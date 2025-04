À la première lumière, j’ai conduit nos vaches Belted Galloway depuis la colline, à travers l’allée d’arbres chênes qui ombrage la route, jusqu’au fond de la vallée. Les premières commenceront à vêler la semaine prochaine, et je veux qu’elles soient près de la ferme où nous pouvons les surveiller. Cette mise bas est soigneusement chronométrée pour coïncider avec le bouillonnement printanier de l’herbe et des herbes dont les vaches auront besoin pour produire du lait pour leurs veaux.

Ma famille travaille dans l’agriculture depuis 600 ans ou plus, depuis avant que Christophe Colomb ne « découvre » l’Amérique. Alors imaginez ma réaction lorsque j’ai vu le secrétaire au commerce de Donald Trump, Howard Lutnick, s’énerver sur Fox News à propos du bétail européen : « Je veux dire, [l’] Union européenne ne prendra pas de poulet d’Amérique. Ils ne prendront pas de homards d’Amérique. Ils détestent notre viande parce que notre viande est belle et la leur est faible. »

Peter Navarro, conseiller commercial de Trump (et prétendument le « gourou » derrière ses guerres commerciales), s’est également exprimé à la télévision sur les « barrières non tarifaires », telles que les normes de sécurité alimentaire, qui empêchent les produits alimentaires américains d’entrer en Europe et au Royaume-Uni. De nombreuses pratiques agricoles américaines courantes, y compris le lavage du poulet cru à l’eau de Javel, l’alimentation des bovins avec des hormones de croissance, ou la culture de cultures OGM, sont interdites en Grande-Bretagne et dans l’UE, rendant difficile pour ces pays d’importer des produits américains. Et les Américains ne sont pas contents de cela.

Avec un accord commercial UK-US attendu d’un jour à l’autre, les agriculteurs britanniques sont sur des charbons ardents. Navarro suggère que tout accord commercial exigerait que le Royaume-Uni accepte le « poulet chloré » américain et le bétail produit avec des hormones. Et le cercle intérieur du Parti travailliste semble préparer le terrain pour signer : la semaine dernière, la chancelière Rachel Reeves a choqué en qualifiant une campagne « Acheter britannique » d’« insulaire » et de « bornée ». Pendant ce temps, le ministre des affaires Jonathan Reynolds a promis que les normes de sécurité alimentaire de la Grande-Bretagne ne seront pas assouplies dans le cadre d’un accord — même en échange d’une réduction des tarifs. Mais c’est une promesse problématique car ce ne sont pas nos normes de sécurité alimentaire qui posent problème : il s’agit de savoir si nous appliquons nos normes sur les produits alimentaires américains importés.

Le problème est que, si nous permettons l’entrée de produits alimentaires américains en Grande-Bretagne qui ont été produits avec des pesticides interdits, ou dans des fermes industrielles non hygiéniques, ou à partir de porcs dans des cages de mise bas, alors nous devons laisser les agriculteurs britanniques utiliser ces mêmes méthodes pour rivaliser sur les prix, sinon nous perdons nos fermes à cause de la concurrence déloyale. Un accord défavorable pourrait voir l’agriculture britannique devenir une « course vers le bas » pour rivaliser sur les prix avec le Midwest américain.

« Un accord défavorable pourrait voir l’agriculture britannique devenir une ‘course vers le bas’ pour rivaliser sur les prix avec le Midwest américain. »

Cela dit, il est indéniable qu’un accord commercial américain pourrait redonner le sourire à notre économie malade. Le commerce entre le Royaume-Uni et les États-Unis est assez bien équilibré et est évalué à environ 315 milliards de livres, soutenant 2,5 millions d’emplois. Et l’Amérique est le plus grand partenaire commercial unique de la Grande-Bretagne, bien que beaucoup plus petit que l’UE27 combinée en tant que marché.

Mais bien que j’aie lu les manuels économiques, et que je comprenne la théorie derrière le libre-échange, je sais aussi que le monde réel est rarement aussi simple qu’un manuel. Il existe de nombreuses raisons sensées et concrètes pour lesquelles la Grande-Bretagne n’a pas de libre-échange dans certains produits et services vitaux. Si nous voulons protéger la production nationale de voitures ou d’acier, ou les producteurs de matériel militaire pour la défense nationale, par exemple, alors nous trouvons souvent à juste titre des moyens de les protéger des forces du marché. Nous ne voulons pas dépendre de pays étrangers pour des biens qui sont vitaux pour l’intérêt national.

En ce qui concerne l’agriculture britannique, il y a également de bonnes raisons de limiter le libre-échange — surtout avec l’Amérique. Pour un récit d’avertissement, regardez simplement le Mexique. L’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) était ostensiblement un accord de libre-échange, mais son impact sur le Mexique a été dévastateur.

Au cours de la dernière décennie, le Mexique a travaillé à réduire l’utilisation de maïs génétiquement modifié/biotech et de glyphosate — l’ingrédient du produit herbicide de Monsanto, Roundup. Cela visait en partie à protéger la santé publique, puisque des milliers de poursuites ont été déposées contre les fabricants de Roundup affirmant qu’il provoque le cancer. Et c’était en partie pour protéger l’environnement. Le Mexique a érigé des barrières aux importations de cultures GM/biotech américaines et a commencé à réglementer l’utilisation du glyphosate dans ses systèmes agricoles.

Les entreprises concernées, Bayer-Monsanto, et le Conseil national agricole du Mexique (CNA), ont déposé en 2021 une demande d’injonction devant les tribunaux mexicains pour stopper les réglementations. Puis, en 2023, le gouvernement américain a intensifié la situation en faisant pression sur le Mexique pour qu’il abandonne les réglementations nationales. En imposant des normes nationales sur les importations américaines, les États-Unis ont soutenu que le Mexique avait formé une « barrière au commerce » et violait donc l’accord de libre-échange. En résumé, les Américains ont utilisé l’accord et la législation commerciale pour contraindre le Mexique à diluer ses normes agricoles.

Et c’est ici qu’il y a un avertissement pour le Royaume-Uni. Pour les Américains, le « libre-échange » signifie désormais qu’ils ont le droit de nous vendre des produits fabriqués de manière que nous pourrions juger dangereuse, et de manière que nous pourrions même avoir interdite sur notre territoire, et si nous essayons de résister, ils viendront après nous, qualifiant cela de « tricherie non tarifaire ». Ils pourraient exiger, avec le temps, que nous remodelions nos lois et réglementations nationales sur l’environnement et la santé publique, sinon leur permettre de bafouer ouvertement les mêmes réglementations.

Il y a, bien sûr, un tas de gens bien qui disent que nous n’avons rien à craindre, parce que « nous n’avons pas à acheter de poulet ou de bœuf américain au supermarché », et que tout cela est une question de « choix du consommateur ». Mais vous ne devriez vraiment pas croire cela.

Les évangélistes du libre marché dans l’administration Trump et ailleurs croient que même « l’étiquetage nutritionnel » est une « barrière au commerce » illégale. Il y a un différend en cours entre l’Amérique et l’UE à propos de cette question même. Les étiquettes des produits ne vont pas indiquer clairement que vous mangez du poulet chloré américain ou du bœuf aux hormones, ou des cultures GM, ou des produits cultivés avec des pesticides interdits au Royaume-Uni, ou teintés avec des colorants interdits au Royaume-Uni qui pourraient rendre vos enfants hyperactifs.

Ils ne veulent pas que vous, le consommateur, puissiez prendre cette décision éclairée, tout comme ils ne veulent pas que les consommateurs américains sachent ce qu’ils mangent. Le choix éclairé du consommateur devient effectivement impossible — à moins que vous n’ayez le temps, l’argent et l’éducation pour reconnaître et acheter les bonnes choses. Cette ligne d’argumentation ignore également le fait qu’une grande partie de cette production disparaîtra dans la chaîne alimentaire en tant qu’ingrédients.

Avant de vraiment entrer dans le vif du sujet, il convient de dire que la plupart des aliments américains sont assez sûrs, et certains agriculteurs américains (en particulier ceux qui soutiennent les efforts d’agriculture régénérative) sont vraiment bons dans ce qu’ils font. Mais il y a des aspects du système alimentaire américain traditionnel qui sont substantiellement différents des nôtres, et ces différences affectent à la fois la qualité et la sécurité des aliments.

Commençons par les poulets. Le problème n’est pas le chlore, mais le fait que le produit chimique doit être utilisé en premier lieu parce que les fermes américaines et les installations de production alimentaire sont plus grandes, plus rapides, et donc plus sales que celles de la Grande-Bretagne et de l’UE. Cela signifie plus de poulets entassés dans des hangars de taille industrielle, et des lignes de traitement en usine plus rapides pour tuer et découper les oiseaux. Plus la ligne de traitement en usine est rapide, plus l’installation gagne de l’argent. Pourtant, cela signifie également que la viande est plus susceptible de transporter des maladies. Le poulet américain doit être lavé au chlore ou à l’acide à la fin de la chaîne de production pour tuer les bactéries résultant du processus — sinon ces bactéries rendront les humains malades.

Et les Américains tombent malades plus souvent à cause des règles alimentaires plus laxistes de leur gouvernement. Selon l’association caritative Sustain, plus de 14 % des Américains tombent malades au moins une fois par an à cause d’une intoxication alimentaire — c’est environ 10 fois le chiffre comparable pour le Royaume-Uni. Les taux de maladies d’origine alimentaire entraînant la mort sont également beaucoup plus élevés aux États-Unis, où environ 380 personnes meurent chaque année d’une salmonelle d’origine alimentaire. L’Agence de sécurité alimentaire a déclaré qu’il est désormais sûr de manger un œuf à la coque en Grande-Bretagne (s’il est marqué British Lion), tandis que la Food and Drug Administration américaine recommande de ne faire bouillir les œufs qu’aux États-Unis en raison des craintes liées à la salmonelle. Pourquoi choisirions-nous de mettre les enfants britanniques en plus grand danger d’intoxication alimentaire en important des produits américains ?

Une autre question vitale est l’utilisation cinq fois plus importante d’antibiotiques dans l’agriculture américaine. Les agriculteurs britanniques sont interdits d’utiliser des antibiotiques dans l’alimentation, contrairement aux agriculteurs américains. Pourquoi ? Parce qu’on estime qu’en 2050, 10 millions de personnes supplémentaires mourront chaque année à cause de super-bactéries résistantes aux médicaments. On craint que certaines de ces super-bactéries n’émergent de hangars agricoles industriels sales, humides et chauds où des antibiotiques sont utilisés pour favoriser la croissance animale.

La plupart des Britanniques ne veulent pas manger des aliments de moins bonne qualité juste pour faire plaisir aux Américains. Et pourtant, le danger est qu’un accord de « libre-échange » américain compromettrait la capacité de la Grande-Bretagne à établir ses propres normes alimentaires domestiques sûres et durables, qui prennent en compte à la fois la santé publique et l’environnement. Cela représenterait rien de moins qu’une capitulation de notre souveraineté alimentaire.

L’ironie est qu’autrefois, les partisans du Brexit étaient agités par le fait que l’UE nous dictait des conditions commerciales — imposant des règles concernant la forme des bananes, et ainsi de suite. Mais ce que peu semblaient comprendre, c’est que les politiques américaines de « libre-échange » fonctionnent de manière similaire, dictant comment et ce que vous pouvez faire sur le plan national, tant en termes d’achat et de vente, mais aussi, curieusement, comment vous faites les choses dans votre propre pays. Il devrait être clair pour tout le monde que lorsque les Américains parlent de « libre-échange », ils entendent que nous échangerons selon leurs conditions, avec leurs normes comme guide.

Si notre gouvernement s’en tient à nos lignes rouges historiques, protégeant la Grande-Bretagne, alors l’administration Trump ne signera pas l’accord. Si nous abandonnons nos lignes rouges, alors nous aurons un accord commercial mais nous aurons causé des dommages irréversibles à notre pays.

J’aime beaucoup de choses sur l’Amérique. Je respecte le meilleur de ce que ce pays et son peuple peuvent faire. Mais ils peuvent aller au diable s’ils veulent nous exploiter et nous intimider. Starmer devrait avoir du courage et s’en tenir fermement à nos lignes rouges, et, si nécessaire, renvoyer les négociateurs américains. Mais je parie qu’il ne fera pas ça. Je pense qu’il cédera et signera l’accord. Il n’y a jusqu’à présent aucune preuve qu’il comprenne ou se soucie le moins du monde de la nourriture britannique, de l’agriculture ou de l’environnement. J’espère avoir tort, mais je pense que ma ferme, mes belles vaches et cette terre verte et agréable sont sur le point d’être vendues.