouveaux migrants d’arriver. Le mois dernier, selon The Times, les forces de l’ordre américaines ont intercepté moins de 8 000 tentatives de traverser la frontière — le chiffre le plus bas jamais enregistré, et un contraste frappant avec l’administration Biden, qui a parfois enregistré 8 000 rencontres par jour. Il n’est donc pas surprenant qu’un récent sondage de Fox ait classé la sécurité des frontières comme le seul point positif net de l’approbation de Trump, 55 % des répondants approuvant ses mesures.

Qu’en est-il des prix ? Ici, le bilan est plus mitigé. Trump a affirmé à la mi-avril que le prix du pétrole et des courses est en baisse et que « les États-Unis s’enrichissent grâce aux tarifs ». CNN n’était pas d’accord, ce qui est peut-être à prévoir, tandis que le suivi des prix des courses de NBC est équivoque. Pour les Américains qui font leurs courses, les choses ne semblent ni nettement meilleures ni nettement pires qu’il y a un an.

Qu’en est-il de l’Ukraine ? Ici encore, le bilan est ambigu. Il y a eu beaucoup de bruit et de disputes ; plusieurs rounds de discussions apparemment infructueuses ont eu lieu. Il y a eu cette fameuse dispute avec Zelensky en direct depuis le Bureau ovale. Mais Trump a promis à ses électeurs qu’il mettrait fin à la guerre en Ukraine « dès le premier jour », et jusqu’à présent, cette promesse a été reportée de 99 jours et continue, bien qu’il ait ensuite insisté sur le fait qu’il ne plaisantait que sur « le premier jour » et a en outre déclaré qu’un accord est « très proche ».

Alors que cela se prolonge, il y a aussi eu toute l’affaire du « groupe de discussion sur les bombardements Houthi ». Et le Blob de défense américain a continué ses manœuvres habituelles avec référence au Moyen-Orient, de sorte que l’engagement de longue date de Trump à sortir des « guerres éternelles » semble, si ce n’est en balance, du moins compliqué par une gamme de points de vue des parties prenantes et des niveaux de compétence variables au sein de l’équipe républicaine.

Seul le partisan le plus aveugle pourrait pointer l’un ou l’autre de ces ensembles de politiques et les déclarer des victoires claires du point de vue de mon chauffeur de taxi. Ni, en effet, pourrions-nous revendiquer la même chose pour la promesse de Trump de fermer la frontière sud : déporter les millions de migrants illégaux qui l’ont déjà franchie et qui résident maintenant en Amérique. Bien que certains efforts aient été faits — avec quelques mèmes controversés — tenir cette promesse est une tâche d’une telle ampleur, et d’une telle complexité juridique, logistique et humanitaire, que même les premiers pas timides semblent déjà embourbés dans plusieurs formes de guerre judiciaire de tranchée.

Au milieu des attaques partisanes que cela a toutes produites, il n’est peut-être pas surprenant que même Fox rapporte que Trump rassemble désormais moins de soutien majoritaire parmi les Américains, dans tous les domaines sauf le contrôle des frontières. Pendant ce temps, les Européens ont saisi et amplifié ce changement rapporté dans l’humeur électorale américaine, la presse progressiste britannique rapportant une « chute des sondages » et « les Américains, y compris les républicains, perdant confiance en Trump ».

Mais combien de cela n’est-il que des vœux pieux ? L’un des corollaires moins souvent discutés de « l’Amérique d’abord », même parmi ceux qui soutiennent largement Trump en Europe, est que cela signifie « tout le monde d’autre très loin derrière ». Et c’est ainsi qu’il en a été, au cours des 100 derniers jours, de chaque point de vue sauf celui des dévots de MAGA.

Les affaires mondiales, la finance, la fabrication et la logistique ont été brutalement secouées après des décennies de développement de relations commerciales complexes et transfrontalières et de chaînes d’approvisionnement par les tarifs de « Jour de Libération » de Trump, et le tourbillon qui a suivi de rétractations, d’exemptions et d’équivoques. Beaucoup de gens sont matériellement plus pauvres à cause de ces politiques. Même ceux des droites européennes qui ont accueilli la présidence de Trump pourraient être pardonnés de grimacer face à l’impact négatif, peut-être y compris sur leur propre porte-monnaie, de mesures que même Julius Krein, rédacteur en chef du journal politique New Right American Affairs, a qualifiées de « erreur coûteuse ».

En tant qu’outil pour rééquilibrer le commerce mondial, il est au mieux trop tôt pour dire si les tarifs allégeront le coût de la vie de mon chauffeur de taxi à DC. Est-il possible de mitiger les effets négatifs sur la fabrication américaine de l’hégémonie du dollar, tout en conservant l’avantage politique d’imprimer la monnaie de réserve ? Je reste sceptique. Quant à « l’Amérique s’enrichissant grâce aux tarifs », peut-être que le seul sens dans lequel cela est vrai est si vous définissez « l’Amérique » comme ceux qui ont bénéficié d’une connaissance précoce des changements dans la politique tarifaire de Trump pour profiter du marché boursier.

Qu’en est-il de la vue d’ensemble ? Est-ce tout simplement le prix à payer pour démanteler l’ère de la Fin de l’Histoire ? Comme le remarque sèchement Krein, « [l]es changements structurels dans l’ordre international et l’économie mondiale sont nécessaires », mais ce n’est pas pour aider le consommateur américain ordinaire, ni même à cause des objections alimentées par les mèmes à « le GAE », mais pour des raisons plus grimement réalistes. Comme le dit Krein : « les États-Unis occupent une position beaucoup plus faible qu’ils ne l’ont été dans un passé récent. » Et cette réalité entraîne également l’ensemble le plus internationalement diviseur de politiques radicales trumpiennes : son désir unilatéral de mettre fin à l’ordre international basé sur des règles que l’Amérique a créé et dominé pendant presque un siècle, ainsi que le rôle de l’Amérique en tant que policier mondial. C’est ce que signifie « plus de guerres éternelles » ; et en termes de chauffeur de taxi, c’est ce que cela signifie mettre fin à l’implication américaine en Ukraine.

Mais peu importe ce que pense l’Américain ordinaire du démantèlement de cet ordre international, du point de vue européen, c’est extrêmement impopulaire. L’aile américaine de la galerie de cacahuètes de la droite en ligne aime à prétendre que c’est parce que les « Europoors » sont des profiteurs, qui préfèrent dépenser leur argent en aide sociale pour les Afghans et enfermant leurs citoyens pour des publications sur les réseaux sociaux. Mais la réalité est que l’Europe a été généralement paisible depuis 1945, en grande partie grâce à la soumission militaire à l’Amérique à l’échelle du continent.

Si cela devait cesser, cela soulève la possibilité de fissures apparaissant dans cette paix et cette unité. Dans ses mémoires, le grand historien diplomatique George Kennan décrit la domination « anormale » de l’Amérique sur l’Europe après la Seconde Guerre mondiale comme une sorte de « tutelle paternelle ». Kennan a observé : « Un jour, il me semblait, cette Europe divisée, dominée par les présences militaires de nous-mêmes et des Russes, devrait céder à quelque chose de plus naturel — quelque chose qui rendait plus justice à la véritable force et aux intérêts des peuples européens intermédiaires eux-mêmes. » Mais si Kennan pensait que ce « quelque chose de plus naturel » devrait « voir le jour lorsque le moment serait venu », ce moment n’était pas encore arrivé pour les générations successives d’Américains.

Jusqu’à présent. Mais à ce stade, l’Europe s’est habituée à sa soumission, à un statu quo dirigé par l’Amérique. C’est pourquoi, jusqu’à présent, les Européens ont beaucoup dit et fait plutôt moins pour se réarmer, tandis que Starmer a promis des « bottes sur le terrain », seulement plus récemment pour tergiverser sur le fait que cela serait « risqué ». Plus clairement : la plupart des satrapies américaines en Europe restent gérées par des partisans de l’idéologie internationaliste que Trump s’est donné pour mission de démanteler, et font semblant dans l’espoir d’inciter leur protecteur à revenir.

Le résultat global est un mélange désagréable d’insultes et de supplications taillées sur mesure pour la recirculation trumpienne à un public domestique, comme preuve pour soutenir des croyances établies sur la grossièreté et l’ingratitude européennes. Et pourtant, même ces Britanniques et ces droitiers européens qui aiment critiquer « le GAE » pourraient hésiter devant la boîte de vers diplomatiques paneuropéenne qui serait ouverte par le retrait complet de la garantie de sécurité américaine.

Cette boîte pourrait s’ouvrir avec le temps, de toute façon. Car la meilleure façon de comprendre le rôle de Trump est d’ignorer le braggadocio et les annonces hyperboliques en majuscules, et de regarder sa présidence non seulement à travers le prisme de sa promesse de « Rendre l’Amérique grande à nouveau », mais aussi ce que cela concède : la réalité que Krein a observée d’un affaiblissement relatif de l’Amérique. Et cela, avant tout, aide à donner le plus de sens aux 100 premiers jours de Trump.

Cette période a vu les victoires les plus claires dans les domaines où il s’agit moins d’« Amérique d’abord » que d’Amérique uniquement : c’est-à-dire le contrôle des frontières domestiques. Là où les promesses faites à son électorat impliquent le monde au-delà de l’Amérique du Nord, cependant, les choses deviennent plus compliquées. Il s’avère qu’il n’est pas facile de réorganiser unilatéralement l’économie mondiale en lui criant dessus. La diplomatie en temps de guerre, elle aussi, est une chose délicate. En tant que leader d’une Amérique post-hégémonique à la recherche d’un nouvel équilibre, cette présidence trumpienne est moins l’ère multipolaire nouvelle que le courant de retour, entraînant tout dans cette direction.

Alors que nous, petites nations, luttons pour ne pas nous noyer, nous pouvons nous attendre à ce que tout le monde se débatte entre essayer de sauver d’anciennes façons de penser et d’agir et essayer d’en créer de nouvelles. Les sympathisants de Trump dans des géographies au-delà du noyau américain devraient se rappeler que cela s’applique aussi à nous. Les coalitions idéologiques à grande échelle auxquelles nous nous sommes habitués étaient, dans une large mesure, des artefacts de cet empire américain s’étendant sur le globe. Je soupçonne qu’à mesure que les intérêts se fracturent, se durcissent et se diversifient, nous découvrirons que la coalition internationale qui a amplifié la campagne de Trump et applaudi son élection ne survivra pas longtemps à son propre moment de triomphe.