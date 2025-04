Les Italiens ont une expression pour cela : « Siamo all’ultima spiaggia », littéralement, nous sommes sur la dernière plage. Ils le disent depuis 30 ans, bien qu’ils insistent maintenant sur le fait que cette fois, c’est vraiment vrai. L’argent est épuisé. La crise des retraites se profile, et toutes les tentatives de s’attaquer au problème ont échoué. Mais ce n’est pas de l’Italie dont nous parlons, c’est du Vatican.

Depuis des décennies, la Curie romaine, l’organe central de gouvernement de l’Église, est largement considérée comme inadaptée à sa mission. Une personne qui a clairement vu cela était le défunt pape François qui, lors de son échange de vœux de Noël avec la Curie en 2014, les a critiqués pour ce qu’il voyait comme de multiples échecs, y compris quelque chose appelé « Alzheimer spirituel ». Il semblait sérieux au sujet de la réforme. Les cadeaux de Noël de la Curie — un panettone et une bouteille de prosecco chacun — ont été annulés, et le recrutement gelé. En même temps, le pape François a institué un dicastère pour l’économie, afin de regrouper tous les départements financiers sous un même toit, et a mis un cardinal australien sévère, George Pell, à sa tête. Le feuilleton semblait terminé, mais en fait, il ne faisait que commencer.

Pell a rapidement rencontré de l’obscurcissement et de l’opposition à chaque tournant. Les monsignori se lamentaient d’être contraints de rendre des comptes pour chaque cappuccino, et des histoires étaient plantées dans la presse sur l’extravagance de Pell. L’audit financier ordonné par Pell a été suspendu par le cardinal Becciu, le sostituto, en gros le chef de cabinet du Vatican. Les progrès ont stagné, et les choses se sont terminées par trois arrestations spectaculaires. Pell est retourné dans son pays natal pour faire face à des accusations d’abus sexuels, dont il a été, après un long processus, acquitté. (Certains Italiens croyaient que l’arrestation et le procès de Pell avaient été orchestrés par Becciu, mais cela semble exagéré, même dans un pays accro aux théories du complot.) Libero Milone, l’auditeur, un homme de confiance de Deloitte, a été arrêté par le Vatican, interrogé pendant 12 heures et accusé d’espionnage, ou, comme certains pourraient le dire, simplement d’avoir fait son travail. Les accusations ont été ultérieurement abandonnées. Mais le triomphe du cardinal Becciu a été de courte durée. Lui aussi a été arrêté et, avec plusieurs associés, jugé au Vatican pour détournement de fonds, et reconnu coupable. Son procès a été caractérisé par des détails impénétrables d’un accord commercial concernant l’ancien dépôt de Harrods à Londres, et pimenté par des histoires sur une femme, Cecilia Marogna, désignée « la dama del Cardinale » (la dame du cardinal) qui, supposément pour le compte secret du Vatican, avait dépensé un demi-million d’euros d’argent du Vatican en sacs à main de luxe et en vie de luxe.

Deux choses semblent maintenant claires. Le pape avait nommé des réformateurs, puis ne les avait pas soutenus à fond. En tant que tel, le Vatican reste un patchwork de fiefs et de franchises conflictuels. Il y a le Secrétariat d’État, où Becciu était sostituto, qui a refusé de reconnaître l’autorité de Pell, affirmant qu’il était « la suprema », responsable devant personne. Pendant ce temps, le portefeuille immobilier, qui est très précieux, est contrôlé par l’APSA, l’agence qui supervise le patrimoine du Saint-Siège ; une grande partie de cette propriété rapporte très peu d’argent et est louée en dessous de la valeur du marché aux employés du Vatican en compensation de leur faible salaire. Le gouvernement de l’État de la Cité du Vatican est indépendant de cela, tout comme l’Institut pour les œuvres religieuses, mieux connu sous le nom de Banque du Vatican. Et tandis que certaines entreprises du Vatican rapportent de l’argent, notamment le bureau de poste et les musées, d’autres en perdent à un rythme effréné, comme Radio Vatican. La principale source de revenus, la quête de Saint-Pierre, la collecte annuelle de toutes les églises catholiques du monde, diminue de manière dramatique. La crise arrive. En fait, elle est peut-être déjà là.

L’inefficacité et la corruption nuisent à la marque, et alors que les dons diminuent, les querelles pour les miettes tendent à augmenter. L’Église n’a toujours pas réussi à se défaire du spectre de Roberto Calvi, « le banquier de Dieu », retrouvé pendu sous le pont de Blackfriars en 1982. Et l’odeur de blanchiment d’argent persiste obstinément. Mais les finances ne sont qu’une partie du problème administratif plus large. Au cours des 12 dernières années, le pape François a effectivement contourné la Curie et la machinerie gouvernementale habituelle. Il a nommé des évêques personnellement, plutôt que par les processus normaux établis par le dicastère pour les évêques. Ce tournant vers le pouvoir personnel a eu des résultats catastrophiques. En Argentine, toutes les nominations épiscopales ont été faites par le pape lui-même. À Mar del Plata, une ville proche de Buenos Aires, le pape François a nommé deux évêques consécutivement, tous deux devant démissionner avant de prendre leur poste. Un administrateur diocésain intérimaire a également dû démissionner lorsqu’il a été accusé de faute professionnelle. Quant à un ancien évêque de Mar del Plata, il n’a duré qu’un an dans son nouveau poste dans un autre diocèse. Tous les nommés étaient bien connus du pape François, mais le contrôle et la diligence raisonnable étaient clairement insuffisants.

Après un certain temps, un schéma d’échec administratif émerge. En Angleterre, un pays peu important pour le Vatican et dans lequel le pape François n’a pas porté un intérêt particulier, deux évêques nouvellement nommés de Portsmouth ont démissionné avant de prendre leur poste ; cela était probablement la faute du dicastère pour les évêques. Au Chili, il y a eu une lutte indécente (avec des coups de poing dans la cathédrale) concernant la nomination par le pape François de l’évêque Barros d’Osorno, qui a été imposé mais finalement retiré après une longue querelle qui s’est terminée par la démission de tous les évêques chiliens en masse. Mais les pires cas concernent un homme nommé Gustavo Zanchetta et un autre appelé Marko Rupnik. Tous deux sont accusés de crimes sexuels ; dans les deux cas, la procédure régulière a été ignorée.

Considérons le cas Zanchetta. En juillet 2013, le pape François l’a nommé évêque d’Orán en Argentine, l’une de ses premières nominations épiscopales. Zanchetta était bien connu du pontife, en effet un ami. Quatre ans plus tard, il a démissionné pour des raisons de santé. Zanchetta a ensuite été envoyé en Espagne pour une évaluation psychologique puis employé à Rome en tant qu’« assessore » à l’APSA, un poste spécialement créé pour lui. Ce n’est que plus tard qu’il est apparu qu’en 2015, l’un des secrétaires de Zanchetta avait trouvé des images sexuellement explicites sur son téléphone portable, y compris des selfies nus de Zanchetta. Des preuves suggèrent que le pape était au courant de cela à l’époque, car il avait convoqué Zanchetta à Rome en octobre 2015. Cependant, le pape François croyait à la déclaration de Zanchetta selon laquelle son téléphone avait été piraté.

Ce n’est qu’en janvier 2019 que Zanchetta a été suspendu de son poste curial pour des accusations d’abus non spécifiées. Une enquête ecclésiastique a été ordonnée et un rapport a été déposé. Un procès canonique de Zanchetta a été annoncé comme imminent. En juin 2019, les procureurs argentins ont accusé Zanchetta d’avoir abusé sexuellement de deux séminaristes. Plus tard, une accusation de détournement de fonds publics a été ajoutée. Le procès a commencé en février 2022 et Zanchetta a été condamné pour abus sexuels et condamné à quatre ans et demi de prison. Cependant, la Conférence des évêques argentins a demandé la clémence et Zanchetta a été autorisé à purger sa peine sous assignation à résidence dans une maison pour prêtres retraités. Quant au procès canonique, il a disparu des radars, ce qui signifie que Zanchetta continue d’être un évêque catholique en règle. Qui le protège, et pourquoi ?

Le cas Rupnik est quelque peu différent, mais pire. Rupnik, un prêtre célébrité slovène bien connu, jésuite et artiste mosaïste, est accusé d’abus sexuels sur des adultes, dans ce cas des religieuses qui étaient sous sa direction spirituelle. Rupnik n’a pas été reconnu coupable par un tribunal, et probablement ne le sera jamais. Cependant, ses crimes canoniques sont clairs. Il a absous les péchés de son partenaire dans le péché sexuel, pour lequel il a été automatiquement excommunié en 2019 ; néanmoins, l’excommunication a été presque immédiatement levée, car, nous dit-on, Rupnik s’est repenti. De plus, en raison de diverses allégations contre Rupnik, reçues en 2019, datant des années quatre-vingt-dix, elles n’ont pas pu être enquêtées car il y avait un délai de prescription, que le Pape a refusé de lever. En 2020, le Père Rupnik a prêché lors de la retraite de Carême au Vatican. Cependant, le scandale Rupnik a continué ; certaines des religieuses se sont exprimées publiquement. Les jésuites l’ont expulsé de l’ordre pour désobéissance, et finalement le Pape a levé le délai de prescription, pour permettre un procès canonique. Cela n’a pas encore commencé, l’excuse étant que la nomination des juges s’avère trop difficile. La personne chargée de traduire Rupnik en justice est le Cardinal Fernández, un Argentin et proche collaborateur du défunt Pape François.

Ce n’était pas toujours ainsi. Benoît XVI, peu avant de devenir pape, a parlé de chasser la saleté de l’Église. Quand il était pape, il a condamné l’abuseur sexuel Marcial Maciel à une vie de recluse, par décret, sans procès, comme le Pape, un monarque absolu, peut le faire. Maciel avait été protégé par beaucoup durant le pontificat de Jean-Paul II, mais Benoît a agi rapidement et fermement contre lui. Cela peut être fait. Mais Rupnik continue d’être un prêtre en règle : qui le protège, et pourquoi ?

L’administration, l’administration, l’administration n’est pas tout à fait le slogan séduisant que l’on pourrait espérer, mais c’est cela — la restauration de la procédure régulière, et le besoin urgent de faire avancer les choses — qui sera le principal défi pour le prochain pape. Et cela est en retard de plusieurs décennies. À la fin du pontificat de Jean-Paul II, qui est mort en 2005, il y avait une perception que le Pape avait négligé le gouvernement de l’Église, grâce à ses voyages à l’étranger et à ses longues absences de son bureau au Vatican. On espérait que Benoît XVI réformerait la Curie romaine, mais ce défi, ainsi que le scandale des Vatileaks, l’a vaincu, malgré le départ prometteur avec Maciel. Le Pape François, lui aussi, n’a pas réussi à apporter des changements efficaces. C’est maintenant au prochain homme. En attendant, le Vatican commence à ressembler à l’Empire ottoman dans ses dernières années, hanté par la faillite et l’échec de se réformer.

Y a-t-il quelqu’un qui peut empêcher le Vatican de suivre le chemin des Ottomans ? Tout cardinal ayant bien dirigé un grand diocèse ou gouverné un dicastère au Vatican de manière efficace a une chance de devenir pape, tant qu’il n’est pas trop vieux. Le problème est que peu de noms se présentent. Certains des cardinaux en lice ont dirigé de minuscules diocèses, qui en termes de population sont de la taille de petites paroisses : pensez à Mario Grech (Gozo, la République de Malte), Pierbattista Pizzaballa (Jérusalem), ou même Soane Patita Paini Mafi (Tonga) et Giorgio Marengo (Oulan-Bator, Mongolie). Et puisque les archevêques de grands diocèses comme Milan et Paris ne sont pas cardinaux, ils ne seront pas au Conclave, bien qu’ils puissent théoriquement être votés. Quant au cardinal Tagle des Philippines, qui a été en charge du vaste dicastère de Propaganda Fide à Rome, son administration a été moins que brillante. C’est ce manque d’expérience parmi ses rivaux qui place le numéro deux du pape François, le cardinal Parolin, secrétaire d’État, en position de force. Il a passé les 12 dernières années à parcourir le globe et est bien connu des autres cardinaux. Mais beaucoup d’hommes entrent au Conclave en tant que pape et en sortent cardinal, et tel sera le sort de Parolin. Il est trop associé aux controverses du règne du pape François, à un moment où l’Église espère, peut-être, laisser derrière elle l’ère François.

Le prochain pape ? J’aimerais le savoir. Les conclaves ont l’habitude de nous surprendre avec des candidats peu connus qui finissent par apporter une énorme contribution : Karol Wojtyla, Jean-Paul II, en étant un exemple phare, et Angelo Roncalli, Jean XXIII, en étant un autre. Tous les catholiques doivent espérer et prier pour un autre Wojtyla ou Roncalli, quelqu’un qui changera l’Église, et pour le mieux ; peu importe quel type de théologien il est ; il doit juste fournir une main forte pour guider la Barque de Pierre et la faire naviguer à travers les eaux tumultueuses qui se profilent sans aucun doute à l’horizon.