Se tenant devant le corps de presse de la Maison Blanche il y a 60 ans ce week-end, Robert S. McNamara a articulé une vision de victoire au Vietnam, parlant non de jungles, de villages ou de vies humaines, mais de bilans de victimes, de ratios de tués et de statistiques de sorties. Pour McNamara, le succès était quantifiable, façonné par des indicateurs adaptés aux tableurs. Façonné par les techniques de la Harvard Business School et la logistique de la Seconde Guerre mondiale, il croyait qu’avec les bonnes données, tout problème pouvait être résolu.

En tant que secrétaire à la Défense entre 1961 et 1968, McNamara a introduit l’analyse systémique dans la prise de décision, affirmant que la guerre pouvait être rationalisée et gagnée grâce à une gestion quantitative qui allait par la suite façonner une grande partie de l’activité du gouvernement américain. Le Vietnam est devenu son terrain d’essai, avec des progrès mesurés par des tonnes de bombes larguées, des routes dégagées ou des Viet Cong tués. Si les chiffres étaient bons, l’avenir le serait aussi.

Cependant, la conférence de presse trahissait la fragilité de sa vision, qui confondait lisibilité et compréhension. Sous les statistiques séduisantes se cachaient des vérités plus profondes qui résistaient aux colonnes bien ordonnées des données. La jungle pouvait être pénétrée par des forces spéciales ou éliminée par l’Agent Orange, mais la culture et la politique qui y circulaient restaient insaisissables. L’échec de l’Amérique à apaiser ces courants lui coûterait finalement la guerre.

Le mandat de McNamara au Vietnam se dresse comme un conte d’avertissement pour la gouvernance rationaliste, qui cherche à maîtriser de manière mécaniste tout en ignorant l’ambiguïté humaine. En confondant la carte avec le territoire, McNamara n’a pas tracé la victoire mais un marécage de plus en plus profond. Son histoire encapsule la tension perpétuelle dans la gouvernance entre lisibilité et jugement, données et réalité. C’est une tension que nous voyons aujourd’hui dans le programme tarifaire de Donald Trump, qui repose sur une formule économique brutale appliquée en gros à des dizaines de pays, indépendamment de leur relation particulière avec l’économie américaine. C’est aussi une tension que nous voyons dans le travail de DOGE, où le travail multidimensionnel des agences gouvernementales a été réduit autant que possible à une seule dimension : le coût.

Certaines institutions placent la lisibilité au-dessus de toutes les autres considérations. En route vers la Maison Blanche, McNamara a gravi les échelons d’une élite technocratique qui, dans cet esprit, valorisait les procédures formelles et l’analyse quantitative. C’était une élite dans laquelle il s’épanouissait. Né à San Francisco en 1916, fils d’un marchand de chaussures, McNamara était un élève brillant. En 1939, il avait obtenu un MBA de la Harvard Business School, où il avait absorbé la méthode de gestion scientifique, un effort qui cherche à transformer les entreprises humaines en systèmes optimisables. Se spécialisant dans les études de cas, McNamara disséquait les entreprises en parties quantifiables, vainquant l’ambiguïté par des chiffres. En 1940, il est revenu en tant que plus jeune et mieux payé professeur assistant de Harvard.

La Seconde Guerre mondiale a mis ces principes à l’épreuve sur une grande scène. En 1943, McNamara a rejoint le Bureau de contrôle statistique, appliquant un rigueur analytique à la logistique militaire. Là, il a optimisé les déploiements de bombardiers et réduit les pertes d’avions pour le général Curtis LeMay en Asie du Sud-Est. La mécanique de la guerre est devenue un laboratoire statistique pour McNamara, un laboratoire qui a réaffirmé sa foi dans l’optimisation et les données.

Après la guerre, McNamara a rejoint la Ford Motor Company avec d’autres analystes de guerre — surnommés les « Whiz Kids » — et a introduit des méthodes statistiques qui ont rationalisé la production, amélioré le contrôle des stocks et analysé les marchés. Ford s’est redressé après des difficultés financières, devenant un modèle d’efficacité d’entreprise. Le président Kennedy, ayant lu sur le génie de McNamara dans le magazine TIME, l’a engagé comme secrétaire à la Défense en 1961.

McNamara a été salué comme l’un des « meilleurs et des plus brillants » du gouvernement, un surnom qui résonnerait plus tard avec ironie. La croyance de McNamara dans la suprématie de l’analyse quantitative laissait peu de place aux dimensions qualitatives du leadership — les interactions de la culture, du comportement, de la politique — qui échappaient aux métriques. Au début des années soixante, l’implication américaine dans la guerre du Vietnam a commencé à s’intensifier. McNamara, une voix belliciste dans le cabinet de Kennedy, découvrirait que sa foi dans les données était mise à l’épreuve par la réalité. Sa stratégie d’escalade progressive, conçue pour contraindre progressivement les Nord-Vietnamiens à capituler, supposait que la guerre était une machine qui pouvait être réglée pour des résultats optimaux.

Les métriques quantitatives sont devenues la mesure du succès : bilans de victimes, taux de sorties, tonnage de bombardement. Pourtant, la dépendance à ces chiffres obscurcissait la véritable nature du conflit. Les données montraient des routes dégagées et des villages contrôlés, mais ne pouvaient capturer les loyautés des élites vietnamiennes ou la volonté politique qui soutenait l’insurrection.

« Les métriques quantitatives sont devenues la mesure du succès : bilans de victimes, taux de sorties, tonnage de bombardement. »

Ce focus sur les métriques a induit des distorsions qui illustraient la loi de Goodhart : lorsqu’une mesure devient un objectif, elle cesse d’être une bonne mesure. Les commandants ont gonflé les bilans de victimes ; des villages ont été bombardés pour produire des statistiques favorables, aliénant les populations. Les chiffres sont devenus un canal de tromperie, privilégiant la lisibilité sur la réalité.

Même des métriques précises se sont révélées sans pertinence. Les bilans humains ne pouvaient mesurer la résilience de l’ennemi ; le tonnage des bombardements ne pouvait évaluer l’impact politique. En 1968, le mirage de la lisibilité avait commencé à disparaître. Malgré toutes les métriques poussées dans la bonne direction, les États-Unis n’étaient pas plus proches d’atteindre leurs objectifs. L’écart entre les données et la réalité s’est élargi. Alors que la vision de McNamara vacillait, les critiques proposaient des cadres alternatifs. Parmi eux, Hans Morgenthau et Henry Kissinger ont avancé une approche réaliste qui rejetait l’abstraction technocratique de McNamara au profit du jugement, de la retenue et de la reconnaissance de la réalité empirique.

La vision de Morgenthau était que la politique étrangère réussie nécessitait une compréhension profonde du pouvoir et de la nature humaine, et non des formules et des données. Dans son ouvrage de 1948 Politics Among Nations, il soutenait que l’intérêt national — et non l’idéologie ou les objectifs numériques — devait guider la politique. Morgenthau est entré au service du gouvernement pendant l’administration Kennedy et est resté pour servir Johnson, mais a été renvoyé en raison de sa critique de la dépendance de McNamara aux métriques. Morgenthau est devenu l’un des critiques les plus publics de la guerre.

Henry Kissinger, qui a acquis de l’importance pendant l’administration Nixon, incarnait également la tradition réaliste, bien que ses méthodes soient plus controversées. Sa politique de vietnamisation, qui visait à transférer les responsabilités de combat aux forces sud-vietnamiennes, inversait la stratégie d’escalade progressive de McNamara. En tant que conseiller à la sécurité nationale puis secrétaire d’État sous Nixon, Kissinger cherchait à extraire les États-Unis du Vietnam, non pas par une victoire militaire décisive, mais par une combinaison de négociation, de manœuvres sur le champ de bataille et de compromis pragmatiques. Sa stratégie reconnaissait les réalités politiques sur le terrain et les limites du pouvoir américain, se concentrant sur l’obtention d’un « intervalle décent » qui permettrait un retrait ordonné tout en maintenant la crédibilité américaine. Il a donné la priorité à la détente avec la Chine et l’Union soviétique, cherchant à isoler le Nord-Vietnam diplomatiquement. La gestion du Vietnam par Kissinger, y compris les Accords de paix de Paris, reflétait une prise de conscience que les guerres se terminent par des règlements politiques, aussi imparfaits soient-ils. Le réalisme, incarné par Morgenthau et Kissinger, valorisait la prudence plutôt que la certitude, le jugement plutôt que l’illusion de contrôle. Kissinger a affirmé qu’à la fin, McNamara « l’a supplié à plusieurs reprises » de négocier une fin à la guerre.

Bien que les États-Unis aient retiré leurs troupes de combat en 1973, l’épilogue de la guerre ne s’est pas écrit sur le champ de bataille mais dans les couloirs du Congrès. En vertu de l’amendement Case-Church, le Congrès a coupé le financement pour toute implication militaire supplémentaire, et en 1975, le Sud-Vietnam — manquant de soutien américain — a succombé à une invasion nord-vietnamienne à grande échelle. Pourtant, même lorsque Saïgon est tombé, les méthodes rationalistes de McNamara ont perduré, réapparaissant dans des stratégies militaires ultérieures et dans la gestion institutionnelle, exposant continuellement les limites du rationalisme quantitatif.

La stratégie, et ses échecs, ont perduré jusqu’au 21e siècle. Après le 11 septembre, les réponses américaines en Afghanistan et en Irak ont répété les erreurs technocratiques passées. Les bases de données sont devenues un pilier des efforts de contre-insurrection, cataloguant tout, des cibles de frappes de drones aux mouvements de population. Des outils de surveillance avancés ont permis la collecte de vastes quantités d’informations, et des algorithmes promettaient de détecter des schémas et d’identifier des menaces avec précision. Bien que ces systèmes aient fourni des avantages tactiques, ils ont exposé les limites du rationalisme dans la guerre asymétrique. Des métriques comme le nombre d’insurgés tués ou de districts nettoyés faisaient écho à la métrique du bilan humain utilisée au Vietnam, mais ne prenaient pas en compte les griefs ethniques alimentant les insurrections. En conséquence, ces outils ont produit des victoires tactiques mais une stagnation stratégique. Les causes profondes de l’hostilité sont restées sans traitement.

Au-delà de la stratégie de champ de bataille, l’accent technocratique sur l’efficacité théorique, souvent mesurée par des économies de coûts projetées et des plateformes unifiées, a persisté dans l’approvisionnement en défense américain — au détriment de l’Amérique. Nous pouvons le voir dans le développement du chasseur F-35. Conçu comme une plateforme universelle destinée à rationaliser la production et à servir plusieurs branches militaires, le F-35 a plutôt rencontré des retards significatifs, des dépassements de coûts et des compromis de conception, tous découlant de sa tentative de satisfaire des exigences opérationnelles variées et souvent conflictuelles. Le programme est devenu une étude de cas sur la façon dont l’efficacité théorique, poursuivie par une intégration complexe des systèmes, pouvait aboutir à un produit surdimensionné et opérationnellement problématique.

L’impact contemporain du rationalisme technocratique s’étend au-delà du matériel militaire, façonnant l’éducation, la politique climatique et la santé publique. La politique éducative repose de plus en plus sur des tests standardisés et des métriques de performance, des indicateurs numériques conçus pour capturer la réussite des élèves et la qualité institutionnelle. De telles métriques promettent clarté et responsabilité mais incitent souvent à des pratiques réductrices — enseigner pour le test, restreindre les programmes et privilégier des résultats quantifiables à court terme plutôt que l’acquisition éducative réelle. De même, la réponse mondiale au changement climatique repose sur la comptabilité carbone et les objectifs d’émissions, des repères quantifiables destinés à guider la gestion environnementale. Pourtant, ces cadres numériques, axés uniquement sur des chiffres nationaux, peuvent favoriser des pratiques à la fois superficielles et trompeuses. « L’externalisation du carbone », par exemple, permet à une nation de réduire ses émissions déclarées en déplaçant l’industrie lourde à l’étranger, tout en continuant à importer et à consommer les biens produits là-bas.

« L’impact contemporain du rationalisme technocratique s’étend au-delà du matériel militaire, façonnant l’éducation, la politique climatique et la santé publique. »

De telles manœuvres atteignent l’objectif quantitatif mais déplacent simplement le coût environnemental, créant une illusion de progrès plutôt que de réduire les émissions nettes. Peut-être de manière plus frappante, la pandémie de Covid a mis en évidence les limites inhérentes à l’approche technocratique, alors que les décideurs s’appuyaient fortement sur des modèles épidémiologiques pour dicter des mesures sociales larges. Bien que les modèles aient fourni des orientations importantes, leurs hypothèses réductrices sur le comportement humain et la réponse sociétale ont favorisé des politiques rigides qui ont induit une polarisation politique, des dommages économiques et une fatigue sociale. Le programme de tarifs de l’administration Trump est lui-même une réponse à une dépendance excessive à des indicateurs simples. Les architectes de l’ALENA avaient en tête la croissance économique lorsqu’ils ont conçu le projet, mais n’ont pas pleinement compris le ressentiment qui surgirait à la suite de la relocalisation de la fabrication.

Au milieu de ces défis, le leadership reste central. Pour utiliser efficacement les outils quantitatifs, un leader doit les maîtriser, et non être maîtrisé par eux. Le leadership n’est pas défini par la sophistication des systèmes mais par leur utilisation vers des fins choisies, nécessitant une compétence au-delà du technique. Les grands leaders s’adaptent, innovent et opèrent au-delà des scripts établis. Franklin D. Roosevelt, confronté à l’abîme de la Grande Dépression, a improvisé le New Deal non pas à partir de l’orthodoxie mais de l’expérimentation, forgeant de nouvelles institutions pour faire face à la crise en cours. Dwight D. Eisenhower, méfiant des doctrines rigides pendant la Guerre froide, a équilibré la dissuasion avec la diplomatie, élaborant une stratégie de containment sans cataclysme. À une époque différente, Václav Havel, dramaturge devenu président, a navigué la transition pacifique de la Tchécoslovaquie du communisme avec clarté stratégique et imagination, montrant que le leadership pouvait être à la fois principiel et inventif. De telles figures improvisent continuellement, favorisent une coordination étroite et explorent des territoires inexplorés. Non contraints par des modèles dominants, ils utilisent les outils de manière créative dans une vision plus large, guidés par la sagesse et la prévoyance. Le leadership exige flexibilité, vision et le courage de poursuivre des chemins encore non cartographiés.

L’attrait de la lisibilité — de réduire le monde à ce qui peut être mesuré, géré et optimisé — reste puissant. Bien que McNamara ait quitté le gouvernement en 1968 et ait assumé la présidence de la Banque mondiale, l’armée américaine continue d’opérer dans le cadre qu’il a aidé à établir. Comme l’illustre l’Afghanistan et le F-35, les forces armées s’appuient encore sur les méthodes que McNamara a défendues même si ces outils échouent à plusieurs reprises. L’histoire de ces efforts nous pousse à reconsidérer la relation entre les données et la prise de décision, l’efficacité et l’efficience, les outils et le leadership.

En fin de compte, la persistance du rationalisme nous confronte à une question aussi urgente que celles que McNamara a un jour tracées sur un graphique : comment tirer parti de l’analyse sans devenir captif de ses illusions ? La réponse n’est pas plus de données, mais un discernement plus profond, un leadership qui voit au-delà du tableau, entend ce que les chiffres ne peuvent pas dire, et résiste à la tentation de confondre clarté et vérité. À chaque époque, la tentation persiste de confondre la carte avec le territoire, la métrique avec le sens. Si l’histoire de McNamara nous avertit de quelque chose, c’est que la lisibilité n’est pas la compréhension, et que la sagesse commence là où les chiffres s’arrêtent.