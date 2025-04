Donald Trump a vanté que les dirigeants mondiaux « embrassaient mon derrière » alors qu’ils s’efforçaient de négocier des accords tarifaires avec les États-Unis. Lors d’un dîner de collecte de fonds cette semaine à Washington, le Président a raillé ses prétendus flatteurs : « S’il vous plaît, monsieur, faites un accord. Je ferai n’importe quoi. Je ferai n’importe quoi, monsieur. » Il n’est pas évident de savoir exactement à qui il faisait référence, mais au moins un pays n’en voulait pas. La riposte de la Chine à la déclaration de guerre commerciale de Washington était : allez-y.

Mercredi, Trump a mis en pause les tarifs au-dessus de 10 % pendant 90 jours. Il y avait une exception majeure : la Chine, avec laquelle le président a commencé un jeu dangereux de défi. Après que son administration a imposé un supplément de 34 % aux tarifs précédemment appliqués à la Chine, la direction chinoise a réciproqué, appliquant le même 34 % en retour. Même s’il a suspendu les tarifs pour le reste du monde, Trump a annoncé qu’il porterait le tarif de la Chine à 125 %.

Les marchés ont réagi positivement à la pause de 90 jours. Mais dans les quatre jours qui ont suivi le Jour de la Libération, les Américains ont vu plus de 6 trillions de dollars de leur richesse s’évaporer sur le marché boursier, et ils sont toujours en train de subir des pertes. Leurs taux d’intérêt ont grimpé alors que les investisseurs se débarrassaient des bons du Trésor américain qu’ils ne considéraient plus comme sûrs, et le pouvoir d’achat de leurs dollars a chuté alors que les étrangers quittaient le pays pour rentrer chez eux. Si tel est le résultat du soi-disant piège de Thucydide, l’idée qu’un empire en déclin finit par entrer en guerre avec un empire en ascension, les premiers paris des investisseurs semblent être contre une victoire américaine. Trump, à contrecœur, a peut-être été contraint de confronter cette réalité.

Personne ne semble tirer profit d’une guerre commerciale. Si le programme tarifaire mondial initial et agressif est repris, l’ensemble de l’économie mondiale souffrira, avec des estimations de la réduction cumulative de la croissance économique mondiale dans les années à venir dépassant 2 %. À court terme, les petites économies qui dépendent fortement du commerce avec les États-Unis — le Mexique, le Canada, le Vietnam, et n’oublions pas le pauvre petit Lesotho — seraient les plus touchées, mais tout le monde en pâtira. Comme le dit le vieux proverbe africain, quand deux éléphants se battent, seule l’herbe souffre.

Mais une fois la poussière retombée, il se peut bien que le gagnant, en termes relatifs, soit la Chine. Le pays pourrait rebondir plus fort que son rival car Trump semble avoir cédé au défaut fatal de nombreux empires en déclin : l’hubris. Il a surestimé sa force et sous-estimé celle de son adversaire.

Dans cet état d’esprit désinvolte, Trump a lancé sa guerre commerciale sans stratégie claire, supposant probablement que tout le monde se rendrait rapidement. Son objectif final n’est guère plus qu’un but vaguement opérationnalisé d’empêcher le monde de voler ou de piller les États-Unis, peu importe comment on mesure cela. Cela a laissé l’Amérique mal préparée à un conflit commercial potentiellement prolongé avec la Chine, dans lequel elle pourrait être désavantagée. En ouvrant plusieurs fronts de guerre commerciale à la fois, Trump a mis en danger un peu plus d’un dixième de l’économie américaine. Et ce faisant, il s’est fait des ennemis partout. La Chine, en revanche, a concentré ses nouvelles barrières commerciales uniquement sur les États-Unis, qui représentent environ 2,5 % de son PIB — ou près de 4 %, si l’on inclut des pays « connecteurs » comme le Vietnam.

En d’autres termes, ayant déclaré qu’elle « se battra jusqu’à la fin si le côté américain est déterminé à suivre le mauvais chemin », Pékin est prêt à encaisser le coup, sans doute sûr de savoir qu’il prend un risque économique bien plus faible que les États-Unis.

L’habileté de la Chine résulte de ce qui est, par rapport aux États-Unis, une stratégie claire. Son objectif est de maintenir un ordre commercial mondial ouvert qui lui a bien servi, et d’utiliser cela comme un marché pour développer les industries d’exportation à forte valeur ajoutée qu’elle croit définiront l’avenir, comme les énergies renouvelables, les véhicules électriques, la robotique et l’intelligence artificielle. Elle exploitera volontiers les relations nouvellement tendues des États-Unis avec d’autres pays : se positionnant comme le nouveau garant de l’ordre commercial mondial que les États-Unis ont renoncé, la Chine sécurise des marchés en croissance dans le monde en développement tout en gérant ses relations avec l’Europe.

De plus, la Chine bénéficie d’un avantage sur les États-Unis en termes de puissance politique et économique. Cela peut sembler étrange à dire, étant donné que l’économie américaine est plus grande que celle de la Chine, avec un revenu par habitant beaucoup plus élevé, et est beaucoup moins exposée au commerce avec la Chine que la Chine ne l’est avec les États-Unis. Mais cette simple arithmétique est trompeuse. La question n’est pas seulement de savoir combien de châtiments chaque pays peut infliger, mais combien de douleur il peut absorber.

Alors que la direction chinoise peut justifier son action auprès de son peuple en disant qu’elle n’a pas choisi cette guerre, il semble peu probable que l’Américain moyen, dont le coût de la vie augmente, célèbre simplement parce qu’il entend dire que quelqu’un en Chine est dans une situation pire. Politiquement, l’administration américaine n’a pas préparé la nation à autre chose qu’à une brève escarmouche, Trump se vantant que les guerres commerciales sont faciles à gagner. Le Président est arrivé au pouvoir avec la promesse de faire baisser l’inflation et de relancer l’économie — maintenant, l’effondrement financier a provoqué une chute vertigineuse de son taux d’approbation.

Insister sur le fait qu’il s’agit d’une douleur à court terme pour un gain à long terme n’aide pas beaucoup la cause de Trump. Cela peut maintenir sa base pour l’instant, mais les électeurs indécis ont abandonné les Républicains, comme l’ont montré les récentes élections spéciales. Plus ce conflit s’éternise, plus cela s’aggravera. Peter Navarro a déclaré cette semaine que le marché boursier est maintenant en train de toucher le fond et que l’indice Dow Jones Industrial Average atteindra bientôt 50 000, mais si au contraire il continue de chuter, ou si l’inflation échappe à tout contrôle, le traitement indulgent de l’administration par les supporters de droite pourrait bientôt s’épuiser. Une étude a estimé qu’une guerre tarifaire plus large réduirait de près de 2 % la croissance économique de l’Amérique et ferait grimper les prix jusqu’à 7 %. Contrairement à la direction chinoise, les États-Unis font face à des élections de mi-mandat l’année prochaine, et si le prix des œufs continue d’augmenter, Trump pourrait perdre ses soldats de l’infanterie.

Pendant ce temps, la Chine dispose de ce que l’on peut appeler une profondeur stratégique économique. La tension fondamentale dans la relation commerciale entre les États-Unis et la Chine est que les États-Unis ont vécu au-dessus de leurs moyens, tandis que la Chine a vécu bien en dessous, réprimant les salaires pour maintenir les prix d’exportation compétitifs. Face à la perte de marchés extérieurs, la direction chinoise réoriente maintenant l’économie vers la consommation intérieure pour compenser, ce qui atténuera l’impact de la guerre commerciale sur les citoyens ordinaires. Elle a donc une grande capacité à absorber les ventes américaines perdues.

Contrairement aux États-Unis, la Chine a gardé beaucoup de poudre sèche. Elle pourrait, par exemple, encore restreindre les exportations de minéraux critiques vers les États-Unis ou cibler les multinationales américaines ayant des opérations en Chine. Et avec son taux d’épargne domestique très élevé, Pékin dispose d’un large espace fiscal pour amortir le choc d’une guerre prolongée. Les États-Unis, en revanche, dépendent pour le financement de leur déficit de créanciers qui, à en juger par la chute des prix des obligations américaines cette semaine, perdent déjà patience avec Trump.

En tenant compte de tout cela, le ton défiant et résolu de Pékin ne devrait pas nous surprendre. Avant l’annonce par Trump d’un tarif de 125 %, il a répondu à l’augmentation précédente de la mise par Trump en réciproquant à nouveau, laissant les exportations américaines vers la Chine faire face à un tarif de 84 %. Alors que la direction américaine est en guerre avec elle-même, Elon Musk qualifiant ouvertement Navarro, le suspect architecte du calendrier tarifaire, de « moron », « plus bête qu’un sac de briques », et « Peter Retarrdo », et que divers membres de l’administration disent publiquement aux audiences qu’ils ne sont pas responsables de la politique, la direction chinoise reste unie.

Cela s’explique, compte tenu du modèle autoritaire du pays, mais ce qui est plus remarquable, c’est l’unité relative, jusqu’à présent, au sein de l’élite corporative chinoise également. Contrairement aux États-Unis, où les PDG et les gestionnaires de fonds crient pour un changement de direction, les grandes entreprises chinoises disent à leurs clients qu’elles devraient être en mesure de gérer le défi. Alors que les factures d’épicerie aux États-Unis devraient exploser, les producteurs alimentaires chinois affirment qu’ils devraient être en mesure de limiter les augmentations de prix. L’indice de confiance parmi les chefs économistes reste positif, le gouvernement soutient les prix des actions et améliore la liquidité dans le système bancaire, et le secteur des nouvelles énergies, en pleine expansion, s’attend à être largement immunisé contre l’impact de la salve américaine. Cela n’est pas surprenant, étant donné qu’une grande partie du marché d’exportation de ce secteur se trouve dans le monde en développement. Alors que le prix de l’action de Tesla a chuté de moitié, celui de son rival chinois BYD a augmenté de 20 % cette année.

Il ne fait aucun doute qu’il y a un élément de bravade dans les discours durs venant de Chine. Mais tous les signes montrent que le pays est prêt pour ce combat. Reste à savoir si la suspension de 90 jours de Trump est un cessez-le-feu ou une reddition. Mais dans tous les cas, cela ne ressemble pas à une démonstration précoce de force.