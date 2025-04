Depuis une grande partie des dix dernières années, des organisations transactivistes ont dirigé une performance théâtrale immersive à travers le Royaume-Uni, avec une participation pratiquement obligatoire. Les femmes ont été contraintes d’endosser des rôles de soutien, soutenant les fantasmes de la femme principale de certains hommes particulièrement exigeants et parfois dangereux. Et l’establishment progressiste a principalement acquiescé, applaudissant comme des phoques. Mais hier, la Cour suprême a tiré le rideau final, rejetant les arguments des ministres du gouvernement écossais selon lesquels la possession d’un certificat peut changer le sexe de quelqu’un. Évitant les drames amateurs auxquels nous sommes tous devenus accoutumés, les juges ont plutôt opté pour une célèbre ligne de poésie écossaise : un homme est un homme pour tout ça.

Grâce à la ténacité de l’organisation de base For Women Scotland dans la lutte de plusieurs affaires devant les tribunaux, les juges au plus haut niveau ont maintenant clarifié qu’un homme — avec ou sans un Certificat de Reconnaissance de Genre (CRG) — n’appartient à aucune prison, service hospitalier, dortoir, service de crise de viol ou vestiaire réservé aux femmes. S’il est identifié comme trans, il est à juste titre protégé contre la discrimination et le harcèlement en vertu de la caractéristique protégée de « réattribution de genre », mais pas de celles de « femme » ou « lesbienne ». Cette classification signifie également que, s’il est un professionnel de la santé, il n’est pas autorisé à fournir des soins intimes à des femmes réticentes sous le prétexte fallacieux qu’il est, lui aussi, une femme. En tant qu’agent de police ou de prison, il ne peut pas non plus effectuer de fouilles à nu de ses « camarades femmes ». Sa présence dans les hautes sphères d’un lieu de travail ne compte pas pour l’autonomisation féministe. Ses performances sportives personnelles ne peuvent plus battre des records féminins, ni ses plaquages au football et au rugby briser des os féminins.

De plus, peu importe sa confusion personnelle sur son identité, il ne peut pas être compté comme une « lesbienne », et il ne peut pas non plus s’inviter à des événements sociaux ou des cercles de rencontres réservés aux lesbiennes. (Cette dernière constatation m’a particulièrement ravie, puisque l’organisation que je co-dirige avec Julie Bindel, The Lesbian Project, était l’une des nombreuses « intervenantes lesbiennes » dans l’affaire de la Cour suprême.)

Ce jugement a été un échec humiliant pour certains membres du gouvernement écossais, passés et présents, notamment l’ancienne Première ministre Nicola Sturgeon. La position des ministres, selon laquelle les protections de la loi sur l’égalité concernant le sexe et l’orientation sexuelle concernaient le sexe « certifié », plutôt que le sexe biologique, a été qualifiée par les juges d’« incohérence et absurdité » — une description qui, pour les observateurs chevronnés des fiascos de genre liés au SNP, semblait tout à fait trop clémente. Mais le résultat a également été une défaite plus large pour le mouvement transactiviste au Royaume-Uni dans son ensemble : la fin d’une campagne si catastrophiquement excessive et autodestructrice qu’elle doit être comparée à l’Opération Barbarossa.

« Ce jugement a été un échec humiliant pour certains membres du gouvernement écossais, passés et présents, notamment l’ancienne Première ministre Nicola Sturgeon. »

Il y a environ dix ans, la plupart des organisations ne réfléchissaient pas à deux fois à la relation entre la loi sur l’égalité et la loi sur la reconnaissance de genre, et étaient prêtes à fermer les yeux sur les hommes et les femmes avec des CRG utilisant les installations et services du sexe opposé. Étant donné le petit nombre de personnes identifiées comme trans utilisant ce privilège, et le fait que beaucoup de ces personnes présentaient des changements physiques induits médicalement, le grand public n’en savait rien, et la plupart ne se seraient pas souciés si cela avait été le cas. Mais ensuite, les organisations transactivistes ont eu l’idée brillante de revendiquer un nouveau prix brillant appelé « auto-identification ». Tout homme ayant des sentiments intérieurs de féminité devrait être considéré comme une femme à toutes fins légales, et vice versa pour toute femme en contact avec son homme intérieur. Tout à coup, il n’y avait soi-disant plus besoin de certificat, et certainement pas d’une rencontre préalable avec un médecin.

Si l’un des nombres désormais en forte augmentation de personnes identifiées comme trans voulait un CRG, il devrait en obtenir un automatiquement, sans supervision professionnelle — ou du moins c’est ce qu’une campagne transactiviste nationale, soutenue par tous les principaux partis politiques, proclamait. Mais même s’ils choisissaient de ne pas obtenir de CRG, ils avaient toujours le droit d’entrer dans n’importe quel espace ou service réservé à un sexe, selon comment ils se sentaient ce jour-là. En conséquence de cette brillante stratégie, largement mise en œuvre sur les conseils de Stonewall par des milliers d’institutions soumises, l’auto-identification est désormais morte en tant que projet politique. De plus, l’irrélevance complète des CRG en ce qui concerne les protections de sexe a été légalement établie avec un maximum de publicité.

Comme un historien militaire examinant les erreurs des généraux en temps de guerre, nous pourrions nous demander : où tout a-t-il mal tourné ? Un grand problème était les capacités des généraux eux-mêmes. Sous Ruth Hunt, Stonewall a unilatéralement adopté l’auto-identification tout en prétendant défendre les personnes LGB, inaugurant ce qui est devenu connu sous le nom de son ère « sans débat » (c’est-à-dire : « Les femmes trans sont des femmes, pas de débat ! »). En 2019, Hunt a apparemment révélé le jeu intéressé au Guardian : « Il s’agit de traiter les gens comme ils souhaitent être traités, et quand cela ne me cause aucun désavantage, qui suis-je pour le contester ? ». Ensuite, à la barre, se trouvait la statisticienne Nancy Kelley, peut-être mieux connue pour avoir comparé les lesbiennes à des « racistes sexuels » pour leur incapacité à ressentir de l’attirance envers des hommes professant la féminité, bien qu’il y ait également eu un gros cafouillage lié au recensement.

Pendant ce temps, chez Mermaids, la principale organisation caritative du pays pour les enfants en transition, l’ancienne patronne Susie Green était occupée à dire faussement à des jeunes déjà anxieux que les critiques de Mermaids les détestaient et voulaient qu’ils meurent. Sous sa direction, il y a eu une série de scandales et de faux pas tactiques, y compris une tentative légale désastreuse pour faire retirer le statut d’organisme de bienfaisance de l’Alliance LGB. Cela a été immédiatement suivi par une enquête de la Charity Commission sur Mermaids elle-même. Green est maintenant réduite à co-diriger un « service de télésanté en ligne » vendant des « soins affirmant le genre », y compris des bloqueurs de puberté ; tandis que son ancienne associée proche, Dr Helen Webberley, est sur TikTok, réalisant des vidéos sur le prétendu « nettoyage ethnique » des personnes s’identifiant comme trans, utilisant des images d’Auschwitz en toile de fond.

En dehors de ces problèmes de personnel au sommet, un autre grand problème pour les militants transactivistes était l’arsenal restreint d’armes argumentatives à leur disposition. Ils ne pouvaient pas compter sur la raison ou les preuves telles qu’elles sont communément comprises, car il n’existait pas de bons arguments pour la transsubstantiation par le biais de glosses à lèvres. Cela ne laissait que trois options : la mauvaise direction intellectuelle, le chantage émotionnel et la honte agressive des opposants jusqu’au silence.

Le résultat de la première de ces options était une obscurcissement à sonner sophistiqué sur les spectres, les constructions sociales et la prétendue relation étroite entre les personnes s’identifiant comme trans et les soi-disant personnes intersexes. Mais cela n’était probablement destiné à fonctionner qu’avec les jeunes ou les esprits simples, tandis que des esprits plus brillants observaient et apprenaient des erreurs. De même, au fil du temps, il est devenu de plus en plus difficile de maintenir des fictions déchirantes sur la vulnérabilité unique de la cohorte des personnes s’identifiant comme trans dans son ensemble. Encore et encore, des hommes revendiquant la féminité continuaient d’apparaître comme des auteurs dans des rapports judiciaires. Il ne restait donc que la tactique de terroriser les critiques jusqu’au silence. Nous, du côté critique du genre et réaliste du sexe, étions qualifiés de harpies, de transphobes, de bigots, de nationalistes chrétiens, de nationaux-socialistes et de suprémacistes blancs ; et c’était juste par des écrivains du Guardian.

Au début, ces insultes ridicules faisaient assez mal, surtout quand il semblait que ceux qui vous entouraient étaient en danger de croire à l’engouement. Mais après une répétition mécanique sans fin, les mots commencent à rebondir. À ce stade, vous avez retiré tout le carburant des lance-flammes rhétoriques de vos opposants, et aucune tentative de vous faire honte en public ne fonctionnera jamais plus.

En d’autres termes : grâce aux tactiques brutales de leurs opposants, une armée de femmes hautement motivées et compétentes a émergé. Ces femmes ne pouvaient plus être intimidées ou contrôlées par la peur de voir leur réputation détruite. Et encore pire pour leurs opposants, malgré tout le harcèlement, de nombreux habitants fiers de Rainy Fascist Terf Island ont conservé un sens de l’humour irrévérencieux, quelque chose que personne n’a jamais dit à propos des transactivistes britanniques avec un visage sérieux.

Après que l’auto-identification a commencé à affecter le Highgate Women’s Pond en 2018, un groupe intrépide connu sous le nom de « Man Friday » a porté de fausses moustaches et barbes pour nager dans le Men’s Pond. Lorsque David Lammy nous a qualifiées de « dinosaures » qui « amassaient des droits », l’activiste Kellie-Jay Keen a apporté des costumes de dinosaure aux manifestations. Le passage du honteux Gender Recognition Reform Bill de l’Écosse a été accueilli avec horreur par les spectateurs dans la chambre parlementaire, mais la militante Elaine Miller a mis en évidence l’indécence morale de ses sponsors en exhibant une fausse perruque pubienne. Et bien que de nombreuses pancartes et affiches hilarantes aient été vues lors des manifestations au fil des ans, mes préférées personnelles étaient également écossaises : « Pas de gars dans les dames » et « Ton chien n’est pas ta mère ».

Ainsi, tandis que l’autre camp avait sans aucun doute toutes les identités de genre, notre camp avait des atouts plus tangibles sous la forme de cerveaux, de courage et de cœur. Étant donné les dégâts causés par Sturgeon à la cause des femmes et des filles au nord de la frontière, il est juste que la plus grande victoire dans les guerres de genre appartienne aux membres de cette société estimée, les femmes qui ne voulaient pas se taire. Dans l’ancienne Première ministre, nous avons une parfaite encapsulation de l’attitude féministe de cliquetis de langue, de roulement des yeux, principalement performative, favorisée par les femmes de l’establishment progressiste. Mais grâce à For Women Scotland et à leurs nombreux alliés de base, nous avons eu la vraie chose.