Dans son introduction à l’édition 2006 de Intercourse d’Andrea Dworkin, Ariel Levy a proposé une évaluation brutale de l’héritage du livre. « À l’exception possible des Shakers, » a-t-elle écrit, « il est difficile de penser à un mouvement américain qui ait échoué de manière aussi spectaculaire que le féminisme antipornographie. » La pornographie était brutale et misogyne en 1986 ; en 2006, c’était pire et il y en avait plus. Le féminisme antipornographie a été justifié, mais pour toute l’influence qu’il avait, il aurait aussi bien pu ne jamais exister.

J’ai pensé à la phrase percutante de Levy lorsque j’ai lu les gros titres la semaine dernière concernant une « croissance dramatique » de la fréquentation des églises parmi les jeunes au Royaume-Uni, miroir de la tendance aux États-Unis. Il y a vingt ans, presque personne n’aurait prédit un tel renouveau. La religiosité en Occident, et le christianisme en particulier, était en déclin à long terme ; mais plus que cela, l’irréligiosité semblait être sur une voie imparable vers le triomphe.

Dans les années 2000, l’athéisme semblait excitant. Il est difficile de le croire maintenant, mais de 2005 à 2007, j’ai passé de nombreuses soirées au pub à discuter des défauts de l’agnosticisme. Non, non, quelqu’un dirait en revenant du bar avec une tournée, c’est absurde de réserver son jugement sur quelque chose lorsqu’il n’y a aucune preuve à ce sujet. Quelqu’un d’autre citerait Bertrand Russell, puis la conversation tournerait autour de la possibilité d’une moralité sans divinité : peut-être que les athées étaient plus moraux, parce qu’ils ne suivaient pas simplement de vieux livres saints ? Et puis tout le monde pouvait se sentir très satisfait de lui-même en prenant une gorgée de sa pinte.

Ne pas croire était un rythme agréable de rébellion pour un jeune adulte en Angleterre. Nous défiions notre éducation à l’Église d’Angleterre, les « Notre Père » obligatoires lors des assemblées, la crèche chaque Noël. C’était une provocation sans danger. La dernière condamnation réussie pour blasphème au Royaume-Uni avait eu lieu en 1976. Personne n’avait été exécuté pour hérésie dans ce pays depuis 300 ans. Les jeunes fans d’apologétique qui redécouvrent le culte collectif ressentent probablement quelque chose de similaire. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu’un peut se sentir appelé à l’église, et l’une d’elles est sûrement l’occasion de rendre vos aînés légèrement perplexes et mal à l’aise.

En ce qui concerne les questions de croyance, toute l’énergie intellectuelle était du côté du mouvement des « Nouveaux Athées », qui était déterminé à extirper la foi elle-même de la vie publique. Cela ressemblait à une prise de position contre les atrocités de l’époque, qui semblaient toutes avoir leurs racines dans la religion. L’Église catholique était impliquée dans des scandales horrifiants d’abus d’enfants et de dissimulation, et les anglicans avaient un certain nombre de leurs propres scandales. Le 11 septembre avait été une illustration déchirante de ce que « l’inspiration religieuse » pouvait être en pratique ; la réponse militaire des États-Unis et du Royaume-Uni semblait, pour certains, être une « croisade » motivée par le divin. Les personnes suffisamment déraisonnables pour croire aux naissances virginales ou au paradis pour les martyrs étaient présumées capables de toutes sortes d’activités déraisonnables. D’où le titre du livre de Christopher Hitchens de 2007 : Dieu n’est pas grand : comment la religion empoisonne tout.

Mais quiconque croyait aussi fermement que les Nouveaux Athées que la religion était un phénomène créé par l’homme aurait dû être en mesure de prévoir ce qui allait se passer ensuite. Il s’est avéré que le Nouvel Athéisme n’était pas intrinsèquement immunisé contre les excès désagréables du comportement humain : en 2011, un certain nombre de Nouveaux Athées, en particulier des femmes, avaient commencé à remarquer que leur mouvement était tout aussi dominé par les hommes dans sa direction que l’Église catholique. Il n’était même pas immunisé contre le fait d’agir exactement comme la chose à laquelle il s’opposait — une religion. Et comme toutes les religions naissantes, il allait subir un schisme.

La rupture dans le Nouvel Athéisme aurait dû se produire plus tôt, compte tenu de sa coalition maladroite d’aigles anti-Islam comme Sam Harris (qui s’opposait aux « hordes musulmanes qui crient la mort à des nations entières de vivants »), et de libéraux anti-guerre qui devenaient nerveux lorsque Tony Blair disait qu’il serait jugé par Dieu pour sa décision d’engager le Royaume-Uni dans la guerre en Irak. Pourtant, ce moment n’est jamais arrivé. Au lieu de cela, la scission dans le Nouvel Athéisme a commencé dans un ascenseur.

En 2011, une blogueuse alignée sur le Nouvel Athéisme nommée Rebecca Watson (« Skepchick ») a été abordée dans un ascenseur lors d’une conférence athée à Dublin. Elle en a parlé sur son blog et a reçu un commentaire de Richard Dawkins qui commençait par : « Chère Muslima… » Le fond de son commentaire était que l’expérience de Watson n’était rien en comparaison de la souffrance des femmes musulmanes sous des régimes théocratiques, et il impliquait que Watson devrait « grandir, ou du moins avoir une peau plus épaisse. » Dawkins a ensuite présenté des excuses pour avoir invoqué « la rivalité dans la victimisation », mais à ce moment-là, les Nouveaux Athées avaient déjà pris parti.

D’un côté de l’allée, l’ancienne école, qui croyait que les préoccupations de justice sociale étaient une distraction par rapport au travail important de cultiver l’incroyance. De l’autre, les progressistes, qui considéraient l’athéisme comme un véhicule pour toutes les autres questions qui leur tenaient à cœur. Mais c’était un affrontement né de la mission originale des Nouveaux Athées, qui voulaient plus que la liberté de ne pas croire ; ils voulaient détruire la religion en tant qu’institution, car ils voyaient son influence comme toxique. Si l’athéisme était aussi toxique, raisonnaient les progressistes, il ne méritait sûrement pas d’exister. Comme l’a écrit la blogueuse Jen McCreigh : « Je veux pouvoir dire sincèrement que je me sens en sécurité dans ce mouvement. Je veux que les misogynes, les racistes, les homophobes, les transphobes et les trolls soient exclus du mouvement pour la même raison que je ne les inviterais pas à dîner ou à jouer à Mario Kart : parce qu’ils ne sont pas de bonnes personnes. »

McCreigh a proposé le nom « Atheism Plus » pour le mouvement qu’elle souhaitait instiguer. Comme l’a expliqué un autre blogueur il, ce serait un mouvement qui « se concentre explicitement, non seulement sur l’athéisme, mais sur les intersections entre l’athéisme et le racisme, le sexisme, l’homophobie, la transphobie et d’autres questions de justice sociale ». C’était, en d’autres termes, un exemple précoce de l’omnicause. Très rapidement, les questions de rationalité et de vérité qui avaient dynamisé les débuts des Nouveaux Athées ont été laissées de côté : les faits pouvaient être importants, mais la justice sociale comptait davantage.

Nulle part cela n’était aussi évident que dans la manière dont les anciens Nouveaux Athées ont traité les questions trans. Des personnes qui n’avaient jamais aimé rien d’autre que de démonter l’existence de l’âme se sont retrouvées à défendre avec fureur l’idée des « essences de genre ». Rebecca Watson, la femme dont le harcèlement sexuel a contribué à provoquer la scission en premier lieu, a récemment été vue « déboulonnant » le rapport Cass comme « anti-science et anti-trans ». En 2021, l’American Humanist Association a retiré son prix de l’Humaniste de l’année 1996 à Dawkins pour ses commentaires sceptiques sur l’identité trans.

C’était un tournant bizarre, mais peut-être inévitable. L’attraction du Nouvel Athéisme avait toujours été, en partie, le frisson d’appartenir aux élus. Avant que Gary Wolf ne trouve le nom qui est resté, Dawkins et d’autres avaient tenté de populariser l’étiquette « brights » pour les incroyants. Dans un article dans The Guardian, Dawkins s’est demandé : « quel est l’opposé d’un bright ? Que diriez-vous d’un religieux ? » Et puis il s’est répondu ainsi : « Que suggéreriez-vous ? » L’implication était évidente. La religion était pour les idiots. Les gens intelligents étaient sans Dieu.

Les personnes d’Atheist Plus pensaient qu’elles étaient supérieures aux personnes du Nouvel Athéisme, mais les Nouveaux Athées pensaient qu’ils étaient meilleurs que tout le monde. L’effort avorté pour faire exister les “brights” suggère que le Nouvel Athéisme a toujours été plus une affirmation de sa propre supériorité qu’une volonté de populariser la raison : il était de niche par conception. En retour, les personnes d’Atheist Plus pouvaient prouver leur supériorité aux Nouveaux Athées par leur engagement envers des idées franchement improbables. Déclarer sa foi en l’identité de genre était précieux de la même manière que croire à la vérité littérale de la transsubstantiation ou de la résurrection peut l’être : une idée si peu probable que seules des personnes spéciales pouvaient en voir la vérité.

Le Nouvel Athéisme était aussi, soyons honnêtes, assez gênant. À bien des égards, c’était exactement ce à quoi vous pourriez imaginer qu’une religion de nerds ressemblerait. Et, bien qu’il y ait eu de nombreuses conférences et rencontres réussies autour de cela, c’était fondamentalement un mouvement très en ligne. Pour une philosophie avouée matérialiste, elle offrait très peu en termes de subsistance dans le monde réel. Je soupçonne qu’une partie du retour de la religion est due à un simple besoin de contact physique — le besoin des humains d’être en contact physique avec d’autres humains.

Il ne s’est certainement pas produit parce que la religion a regagné son autorité morale. Malgré les efforts du défunt Pape, le catholicisme avait encore beaucoup de péchés à régler. La Communion anglicane a à peine commencé sa propre rédemption — la démission de Justin Welby en tant qu’archevêque de Cantorbéry en raison de la protection par l’église de l’abuseur d’enfants John Smyth est arrivée bien trop tard et avec bien trop peu de contrition. L’attrait des bancs vient de quelque chose de plus élémentaire.

Le retour du christianisme avec la Génération Z est une réaction à la certitude rationaliste dans laquelle les milléniaux se sont immergés, et qui s’est révélée si limitée lorsque le « rationalisme » est entré en conflit avec des questions d’identité. Je ne vais pas à l’église et je serais un hypocrite si j’y allais (je ne crois pas en Dieu), mais je sais que se tenir dans une nef pour un mariage ou des funérailles, coude à coude avec un inconnu, en joignant ma voix à la leur, semble plus sacré que de s’asseoir dans une salle de conférence à regarder un Powerpoint sur pourquoi Dieu n’existe pas ne pourrait jamais l’être.

Le Nouvel Athéisme promettait la liberté par rapport au dogme afin que les gens puissent forger ce que Harris appelait une « religion de la raison » ; mais cette promesse s’est révélée aussi tautologique qu’elle en avait l’air. L’effondrement du Nouvel Athéisme en une image miroir de son ennemi déclaré montre à quel point il est très difficile de se passer d’un dieu, même lorsque vous n’en croyez pas un. La plupart des gens veulent bien quelques réponses, plutôt que d’être laissés à se débattre seuls pour les trouver.