Rasé de frais, en chemise repassée et exhibant le moindre indice d’un ventre bedonnant à cause de tous ces kebabs, Ekrem İmamoğlu, le maire d’Istanbul, noua sa cravate bleue tout en se tenant dans sa chambre à coucher chez lui. « Des centaines de policiers se sont rassemblés à la porte », a-t-il déclaré à ses partisans sur les réseaux sociaux, « mais je continuerai à me battre sans relâche contre cette personne et contre cet esprit qui manipule tout ce processus comme une machine. » Puis il sortit dans la rue et fut placé en garde à vue. Ainsi, le 19 mars, « cette personne », le président Recep Tayyip Erdoğan, précipita la crise politique actuelle de la Turquie en faisant arrêter son principal rival sous suspicion de corruption et de soutien au terrorisme (laissons de côté toute notion selon laquelle la justice turque est indépendante).

Depuis lors, le parti d’İmamoğlu, le Parti républicain du peuple, ou CHP, a organisé d’énormes manifestations à travers le pays et a mis en place une primaire au cours de laquelle plus de 15 millions de personnes l’ont désigné comme leur candidat à la présidence. L’opposition a également mené un boycott des conglomérats industriels, des entreprises médiatiques et des groupes de distribution associés au gouvernement, qui a été observé de manière inégale. Le 2 avril, de nombreux magasins à Istanbul et ailleurs ont fermé en soutien à environ 3 000 manifestants détenus. De telles mesures visent clairement à effrayer les investisseurs et à provoquer une crise monétaire du type que la Banque centrale a déjà dépensé 25 milliards de dollars de réserves pour éviter. Le ministre de l’Intérieur a déploré la « tentative d’assassinat de notre économie nationale » de l’opposition.

Le petit nombre de journalistes turcs indépendants encore capables de travailler dans le pays s’accordent à dire que le CHP, un groupe fissipare avec un talent pour tomber dans des pièges politiques, a géré la crise de manière étonnamment efficace. Notant que la détention d’İmamoğlu a même amené des manifestants dans les rues de la ville natale d’Erdoğan, Rize, sur la mer Noire, un tel commentateur, Murat Yetkin, a déclaré : « le vent tourne ».

Depuis qu’Erdoğan a embrassé l’autoritarisme au début des années 2010, lui et son Parti de la justice et du développement, ou AKP, ont capturé les juges, intimidé les universités et lobotomisé les médias traditionnels. Plutôt que de rendre compte des plus grandes manifestations récentes, par des centaines de milliers d’Istanbuliotes (2,2 millions selon le CHP), le 29 mars, la principale chaîne d’information de Turquie a débattu des recettes de pâte filo pour les prochaines vacances de Bayram.

Erdoğan a l’habitude de révéler l’issue des enquêtes judiciaires avant qu’elles ne se concluent. Se référant à une enquête sur ce qu’il a appelé la « corruption, le détournement de fonds et le terrorisme » des municipalités du CHP, il a prédit que « à mesure qu’elle avance et s’approfondit, [elle] révélera jusqu’où les bras de l’organisation criminelle ont embrassé les municipalités comme un poulpe ». Dépeignant les manifestations comme une frénésie jacobine, et négligeant de mentionner l’utilisation par la police de gaz lacrymogènes, de canons à eau et de balles en caoutchouc, il a averti que ce « terrorisme de rue n’est rien d’autre qu’une tentative de voiler les vols » dont ses opposants sont accusés.

Que l’agitation actuelle soit à la fois profonde et large témoigne de la crédibilité déclinante d’Erdoğan même parmi son électorat d’islamistes, de nationalistes et de petites entreprises, ce qui est corroboré par des résultats électoraux de plus en plus maigres. Cela indique également l’émergence, enfin, d’une alternative crédible à son règne étouffant.

Pendant des années, le CHP a lutté avec l’héritage de Kemal Atatürk, le fondateur de la République, qui a conçu le parti comme un moteur du nationalisme turc, du dirigisme économique et d’un laïcisme prescriptif. Les récents opposants d’Erdoğan au CHP étaient soit trop nationalistes pour attirer les Kurdes, qui représentent environ 18 % de la population, soit — comme dans le cas de Kemal Kılıçdaroğlu, perdant de l’élection de 2023 — désavantagés par leur appartenance aux Alévis, une grande secte minoritaire à laquelle certains sunnites sont axiomaticement (et indéfendablement) hostiles.

İmamoğlu, en revanche, est un sunnite pratiquant avec un parcours dans le secteur privé — ce que les partisans d’Erdoğan trouvent rassurant. Il possède un charisme personnel, une réputation de compétence et un instinct pour la cause populaire (du lait pour les enfants pauvres ; nettoyer la Corne d’Or, pendant des années une suspension malodorante et dangereuse, maintenant un endroit où les dauphins s’ébattent). À la base alévie et socialement libérale qu’il a héritée de Kılıçdaroğlu, il a ajouté de nombreux partisans kurdes. Dans un discours qu’il a prononcé dans la région kurde quelques jours avant son incarcération (un discours de 50 minutes avec à peine un coup d’œil à ses notes), il a qualifié les Kurdes de « pierre angulaire, pilier central de ce pays ». L’émergence des Kurdes en tant que force politique marque un grand départ de l’ancienne insistance nationaliste sur une nation entièrement turque. Lorsque je vivais en Turquie en tant que journaliste dans les années 90, les responsables du CHP niaient complètement l’existence des Kurdes, les appelant « nos frères du sud-est » ou, encore plus scandaleusement, « Turcs de montagne ».

Parmi toutes les qualités dont İmamoğlu a besoin alors qu’il entame un confinement qui le détruira ou le rendra invincible, la plus saillante est qu’il est, seul parmi les adversaires d’Erdoğan des vingt-cinq dernières années, un gagnant avéré. En 2019, İmamoğlu a été élu maire d’Istanbul, qui avait été un fief de l’AKP et de son parti prédécesseur depuis qu’Erdoğan lui-même est devenu maire en 1994. Le Conseil suprême des élections a rapidement annulé la victoire d’İmamoğlu et a ordonné un nouveau scrutin, seulement pour que les Istanbuliotes indigné(e)s le réélisent avec une plus grande majorité. Lors des élections municipales de l’année dernière, il a écrasé son adversaire de l’AKP. Comme le dit le proverbe — et comme Erdoğan peut le confirmer, ayant lui-même fait le saut de maire de la plus grande ville de Turquie à Premier ministre — « celui qui gagne Istanbul gagne la Turquie ».

Lorsque j’ai interviewé un Erdoğan souriant au printemps 1997 sur la terrasse d’une maison de plaisance ottomane, l’ancien maire d’Istanbul avait la réputation d’un magnétisme personnel, de compétence et d’un instinct pour la cause populaire (planter des arbres sur les bords d’Istanbul, acheminer de l’eau aux pauvres). En ce sens, lui et İmamoğlu ont beaucoup en commun — ils viennent même tous deux de la région de la mer Noire. On nous a apporté des fraises précoces que nous avons mangées tout en admirant la vue sur le Bosphore. Le mot « démocratie » revenait souvent dans nos discussions, même si l’année précédente, Erdoğan avait provoqué l’indignation en décrivant la démocratie comme un tram : « elle va aussi loin que nous voulons qu’elle aille, puis nous descendons ».

Le mois dernier, la démocratie turque a déraillé. La décision d’Erdoğan d’arrêter son rival est un pari contre sa propre expérience. C’est une peine de prison prononcée par la justice (alors militante laïque) de la Turquie qui a propulsé Erdoğan au pouvoir national en premier lieu. Son crime en décembre 1997 était de réciter un poème martial que les tribunaux ont interprété comme une incitation à l’insurrection religieuse. La vindicte du jugement l’a transformé en martyr tandis que sa maîtrise du discours démocratique l’a établi comme un symbole de ce que les alliés de la Turquie au sein de l’OTAN, cherchant frénétiquement des régimes musulmans inattaquables, appelaient l’« islam modéré ». Le consul américain à Istanbul a visité la mairie pour compatir ; l’affaire, a-t-elle dit, « affaiblirait la confiance dans la démocratie turque ».

Erdoğan a purgé quatre mois de prison et en 2002 est devenu Premier ministre, un poste qu’il a ensuite aboli, créant la présidence exécutive qu’il occupe actuellement.

Le président n’a pas l’intention de démissionner lorsque son second mandat prendra fin, en 2028, comme le prévoit la constitution. Ce qui nous amène à un autre personnage essentiel pour déterminer l’issue de la crise actuelle : Abdullah Öcalan, le leader emprisonné du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, qui mène une guerre intermittente contre l’État turc depuis 1984. Erdoğan a besoin de l’aide des partisans d’Öcalan au parlement pour faire adopter des modifications constitutionnelles qui lui permettraient de se présenter pour un troisième mandat. Le PKK est désireux : ses unités ont été frappées du ciel par des drones Bayraktar fabriqués par le gendre d’Erdoğan, et son alliance avec les Kurdes de Syrie a été mise en péril par l’influence de la Turquie sur le nouveau gouvernement à Damas, qu’elle a aidé à installer. Ainsi, ce fut un grand moment lorsque, le 27 février, après des mois de négociations secrètes, Öcalan a ordonné au PKK de désarmer et de se dissoudre. Deux jours plus tard, les commandants du groupe dans le nord de l’Irak ont annoncé un cessez-le-feu.

Un bon accord pour les Kurdes impliquerait une libération conditionnelle pour Öcalan et une nouvelle constitution turque consacrant l’autonomie culturelle et politique kurde. Mais Amberin Zaman, peut-être l’analyste la mieux informée des affaires kurdes (et elle-même une journaliste courageuse qui a été chassée de Turquie par les menaces d’Erdoğan), estime que les promesses du président à Öcalan (faites par l’intermédiaire de tiers) ne représentent guère plus qu’une amélioration de ses conditions de détention et la liberté d’un homme politique kurde éminent. Les nationalistes kurdes ne sont pas restés silencieux pendant les manifestations actuelles, l’un de leurs leaders parlementaires dénonçant l’arrestation d’İmamoğlu comme « une tache noire » et « un coup contre la démocratie et la justice ».

D’autres coups seront portés. Il est possible qu’Erdoğan nomme un apparatchik pour assumer la gouvernance d’Istanbul comme il l’a fait pour les municipalités dont les maires nationalistes kurdes ont été destitués ou emprisonnés. Les médias loyaux publieront des détails sur des méfaits présumés du CHP, dont les dirigeants avertissent que les autorités fabriqueront des preuves en utilisant l’IA.

Dans un règne de près d’un quart de siècle, Erdoğan a de nombreux précédents sur lesquels s’appuyer alors qu’il attaque le CHP. En 2016, une tentative de coup d’État par des membres des forces armées infiltrés par des partisans de Fethullah Gülen, un clerc exilé, a été suivie d’une purge massive non seulement de l’armée mais aussi de la bureaucratie, des universités et des médias. Des centaines de milliers de personnes — pas toutes des gülenistes, loin s’en faut — ont été emprisonnées, licenciées ou contraintes à l’exil. À en juger par les accusations que le gouvernement a portées contre le CHP, le parti aurait intérêt à se préparer à une guerre totale similaire.

Oubliez l’islam modéré. Oubliez la démocratie turque. Erdoğan a depuis longtemps aplati les juges et les généraux laïcs sur son chemin et ce qu’il représente maintenant, c’est la géopolitique transactionnelle et le pouvoir dans la pérennité. Comme les sultans ottomans qu’il admire — un de ses préférés est le sultan Selim Ier, qui a presque triplé la taille de l’empire et a commis ce qui serait aujourd’hui qualifié de génocide contre les Alévis — sa vision est panoptique. Il maintient son armée, la deuxième plus grande de l’OTAN, occupée à combattre les Kurdes des deux côtés de la frontière syrienne. Il ouvre les vannes et les migrants affluent dans l’UE ; lorsque l’UE lui paie suffisamment, il les referme. Il fait entrer du gaz naturel russe en Europe pour Vladimir Poutine, tandis qu’à Volodymyr Zelensky, il vend des drones Bayraktar qui sont utilisés pour tuer les soldats de Poutine. Donald Trump l’aime tellement qu’il a exempté la Turquie d’un tarif de 10 % et a félicité Erdoğan d’avoir fait « ce que personne n’a pu faire depuis 2 000 ans ; vous avez pris le contrôle de la Syrie ». Les Russes l’appellent « le bouchon de chaque baril ».

Cette fois-ci, ne vous attendez pas à ce que le consul américain vienne à la mairie pour déplorer le spectacle d’un démocrate derrière les barreaux. Ne vous attendez pas à ce que Sir Keir Starmer se précipite pour défendre un camarade de gauche qui, la veille de son arrestation, a été dépouillé de son diplôme universitaire, le rendant inéligible à la présidence. Pensez plutôt à Steve Witkoff, l’envoyé spécial de Trump au Moyen-Orient, qui s’est vanté : « Il y a beaucoup de bonnes nouvelles positives qui sortent de Turquie en ce moment. » Car ce n’est pas la fin des années 90. Dans ses cellules, dans ses rues, ce mouvement pro-démocratique se tient seul.