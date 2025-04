Dans l’imaginaire populaire britannique, les entretiens d’Oxbridge sont une zone de bizarrerie non réformée, un espace sacré dans lequel les adultes les plus excentriques de la nation ont une licence infinie pour déstabiliser et confondre ses adolescents les plus nerveux. Je connais une personne qui prétend avoir été placée au fond de la pièce, et qui devait crier ses réponses aussi fort qu’elle le pouvait. J’en connais une autre qui affirme que son intervieweur, au lieu de saluer, a simplement dessiné un bonhomme sur un tableau blanc portable et a commencé l’entretien avec les mots : « Est-ce que c’est vous ? » Sa réponse : « Bien sûr que non. Il n’est pas du tout assez beau. »

En réalité, les entretiens d’Oxbridge ne ressemblent en rien à cela. L’année dernière, j’ai été engagé pour travailler en tant qu’intervieweur pour les admissions de premier cycle dans l’un des collèges constitutifs de l’Université d’Oxford. Quel honneur : il y a à peine une décennie, j‘étais assis dans la chaise opposée, essayant de ne pas être submergé par la quantité de pouvoir que l’érudit en face de moi pouvait exercer sur mon avenir. Maintenant, j’avais accédé au rôle d’intervieweur ; la tâche sacrée de repérer le potentiel académique m’avait été confiée.

Quelques semaines avant les entretiens, un administrateur m’a informé que je devrais suivre une courte suite de préparation en ligne. Cela devait prendre environ deux heures, et m’inculquerait, promettait-elle, une certaine équité salomonique requise de l’intervieweur d’Oxford. Une grande partie du contenu de la suite était raisonnable, ou du moins inoffensive : un modèle pour nous aider à structurer l’entretien, le traditionnel tir de tests de biais inconscients, la suggestion utile d’éviter de mentionner la sexualité ou l’ethnicité de l’interviewé dans notre bavardage pré-entretien.

À ma grande surprise, cependant, la plus longue partie de ma « formation » était consacrée à divers types d’avertissements. On m’a rappelé qu’il y avait beaucoup de choses qui pouvaient mal tourner dans les entretiens. De plus en plus, m’a-t-on informé, les étudiants et les parents étaient connus pour devenir litigieux s’ils ne parvenaient pas à obtenir une place à long terme.

Le principal travail de l’intervieweur, par conséquent, était de s’assurer que toutes ses décisions étaient soutenues par une traçabilité de prise de décision claire et transparente prouvant que la procédure de sélection était équitable. À cette fin, une liste pratique de « critères d’évaluation » avait été fournie pour chaque matière par les administrateurs : pour chaque candidat, nous devions être prêts à fournir une belle liste claire de cases qu’ils avaient cochées sur demande ou demande d’accès à l’information. Obéissant, j’ai commencé à cliquer à travers écran après écran de normes, d’objectifs, de repères ; des réifications vagues comme « démonstration de capacité analytique » rivalisaient avec des scores numériques indiquant un désavantage socio-économique.

Je soupçonne que la raison de ce nouveau régime de rubriques et d’objectifs peut être trouvée dans les vieilles histoires de bizutage institutionnel. Après tout, aussi bien que ces techniques d’entretien extravagantes servent d’anecdotes des années plus tard, elles ne sont guère justes — du moins si la « justice » est définie comme l’imposition d’une norme claire, non arbitraire, à laquelle tous les candidats ont la même opportunité de se préparer et à laquelle tous les candidats sont soumis de manière égale.

En même temps, je ne pouvais m’empêcher de penser qu’il était légèrement absurde de prendre quelque chose d’aussi délibérément souple et informe qu’un entretien — un scénario qui est encore prisé par les employeurs précisément parce qu’il leur permet de voir au-delà de l’uniformité terne du CV — et de le soumettre à de tels trammels rigides. Si nous allions simplement demander aux candidats de cocher des cases pré-dessinées, pourquoi ne pas couper l’intermédiaire et se passer complètement des entretiens ? Ni, je commençais à soupçonner, le nouveau système n’était même pas particulièrement juste : sous l’ancien régime, les intervieweurs pouvaient saisir ce que le candidat semblait particulièrement bon ou intéressé, et suivre le fil où qu’il les mène ; maintenant, ils étaient constamment tirés en arrière par la rubrique vers des lignes de questionnement qui, inévitablement, favoriseraient un certain type d’étudiant par rapport à d’autres. Vu sous cet angle, ce que nous appelions « justice » s’est en réalité avéré être quelque chose de très différent : protocole, paperasse, procédure.

Oxford peut se situer près du sommet de la grande pyramide du prestige institutionnel britannique, mais elle n’est pas seule à afficher cette tendance à confondre « justice » avec une bureaucratisation inutile. J’ai un souvenir distinct d’avoir travaillé comme enseignant dans un lycée, et d’avoir rendu un merveilleux essai perspicace sur Hamlet, que j’avais été contraint de noter C parce qu’il abordait les mauvais « Objectifs d’évaluation » tels que stipulés par le conseil d’examen. Ni la tendance n’est-elle même confinée à l’éducation : l’Église d’Angleterre de Justin Welby, avec ses « pipelines de talents » mandatés par le Synode, fonctionne de la même manière, tout comme la fonction publique, avec ses systèmes ornés pour garantir l’équilibre régional entre les candidats à haut potentiel. Le résultat est qu’increasingly, les universitaires, les enseignants, les prêtres et d’innombrables autres professionnels finissent par interagir avec leurs élèves, paroissiens ou le public dans un esprit de culpabilité bureaucratique : « Si cela ne tenait qu’à moi, je le ferais différemment », soupirons-nous en regardant le visage devant nous se déformer de déception, « mais je ne fais pas les règles. »

Dans le domaine de l’éducation, du moins, l’adoption de l’équité comme principe d’organisation est étonnamment récente. Vous ne trouverez certainement pas beaucoup de mentions à ce sujet chez les grands éducateurs humanistes comme Humboldt ou Cicéron — ni même chez les grands incendiaires égalitaires des années soixante, comme Paulo Freire et Jacques Rancière, qui avaient tendance à éviter les métaphores impliquant qu’ils distribuaient simplement une sorte de marchandise éducative.

Au Royaume-Uni, en fait, le fétichisme de l’équité n’a vraiment décollé que dans les années quatre-vingt, lorsque toute une série de réformes thatchéristes ont standardisé l’éducation à travers le pays. L’intervention la plus dramatique a eu lieu en 1988, lorsque la loi sur la réforme de l’éducation a homogénéisé les programmes nationaux, a fragmenté l’enseignement en une séquence uniforme de « phases clés » nationales, et a posé les bases d’Ofsted, avec son édifice byzantin de règles et stipulations promouvant l’équité. L’autre mot d’ordre durant ces années, propagé par Keith Joseph, le secrétaire à l’éducation, était « responsabilité ». L’éducation, soutenait-on, devait être transparente pour la société dans son ensemble, ses structures et valeurs entièrement codifiées et immédiatement accessibles à tout auditeur potentiel — tout comme les meilleures entreprises du secteur privé, fraîchement restructurées par McKinsey et Deloitte. Les écoles responsables étaient équitables parce qu’elles garantissaient que les enfants et les parents savaient toujours où se trouvaient les objectifs ; s’ils finissaient sous-éduqués ou au chômage, les seules personnes qu’ils pouvaient blâmer étaient eux-mêmes.

Avec cela en tête, il devient soudain beaucoup plus facile de discerner ce qui se passe dans des institutions comme Oxford : moins une révolution égalitaire qu’un genre de coup managérial, mené par une élite administrative. Thatcher (et presque tous les politiciens depuis) était obligée de soutenir le passage à l’équité par le biais de la « responsabilité » : après tout, de telles mesures retirent aux enseignants le pouvoir de décider ce qui est bon — qui ne sont guère les alliés naturels de la droite, avec leur penchant pour l’organisation du travail et l’enseignement aux jeunes de penser par eux-mêmes — et le donnent plutôt aux travailleurs de bureau, la clientèle naturelle du néolibéralisme.

Cette « équité », en d’autres termes, est essentiellement rhétorique. Ce qui rend les rubriques, les barèmes de notation et les objectifs d’évaluation apparemment équitables, ce n’est pas que leurs stipulations évitent de favoriser certains candidats par rapport à d’autres (clairement, elles le font), ni qu’elles soient systématiques et holistiques (elles sont tout aussi arbitraires que n’importe quel autre système), ni même qu’elles soient significativement « transparentes » (après tout, que signifie réellement « démontre une capacité analytique et évaluative cohérente » ?). Plutôt, c’est le fait que les personnes finalement responsables de la sélection se voient comme impartiales, capables de s’élever au-dessus de la mêlée avec une sorte de neutralité bureaucratique sereine. Un engagement envers « l’équité », pourrait-on dire, n’est qu’un moyen pour la classe administrative de se doter du pouvoir du juge.

En conséquence, les administrateurs dans des lieux comme Oxford aiment propager un sens totalement erroné de la manière dont le snobisme et l’élitisme fonctionnent réellement aujourd’hui. Beaucoup de gens, semble-t-il, sont contents de débiter ce qui est essentiellement une version recyclée de Pierre Bourdieu — l’idée que les personnes riches possèdent un « capital culturel » sous la forme d’un accent sophistiqué, d’un bon niveau de latin, d’une connaissance pratique de l’opéra, etc., qui les fait ressortir dans les procédures de sélection malgré le fait qu’elles ne le méritent pas vraiment. Les rubriques, selon cette logique, sont égalitaires parce qu’elles empêchent les universitaires de tomber éperdument amoureux du premier enfant riche qui mentionne Hegel lors de son entretien.

Mais quiconque a passé du temps dans une école secondaire « d’élite » au cours des 10 dernières années sait que le « capital culturel » n’est pas le principal don que ces institutions confèrent. Les parents riches ne paient pas pour que leurs enfants aillent dans des écoles privées afin qu’ils puissent en apprendre davantage sur Hegel ou Humboldt ou même Hamlet ; ils le font pour qu’ils puissent apprendre à obtenir de bons résultats aux examens et à rédiger des déclarations personnelles solides, qu’ils espèrent, quelque part en cours de route, seront transubstantiées en un emploi bien rémunéré dans le secteur des cols blancs. De nos jours, en fait, le véritable marqueur d’une classe sociale élevée est une sorte d’efficacité bureaucratique — la capacité à naviguer dans les rubriques et les procédures qui répartissent le succès dans le monde moderne, sans perdre la volonté de vivre. Même les enfants qui passent à travers le filet de milieux difficiles tendent à être des travailleurs acharnés, avec leurs résultats d’examen impeccables, plutôt que des enfants rêveurs et réfléchis qui ont tendance à ne pas lire les barèmes de notation en premier lieu.

Heureusement, Oxford, du moins, n’a pas complètement supprimé le rôle de l’intervieweur (ce qui ne peut pas être dit de la plupart des universités britanniques, où l’admission dépend généralement entièrement des déclarations personnelles et des résultats d’examen). Il reste encore, malgré les meilleurs efforts de certains, une non-responsabilité cruciale dans le scénario d’entretien : en fin de compte, ce que les intervieweurs recherchent vraiment, c’est une certaine étincelle d’intuition ou d’apprentissage, et la plupart d’entre eux ont suffisamment de dextérité rhétorique pour trouver un analogue à cette étincelle dans tout ce que les administrateurs leur donnent. Le souci est qu’au moment où les universitaires sont capables d’exercer cette discrétion, il est trop tard : tous les étudiants ont été systématiquement sous-éduqués et ont tellement appris à se plier aux structures conçues pour promouvoir l’équité et la responsabilité dans les écoles primaires et secondaires qu’ils ont complètement oublié comment penser. Déjà, un nombre considérable d’étudiants se présentent à l’université incapables de lire ou d’écrire correctement — ils passent simplement, de manière associative, d’un mot à la mode digne de note à un autre, tout comme le modèle des « objectifs d’évaluation » leur enseigne. Très peu d’entre eux sont prêts à entreprendre le voyage dans l’inconnu et l’ineffable qui finit par produire la meilleure prose.

Une sorte de redécouverte des vertus de la « non-responsabilité » profiterait à peu près à chaque institution au Royaume-Uni. Cela encouragerait leurs membres à prendre des risques, à penser librement et de manière flexible, plutôt que de simplement régurgiter des rubriques ; en d’autres termes, cela favoriserait le type de comportement dont les institutions britanniques, avec leur glissement largement déploré vers l’improductivité et le gonflement managérial, ont cruellement besoin. Beaucoup de travailleurs acharnés et de bureaucrates se sentiraient lésés ; les ambitieux, sans aucun doute, devraient être dépouillés de leur droit de naissance. Mais si de telles réformes étaient menées correctement, nos institutions pourraient juste retrouver un sens de la valeur de ce qu’elles font pour sa propre sake. Et quoi, vraiment, pourrait être plus juste que cela ?