Je viens de lire le rapport annuel de ma paroisse pour l’AGM et je me sens un peu trop satisfait de moi-même. Notre fréquentation moyenne du dimanche a augmenté régulièrement au cours des dernières années. En 2022, elle était de 138 ; en 2023, elle était de 153 ; en 2024, elle était de 170. D’autres églises ont également connu un retour après le Covid, bien que la plupart d’entre elles n’aient pas encore retrouvé les niveaux d’avant-Covid. Mais ma petite satisfaction intérieure de vicaire est rendue totalement ridicule par l’histoire de la Semaine Sainte, les jours précédant Pâques.

C’est l’histoire d’un effondrement vertigineux de la popularité. Jésus entre à Jérusalem le dimanche des Rameaux sous les acclamations du public. Des milliers de personnes bordent son chemin en criant leur soutien, agitant leurs palmes, posant leurs manteaux sur la route alors qu’il entre en ville sur un âne. C’est l’accueil d’un héros conquérant, pas très différent de celui des généraux romains victorieux arrivant à Rome. Voilà à quoi ressemble le succès.

Mais quelques jours après cette entrée triomphale, la même foule criera pour son sang. Des politiciens nerveux, ayant un œil sur le sentiment populaire, céderont à la foule et l’enverront à sa mort. Suspendu à un terrifiant instrument romain de torture et de mort, il sera couvert de la salive des passants moqueurs. Là, il suffoquera et mourra, abandonné par la plupart de ses amis et disciples, une petite note de bas de page dans la longue histoire de la cruauté romaine. Voilà à quoi ressemble l’échec.

Qu’est-ce qui a changé ? L’une des choses que l’on pourrait dire, c’est que Jésus n’était pas très bon en gestion des attentes, surtout en ce qui concerne ses intentions politiques. À propos d’une question aussi importante que de savoir s’il était le Messie, le message était, au mieux, un peu oblique. Oui, il y a eu une rencontre avec une femme samaritaine que beaucoup auraient considérée comme un témoin peu fiable. « Je sais que le Messie vient, celui qui nous annoncera toutes choses », dit-elle. Et Jésus répond : « Je suis lui. » Mais même la femme n’était pas totalement claire : « Il ne peut pas être le Messie, n’est-ce pas ? » se demanda-t-elle immédiatement après. Et puis il y a ce thème amusant dans l’Évangile de Marc — le soi-disant Secret messianique — où Jésus dit à ceux qui le voient comme le Messie de se taire à ce sujet. Mais en l’absence d’un message clair, les histoires se répandent. C’était lui, murmuraient-ils.

Mais quelle était leur attente ? Le Messie avait longtemps été une figure mythique. À la fois religieux et politique, il devait être celui qui ramènerait Israël à ses jours de gloire sous David et Salomon. Semblable à ces casquettes MAGA de Trump, le Messie était le leader du mouvement Make Israel Great Again. Le succès messianique signifiait chasser les Romains occupants. Cela signifiait de grands temples et des foules en liesse. Le succès messianique est fierté nationale, pouvoir et popularité. Le peuple d’Israël voulait quelqu’un un peu comme Samson. Lui aussi avait une intervention céleste associée à sa naissance, et il avait tué 3 000 Philistins avec la mâchoire d’un âne.

On ne sait pas exactement quand et comment la foule a compris que Jésus n’était pas dans tout cela. Mais peu importe quand et comment les murmures de la foule ont changé de forme, très vite l’excitation exagérée et amplifiée du dimanche des Rameaux s’est effondrée dans une déception acrimonieuse. Cet homme étrange de Nazareth, avec son accent du nord et ses choix d’amis douteux, était un imposteur. Un échec.

Lorsque j’étudiais dans un collège théologique, on nous a posé une question terrifiante. Un prêtre « réussi » devrait-il être célébré par sa congrégation, ou finir crucifié par elle ? Ceux qui sont appelés à tenir un miroir devant les autres ne seront jamais populaires.

Je me souviens d’avoir lu le roman extraordinaire de 1948 de Nikos Kazantzakis intitulé Christ Recrucifié. Il raconte une Passion jouée en Anatolie, où un jeune berger populaire, Manolios, est choisi pour jouer le rôle de Jésus. Pendant les répétitions, un groupe de réfugiés affamés arrive. Ils viennent d’un village voisin qui avait été dévasté par les Turcs, mais ils sont renvoyés. Et le clergé lâche craint que s’il se solidarise avec les réfugiés, le village se retournera contre l’église. Il rejette donc aussi les réfugiés et se retourne contre Manolios qui les soutient. Manolios avait pris son nouveau rôle de Jésus un peu trop au sérieux. Il est tué par les villageois. « Deux mille ans ont passé et les hommes te crucifient encore », dit le Père Fotis, l’un des rares prêtres encore pieux.

L’Église d’Angleterre est une église mourante. Tout le monde le dit. Les chiffres sont en baisse, les églises sont transformées en appartements de luxe, les vocations abandonnées. Même l’archevêque de Cantorbéry a démissionné dans l’échec. Mais que devons-nous penser de cet échec du point de vue de la Semaine Sainte ? Tout au long de sa prédication, Jésus était attaché au langage des inversions. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ; ceux qui perdent leur vie la trouveront ; abaisser les puissants, élever les humbles. Ne devrions-nous pas penser au succès et à l’échec dans un cadre inversé similaire ?

Certaines des églises les plus irritantes que je connaisse sont celles qui sont juste un peu trop satisfaites d’elles-mêmes, en particulier en ce qui concerne leur succès (oui, mea culpa). Elles remplissent toutes les cases. Elles attirent beaucoup de jeunes enthousiastes, réussis et articulés, elles ont des finances saines, une publicité soignée, de beaux bâtiments et des chœurs incroyables, elles font beaucoup de bonnes œuvres dans la communauté. Que le ciel nous préserve des églises arrogantes et prospères. Elles me dépriment tellement.

Inversement, certaines des églises les plus importantes dans lesquelles j’ai été prêtre sont celles que d’autres pourraient — et font — considérer comme des échecs. Elles ont un aspect terrible aux yeux du statisticien diocésain. Les gens se disputent parfois entre eux. L’organiste est un peu nul. L’église n’est pas très belle. Le chauffage tombe en panne, le toit fuit. Les gens peuvent avoir des opinions très étranges. J’aime ces églises parce qu’elles me ressemblent. Moi aussi, je suis un peu nul. Moi aussi, je suis un échec dans les parties les plus profondes de mon être. Et la seule chose qui maintient ces lieux ensemble — la seule chose qui me maintient ensemble — est la confiance en quelque chose d’autre que moi.

C’est pourquoi ma propre ecclésiologie — ce que je pense qu’une église devrait être — est celle des Alcooliques Anonymes, mais avec de l’encens et des vêtements liturgiques. À AA, nous devons admettre notre faiblesse et accepter que nous n’avons aucun pouvoir en nous-mêmes pour nous aider. Ce sont les grandes nécessités théologiques… avec une confiance que Dieu fera le reste. Tout le reste concernant l’église est esthétique et solidarité, ce que j’apprécie beaucoup, mais comme une préoccupation de second ordre.

Le Révérend Richard Coles, un ami à moi, me dit souvent qu’il pense à l’église comme à « une bonté organisée ». C’est une belle idée, mais je n’y adhère pas vraiment. Pas moins parce que je ne pense pas que les chrétiens soient particulièrement bons (les athées se sont longtemps plaints de cette association, et à juste titre). Si quelque chose, ce sont les chrétiens qui savent que nous ne sommes pas particulièrement bons. Ou, pour emprunter les mots de Jésus : « Ceux qui sont en bonne santé n’ont pas besoin de médecin, mais ceux qui sont malades. » C’est tout le problème avec l’église prospère — ils ne comprennent pas vraiment qu’eux aussi, ils sont malades.

Maintenant, laissez-moi revenir sur quelque chose. Je ne pense pas en réalité qu’il existe des choses distinctes appelées « églises réussies » et « églises non réussies ». Toutes les églises sont des mélanges compliqués des deux. Aucune église — évangélique, catholique, libérale — n’a le monopole de l’arrogance. Mais néanmoins, le succès en tant qu’idéologie est un kryptonite absolue pour l’histoire de Pâques. Nietzsche avait raison d’une certaine manière : le christianisme est pour les perdants.

C’est pourquoi j’espère que le prochain archevêque de Cantorbéry haussera un peu les épaules lorsqu’on lui demandera — comme il le sera inévitablement — comment il va redresser la fortune de l’Église d’Angleterre. Il doit mépriser les voies faciles vers le succès numérique. Et je lui implore d’oublier toutes ces initiatives conçues centralement que votre prédécesseur tenait tant à cœur : de l’argent redirigé vers de grandes églises prospères, un enthousiasme plus grand annoncé avec empressement comme le dernier chemin vers la croissance. Jésus n’avait qu’une poignée de disciples lorsqu’il a changé le monde. Bien sûr, si j’étais le conseiller médiatique de l’archevêque, je lui conseillerais de ne pas dire tout cela trop ouvertement. Les gens aiment le succès. Les médias aiment le succès. Mieux vaut ne pas encourager la foule à se retourner contre vous tout de suite. Cela arrivera en son temps et il n’y aura pas grand-chose que vous pourrez faire à ce sujet quand cela se produira. Le dernier archevêque a échoué de manière désastreuse, et le prochain aussi. Rappelez-vous ce que Samuel Beckett a dit : « Peu importe. Échouez à nouveau. Échouez mieux. »

Mais, chuchotez-le : Jésus a joué à la roulette avec un désastre total et absolu, et il a gagné. La résurrection n’est pas une question de magie — bien que je reconnaisse que c’est l’élément accrocheur. La résurrection concerne la façon dont l’amour transforme l’échec en véritable triomphe. L’homme abandonné couvert de crachats et de sang, empestant la mort — oui, Ecce Homo — est le site d’une humanité renouvelée. Et c’est exactement pourquoi j’aime les églises échouées. Parce qu’elles me rappellent qu’il y a de l’espoir pour nous tous, même pour des perdants comme vous et moi. Joyeuses Pâques, perdants.