Les mariages arrangés ont longtemps disparu de l’Occident laïque. Pourtant, le mariage et les rencontres redeviennent des fonctions de caste. Cette fois, ce sont les applications de rencontre qui déterminent la caste, avec des signaux de statut subtilement intégrés dans presque toutes les plateformes de médias sociaux. Des scores Elo mesurant l’attractivité et le désir social au nombre de followers en passant par les filtres utilisés pour écarter les personnes de statut inférieur, les effets de réseau mesurables et l’ingénierie comportementale régulent notre façon de penser et ce que nous sommes censés ressentir, structurant nos choix de manière profonde mais souvent invisible.

Bienvenue dans l’économie des situations.

Créée par des algorithmes, c’est une culture dans laquelle le statut social, la géographie, l’argent et la convention sont habilités à choisir pour nous d’une manière qui ressemble aux mœurs prémodernes. Au lieu de parents soucieux de la classe sociale, il existe maintenant une multitude de capteurs bourdonnants et de garde-fous, indifférents aux pulsations de la romance et démoralisants pour quiconque aimerait imaginer qu’il est libre de choisir.

Ce n’était pas toujours le cas. La période entre 1965 et 2012, grosso modo entre la Révolution sexuelle et l’essor des applications de rencontre, a été une époque transformative pour la romance américaine. Pendant cette période, la plupart du pays a adopté les mœurs sexuelles et relationnelles autrefois associées aux beatniks et aux bohèmes. Le sexe prénuptial et la cohabitation sont devenus normalisés. Les mariages ont perdu tout signe vestigial d’être arrangés — que ce soit par des parents, des pasteurs, des anciens de la communauté ou des familles élargies — et le mariage ainsi que les rencontres sont devenus entièrement marchandisés.

Progressivement, alors que le couple devenait davantage façonné par le marché que par les liens communautaires, les Américains ont adopté ce qui pourrait être appelé un culte du choix : la croyance en la recherche de la personne parfaite, un être cher qui aurait pu être inaccessible sous les formes de mariage précédentes façonnées par la coutume et la convention. Cela a conduit à une explosion de désirs spontanés et aussi à un grand malheur ; les représentations du mariage au milieu du siècle n’étaient pas exactement pleines d’espoir ou de bonheur.

Dans le cinéma et la littérature de l’époque, ce désenchantement est palpable. Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams (1958) dépeint le mariage tendu de Maggie et Brick Pollitt, tenu ensemble uniquement par l’argent et le statut — un mariage de pouvoir aristocratique du Sud qui a mal tourné. Un tramway nommé Désir (1947) est également pessimiste. Le puissant roman de Richard Yates, Revolutionary Road (1961), nous fait traverser le mariage suburbain en déroute de Frank et April Wheeler, tous deux rêvant d’art, de sexe et de bohème en ville.

Quelques années plus tard, Esther Greenwood, dans La Cloche de détresse de Sylvia Plath (1963), voit le mariage comme un piège et craint de devenir comme sa mère. Dans Qui a peur de Virginia Woolf ? de Mike Nichols (1966), George et Martha, un couple de l’élite du Nord-Est et un bon match de classe, restent ensemble, mais leur mariage est désespéré et misérable. Dans le film suivant de Nichols, The Graduate (1967), Benjamin Braddock est séduit par Mrs. Robinson, une femme de la génération précédente, qui est piégée dans un mauvais mariage soutenu uniquement par l’alcool et la convention. Toutes ces représentations, à leur manière, résonnent avec Madame Bovary — le texte fondateur des mécontentements de la bourgeoisie moderne.

Il y a eu un changement clair dans l’accent des récits culturels dans les années quatre-vingt, une période de déréglementation économique et de mondialisation : les histoires de mariages malheureux ont été écartées au profit d’histoires de rencontres réussies, dans lesquelles l’amour en tant que solution personnelle, autonome et basée sur le marché triomphe. Après 1980 — et après les années aquariennes, punk et expérimentales des années soixante-dix — quelque chose a changé dans la culture romantique américaine : les rencontres et le mariage de la classe moyenne ont été reconsidérés comme un choix libre, sans les attentes sociales vestigiales qui produisaient l’ennui du milieu du siècle. Les rencontres sont devenues libératrices et le couple un accomplissement, pas un sacrifice.

Le sexe, les rencontres et le mariage sont devenus totalement libéralisés, soumis à l’arbitrage du marché. Un mythe social corollaire est apparu, selon lequel le choix libéré du partenaire était la seule relation qui ne pouvait pas être socialement construit (bien sûr, il était médié par le marché en silence à la place). La culture est revenue vers Jane Austen et s’est éloignée de Bovary. La comédie romantique est devenue le principal véhicule par lequel deux individus naviguaient à travers les pressions de classe et sociales pour trouver le véritable amour, guidés à la fois par l’émotion et la raison, plutôt que par la tragédie bourgeoise dans laquelle des personnes modérément non libres souffrent aux mains des autres.

Quand Harry a rencontré Sally (1989) présente deux yuppies qui transforment l’amitié en véritable amour. Quatre mariages et un enterrement de Richard Curtis (1994) et Notting Hill (1999) célèbrent des unions qui défient les attentes sociales, associant Britanniques et Américains dans une culture mondialisée qui permet plus de choix, plus de liberté et plus de bonheur. Le profondément romantique Before Sunrise (1995) commence avec un Américain (Ethan Hawke), à la fin d’un voyage d’études à l’étranger, rencontrant une Française (Julie Delpy) dans un train ; le monde romantique du début des années 90 est ouvert, excitant et plein de possibilités. You’ve Got Mail de Nora Ephron (1998) met en scène deux yuppies transformant une rivalité commerciale en amour. Le film commence comme une histoire sur le commerce en ligne détruisant les librairies physiques, mais l’amour finit par surmonter le traumatisme du néolibéralisme ; Meg Ryan, la propriétaire de la librairie, tombe amoureuse de Tom Hanks, le gars du grand magasin ; la romance rachète l’antagonisme économique. À la fois Seinfeld et Sex and the City, des émissions télévisées canoniques des années 90, mettent en scène des protagonistes réussis qui sortent toujours ensemble, sans jamais se fixer.

Après 2010, cependant, la magie s’est évaporée, donnant naissance à l’ordre néo-féodal d’aujourd’hui, avec des algorithmes jouant désormais le rôle de parents sévères et de commères de village. Le succès culte de 2010 Blue Valentine marque ce tournant : le choix romantique libre à travers les barrières de classe mène à la tragédie, à l’embarras. L’optimisme des yuppies et des baby-boomers est parti ; le pessimisme des milléniaux est arrivé.

À cette époque, la romance est moins une question d’amour, et plus une question de savoir si vous avez réussi ; la célébrité d’abord, le lien de couple en second, troisième ou quatrième. La chanson révolutionnaire de Lorde en 2013 « Royals » commence l’obsession de la décennie pour le statut et le cosplay de statut. Dans Marriage Story de Noah Baumbach, les frustrations professionnelles détruisent une union aimante. La série emblématique de Phoebe Waller-Bridge Fleabag parle de quelqu’un qui est fondamentalement ingérable ou incapable d’amour.

La chanson de Charli XCX en 2020 « Forever » cristallise la transition finale hors de l’économie de la comédie romantique, dans laquelle le choix était validé, vers l’économie des situations qui mûrissent depuis longtemps d’aujourd’hui, dans laquelle le véritable choix est impossible — et infiniment retardé. « Forever » est chanté du point de vue d’une conscience fragmentée qui idéalise ce qui ne sera jamais, et n’a jamais été, vécu : un amour enraciné, historiquement médié, durable.

De même, le reboot de 2020 de High Fidelity, avec Zoë Kravitz, prend une comédie romantique bien-aimée de la génération X et la transforme en un portrait dépressif et sépia de la dissatisfaction consumériste. Le marché fonctionne dans le film de 2000, adapté du roman de Nick Hornby. Mais dans la série télévisée de 2020, le marché est brisé. Le hipster de la boutique de disques dans l’original peut encore trouver un amour qui correspond à ses goûts ; dans le remake, elle ne peut pas.

Cette rupture du choix personnel reflète un effondrement plus large de la foi dans les systèmes qui promettaient autrefois abondance et connexion.

L’économie des situations — le retour à un déterminisme de type caste sans la définitivité du mariage arrangé — est un renversement subtil et invisible d’une période où la culture célébrait le choix romantique (l’économie des comédies romantiques), la culture dans laquelle les personnes nées entre 1980 et 2010 ont été élevées, mais pas celle qu’elles ont héritée (ou aidé à créer). L’attente apprise, en d’autres termes, est celle de la liberté de choix. Mais la réalité — post-iPhone et, de plus en plus, post-AI — est morbide et déterministe.

Comme pour la libéralisation économique, l’ironie de la libéralisation romantique est qu’elle a donné naissance à son opposé : un sentiment d’ultra-détermination et la soumission à l’algorithme et à la logique sociale qui y est intégrée. Fini le fantasme de la post-globalisation de trouver un partenaire dans une autre partie du monde ou à travers les classes économiques via une combinaison à la Austen de raison et d’émotion enivrante. Les tarifs de l’ère Trump et le recalibrage économique enregistrent ce changement culturel dans le domaine matériel.

De 1980 à 2010, les célibataires étaient des entrepreneurs sur le marché de la romance ; après 2010, ils sont devenus de plus en plus des ressources brutes à extraire et à conditionner. Nous avons été formés à nous vendre comme des produits, à attendre que notre « produit » puisse être classé, et à croire que nous méritons des produits d’un classement similaire. Les hommes et les femmes, bien que différemment, affirment désormais de manière obsessionnelle leurs préférences sur des applications comme Hinge : taille, poids, âge, religion, politique. « Pas de partisans de Trump. Personne de moins de six pieds. Personne de plus de 25 ans. Je ne cherche rien de sérieux. » Ce ne sont pas les opinions ou les comportements de personnes qui croient que l’amour est un schéma harmonieux d’attitudes extrêmement complexes. Ce sont plutôt les opinions de personnes soumises à une logique utilitaire brutale et à une vision de la classe sociale comme une barrière insurmontable.

La leçon ici est que chaque époque de romance, d’amour, de rencontres et de mariage est historiquement conditionnée. À travers un prisme laïque, aucun arrangement ou habitude romantique spécifique ne peut s’affirmer comme le définitif ou l’universel. Pourtant, paradoxalement, en retirant les œillères romantiques et en nous voyant comme des produits d’un conditionnement social et historique — en reconnaissant cette sombre vérité — nous pouvons prêter attention à des éléments d’une condition humaine commune et continue : notre potentiel plus profond à jouer un rôle actif, plutôt que passif, dans nos engagements et choix fondamentaux.

Car Jane Austen est finalement préférable à Flaubert ; Elizabeth et Darcy à Charles et Emma. Les comédies romantiques classiques continuent de ravir. Il y a quelque chose de touchant dans la possibilité que deux personnes se choisissent en dehors du champ de force des mœurs et des pressions sociales. Mais ce qui rend la romance drôle, ce qui apporte du plaisir, et non de la tragédie, est toujours un élément de cynisme, de lassitude du monde et de prévoyance de la part des protagonistes ; l’amour ne commence pas avec des illusions ; il doit d’abord construire des visions pratiques pour les remplacer. Orgueil et préjugés — ou dans notre cas, dépendance technologique et passivité morale — doivent être surmontés.