Pour vaincre vos ennemis, vous devez d’abord les comprendre — c’est ainsi que je me suis retrouvé au lit avec le podcast In Bed with the Right, écoutant avec impatience chaque fois qu’un nouvel épisode sort. Son argument de vente est qu’il « prend le conservatisme au sérieux », analysant « les idées de droite sur le genre, le sexe et la sexualité », dans des conversations sur des sujets allant de « Fag Hags » et Mark Zuckerberg à Otto Weininger et Usha Vance, afin de les détruire. On pourrait penser que « prendre le conservatisme au sérieux » impliquerait d’empathiser avec ses motivations, voire d’humaniser ses défenseurs. Cependant, la droite avec laquelle ils sont au lit s’avère être des monstres hideux depuis le début.

Que cela nous plaise ou non, nous sommes tous au lit avec In Bed with the Right : le podcast reflète une vision du monde qui est encore ascendante dans les hautes sphères. L’une de ses co-animatrices, Moira Donegan, est chroniqueuse pour le Guardian US, qui dépasse progressivement le vaisseau mère dans la course à la pertinence même en Grande-Bretagne. L’autre, Adrian Daub, est professeur de littérature allemande et comparée à Stanford, ainsi que directeur de l’Institut Clayman pour la recherche sur le genre de Stanford. Bien qu’ils se livrent à une certaine pugnacité pleine de jurons, ainsi qu’à des postures « populistes » sur des questions économiques, les aspirations nerdy du podcast l’élèvent au-delà, disons, du « Leftisme de dirtbag » de Chapo Trap House. Ils ne s’adonnent pas non plus à la technicité de style Parks and Recreation de Pod Save America ; il n’y a pas ici de « nostalgie Obama » lisse à trouver, leur morosité sur le passé américain n’est surpassée que par leur morosité sur son avenir. Mais alors que le premier podcast offre un aperçu de l’underground périphérique et pas tout à fait flatteur des socialistes démocrates d’Amérique, et le second une sous-culture de perdants de D.C., In Bed with the Right révèle l’état de l’opinion de gauche dans un endroit où elle est encore très vivante et fleurissante comme jamais auparavant : les facultés de lettres dans les universités d’élite. C’est délibérément hautain — même en appliquant ces esprits élevés à des sujets bas — et déterminé à affirmer son monopole sur toute pensée sérieuse en général, et sur les discussions de genre en particulier.

In Bed with the Right promet toutes sortes de confrontations, mais tend à prendre le chemin facile. Dans le premier épisode, nous sommes confrontés à la question intéressante : pourquoi les subtilités du débat sur le mariage gay ont-elles si rapidement été « oubliées » ? Daub et Donegan tombent sur la réponse peu inspirée et peu convaincante que les opposants au mariage gay ont simplement « passé à la cible suivante », à savoir les personnes trans. Bien sûr, la véritable histoire du mariage gay est beaucoup plus intéressante que cela, comme ils le reconnaissent ailleurs. Sa dynamique ne peut pas être cartographiée de manière nette sur celles des « guerres culturelles » antérieures ou ultérieures. Les gens étaient parfois du côté inattendu et imprévisible. Andrew Sullivan — « pas un bon gars », disent-ils, un « sujet fréquent de moquerie dans ce podcast » — était parmi les partisans les plus influents du mariage gay, et maintenant il attelle son chariot aux « TERFs ». Ils semblent considérer cela, cependant, non pas comme une provocation à enquêter sur la pensée et les motivations réelles de Sullivan, mais comme le caprice inexplicable d’un homme inférieur.

« Comment », demande Donegan dans un registre similaire dans l’un de ses articles, « les enfants transgenres aux États-Unis sont-ils devenus si politisés ? » Encore une fois, elle prend le chemin facile, pointant du doigt « l’un des coups de propagande et d’animosité organisée les plus stupéfiants de l’histoire récente ». À cela, J.K. Rowling a répondu : « Mineurs stérilisés, seins sains coupés chez des adolescentes, un échec total à traiter les problèmes de santé mentale des enfants et une étude majeure réprimée parce qu’elle ne montrait pas ce qu’un médecin idéologue voulait. ‘Vous êtes seulement contrariés parce que des méchants vous ont lavé le cerveau.’ » Donegan n’explique jamais pourquoi de telles préoccupations sont des produits de l’imagination, prêtes à être utilisées pour la bigoterie par la « propagande ». Mais Donegan existe, écrit et pense dans un milieu où de telles choses peuvent être considérées comme acquises, et où des personnes comme Rowling peuvent être moquées en toute sécurité. Faire face à de tels arguments de front n’est tout simplement pas quelque chose que l’on aurait jamais à faire, et peut être considéré comme un signe de légitimation — et donc aussi de suspicion.

Sans surprise, de tels arguments que ceux de Rowling étaient également absents de tout l’épisode de In Bed with the Right consacré aux « Enfants trans ». Là, ils lèvent les yeux au ciel à l’idée que quiconque du côté « critique du genre » se soucie vraiment du sport féminin. « Ce ne sont jamais les hommes trans dans le sport » dont les gens s’inquiètent, dit Daub à un moment donné. On soupçonne qu’un enfant serait capable de lui expliquer pourquoi cela devrait être le cas.

Dans leur série récente et en cours, ils narrent l’histoire de l’Allemagne en 1933 mois par mois. Leurs motivations ici sont expressément politiques, avec un œil sur le moment présent : tout l’intérêt de raconter cette histoire est de trouver des parallèles entre hier et aujourd’hui. Lorsque Daub décrit l’effondrement de l’Allemagne dans le fascisme, Donegan laisse échapper des exclamations sardoniques comme « Wow, c’est fou ! » — les expériences de 1933 ressemblent de manière troublante à la sienne en 2025. « Nazi » est un mot utilisé librement dans le podcast, et les deux animateurs sont très contents que, pour cette occasion, personne ne puisse les accuser d’hystérie ou d’exagération — ou menacer de les poursuivre en diffamation.

Dans un épisode précédent, Donegan insiste sur le fait que « la démocratie est intimement liée aux résultats politiques pour la gauche » : plus le processus est démocratique, plus les résultats sont de gauche. Cela pourrait expliquer pourquoi, lors de leur débriefing électoral, ils rient de l’idée que les électeurs pensaient que Harris était « trop woke » — même s’il existe des preuves extrêmement solides que c’était le cas. S’ils devaient, en tout cas, envisager une telle chose, ils déploieraient la même manœuvre que pour la « panique trans » : « les méchants vous ont lavé le cerveau ». En effet, ils ont fait exactement cela dans leur discussion sur les récentes élections allemandes. Un moment politique qui était, de l’avis général, principalement axé sur l’immigration, devient, entre leurs mains, une question de tout le reste. La notion d’un retour de bâton misogyne contre Angela Merkel — qui, on aimerait leur rappeler (Daub, qui est Allemande, surtout), a cessé d’être chancelière il y a quatre ans — reçoit plus d’attention ; et tout discours sur l’immigration est joyeusement écarté comme le produit de « propagande » ou de sifflements inacceptables.

« Chaque année, » écrit Daub dans What Tech Calls Thinking, en regardant la Silicon Valley depuis Stanford, « je reçois des e-mails de parents angoissés me demandant ce que leur enfant pourrait bien faire avec un diplôme en, disons, études féministes, de genre et de sexualité. » Je suis enclin à sympathiser avec sa frustration : de nombreuses disciplines académiques dignes d’intérêt ne peuvent pas être justifiées sur des bases aussi étroites et utilitaires. Le problème avec ces domaines d’étude de plus en plus populaires n’est pas qu’ils ne mènent pas à un bon emploi ; c’est qu’ils ne devraient pas mener à un bon emploi, dans un monde juste, car ils ne favorisent pas une bonne réflexion. Ils biaisent le jeu de manière injuste, en faveur de certains « facteurs », d’une manière que les matières plus traditionnelles des sciences humaines, comme l’histoire et la littérature, ne le font pas : ils vous disent, en d’autres termes, où regarder en premier lorsque vous cherchez à expliquer certains phénomènes, plutôt que de laisser les preuves vous y conduire naturellement. Les « études X » ne doivent pas être considérées comme fiables pour cette raison : le point copernicien, autour duquel toute enquête doit tourner, est juste là, prédestiné dans le nom.

Un « expert » en « études féministes » regarde les récentes élections allemandes et pense qu’il y a quelque chose de latent et d’Œdipien à propos d’Angela Merkel qui a plus de pouvoir explicatif que des niveaux d’immigration sans précédent. Un « expert » en « études de genre » considère comme un axiome que ses idées sur le genre sont correctes et celles de J.K. Rowling sont fausses, et pour cette raison ne voit rien de mal à traiter Rowling comme un astronome pourrait traiter un astrologue, ou un mathématicien pourrait traiter quelqu’un qui croit que 2 + 2 = 5. Un « expert » de ce type regardera invariablement l’Allemagne en 1933 uniquement pour trouver de faibles parallèles entre hier et aujourd’hui. Il n’est guère surprenant qu’en milieu académique, ces disciplines forment les chambres d’écho les plus dogmatiques de toutes. Et il n’est pas surprenant non plus que ceux qui prétendent être leurs adhérents les plus intellectuellement curieux préfèrent, en fin de compte, passer du temps au lit avec un épouvantail.