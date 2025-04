À moins que quelque chose ne tourne mal, la plupart des vols spatiaux sont peu rapportés dans les nouvelles. Le lancement de lundi d’une fusée Blue Origin New Shepard, cependant, était une exception. Son équipage entièrement féminin a attiré une énorme attention, grâce en partie à la présence de la pop star Katy Perry. Les six femmes constituaient le onzième équipage à voler sur ce véhicule, avec des passagers précédents incluant le fondateur de l’entreprise Jeff Bezos et l’acteur de Star Trek William Shatner.

Ces vols ne vont pas en orbite. Au lieu de cela, ils s’élèvent brièvement au-dessus de l’atmosphère pour offrir à l’équipage une courte période d’apesanteur et une vue fantastique. Les vols peuvent donc sembler, dans le grand schéma de l’exploration spatiale, triviaux. Pourtant, ils sont un signe de changement révolutionnaire. L’humanité a découvert comment rendre les fusées réutilisables, permettant une rentabilité bien meilleure que celle des fusées à usage unique d’autrefois. Cette rentabilité a entraîné une explosion d’activités spatiales commerciales, dont le vol de Katy Perry est la partie la plus visible publiquement. En plus des vols de célébrités, les fusées réutilisables ont permis des missions privées plus sérieuses, comme la mission Fram2 qui a envoyé un équipage en orbite polaire le mois dernier. C’est un exploit qui n’a jamais été accompli par un programme de vol spatial habité géré par un État.

Tout cela signifie que notre espèce reprend là où elle s’était arrêtée il y a un demi-siècle. Lorsque les atterrissages lunaires Apollo ont pris fin en 1972, l’exploration spatiale de l’humanité a été interrompue, malgré le fait que nous avions la technologie pour la poursuivre. La NASA a mis de côté ses plans pour des missions lunaires de plus longue durée qui auraient utilisé des variations du matériel déjà développé. L’agence espérait construire une base permanente qui soutiendrait ensuite des expéditions vers Mars, mais l’échec de ces plans a signifié que la Lune, jusqu’à récemment, est restée largement intacte.

Au cours des dernières années, cependant, le calme de la Lune a de nouveau été perturbé. Une série de sondes non habitées ont été envoyées vers notre voisin céleste le plus proche, et les États-Unis ainsi que la Chine prévoient d’imiter et d’améliorer les missions Apollo. Celui d’entre eux qui sera le plus réussi dominera probablement l’expansion future de l’humanité dans le système solaire : Mars et au-delà. Comme Jeff Bezos le dirait probablement, ce serait un développement bien plus conséquent que le vol New Shepard de cette semaine.

Le programme lunaire de la Chine, il convient de le noter, se déroule très bien. En 2007 et 2008, la Chine a mis des engins spatiaux en orbite lunaire. Depuis, elle a lancé quatre sondes de surface, toutes ayant atterri avec succès. Ces missions ont permis d’accomplir des réalisations impressionnantes, y compris une opération sur la face cachée de la Lune ainsi que le retour de deux échantillons lunaires sur Terre. Afin d’augmenter la taille des échantillons retournés et de démontrer leur technologie spatiale, les Chinois ont choisi un plan de mission plus complexe que celui utilisé par les Soviétiques à la même fin dans les années soixante-dix. Cela nécessite un engin pour entrer en orbite lunaire, envoyer un atterrisseur séparé à la surface lunaire, se retrouver avec la phase de montée de l’atterrisseur portant des échantillons, puis revenir sur Terre pour une rentrée et une récupération en toute sécurité. Dans toute l’histoire des vols spatiaux, il n’y a eu que neuf rendez-vous effectués en orbite autour de la Lune. Sept d’entre eux étaient des modules lunaires Apollo rencontrant leur vaisseau mère après avoir terminé leurs missions ; les deux autres étaient ces missions modernes chinoises, Chang’e 5 et 6.

La prochaine étape consiste à tenter de répéter les manœuvres, mais avec des astronautes impliqués. Le PCC vise à envoyer des astronautes chinois sur la Lune avant la fin de la décennie. Étant donné les nombreux retards du programme Artemis, les Chinois ont de bonnes chances d’être les premiers et pourraient commencer par poser des pieds sur le précieux pôle sud lunaire. Là, il y a de la glace d’eau qui peut être utilisée comme ressource pour une expansion future. Les astronautes chinois voyageront à bord de la fusée Long March 10. Cet engin, dont le premier vol d’essai aura lieu l’année prochaine, a un design conservateur qui réutilise des outils et des moteurs de la Long March 5 déjà en vol. Des prototypes de la capsule qu’il transportera ont déjà été testés dans l’espace, et de nombreuses technologies nécessaires à la mission ont déjà été maîtrisées grâce au programme Chang’e non habité. Si cela réussit, la Chine construira une station de recherche lunaire avec des partenaires tels que la Russie.

Il est donc regrettable que la fusée lunaire proposée par la NASA ne semble pas à la hauteur de la tâche. Le Système de Lancement Spatial (SLS), comme on l’appelle, coûte 4 milliards de dollars par lancement. En raison de son manque de puissance pour transporter un atterrisseur aux côtés de la capsule, il ne peut emmener des humains que vers une orbite lunaire plutôt que sur la surface lunaire. Et avant de faire quoi que ce soit, le SLS doit décoller. Il est en développement depuis 2011 et n’a réalisé qu’un seul lancement durant cette période, un lancement qui a entraîné des dommages préoccupants à l’écran thermique de la capsule. Néanmoins, la NASA a l’intention d’utiliser la fusée pour envoyer un équipage faire un tour autour de la Lune d’ici avril de l’année prochaine. Un atterrissage est prévu pour 2027, mais les experts doutent que cela soit réalisable.

Le seul avantage clair dont dispose les États-Unis à ce stade est dans son secteur commercial. Ce sont des entreprises privées qui ont construit et lancé les deux atterrisseurs lunaires qui ont atterri plus tôt cette année, le gouvernement agissant simplement en tant que client. Dans l’ensemble, la frivolité de la mission de Katy Perry ne devrait pas être considérée comme représentative de l’industrie dans son ensemble. En fait, c’est un signe de confiance et de santé. Notez que Lauren Sánchez, la fiancée de Bezos, était à bord. Ce qui était autrefois très risqué devient plus routinier. Blue Origin a de nouveau démontré sa gestion sécurisée de l’hydrogène liquide — qui est le carburant de la fusée — et sa capacité à ramener un propulseur sur Terre par ses propres moyens. Ces deux technologies sont transférables à l’atterrisseur lunaire à venir de l’entreprise.

Les lancements continueront de se multiplier, principalement en raison de la rentabilité des fusées réutilisables. Déjà, les résultats ont été spectaculaires. Au cours des deux dernières années, le taux de masse envoyée en orbite a accéléré à un rythme composé de 57 % par an. Cela représenterait une augmentation presque dix fois supérieure au cours des cinq prochaines années, et une augmentation de 90 fois au cours des dix prochaines années. C’est une tendance comparable au rythme rapide auquel les transistors ont été ajoutés aux microprocesseurs au cours des dernières décennies — un moteur clé de la révolution informatique.

SpaceX augmente la mise avec Starship. Elon Musk envisage de lancer des milliers de ces énormes fusées chaque année. Pourtant, la tendance ne peut pas continuer indéfiniment. En fin de compte, il y aura une limite pratique et environnementale à combien nous pouvons lancer depuis la surface de la Terre. Les indicateurs critiques resteront la quantité de masse que nous pouvons mettre dans l’espace, et le coût de mise en orbite de cette masse. Pour maintenir la révolution, nous devrons commencer à dériver nos charges utiles à partir de matériaux provenant d’autres endroits du système solaire.

C’est pourquoi la Lune est si importante. Il existe un acronyme de l’industrie spatiale plutôt sec — ISRU — qui fait référence à l’utilisation des ressources in situ. Ne vous laissez pas tromper par la sécheresse ; l’ISRU sera transformateur pour notre espèce. Les cratères ombragés au pôle sud lunaire contiennent de la glace d’eau et d’autres éléments volatils que nous pouvons utiliser pour créer un carburant de fusée semblable à celui utilisé par la mission de Katy Perry. De même, le dioxyde de carbone de l’atmosphère martienne peut être utilisé pour produire du carburant — mais Mars, étant sur une orbite solaire à part, n’est accessible qu’une fois tous les 26 mois. La Lune, bien que moins hospitalière, est une base plus pratique pour l’expansion de notre espèce. Les éléments de la science-fiction peuvent devenir réels, et cela commence par la collecte et le traitement des roches.

“Les décisions prises par les Élisabéthains façonnent maintenant notre monde au XXIe siècle, et de même, les décisions que nous prenons maintenant concernant l’espace auront des répercussions à travers les millénaires à venir.”

L’une des premières personnes à comprendre cela était le professeur de physique de Princeton, Gerard O’Neill. Lui et ses étudiants ont étudié la colonisation de l’espace d’un point de vue scientifique et ont conclu que les planètes n’étaient pas l’endroit où il fallait être. Aucune autre planète du système solaire n’a des conditions idéales pour les humains, et la portée de l’expansion est limitée à peut-être deux fois la surface de la Terre. Ils ont plutôt conçu d’immenses villes dans l’espace, des villes qui prendraient la forme de cylindres rotatifs allant jusqu’à huit kilomètres de diamètre et 32 kilomètres de long.

Étant donné leur taille, les villes auraient une masse de milliards de tonnes. Même à ce moment-là, il était clair pour O’Neill et ses étudiants qu’il serait impraticable d’envoyer des matériaux de construction depuis la Terre. Avec cette considération à l’esprit, ils ont conçu un moyen de projeter des roches lunaires dans l’espace. Une longue série de bobines magnétiques, ont-ils prévu, pourrait être utilisée pour projeter le régolithe lunaire — la poussière et les roches à la surface de la Lune — dans la région entre la Terre et la Lune. Là, il serait attrapé par un mécanisme de bobine similaire, puis décomposé et utilisé pour construire la ville. L’idée a envoûté de nombreux jeunes passionnés de l’espace, y compris un étudiant de Princeton nommé Jeffrey Bezos.

L’exemple des atterrisseurs lunaires gérés par des entreprises privées, et le travail de pionniers comme O’Neill, nous montrent la voie. Les agences spatiales devraient fixer des objectifs que les entreprises privées sont libres de poursuivre comme elles l’entendent. Ces objectifs devraient avoir, au cœur de leur mission, le but de développer rapidement les ressources de la Lune et d’autres corps célestes. La Nasa, et des agences similaires, devraient financer ce travail de manière généreuse.

Et il est impératif qu’elles le fassent. Que cela plaise ou non aux critiques, l’humanité peuplera le Système Solaire. De plus, l’énorme échelle de l’énergie et des ressources disponibles dans le Système Solaire signifie que cette population extraterrestre sera des milliers de fois plus grande que celle de la Terre. La population ne descendra que de ceux qui iront à la frontière, établiront des bases durables et feront croître leur population.

Ceux qui resteront derrière n’auront aucune influence sur le type de civilisation que nos descendants construiront. La Terre elle-même sera aussi insignifiante dans le grand schéma des choses que le petit endroit en Afrique où Homo Sapiens a évolué pour la première fois l’est pour la géopolitique et la culture modernes. Les personnes qui peupleront le système solaire vont-elles croire en la démocratie, l’état de droit et la liberté d’expression ? Ou vivront-elles sous un système autocratique ?

En 1576, l’astronome de la cour de la reine Elizabeth, John Dee, a plaidé en faveur de la colonisation du Nouveau Monde. Ce n’était pas une priorité économique évidente pour l’Angleterre Tudor. Mais c’est en partie grâce à Dee que les États-Unis parlent aujourd’hui anglais et fonctionnent avec des systèmes juridiques et politiques dérivés des nôtres. Les décisions prises par les Élisabéthains façonnent maintenant notre monde au 21e siècle, et de même, les décisions que nous prenons maintenant concernant l’espace auront des répercussions à travers les millénaires à venir. Si nous perdons la course contre le PCC, nous pourrions avoir des raisons de réfléchir à une chanson de Katy Perry en particulier : « The One that Got Away. »