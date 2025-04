Si Nigel Farage était un artiste, il serait un impressionniste célébré. Il a un talent raffiné, apparemment sans effort, pour peindre l’essence distillée d’un mouvement politique. Que représente le Reform ? Même les politiciens chevronnés pourraient avoir du mal à nommer ou à détailler une politique de Reform, mais l’« ambiance » du parti ne pourrait pas être plus facile à ressentir. Un trompe-l’œil réaliste, intéressé par les détails photographiques des politiques, Farage ne l’est pas et ne l’a jamais été. Cela devient clair dès qu’on lui demande des détails — la responsabilité de rendre des comptes lors d’interviews politiques détaillées n’en vaut jamais la peine pour lui. Comme l’a récemment écrit l’un de ses anciens eurodéputés Ukip, Patrick O’Flynn : « Les coups de pinceau larges et les phrases chocs sont toujours privilégiés par rapport au travail politique détaillé. »

La finesse de la bonne gouvernance peut attendre — pour l’instant, Reform peut simplement surfer sur la vague, propulsé par l’euphorie du momentum politique. Le réalisme et la tempérance politique passent après la question de savoir si « L’Établissement » est en train de paniquer. Le vieux manuel est simple : identifier les structures de pouvoir en place qui semblent distantes et aloof, qu’il s’agisse de partis ou d’institutions, et faire campagne contre elles de manière intransigeante et bruyante — le tout arrosé d’une pinte (impériale) de bonhomie virile.

Cependant, le discours de Farage, affiné au cours d’une carrière politique de plus d’une décennie, est en train de changer : « Je ne rigole pas — j’ai un objectif, et c’est que Reform remporte les prochaines élections générales, » a déclaré Farage aux membres du parti réunis lors du lancement de la campagne électorale locale de Reform à la fin mars. C’est un changement d’objectif politique assez significatif : d’un révolutionnaire extérieur à un gouverneur. Les élections locales de jeudi sont considérées comme un simple tremplin, avant la marche vers le No.10. Si nous devons prendre au sérieux l’ambition déclarée de Farage — et nous devons le faire, avec un récent sondage MRP de référence mettant Reform en tête des travaillistes et des conservateurs en sièges — alors nous devons nous demander à quoi pourrait ressembler un parti peu détaillé en matière de mise en œuvre au pouvoir. La politique est plus difficile qu’elle n’en a l’air.

Un des outils les plus efficaces dans l’arsenal de Farage a été son message clair et concis. Mais, comme l’histoire récente nous le rappelle, marier la rhétorique à la réalité est une affaire délicate. Il n’y a pas si longtemps, « arrêter les bateaux » a été lancé comme un slogan court, simple et séduisant. Arrêter les bateaux en pratique ? Eh bien, demandez simplement à Rishi Sunak à quel point trois mots courts peuvent être difficiles à mettre en œuvre. Reconnaissant le défi que représente la gouvernance nécessitant réellement des politiques, des responsables supérieurs de Reform travaillent à mettre en place un think tank politiquement aligné pour soutenir le développement des politiques, inspiré des think tanks américains qui servent d’escadrons idéologiques à la présidence Trump, a rapporté le FT. Il a cité un document interne qui déclarait que l’organisation prévue « soutiendrait Reform dans le développement des politiques, la préparation et la réfutation » et chercherait à « changer l’opinion sur des questions clés et à fournir une compétence technocratique ».

Mais l’acte même de définir une plateforme politique révélera des tensions qui bouillonnent sous la surface. La prévalence de l’argent étranger dans les think tanks britanniques est assez limitée — surtout lorsqu’elle est comparée à des organisations américaines équivalentes et à leurs vastes dotations, salaires et influence véritablement mondiale. Mais le FT a rapporté que le think tank proposé par Reform chercherait des financements auprès de « donateurs américains de MAGA, de la technologie [et] de conservateurs religieux », en plus de sources de financement britanniques plus régulières. Pas étonnant que Farage regarde à l’étranger — la simple ampleur de l’argent politique américain embarrasse nos propres dépenses de campagne et de recherche politique. À la recherche de dollars des États-Unis, la nouvelle droite s’inscrit certainement dans le schéma des visites régulières de Farage à travers l’Atlantique — et son vrai attrait lors de la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC), une fête de politiciens, diffuseurs et influenceurs de droite américains.

Mais Reform chercher à s’inspirer et à obtenir des financements d’un pays qui a une culture politique entièrement différente pourrait devenir leur perte. Les activistes en ligne de Reform sont également plongés quotidiennement dans la politique disputée de la droite américaine. Encouragés et dynamisés par une nouvelle victoire de Trump-MAGA, la nouvelle droite américaine pourrait sembler un modèle gagnant pour les partis populistes de droite dans le monde entier. Mais Reform devrait faire preuve de prudence dans les leçons qu’elle tire de l’étranger. Il existe une discordance entre un parti plus banal de l’Angleterre côtière et suburbaine, et l’idéologie libertaire-conservatrice radicale des élites technologiques de la Silicon Valley comme Peter Thiel et Musk qui dirigent la nouvelle droite américaine. Ils peuvent s’aligner sur les attitudes envers l’immigration et partager le scepticisme de la culture de tout ce qui est « woke », mais il ne faut pas longtemps pour trouver du grain dans l’huître entre les deux mouvements.

Les électeurs existants de Reform, et ceux qu’elle est le plus susceptible d’attirer à l’avenir, sont principalement plus âgés — juste en dessous des deux tiers ont plus de 50 ans. L’avantage des dons de riches bienfaiteurs de droite américains est clair, mais qu’en est-il d’un alignement idéologique plus large — adopter l’approche politique et les points de discussion d’un mouvement politique étranger ? Au Royaume-Uni, les électeurs considèrent le radicalisme mercuriel de MAGA — typifié par l’approche « bouger vite et casser des choses » de l’élite technologique dans le Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE) — avec amusement. Que vous le considériez comme une faute nationale ou non, les Britanniques sont tout simplement moins culturellement ou idéologiquement investis que l’Américain moyen dans des changements radicaux et profonds dans le champ de l’État.

Contrairement à la solide reprise des États-Unis après la crise financière, la Grande-Bretagne reste bloquée dans près de deux décennies de stagnation économique, ce qui signifie que la marge de manœuvre pour le changement, comme Rachel Reeves l’a découvert, est limitée. Ce qui reste dans la plupart des budgets des conseils, qui ont supporté le poids de la période d’austérité, est désormais largement consacré aux soins sociaux pour les adultes — quelque chose que la base électorale plus âgée de Reform remarquerait certainement si cela était modifié. Mais, prenant la droite américaine comme source d’inspiration, Farage a déclaré qu’il cherchait à apporter le DOGE au gouvernement local quoi qu’il arrive.

Lors de son lancement de campagne électorale locale, Farage a déclaré que le Reform avait soumis 3 000 demandes d’accès à l’information visant à identifier et à éliminer les dépenses gouvernementales inutiles. « Lorsque nous gagnerons ces conseils de comté, nous enverrons les auditeurs, nous nous débarrasserons des contrats frauduleux, nous réduirons les dépenses et nous ferons tout notre possible pour tenir toutes nos promesses », a-t-il ajouté. C’est un aperçu derrière le rideau de son passé personnel thatchérien. Mais c’est de la politique, pas de la politique publique. À moins qu’il ne propose de réduire les soins sociaux pour les adultes, tout cela n’est que des paroles. Et bien que Farage et ses partisans puissent occasionnellement pencher et parler libertaire, l’histoire répétée nous dit que tout ce qui plaît aux conservateurs populistes passera en premier dans tout parti qu’il dirige.

Un clin d’œil à cette tendance — plus tard nié par un initié à Politics Home — a été le lancement d’une campagne anti-construction de logements dans les documents de lancement du think tank proposé — un caveat emptor pour tout jeune activiste du Reform ayant des aspirations à posséder un logement. Farage, comme beaucoup de ses contemporains populistes de droite, pourrait être très bon pour courtiser un jeune public sur TikTok. Mais tout comme avec le Parti conservateur, l’électorat moyen à âgé, propriétaire de son logement, dictera la direction de la politique du Reform, et non les frustrations bien intentionnées des jeunes activistes.

Contrebalancer la construction de logements pourrait avoir du sens si vous considérez le logement comme un sous-ensemble de la politique d’immigration, chaque nouvel arrivant rendant la pénurie de logements encore plus aiguë — même si réduire l’immigration nette à zéro demain laisserait toujours l’une des pénuries de logements les plus aiguës au monde entièrement non résolue. Mais le fait que la suggestion ne soit pas immédiatement rejetée démontre une réelle différence culturelle entre le Reform et l’idéologie derrière tout argent provenant de la droite américaine plus libertaire et radicale.

Le chant des sirènes de l’argent américain sera bienvenu pour un mouvement sans routes de financement établies par des syndicats ou des entreprises, mais le Reform devra se surveiller et éviter d’essayer d’imposer un libertarianisme américain radical à ses électeurs plus sages et moins provocateurs. Le Parti travailliste surveillera comme un faucon tout commentaire attaquable dans cet espace, ayant enfin trouvé un argument capable de couper l’herbe sous le pied du Reform. Ce n’est pas le seul risque de politique étrangère de se rapprocher de la nouvelle droite américaine — le mépris ouvert pour l’Europe, et sa politique et ses valeurs, deviennent de plus en plus claires chaque jour.

Les politiques économiques de Trump, à la suite des annonces de tarifs, sont aussi un nuage d’orage à l’horizon. « Des tarifs de 10 % en provenance des États-Unis sont une mauvaise nouvelle, mais mieux que 20 % pour les membres de l’UE », a déclaré Farage — cherchant à minimiser son désaccord viscéral et thatchérien avec les énormes changements radicaux de la politique commerciale mondiale de son allié politique. Il ressemble de plus en plus à un contorsionniste, adaptant furtivement son message pour un public britannique sceptique, tout en essayant désespérément de paraître loyal envers Trump.

La force indéniable des marques Reform et Farage peut masquer beaucoup de ces contradictions lors de la montée dans les sondages. Lorsque vous ne remplissez pas l’espace politique, les électeurs imaginent ce qu’ils aiment et le projettent sur les partis avec lesquels ils s’identifient culturellement. Mais à mesure que Reform se professionnalise, le contrôle médiatique s’intensifie et l’élection générale approche, les positions politiques, influencées par des think tanks, devront commencer à se cristalliser, exposant les fissures idéologiques dans la coalition du parti. Farage devra bientôt décider s’il veut continuer à être le leader révolutionnaire et le terreur des institutions, ou commencer à élaborer un cadre pour réellement les diriger en tant que leader. S’il ne décide pas de ce dernier point rapidement, l’expérience le mettra bientôt en lumière à Downing Street.

Les tensions idéologiques entre les donateurs, les membres, les électeurs et la direction des partis ne sont pas nouvelles. Mais si Farage est sérieux au sujet de la préparation au pouvoir, alors la politique britannique devra passer avant l’argent et l’idéologie américains. C’est la même question à laquelle Farage doit faire face en tant que leader : faire le choix entre se rebeller contre la machine ou saisir les leviers pour la contrôler. Si ces tensions ne sont pas abordées, attendez-vous à un parcours plus chaotique dans un avenir proche. La querelle de Rupert Lowe et l’expulsion sont des preuves suffisantes que des opérateurs seniors ambitieux de Reform chercheront inévitablement à imposer leur vision dans tout vide politique disponible.

Au fond, les Britanniques soutenant Reform votent contre le rythme radical et désorientant du changement social et économique vécu ces dernières décennies. La société a évolué trop rapidement pour eux, et ils ne la comprennent pas. Mais contrairement à leurs équivalents américains, ils veulent ralentir le rythme, pas appuyer fortement sur les freins. Farage, l’impressionniste, peut peindre des sentiments, mais un gouvernement a besoin de plans, de budgets et de choix difficiles. Avec les élections locales qui approchent et des attentes placées très haut, c’est le premier grand test de Reform pour voir s’ils peuvent réellement résoudre la litanie de problèmes auxquels l’État britannique est confronté, lorsqu’on leur en donne l’occasion. Il est difficile de résister à la richesse de l’argent américain, mais Reform ne devrait jamais oublier que même si nous partageons une langue, nous ne partageons pas une culture — et il n’y a que rarement eu un moment plus en besoin de solutions plutôt que de bonnes vibrations.