Comment un courtisan de Castro s’est un jour retrouvé à tenir des bouquets pour Bolsonaro est l’une des histoires les plus intrigantes du monde littéraire, bien que ce ne soit en aucun cas sui generis. C’est l’un de ces lieux communs de la vie que le vieillissement s’accompagne souvent d’une dérive vers la droite. Les écrivains, en particulier, se sont révélés sensibles à de telles migrations à travers le spectre. Écrire sur ce parcours — certains riffent sur « pourquoi j’ai quitté la gauche » — a été un risque professionnel. Pensez à André Gide, Arthur Koestler, Stephen Spender, ou à n’importe lequel des imitateurs qui ont produit leur propre version à bas prix de The God That Failed.

Dans leurs mémoires, presque toutes écrites comme des confessions d’écoliers enivrés, l’accent a toujours été mis sur l’expérience personnelle, mais ce qu’ils décrivent est en fait un changement social plus large. « Vous n’êtes pas spécial », on a envie de gribouiller dans les marges. En effet, le passage de la gauche à la droite est, en résumé, l’histoire du XXe siècle. Il se peut bien qu’il s’agisse d’une loi de fer de l’histoire qu’aucune société n’est sortie plus à gauche de cela. Le changement de signification des mots « démocratie sociale » est un indice fiable de ce changement historique mondial : dans le premier tiers du siècle, un social-démocrate était pratiquement un communiste ; dans le second, quelque chose d’un keynésien ; dans le dernier tiers, un Blairite effronté.

Ce qui distingue Mario Vargas Llosa, le romancier péruvien lauréat du prix Nobel décédé dimanche à l’âge de 89 ans, de ses pairs ayant quitté la gauche, c’est l’ampleur de sa transformation. Bien qu’il ait partagé un engagement vestigial envers la démocratie et l’égalité — tous deux en accord avec le répertoire général du libéralisme de la guerre froide —, pendant la majeure partie de sa vie après sa conversion, il a commencé à se débarrasser rapidement de ces croyances faibles vers la fin de ses jours. À ce moment-là, il était une figure emblématique de la droite dure.

Dans sa jeunesse, les sympathies de gauche venaient naturellement à Vargas Llosa. Bien qu’il fût membre de la classe intermédiaire, une enfance atypique à Arequipa, au Pérou, empêchait toute identification simple avec la bourgeoisie. Son père était un martinet, qui abandonna le jeune Mario et sa mère, pour se rétablir brutalement dix ans plus tard. Le retour ne fut pas heureux. Un type macho, le père de Mario l’avait envoyé dans une académie militaire pour devenir un homme ; la passion du fils pour les livres était apparemment considérée comme « une preuve d’homosexualité ». Cette expérience le laissa marqué et hostile à toute forme d’autorité, y compris parentale et étatique. Le marxisme démocratique, rejetant à la fois la famille patriarcale et l’autoritarisme militaire, était d’une évidente attirance.

Un trio de romans suivit, cimentant sa réputation d’écrivain communiste prometteur dans les cercles de gauche de Lima. Leur esprit dominant semble être le marxiste péruvien José Carlos Mariátegui, qui a fusionné la lutte des classes avec le millénarisme indigène. Le premier roman de Vargas Llosa, The Time of the Hero (1963), visait l’académie militaire, dépeignant un monde sombre de racisme et de violence ordinaire. Dans celui-ci, les rejetons de la classe dirigeante tuent un cadet malheureux et violentent une poule. Le livre a connu un succès de scandale lorsque des nationalistes péruviens l’ont brûlé comme une œuvre de propagande équatorienne ; les deux pays avaient mené une guerre dans les années quarante, et toute critique intérieure à Lima était considérée comme une désinformation malveillante émanant de Quito. The Green House (1966) a également servi de petite fresque, cette fois-ci prenant un point de vue de ver sur l’Église, l’armée et la classe politique pendant la dictature de Manuel Odría soutenue par les États-Unis, depuis les entrailles d’un bordel. Conversation in the Cathedral (1969) a compliqué ce tableau avec une dynamique de haut en bas digne de Joseph Losey ; le titre était un abus de langage, faisant référence à un bar-bordel du même nom, où un écrivain de la haute société converse avec un chauffeur. En chemin, Vargas Llosa aborde avec mordant le snobisme et la corruption des dirigeants de Lima.

Les années soixante-dix ont vu Vargas Llosa tourner le dos au communisme, bien que ce ne fût pas une conversion de Damas. Les événements ont érodé ses croyances. Les chocs jumeaux de 1956 — la crise de Suez et l’insurrection hongroise — avaient donné naissance à une génération de gauchistes occidentaux qui juraient par « ni Washington ni Moscou ». Quelque chose de similaire s’est produit en Amérique latine au milieu et à la fin des années soixante. Grâce à l’invasion de la Baie des Cochons en 1961 et au coup d’État militaire brésilien avec le soutien américain trois ans plus tard, l’identification avec les États-Unis n’avait jamais été une option réaliste pour tout Latino-américain qui se respecte. Vargas Llosa, pour sa part, avait applaudi Castro, pour s’être opposé aux coupistes gringos.

De même, il y avait des raisons de désillusion face au communisme. Lorsque les chars soviétiques ont envahi la Tchécoslovaquie en 1968, Vargas Llosa est devenu convaincu qu’il s’agissait d’une autre puissance impériale, mais une qui arborait un drapeau rouge. La censure prude des scènes de sexe dans son premier roman par La Joven Guardia, son éditeur russe, a également confirmé l’impression que les Soviétiques n’étaient pas exactement des croisés de la liberté d’expression. Pour Vargas Llosa, ils n’étaient pas différents des censeurs de Franco, qui avaient supprimé des références peu flatteuses à l’autoritarisme de l’édition espagnole. Le soutien de Castro à l’écrasement du Printemps de Prague a été un autre coup dur. La goutte d’eau a été l’humiliation du poète cubain Heberto Juan Padilla, qui a dû s’humilier devant Castro pour sa « déviation de droite ». L’arrestation éventuelle de Padilla en 1971 a ridiculisé la prétention de Castro à représenter une sorte de juste milieu, conciliant propriété étatique et liberté intellectuelle.

Le dilemme idéologique, l’effacement des anciennes certitudes, a dû être difficile à digérer. Vargas Llosa s’est occupé avec deux tournées comiques, Capitaine Pantoja et le Service Spécial (1973) et Tante Julia et le Scénariste (1977), ce dernier étant celui sur lequel sa réputation occidentale repose. Une œuvre d’autofiction avec des touches baroques d’Iris Murdoch, elle parodie sa liaison avec sa tante bolivienne vivace et grivoise, Julia Urquidi, de 13 ans son aînée. « Avoir une liaison avec une femme plus âgée était très excitant », a déclaré plus tard Vargas Llosa. Sans aucun doute, cela l’était, car cela semble avoir doté le jeune homme de 19 ans de la précocité qui découle généralement de telles relations. Il est sorti de cette liaison un styliste de la prose avec d’énormes réserves de sensibilité — des atouts littéraires qui lui permettraient longtemps d’obtenir un passe-droit de la presse, peu importe à quel point sa politique devenait odieuse.

Par la suite, ses écrits ont pris un tournant politique manifeste. Un épisode clé a été une rencontre anglaise — un dîner en 1980 auquel assistaient Margaret Thatcher, Philip Larkin et Isaiah Berlin. À ce moment-là, Vargas Llosa était déjà un anglophile, ayant enseigné la littérature latino-américaine à KCL. Maintenant, il se réinventait en tant que tribune de « l’andénisme thatchérien » — ses mots. En lisant Friedrich Hayek, Karl Popper, Adam Smith et Berlin — des étoiles polaires qu’il a ensuite louées dans L’Appel de la Tribu (2018) — il a développé un scepticisme profondément anglais du utopisme. La perfectibilité était le credo des fous, a-t-il soutenu. La faillibilité de l’homme exigeait du réalisme. En conséquence, il n’aurait jamais de relations avec le réalisme magique, qu’il équivalait à un socialisme utopique irréaliste. Il était sur quelque chose : les doyens et doyennes du réalisme magique — des figures comme Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias et Isabel Allende — étaient tous des gauchistes non réformés. Vargas Llosa, cependant, était fait d’une étoffe différente. Même son communisme précoce avait été une affaire pratique, concrète, pas un exercice rêveur de création de mondes. « J’ai une faiblesse invincible pour ce qu’on appelle le réalisme », déclarerait-il dans ses mémoires Un Poisson dans l’Eau (1993). Une décennie plus tard, il avait ceci à dire à The Guardian : « cette idée d’une société parfaite se cache derrière des monstres comme les talibans. » Ainsi, avec une seule comparaison malveillante, il a rejeté toute association avec la gauche.

La nouvelle adhésion au néolibéralisme reposait sur une logique casuistique. Dans ses discussions sur la gauche, ce sont toujours ses déficiences réellement existantes que Vargas Llosa exhibait devant ses lecteurs : des restrictions à la liberté d’expression, des arrestations arbitraires, et ainsi de suite. Le néolibéralisme, en revanche, était une possibilité entièrement théorique pour lui. Vargas Llosa parlait du marché libre et de la liberté d’expression comme appartenant à un seul ensemble. C’est une vue désuète, étant donné à quel point les deux ont rarement été en phase dans le contexte latino-américain. Plus souvent qu’autrement, les élections là-bas ont opposé les marchés à la démocratie, les premiers étant généralement soutenus par des forces étrangères (lire : américaines) et militaires, la dernière défendue par la gauche socialiste.

Il est révélateur que Vargas Llosa ait loué la dictature de Pinochet pour sa liaison avec les Chicago Boys mais l’ait réprimandé pour la répression violente du travail et de la société civile — le tout sans s’arrêter pour considérer que la croissance néolibérale du Chili avait précisément été rendue possible par la violence contre les syndicats et la répression des salaires. De même, il n’y avait pas de compte à rendre sur la pratique du néolibéralisme anglo-américain — reposant sur un État de guerre en constante expansion, des contrats publics, des coups d’État et du travail pénitentiaire. Dans les années suivantes, en tant que chroniqueur pour El País, il s’en prendrait aux intellectuels de gauche pour leur illettrisme économique, bien que, sur la base de ses propres écrits économiques, l’accusation pourrait facilement être inversée.

Une collaboration avec l’économiste Hernando de Soto, le Hayek du Pérou, a abouti à un pamphlet appelant au transfert des droits de propriété aux pauvres, qui, avec un crédit adéquat, devaient se mettre à former des entreprises petit-bourgeoises. La théorie de la balle magique, cependant, n’a pas tenu compte du fait que les problèmes du Pérou étaient structurels — qu’un exportateur de matières premières ne pouvait guère rivaliser avec les Tigres asiatiques, qui avaient tous bénéficié d’une intervention étatique colossale. En effet, ce n’est qu’en l’absence d’intervention de l’État que le Pérou a réalisé son pire cauchemar. Lorsque, en 1980, le nouvel élu Fernando Belaúnde a abandonné les réformes agraires du gouvernement précédent, il a effectivement préparé le terrain pour le Sentier lumineux, la milice maoïste péruvienne qui a tué environ 30 000 personnes dans les années quatre-vingt.

En 1990, Vargas Llosa s’est présenté à la présidence sur un programme néolibéral — austérité, privatisation — perdant face à Alberto Fujimori au second tour. Néanmoins, on pourrait dire qu’il a gagné le débat. Dans le « Fujishock » qui a suivi, le même ensemble de réformes sur lequel Vargas Llosa s’était engagé a été mis en œuvre par son adversaire.

Dans le nouveau millénaire, surtout après son prix Nobel de 2010, Vargas Llosa est devenu progressivement déséquilibré. En 2022, il a apporté son soutien à Dina Boluarte, la présidente non élue du Pérou, et a applaudi sa répression des étudiants et des groupes indigènes. L’année suivante, il a exprimé son soutien à Bolsonaro, dont le « clowning around » — comme l’a dit Vargas Llosa — incluait de conspirer dans un coup d’État d’extrême droite raté contre Lula. Au Chili, également, le romancier a misé sur le mauvais cheval, louant José Antonio Kast (qui s’oppose au mariage homosexuel et aux droits à l’avortement) qui a ensuite perdu face au gauchiste Gabriel Boric. Plus risible, à propos de #MeToo, Vargas Llosa a qualifié le féminisme de « l’ennemi le plus acharné de la littérature ». Une victoire potentielle de Podemos annonçait un « retour au caudillisme ».

Le penchant pour des déclarations extravagantes révélait un homme totalement hors de son élément. Heureusement pour lui, sa réputation dans le monde des belles lettres repose non pas tant sur ses incursions politiques que sur son érotisme élevé et sa maîtrise formidable de l’histoire littéraire. Heureusement, deux Vargas Llosa coexistaient, l’un étant chroniqueur et l’autre romancier. Son néolibéralisme autoritaire a à peine interféré avec sa fiction ultérieure, et il faut une loupe pour détecter de minuscules traces de cela dans, disons, Le Festin du bouc (2000) ou Le Rêve du celte (2010). Le Vargas Llosa qui sera retenu est le type espiègle qui a murmuré « Henry James est nul » à son ami José Donoso sur le lit de mort de ce dernier, à quoi il a été répondu : « Flaubert, encore plus. » En tant que fan de Flaubert, Vargas Llosa reconnaîtrait sans doute que son usé plaidoyer pour des shibboleths autocratiques et néolibéraux n’aurait pas été déplacé dans le Dictionnaire des idées reçues du maître.