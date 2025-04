« Ce n’est pas bon pour l’Europe d’être le vassal de sécurité permanent des États-Unis. » C’est ce que déclare JD Vance lors d’une conversation téléphonique avec UnHerd lundi, sa première grande interview avec un média européen depuis qu’il a pris ses fonctions de vice-président. Le contexte est une semaine de turbulences sur les marchés financiers déclenchées par les tarifs de « Journée de Libération » du président Trump.

La décision d’appliquer (et ensuite de rescinder partiellement) des tarifs élevés sur les alliés européens — combinée à une série de déclarations sévères sur l’Europe de la part de Vance, tant publiques que des messages privés divulgués — a laissé beaucoup de gens sur le continent se demander si l’Amérique peut encore être considérée comme un ami.

La réponse de Vance : oui, à condition que les dirigeants européens soient prêts à assumer un rôle plus indépendant sur la scène internationale et à être plus réactifs envers leurs propres électeurs, surtout en ce qui concerne la question de l’immigration.

« J’aime l’Europe, » me dit Vance lors d’une interview variée depuis son bureau dans l’aile ouest, mettant en avant un côté diplomatique qui n’a pas toujours été au premier plan. « J’aime les peuples européens. J’ai dit à plusieurs reprises que je pense qu’on ne peut pas séparer la culture américaine de la culture européenne. Nous sommes très largement le produit de philosophies, de théologies, et bien sûr des schémas migratoires qui ont émergé d’Europe et qui ont lancé les États-Unis d’Amérique. »

Les dirigeants européens sont une autre affaire. Prenons le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui, dans une récente interview avec le programme télévisé américain 60 Minutes, a accusé Vance de « justifier d’une certaine manière » l’invasion de son pays par la Russie.

Vance répond à cela en se référant à ses condamnations des actions de Moscou depuis 2022. Mais il ajoute : « J’ai aussi essayé d’appliquer une reconnaissance stratégique que si vous voulez mettre fin au conflit, vous devez essayer de comprendre où les Russes et les Ukrainiens voient leurs objectifs stratégiques. Cela ne signifie pas que vous soutenez moralement la cause russe, ou que vous soutenez l’invasion à grande échelle, mais vous devez essayer de comprendre quelles sont leurs lignes rouges stratégiques, de la même manière que vous devez essayer de comprendre ce que les Ukrainiens essaient d’obtenir du conflit. »

« Je pense qu’il est un peu absurde que Zelensky dise au gouvernement [américain], qui maintient actuellement l’ensemble de son gouvernement et son effort de guerre, que nous sommes d’une manière ou d’une autre du côté des Russes. » Ce genre de rhétorique, dit Vance, « n’est certainement pas productif ».

Au-delà de l’Ukraine, le vice-président américain s’inquiète du fait que les dirigeants européens continuent de ne pas prendre en compte les réalités du 21e siècle en matière d’immigration, d’intégration et de sécurité.

« Ce n’est pas bon pour l’Europe d’être le vassal de sécurité permanent des États-Unis. »

Vance déclare : « Nous sommes très frustrés — ‘nous’ signifiant moi, le président, certainement l’ensemble de l’administration Trump — que les populations européennes continuent de crier pour des politiques économiques et migratoires plus sensées, et que les dirigeants de l’Europe continuent de passer par ces élections, et continuent d’offrir aux peuples européens l’opposé de ce pour quoi ils semblent avoir voté. »

L’immigration est au cœur de la frustration palpable de Vance envers les dirigeants européens. Il soutient que, comme aux États-Unis, les politiques de frontières ouvertes imposées d’en haut sont toxiques pour la confiance démocratique. Comme le note Vance, « l’ensemble du projet démocratique de l’Occident s’effondre lorsque les gens continuent de demander moins de migration, et qu’ils continuent d’être récompensés par leurs dirigeants avec plus de migration. »

Un autre angle mort de l’Europe, dit Vance, est la sécurité. « La réalité est — c’est brutal de le dire, mais c’est aussi vrai — que l’ensemble de l’infrastructure de sécurité de l’Europe, pendant toute ma vie, a été subventionnée par les États-Unis d’Amérique. » Il y a à peine un quart de siècle, « on pouvait dire que l’Europe avait de nombreuses armées dynamiques, du moins des armées capables de défendre leurs propres patrie. »

Avançons jusqu’à aujourd’hui, dit Vance, et « la plupart des nations européennes n’ont pas d’armées capables d’assurer leur défense raisonnable. » Certes, « les Britanniques sont une exception évidente, les Français sont une exception évidente, les Polonais sont une exception évidente. Mais d’une certaine manière, ce sont les exceptions qui confirment la règle, que les dirigeants européens ont radicalement sous-investi dans la sécurité, et cela doit changer. »

Le message de Vance au continent, dit-il, est le même que celui délivré par Charles de Gaulle au plus fort de la guerre froide, lorsque le président français insistait sur une dose saine d’indépendance vis-à-vis de Washington. De Gaulle « aimait les États-Unis d’Amérique, mais [il] reconnaissait ce que je reconnais certainement, que ce n’est pas dans l’intérêt de l’Europe, et ce n’est pas dans l’intérêt de l’Amérique, que l’Europe soit un vassal de sécurité permanent des États-Unis. »

Ce que le vice-président n’avait pas précisé avant cette interview, c’est qu’il préférerait voir une Europe forte et indépendante précisément parce qu’elle pourrait alors agir comme un meilleur contrepoids aux erreurs de politique étrangère des Américains.

Il dit : « Je ne pense pas que le fait que l’Europe soit plus indépendante soit mauvais pour les États-Unis — c’est bon pour les États-Unis. En revenant à l’histoire, je pense — franchement — que les Britanniques et les Français avaient certainement raison dans leurs désaccords avec Eisenhower au sujet du canal de Suez. »

Vance fait également allusion à sa propre expérience en tant que vétéran de la guerre en Irak. « Quelque chose que je connais un peu plus personnellement : je pense que beaucoup de nations européennes avaient raison au sujet de notre invasion de l’Irak. Et franchement, si les Européens avaient été un peu plus indépendants, et un peu plus disposés à se lever, alors peut-être que nous aurions pu sauver le monde entier du désastre stratégique que fut l’invasion de l’Irak dirigée par les Américains. »

En résumé : « Je ne veux pas que les Européens fassent simplement ce que les Américains leur disent de faire. Je ne pense pas que ce soit dans leur intérêt, et je ne pense pas que ce soit dans notre intérêt non plus. »

En parlant spécifiquement du Royaume-Uni, Vance met l’accent sur la place qu’il occupe dans les affections du président Trump — avec un accord commercial très probable en conséquence.

« Nous travaillons certainement très dur avec le gouvernement de Keir Starmer » sur un accord commercial, dit Vance. « Le président aime vraiment le Royaume-Uni. Il aimait la Reine. Il admire et aime le Roi. C’est une relation très importante. Et c’est un homme d’affaires qui a un certain nombre de relations commerciales importantes en [Grande-Bretagne]. Mais je pense que c’est beaucoup plus profond que cela. Il y a une véritable affinité culturelle. Et bien sûr, fondamentalement, l’Amérique est un pays anglo. » Ainsi, « je pense qu’il y a de bonnes chances que, oui, nous parvenions à un grand accord qui soit dans le meilleur intérêt des deux pays. »

D’autres États européens sont également susceptibles d’atteindre de nouveaux accords commerciaux, bien que la montée puisse être plus difficile. Déjà, « avec le Royaume-Uni, nous avons une relation beaucoup plus réciproque que nous n’en avons avec, disons, l’Allemagne… Bien que nous aimions les Allemands, ils dépendent fortement des exportations vers les États-Unis mais sont assez durs avec de nombreuses entreprises américaines qui souhaiteraient exporter en Allemagne. »

Le phare de l’administration sera « l’équité », dit Vance. « Je pense que cela conduira à de nombreuses relations commerciales positives avec l’Europe. Et encore une fois, nous voyons vraiment l’Europe comme notre alliée. Nous voulons juste que ce soit une alliance où les Européens soient un peu plus indépendants, et nos relations en matière de sécurité et de commerce vont refléter cela. »

Alors que les marchés financiers ont connu des fluctuations ces dernières semaines, il n’a pas été clair à quoi ressemble le succès du point de vue de l’administration. Je demande à Vance comment il jugera la politique tarifaire à long terme. « Ce que nous voulons voir, ce sont des déficits commerciaux plus bas, vraiment dans tous les domaines, » dit Vance. « Parfois, un déficit commercial a du sens. Par exemple, l’Amérique ne produit pas de bananes. Donc, évidemment, nous allons importer des bananes, pas en exporter. Donc, pour certaines catégories de produits et peut-être même avec certains pays, un petit déficit commercial peut être justifié. »

Cependant, le système du statu quo dans son ensemble est intolérable du point de vue de la Maison Blanche. « Ce que le système commercial mondial a conduit à, » se plaint Vance, « ce sont de grands et persistants déficits commerciaux à travers les catégories de produits, la grande majorité des pays utilisant vraiment le marché intérieur des États-Unis pour absorber leurs exportations excédentaires. Cela a été mauvais pour nous. Cela a été mauvais pour les fabricants américains. Cela a été mauvais pour les travailleurs. Et Dieu nous en préserve, si l’Amérique devait un jour mener une guerre future, cela serait mauvais pour les troupes américaines. »

Mais avant de devenir homme politique, Vance était capital-risqueur. A-t-il eu des moments de désespoir en voyant son propre portefeuille plonger dans le rouge ces dernières semaines ? Il semble imperturbable.

« Toute mise en œuvre d’un nouveau système va fondamentalement rendre les marchés financiers nerveux, » dit Vance. « Le président a été très cohérent sur le fait que c’est un jeu à long terme… Maintenant, bien sûr, vous devez être réactif à ce que la communauté des affaires vous dit, ce que les travailleurs vous disent, ce que les marchés obligataires vous disent. Ce sont toutes des variables auxquelles nous devons être réactifs » afin de « rendre la politique réussie ».

Mais Vance dit que l’administration ne peut pas gouverner uniquement pour le marché boursier. « Aucun plan n’est, vous savez, va être mis en œuvre parfaitement… Nous sommes très conscients du fait que nous vivons dans un monde compliqué où les décisions des autres ne sont pas statiques. Mais la politique fondamentale est de rééquilibrer le commerce mondial, et je pense que le président a été très clair et persistant à ce sujet. »

Alors que les ajustements et les retards concernant les tarifs semblent avoir apaisé les marchés et les alliés, pour l’instant, l’administration Trump est déterminée à appliquer sa version de la thérapie de choc 2.0 au système international. L’objectif, bien sûr, est presque diamétralement opposé à celui de la thérapie originale : tandis que la thérapie de choc 1.0 poussait le monde à suivre l’Amérique dans l’adoption de la mondialisation néolibérale et à suivre Washington dans ses aventures militaires, celle-ci vise à inverser les deux résultats.

Cependant, il peut être tout aussi déconcertant de vivre ce changement — non seulement dans l’orientation politique, mais aussi dans la manière dont il est communiqué : notamment par un vice-président millénaire très actif en ligne qui se réjouit des débats en ligne. Pense-t-il qu’il tweete trop ? Des sourcils se sont certainement levés en Europe lorsqu’il a pris le temps de s’engager dans une dispute sur Twitter avec le podcasteur Rory Stewart.

Vance rit. « Il y a beaucoup de bénédictions dans ce travail. Un inconvénient indiscutable est que je vis vraiment dans une bulle. Je suis entouré d’agents du Secret Service. Il est très difficile pour une personne random de s’approcher de moi — en fait, c’est presque impossible. Je considère les réseaux sociaux comme un moyen utile, bien que imparfait, de rester en contact avec ce qui se passe dans le pays en général… Je passe probablement beaucoup moins de temps sur Twitter qu’il y a six mois, et c’est probablement bon pour moi. »

En fin de compte, l’engagement de l’administration Trump-Vance à tourner la page sur la mondialisation telle que nous la connaissions va plus loin que ce que les alliés et les adversaires pourraient imaginer. Comme le dit Vance : « Nous ne sommes du côté de personne, nous sommes du côté de l’Amérique. »