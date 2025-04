Sur le mur derrière le bar du Penarth Road Snooker Club, à côté d’une étagère supportant des bouteilles de gin et de Disaronno poussiéreuses, pend une photographie en noir et blanc d’un jeune Jimmy White. Connu sous le nom de « Le Tourbillon » par ses fans, il arbore une silhouette élancée dans un costume, un sourire malicieux d’Artful Dodger sur le visage. Le portrait date du milieu des années quatre-vingt, lorsque le snooker était l’un de nos sports les plus regardés, et lorsque White, aux côtés de Steve « Intéressant » Davis et d’Alex « Ouragan » Higgins, était véritablement un nom connu de tous.

Caché à côté d’un concessionnaire de voitures d’occasion, dans un parc industriel à quelques miles de Cardiff, tout le club est ainsi, un écho d’une Grande-Bretagne perdue. Au fond de sa chambre semblable à une grotte, les joueurs ressemblent à des spectres, éternellement piégés sous les bassins dorés de lumière qui illuminent chaque table. Lorsque je visite, la chanson de Roxette de 1987 « It Must Have Been Love » résonne d’une télévision au-dessus, toujours réglée sur une chaîne mettant en avant des artistes à cheveux volumineux. Le club semble également échanger à des prix d’hier. Je saisis l’offre de devenir membre « à vie » pour la modique somme de 5 £, seulement pour être informé que le club est à court de cartes de membre. Est-ce ainsi que cela fonctionne à Soho House ?

Ce n’est pas que je voudrais que cela soit autrement. Avec son atmosphère étrange, à la fois accueillante et maussade, Penarth Road est le genre d’endroit que je cherche depuis que j’ai mis les pieds dans une salle de snooker il y a environ 25 ans. Pourtant, bien qu’il semble étrange dans sa vieillesse, Penarth Road est inhabituel à d’autres égards aussi. Au cours des dernières décennies, des centaines de clubs ont fermé à travers le pays. Cardiff a vu la fermeture de plusieurs au cours des dernières décennies, chaque départ éteignant un univers de pintes bon marché et de tapis vert.

Il parle, si rien d’autre, des profondes questions flottant autour de l’avenir du snooker. Comment le jeu peut-il prospérer, dans ce pays en tout cas, s’il y a moins d’endroits pour pratiquer et jouer ? Pourquoi les jeunes voudraient-ils même maîtriser ce jeu ancien et frustrant, apparemment coincé dans le passé et joué par des hommes d’âge moyen ? Et pourtant, en Extrême-Orient, le fait de mettre des billes dans les poches est de plus en plus perçu comme jeune et cool. Tout cela suggère un sport au bord du changement, alors que ce jeu de salon par excellence abandonne ses racines anglaises — et se mondialise aux côtés de tout le reste.

À première vue, le snooker est en bonne forme. Au cours des dernières années, le circuit professionnel a connu une augmentation des tournois et des prix. Les ventes de billets sont solides : les Championnats du Monde et les Masters sont souvent complets, avec des parieurs donnant avec empressement plus de 50 £ pour profiter du privilège de regarder un jeu ridiculement difficile qui semble facile.

Le public mondial du snooker a également explosé. Cela est en partie dû à l’intérêt croissant en Europe, suite à la victoire de Luca Brecel de Belgique aux Championnats du Monde 2022. La Chine, elle aussi, est de plus en plus attirée par le jeu, avec la République populaire accueillant jusqu’à 60 millions de joueurs actifs. La World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA), l’organe directeur du jeu, estime que le Championnat du Monde de Snooker, qui doit commencer à Sheffield demain, pourrait attirer une audience télévisée mondiale de 500 millions de personnes.

Cela ne suggère guère un sport à genoux, comme le snooker l’était vraiment il y a quelques années, lorsque la fin du parrainage du tabac a vu le nombre de tournois de classement diminuer à seulement six. Certains considèrent l’intervention de Barry Hearn, le promoteur prenant le contrôle du circuit en 2010, comme le moment où le snooker a été tiré de l’abîme. « Le snooker n’est plus un sport basé au Royaume-Uni », déclare Jason Ferguson, le président de la WPBSA. « C’est un véritable sport mondial. »

Il est peut-être injuste d’évaluer le succès du snooker uniquement à travers ce pays. Mais pour tout le discours sur le statut mondial du jeu, les seuls autres endroits en dehors du Royaume-Uni à accueillir des tournois professionnels cette saison ont été la Chine, Hong Kong, l’Allemagne et l’Arabie Saoudite. En d’autres termes, le sport semble populaire seulement dans des poches, plutôt que d’être un véritable phénomène international.

À un moment de notre conversation, Ferguson, lui-même un ancien professionnel, fait remarquer de manière significative que le snooker est un « export » du Royaume-Uni. « Il y a quelque chose de fondamentalement anglais dans le jeu », dit-il, « que ce soit le code vestimentaire ou son histoire. »

C’est un point raisonnable. Des nœuds papillon et des gilets à l’accent mis sur le fair-play — les joueurs sont obligés d’admettre les fautes même si l’arbitre ne les remarque pas — le snooker se marque encore de ses racines britanniques. Mais que se passe-t-il si ces racines se flétrissent ? Selon une estimation, la Grande-Bretagne comptait environ 650 clubs en 2019. Cela pâlit par rapport aux milliers qui ont vu le jour dans les années quatre-vingt, lorsque ce n’était pas inhabituel de trouver trois ou quatre clubs dans n’importe quelle ville de taille moyenne. Tout comme les pubs, beaucoup ont fermé après l’arrivée de l’interdiction de fumer en 2007, tandis que d’autres ont été avalés par des promoteurs avides de parcelles de biens immobiliers de premier choix.

Ferguson dit que le taux de fermetures s’est stabilisé depuis, tout en laissant entendre que le marché pourrait de toute façon avoir été saturé. Peut-être. Mais au-delà des chiffres bruts, une autre façon de comprendre la santé du snooker britannique est d’aller dans des endroits comme Penarth Road — et ici, le pronostic semble sombre.

Les parieurs que je rencontre sont principalement des hommes, avec peu d’entre eux ayant moins de 40 ans. L’un d’eux, arborant une grande barbe grise et portant un vieux maillot de Cardiff City, jure alors qu’une tentative de long rouge manque la poche d’un pays proverbial. Il regarde son queue avec reproche et grogne à son partenaire de jeu. « Je pourrais aussi bien jouer avec un putain de boomerang », se lamente-t-il, son accent gallois du sud résonnant lourdement à mes oreilles.

Ce n’était pas toujours comme ça. Dans les années 80, le snooker faisait partie de la conversation nationale. Son casting de personnalités colorées — des fauteurs de troubles comme White aux préférés des ménagères, Cliff « The Grinder » Thorburn — étaient des habitués des talk-shows. Sur Fleet Street, chaque journal national avait son propre correspondant de snooker. Une table de snooker miniature était le cadeau de Noël à avoir pour tout enfant qui se respecte. Comme Chas ‘n’ Dave l’a chanté en 1986, nous étions tous « snooker loopy ».

Bien qu’il soit vrai que la période de boom du snooker a été aidée par le fait qu’il n’y avait que quatre chaînes de télévision, ce qui signifiait que la plupart des foyers n’avaient guère d’autre choix que de regarder, cela a sans doute puisé dans le zeitgeist politique de l’époque. Comme le note Dominic Sandbrook dans son histoire de la Grande-Bretagne des années 80, ce sport individuel, pratiqué par des hommes de la classe ouvrière habillés en gentlemen, résonnait avec la promesse d’aspiration du thatchérisme.

Comment, alors, expliquer le déclin apparent du snooker depuis ces jours exaltants ? Une réponse, sûrement, est qu’il y a maintenant beaucoup plus de distractions. Son rythme lent et doux le met immédiatement en désaccord avec les mœurs de la société moderne. Alors que les fans savourent les hauts et les bas de la finale du Championnat du Monde, l’idée d’un concours sportif prenant deux jours semble de plus en plus ridicule.

« Le rythme lent et doux du snooker le met immédiatement en désaccord avec les mœurs de la société moderne. »

Ensuite, il y a les multiples exigences d’être un professionnel aspirant dans le jeu d’aujourd’hui. Les longues heures d’entraînement. Les coûts de déplacement sur l’autoroute pour les événements de qualification. Les hôtels bon marché. La solitude. Ben Harrison, un ancien champion amateur anglais talentueux, a abandonné le sport en 2016 à cause de la pression. « Tout est devenu trop lourd à la fin », me dit-il. Harrison mène maintenant une vie beaucoup plus heureuse en tant qu’homme marié et agent immobilier dans sa ville natale de Trowbridge. « Je n’ai aucun regret. »

Mais les autorités du snooker ne renoncent pas à attirer les jeunes dans le jeu. Cela inclut la projection d’une image plus saine des clubs, s’éloignant de leur ancienne réputation de repaires enfumés de débauche, fréquentés par des absents, des parieurs et des opportunistes.

Cependant, s’il est vrai que beaucoup de ces nouveaux lieux offrent de meilleures installations, d’autres ressemblent davantage à des bars sportifs qu’à des clubs de snooker, équipés de lumières vives et de grands écrans, où les tables de billard américain surpassent leurs homologues plus grandes, recouvertes de feutre vert. Ils ne se prêtent pas immédiatement à l’atmosphère requise pour jouer à un jeu si exigeant en concentration que l’esprit australien Clive James l’a un jour décrit comme « des échecs avec des boules ».

Ce n’est pas que partout le snooker semble être pris à la légère. Car si le Penarth Road Snooker Club symbolise le passé du jeu, et que ces joints bar-and-grill brillants semblent seulement intéressés de manière tangente au sport, alors l’Académie de Snooker de Victoria à Sheffield pourrait offrir un aperçu de son avenir.

Située dans un espace de bureau moderne converti, dans une rue calme à côté du centre-ville — pas loin du Crucible, le saint domicile des Championnats du Monde — vous pourriez facilement manquer l’endroit si ce n’était un avis de taille A4 collé à la porte : « FRAPPEZ ICI POUR SNOOKER ».

Le club est silencieux, à l’exception du bourdonnement d’une unité de climatisation et du ronronnement d’un réfrigérateur rempli de pots de crème glacée asiatique. Le mur au-dessus de la porte est orné d’une flurry de mots motivants : « Créativité » ; « Ambition » ; « Croyance ». Les joueurs, pour leur part, portent des écouteurs alors qu’ils effectuent divers exercices d’entraînement de manière métronomique sur les tables Star de qualité professionnelle, aussi impeccables que des pelouses de campagne. C’est tout un monde éloigné de Penarth Road : certaines des tables de mon ancien club ne semblent pas avoir été recouvertes depuis avant la dévolution galloise.

Bien que techniquement ouvertes au public, de toute façon, l’Académie est très certainement un lieu de travail. Andrew Bromley, qui dirige le club avec sa femme chinoise Victoria Shi, ne semble pas trop dérangé lorsque je mentionne qu’il est listé comme « définitivement fermé » sur Google. « Nous ne voulons pas vraiment que des gens entrent dans la rue avec des canettes de lager et dérangent nos joueurs », murmure-t-il en me montrant les lieux. « C’est un environnement professionnel. »

Équitable : plusieurs membres de l’écurie de l’Académie ont atteint les finales d’événements de classement au cours des dernières saisons. Cela inclut Si Juahui, âgé de 22 ans, et Wu Yize, âgé de 21 ans, même si Zhao Xintong a remporté le Championnat du Royaume-Uni 2022 à l’âge tendre de 25 ans.

Comme les noms l’indiquent, Victoria est devenue un havre pour les joueurs chinois, en particulier des jeunes professionnels talentueux qui sont venus poursuivre leurs rêves. Ils ne sont pas seuls — car si le snooker est devenu un spectacle populaire à Pékin et à Chengdu, Shanghai à elle seule pourrait avoir environ 1 500 clubs.

La fascination de la Chine pour le snooker remonte aux années 80, lorsque Barry Hearn a organisé des tournées d’exposition à Hong Kong, alors encore un territoire britannique, dans l’espoir de développer le jeu en Asie. Mais ce n’est qu’en 2005, lorsque Ding Junhui, âgé de 18 ans, a remporté l’Open de Chine, que le snooker a vraiment décollé sur le continent. Le succès de Ding l’a transformé en héros national du jour au lendemain et a propulsé le sport dans la conscience publique. Toujours l’homme d’affaires avisé, la première action de Hearn lors de son retour au sport en 2010 a été d’augmenter le nombre de tournois en Chine.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve d’investissement stratégique dans le snooker de la part du gouvernement chinois, des responsables locaux ont mis en place des académies de snooker. Le jeu fait également partie du programme sportif dans les écoles. Il existe même des soi-disant collèges de snooker, comme l’International Billiards Academy à Yushan, où les étudiants apprennent l’art du feutre aux côtés de matières professionnelles.

Il n’est donc pas surprenant que l’ancien champion du monde Stephen Hendry ait récemment prédit qu’au maximum huit des 16 meilleurs joueurs du jeu, considérés comme l’élite du snooker, pourraient venir de Chine dans la prochaine décennie. Cela alors que les nouvelles stars de la République populaire sont célébrées comme des héros dans leur patrie, Bromley décrivant comment les anciens élèves de l’Académie « ne peuvent pas marcher dans la rue » sans être reconnus.

Il est encore difficile de ne pas faire la comparaison internationale. À part Ronnie O’Sullivan — sans doute le joueur le plus doué à avoir jamais pris un queue, et suffisamment charismatique pour avoir été profilé dans le New Yorker — il est difficile de penser à un joueur de snooker britannique que le public pourrait reconnaître dans une file d’attente.

Mais O’Sullivan, qui fête ses 50 ans cette année, ne peut pas continuer indéfiniment. Ses pairs de longue date, Mark Williams et John Higgins — collectivement connus sous le nom de « Classe de ’92 » après l’année où ils sont devenus professionnels — ne le peuvent pas non plus. À 35 ans, le numéro un mondial Judd Trump est encore le plus proche que ce pays ait d’un wunderkind portant une queue, tandis que le champion du monde en titre Kyren Wilson a 33 ans.

« Le snooker pourrait vraiment bénéficier d’un moment Luke Littler », déclare Nick Metcalfe, animateur du podcast Talking Snooker, faisant allusion à l’impact que le teenager a eu sur les fléchettes depuis qu’il a remporté le titre mondial plus tôt cette année. « Bien que nous appréciions la magie des anciens, les voir dans les grandes finales encore et encore n’est pas nécessairement un bon signe. »

Peut-être que la tendance du snooker à vénérer son passé n’est pas non plus un bon signe. Cette nostalgie sera sûrement mise en avant avec l’imminente 40e anniversaire de la « finale de la boule noire » de 1985 — lorsque 18,5 millions de téléspectateurs sont restés éveillés après minuit pour voir un Dennis Taylor à lunettes battre Steve Davis et devenir champion du monde.

Taylor et Davis ont recréé le célèbre match d’innombrables fois au fil des ans lors d’expositions, avec des perruques originales, des lunettes surdimensionnées et des gestes de doigt exagérés. Pour Ferguson, « c’est une étape clé dans le sport que nous devons exploiter. » Mais d’autres estiment que les souvenirs ont été trop exploités.

« Je pense que ce retour constant aux années 80 est un vrai problème, » déclare Lewis Pirnie, analyste de snooker et visiteur fréquent d’événements en Chine. « Le jeu a évolué et nous devrions soutenir les jeunes joueurs. Nous avons de multiples vainqueurs d’événements venant de Chine et il y a encore des commentateurs qui ne peuvent pas prononcer correctement leurs noms. »

Pirnie a évidemment raison. Chaque sport doit se régénérer s’il veut prospérer. On pourrait même dire que l’état du snooker en Grande-Bretagne sert de microcosme pour le pays dans son ensemble : coincé dans une gueule de bois thatchérienne sans fin et en urgent besoin de renouveau. Pendant ce temps, un tapis roulant de jeunes joueurs talentueux continue de tourner en Chine, alors que le pays entre dans un nouveau chapitre passionnant.

Cependant, au milieu de ces bouleversements géopolitiques déroutants, et d’un monde où nous voulons des choses plus rapides et plus bruyantes, l’immuabilité du snooker reste une partie de son charme. Vous pouvez vous brancher sur un tournoi en sachant que les mêmes vieux visages seront là — les mêmes piliers que lorsque la télévision avait quatre chaînes et que Neil Kinnock luttait pour devenir Premier ministre.

Visiter le Penarth Road Snooker Club, c’est être enveloppé par le même type de nostalgie. Qui a besoin du monde extérieur, avec sa lumière naturelle et ses problèmes indicibles, quand dans la pénombre perpétuelle attend la promesse de lager à prix réduit et d’une finale à boule noire ?

Alors que je m’apprête à payer, je suis de nouveau attiré par cette vieille photo du Whirlwind, semblable à un sanctuaire derrière le bar. « C’était un vrai personnage, n’est-ce pas ? » dit un client en rendant un plateau de boules dans une énorme main écartée au comptoir. « Mais à l’époque, il y en avait beaucoup dans le coin. » Alors que je fais un pas en arrière dans la nuit étoilée du Pays de Galles, j’entends encore le doux clic des boules alors qu’un autre classique synthétique commence à jouer.